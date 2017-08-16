Кто победит в вооруженном конфликте НАТО и России

Влиятельное американское издание The New York Times опубликовало пространный отчет об учениях НАТО в Восточной Европе. В июле 25 тысяч военнослужащих из состава вооруженных сил США и их союзников по блоку (Болгарии, Венгрии и Румынии) приняли участие в масштабных маневрах. В статье несколько раз озвучен тезис о том, что после долгих лет борьбы с исламистами на Ближнем Востоке, американской армии нужно учиться противодействовать оппоненту посильнее – Вооруженным силам РФ. Более того, газета со ссылкой на своих собеседников, американских офицеров, прямо называет Россию «потенциальным противником» США. Один интервьюируемых NYT, командир Второго кавалерийского полка армии США полковник Патрик Эллис откровенно заявил журналистам:В антироссийских учениях НАТО с привлечением десятков тысяч военнослужащих нет ничего удивительного. Своих агрессивных намерений в отношении РФ на Западе сегодня даже не пытаются скрыть. Информация о военных приготовлениях США и других стран-членов НАТО, направленных против Москвы, всплывает в информационном пространстве с завидной регулярностью.Синхронно с новостями об итогах последних учений, западные СМИ опубликовали информацию о том, что специальное приложение MFLTS для американских военных научит распознавать русский язык.Чуть раньше стало известно, что спецподразделения Нацгвардии США будут изучать русский язык и историю России. Более того, армии НАТО ищут для участия в своих учениях русскоязычных «статистов», способных изображать мирное население на оккупированной территории, и создают в своем составе специальные части, имитирующие подразделения ВС РФ в ходе учений.В общем, США и НАТО даже не думают скрывать, что считают Россию врагом и что принципиально готовы с нами воевать.В сложившейся ситуации любые попытки убеждать западных лидеров в чистоте наших намерений, опираясь на логику и здравый смысл, - занятие совершенно бессмысленное. С таким же успехом можно было бы уговаривать Гитлера поверить в наше дружелюбие году этак в 1940-м. Фюрер Третьего Рейха прекрасно понимал, что СССР нападать на него не собирается, но ему нужно было «жизненное пространство» и природные богатства Союза.Единственный фактор, который сдерживает пока западных «демократов» от бомбардировок и попыток оккупации России – это боязнь ответных мер.По оценкам натовских экспертов, сделанных в 2015 – 2016 годах, для того, чтобы выкинуть силы Альянса из Прибалтики и занять ее, Москве в теории достаточно двух – трех суток. Стоит ли радоваться такому признанию нашей военной мощи? С одной стороны, уважение – это всегда приятно. С другой – данные расчеты использовались для того, чтобы обосновать переброску в Восточную Европу сил НАТО, которые теперь будут находиться там на «стационарной основе».В рамках операции «Atlantic Resolve» власти США и стран Западной Европы перебросили на территорию Прибалтики и бывших членов Варшавского договора четыре батальона (механизированные и танковые подразделения) общей численностью до 4,5 тысяч человек с 87 танками и 144 БМП «Бредли» плюс подразделения военной авиации.Сказать, что это много, нельзя. Для сравнения у России, по информации из открытых источников (ТК «Звезда» и «Википедия»), только в Западном военном округе сконцентрировано свыше 400 тысяч военнослужащих, располагающих 700 танками, 900 БМП и БМД, 1400 БТР, 600 самоходками, 700 буксируемыми орудиями, 300 РСЗО, «Точками-У» и «Искандерами». На вооружении частей Южного военного округа находится около 400 танков, тысяча БМП и БМД, более тысячи БТР, 450 САУ, по 250 буксируемых орудий и РСЗО. В составе ЗВО и ЮВО в спешном порядке формируются новые соединения, на вооружение которым поступают тысячи единиц современной техники. Внушительная сила, против которой 4,5 тысячи американских, британских и прочих натовских бойцов выглядят совершенно несерьезно. Но пытаться сводить все расчеты к «арифметике» на конкретном участке - бессмысленно.