Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 18. Бронеавтомобиль Otter Light Reconnaissance Car (Канада)

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/canada/ac_otter.htm

https://www.trucksplanet.com/ru/catalog/model.php?id=1333

Мощанский И. Бронетанковая техника Великобритании 1939—1945 (часть II) // Бронеколлекция. 1999. №02 (23).

Материалы из открытых источников.

После понесенных во Франции потерь в технике в Великобритании активизировались работы по созданию новых боевых машин. Особенно хорошо шли работы по созданию бронеавтомобилей, которые часто оказывались технически совершенными, чего нельзя было сказать об английских танках. Но даже при напряжении всех своих сил метрополия не могла справиться с выпуском необходимого количества бронеавтомобилей, поэтому к программе их производства были подключены доминионы: Канада, Индия, Австралия, Южно-Африканский союз. Главным образом они обеспечивали колесными боевыми машинами собственные армии, но часть продукции шла на вооружение союзников по антигитлеровской коалиции, объединенных под британским командованием: бельгийских, греческих, датских, чехословацких частей, а также польских сил на Западе.Среди легких бронеавтомобилей, которые были созданы уже в годы Второй мировой войны, можно особенно выделить разработки канадских конструкторов, которые как могли старались помочь своей стране одержать победу над общим врагом. Одним из созданных в Канаде бронеавтомобилей стал Light Reconnaissance Car Otter (англ. Выдра). Этот легкий разведывательный бронеавтомобиль канадской разработки был выпущен достаточно большой серией. С 1942 по 1945 год в городе Ошава в провинции Онтарио был собран 1761 бронеавтомобиль данного типа, чуть менее 1000 из них были поставлены за рубеж.Работы над созданием этой бронемашины стартовали уже в 1941 году, когда главной задачей войск Британского Содружества являлась защита колониальных владений. К создаваемой боевой машине предъявлялись повышенные требования к проходимости вне дорог, мобильности и ремонтопригодности. Канадскими инженерами, представляющими компанию General Motors of Canada, был предложен проект бронеавтомобиля, построенного на шасси армейского грузового автомобиля Chevrolet С15А. Суть проекта заключалась в установке бронированного корпуса на уже имеющуюся полноприводную ходовую часть (колесная формула 4х4) грузовика. Проект новой бронемашины был одобрен, так как в случае его реализации канадские военные получали хорошую альтернативу существующим британским аналогам. Новый бронеавтомобиль был отнесен к категории Light Reconnaissance Car — легкая разведывательная машина. Необходимо отметить, что в британской армии и армиях ее доминионов бронеавтомобили часто выполняли те функции, к которым в армиях других государств привлекались мотоциклы (Германия) или легкие танки (СССР, США).Для нового бронеавтомобиля канадцы не стали разрабатывать оригинальное шасси, взяв за основу хорошо освоенный промышленностью легкий армейский грузовой автомобиль Chevrolet С15А. Это был 1,5-тонный полноприводный грузовик с колесной формулой 4х4 и колесной базой 2500 мм. В годы войны канадцы также создали на его базе бронетранспортер, который по назначению почти полностью был аналогичен американскому М3А1, машина получила обозначение C15TA Armoured Truck, до конца войны в Канаде было собрано почти 4 тысячи бронетранспортеров данного типа.Новый канадский бронеавтомобиль «Otter» отличался наличием клепано-сварного корпуса, который был создан инженерами компании Hamilton Bridge Company. Корпус бронемашины собирался из бронелистов толщиной от 6 до 12 мм. Для того чтобы повысить его пулестойкость почти все бронелисты (за исключением нижней части корпуса в районе подвески) были размещены под рациональными углами наклона, что повышало толщину приведенной брони. Компоновка «Выдры» была классической — в передней части бронемашины находился моторный отсек, далее располагалось отделение управления, а в средней и кормовой части было боевое отделение. На крыше корпуса размещалась одноместная башенка, выполненная в форме усеченного конуса. В передней части башни была сделана амбразура, которая предназначалась для размещения пехотного 7,7-мм пулемета Bren. В лобовом бронелисте корпуса также имелась амбразура под установку противотанкового ружья Boys (13,97-мм), справа от него практически по центру корпуса был установлен дымовой гранатомет. Такой выбор вооружения был стандартным для британской армии. Экипаж бронеавтомобиля состоял из трех человек: командир, механик-водитель и стрелок. Все машины были радиофицированы, на них ставилась стандартная радиостанция No.19.Ходовая часть досталась в наследство от легкого грузовика, получив пулестойкие шины размерности 9,00х16 дюймов с довольно развитым протектором. Управляемой была передняя ось, при этом колеса здесь, как и на задней оси, были одинарным. В подвеске бронемашины использовались листовые рессоры. Сердцем бронеавтомобиля был 6-цилиндровый бензиновый двигатель компании General Motors, развивавший максимальную мощность 106 л.с. Система охлаждении двигателя была жидкостной. Радиатор был прикрыт бронированными жалюзи. В состав трансмиссии входила 4-ступенчатая коробка переключения передач. Запас топлива составлял 30 галлонов (113,6 литра), масла — 6,63 литра, охлаждающей жидкости — 14,2 литра.Испытания нового бронеавтомобиля были признаны удачными. При движении по шоссе боевая машина развивала скорость до 75 км/ч, обладая при этом высокими ходовыми качествами, превосходя по ним даже британский бронеавтомобиль Humber. Радиус разворота «Выдры» составлял 14,6 метра. Вот только запас хода новинки был сравнительно небольшим — всего порядка 161 км. Причиной был высокий расход топлива, составлявший один галлон на 8 миль (литр на 3,37 км). Помимо всего прочего бронеавтомобиль отличался достаточно высокой центровкой, что сказывалось на устойчивости. Несмотря на два последних обстоятельства бронемашина была принята на вооружение и запущена в серийное производство. Поставки бронеавтомобиля военными начались уже в 1942 году.В общей сложности канадская армия в Европе получила 388 таких бронемашин. Они применялись в подразделениях Royal Canadian Army Service Corps и Royal Canadian Engineers в боях на Западном фронте в 1944-1945 годах. Большая часть бронемашин попала в части 1-й канадской армии. Здесь их первоначально пробовали использовать в качестве чисто разведывательных бронемашин. Но опыт реальных боевых действий быстро показал, что такое использование является неудачным из-за достаточно больших габаритов бронеавтомобиля и его слабой бронезащиты. В то же время в качестве машин наблюдения «Otter» проявил себя гораздо лучше. Поэтому на завершающем этапе боевых действий в Европе канадские бронемашины достаточно активно использовались артиллерийскими наблюдателями.В дальнейшем большая часть бронемашин была передана на вооружение союзникам. Еще около сотни бронеавтомобилей «Otter» несли службу в Канаде в качестве разведывательных. По состоянию на 1952 год в канадской армии все еще насчитывалось 45 «Выдр», однако уже к ноябрю 1955 года почти все они были отправлены на утилизацию, так как к ним банально не было нужного количества запасных частей. Сами солдаты и офицеры канадской армии были не в восторге от этой боевой машины, называя ее худшей, которую только получала армия в период с 1939 по 1945 год.Несмотря на это бронеавтомобиль активно использовался не только канадскими военными, география его применения была достаточно обширной. Их использовали армии 9 стран на двух континентах. Использовала его даже Великобритания, бронеавтомобиль применялся в Королевских ВВС во время боев в Северной Африке в 1942-1943 годах в качестве машины охранения и патрулирования. Принимая во внимание слабость его вооружения, британские полевые мастерские оснащали часть машин 20-мм автоматической пушкой и 7,71-мм пулеметом Vickers для унификации. В послевоенные годы они продолжили нести военную службу в колониальных владениях Великобритании, последние из них были списаны в 1955-1956 годах. Другими операторами бронеавтомобиля Otter Light Reconnaissance Car были: Бельгия, Нидерланды, Греция, Франция, Индонезия, Израиль, Иордания, Аден. Благодаря сравнительной многочисленности и не самому активному участию в боях до наших дней сохранилось порядка 20 боевых машин данного типа, как минимум 15 из них попали в коллекции музеев и находятся в очень хорошем состоянии.Тактико-технические характеристики Otter Light Reconnaissance Car:Габаритные размеры: длина — 4,5 м, ширина — 2,16 м, высота — 2,44 м.Боевая масса — 4,44 т.Бронирование — до 12 мм (лоб корпуса).Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель GMC мощностью 106 л.с.Максимальная скорость — до 75 км/ч.Запас хода — 160 км (по шоссе).Вооружение — 13,97-мм противотанковое ружье Boys и 7,7-мм пулемет Bren.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 3 человека.