Во-первых, сравнивать силы нужно в целом. А тут баланс – явно не в нашу пользу. Общая численность войск НАТО составляет более 3 миллионов человек (против примерно одного миллиона военнослужащих ВС РФ). Совокупный военный бюджет Альянса превышает российский на порядок (примерно в 12 – 13 раз). Существенно превосходит нас НАТО по мощи надводного флота (особенно по авианосцам, коих у Альянса в строю целых 16 против нашего одного). По совокупной силе боевой авиации и ПВО Россия уже практически догнала США, но всему НАТО все еще уступает. Превосходим мы Североатлантический Альянс по количеству танков (если принимать в учет те, что находятся в резерве), РСЗО, самоходок и, пожалуй, буксируемой артиллерии. Обгоняем мы США и лишь немного уступаем НАТО в целом по количеству бронированных машин.Однако те же 4,5 тысячи натовских военных в считанные часы могут превратиться в десятки тысяч. Дело в том, что помимо городков для батальонно-тактических групп США, в Прибалтике и Польше строятся базы хранения, на которых сможет находиться техника, позволяющая в сжатые сроки (всего лишь перебросив личный состав) разворачивать одну бригаду за другой. Базы на территории Бельгии, Германии и Нидерландов уже позволяют хранить до 6 тысяч единиц танков и бронемашин. После завершения строительства аналогичных объектов в Восточной Европе, у Альянса появится возможность молниеносно разворачивать в Европе группировку численностью 60 – 100 тысяч человек. А это уже – весьма серьезно.Во-вторых, развитие полноценного «классического» конфликта между Россией и НАТО в условиях наличия у обеих сторон примерно равноценных ядерных арсеналов, к счастью, относительно невелика. А вот вероятность агрессии Запада против России и ее интересов по так называемому «гибридному» сценарию растет буквально на глазах. Это гипотетически может быть как столкновение на территории «третьих стран», так и попытка отторжения у нас части территории под предлогом возникновения «протестов» или «повстанческого движения». То есть – проведение силовых операций, недостаточных по масштабам, чтобы спровоцировать нас на применение ядерного оружия. Или маскировка своих действий под трансграничную преступность, например, экстремизм, и не только радикальный ислам.В этом контексте обращает на себя внимание факт активной популяризации со стороны НАТО нацистских террористов, действовавших в годы Второй мировой войны на стороне Третьего Рейха, а после войны – под руководством США и Великобритании. Так, на официальной Интернет-странице Альянса недавно появился англоязычный фильм «Лесные братья. Битва за Балтию», в котором гитлеровские сообщники представлены героями. Тема достаточно скользкая, и без особой нужды натовские пиарщики ее, наверное, все-таки не трогали бы. Судя по всему, руководство Альянса хочет воодушевить каких-то перспективных «повстанцев». То ли на Западе реально верят в возможность мифической «российской агрессии» и уже готовятся оставлять «у нас в тылу» партизан, что крайне сомнительно, то ли специально обученные «борцы за свободу» могут в будущем появиться где-нибудь в наших пограничных регионах, чтобы создать повод для натовского «вмешательства» в наши внутренние дела. Не зря, то в Калининграде какие-то отморозки пытаются вывесить немецкий флаг, то в Санкт-Петербурге местные маргиналы рассуждают о создании «Ингрии» в границах Ленинградской области.Учитывая тот факт, что международная обстановка продолжает стремительно накаляться, России необходимо стремительно укреплять свои Вооруженные силы. Расклад сил в Восточной Европе сегодня таков, что на вопрос о том, кто выйдет победителем из потенциального локального конфликта достоверно ответить невозможно. Нам нужно исходить из того, что лишь осознание неминуемого проигрыша может служить стопроцентно надежной профилактикой западной агрессии. Укреплять же российские силовые структуры нужно не только в военно-техническом или количественном плане, но и в нормативном. Не зря у российской прозападной «оппозиции» весьма бурную реакцию вызывали законопроекты, касающиеся применения российскими силовиками оружия в местах массового скопления людей. Законы должны быть такими, чтобы военнослужащий ВС РФ, ФСБ или Росгвардии мог знать, что он смело может применять оружие для защиты российского народа и территориальной целостности своей страны, и что он не будет в последующем подвержен за это нападкам и травле со стороны «либеральных правозащитников».