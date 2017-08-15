Впервые без него: день рождения Команданте

13 августа легендарному Команданте Фиделю Кастро исполнился бы 91 год. Да, это не круглая дата. Но этот день рождения Латинская Америка отметила впервые без него. ИНа Кубе в честь 91-летия великого лидера в минувшее воскресенье прошли митинги, фотовыставки, кинопоказы, спортивные состязания – под единым лозунгом «Фидель всегда с нами». Толпы кубинцев принесли цветы к его могиле в городе Сантьяго-де-Куба, на кладбище Санта-Ифигения. Стоит отметить, что при жизни Фиделя Кастро не организовывались какие-то масштабные торжества.День рождения этого выдающегося политического деятеля отметили также в Венесуэле, Никарагуа, Боливии и даже за пределами латиноамериканского региона – в далекой Анголе, которой Команданте когда-то оказывал помощь. Президент Боливии Эво Моралес заявил в своем Твиттере: «». Торжественное мероприятие прошло и в Москве – на площади Фиделя Кастро, которая появилась в марте текущего года.С чего же начинался боевой путь легендарного Фиделя?26 июля 1953 года группа молодых кубинцев, вдохновленных идеями героя национально-освободительной борьбы Хосе Марти, попыталась взять штурмом казармы «Монкада» в городе Сантьяго-де-Куба. Возглавлял бойцов 26-летний Фидель Алехандро Кастро Рус.В тот день в городе шел традиционный красочный карнавал провинции Ориенте. Революционеры надеялись, что за взрывами фейерверков никто не обратит внимание на атаку. В казармах они намеревались получить оружие для дальнейшей борьбы против проамериканского диктатора Фульхенсио Батисты. Нужно отметить, что сам Батиста к этому времени уже наворотил таких дел, что его называли «Королем переворотов». При этом, когда он рвался к власти, то мог запросто предать тех, кто был с ним «в одной обойме». Его к тому времени ненавидел уже не только простой народ, но и многие представители буржуазии.Отряд Фиделя на автомобилях направился к главному входу в казармы. Но операция провалилась. Во-первых, на пути бойцов встретился патруль. Фидель хотел разобраться с двумя солдатами по-тихому, но один его из соратников открыл огонь. Выстрел услышали в казармах. Во-вторых, вместо здания, которое они хотели захватить, - попали в помещение госпиталя, который брать штурмом не планировали. Завязался ожесточенный бой. Затем к солдатам казарм подъехало подкрепление. Многие товарищи Фиделя были убиты и ранены. Сам он вместе с уцелевшими соратниками пытался скрыться в горах, но был схвачен и отдан под суд. Облава на повстанцев длилась несколько дней.На суде молодой, талантливый юрист Фидель использовал свои знания и способности по максимуму. Он обвинял режим Батисты в гибели многих своих соратников, которые попали в плен. «», - заявил он судьям.При этом он отметил мужество тех рядовых солдат, что противостояли его отряду: «».Кстати, сам Кастро также мог бы попасть в руки тех, кто расправился с его друзьями. Но ему повезло: среди тех, кто арестовал его, был офицер Педро Саррия. Он и защитил молодого человека от бессудной расправы. За это Саррия был уволен из Вооруженных сил. Его даже поместили в тюрьму, хотя он выполнял свой долг и сделал все по закону. Уже потом, после победы, Фидель отблагодарил своего спасителя: разыскал его и повысил по службе.А тогда, во время суда, подсудимый гневно разоблачал суть режима Батисты: «».Эта речь была напечатана тиражом 100 000 экземпляров и распространялась по всей Кубе, несмотря на запреты карательных органов. Активную роль в распространении играли две девушки – Мельба Эрнандес и Айде Сантамария, которые принимали участие в штурме казарм «Монкада», также были осуждены, но вышли на свободу раньше Фиделя.***Вот так молодой человек, сын достаточно обеспеченных родителей, который, несмотря на это, с самой ранней юности защищал бедняков, - вступил на путь, с которого уже нельзя было повернуть назад.Суд приговорил его к 15 годам заключения. В тюрьме он провел более 20 месяцев. Режим Батисты к тому времени уже полностью прогнил, поэтому народ сочувствовал Фиделю и другим узникам. Батиста решил попытаться легализовать свое правление: провел выборы, поиграл в демократию – объявил широкую амнистию. При этом он недооценил молодых революционеров, иначе сделал бы все возможное, чтобы они не вышли на свободу.15 мая 1955 года Фидель вместе с 27 товарищами, также осужденными за штурм казарм Монкада, вышел из тюрьмы, которая располагалась на острове Пинос. Поскольку опасность нового ареста оставалась, он принял решение уехать в Мексику. Там он основал движение под названием «26 июля» и начал готовить триумфальное возвращение на родину. Там, в Мексике, Фидель Кастро познакомился с Че Геварой, который впоследствии сыграл огромную роль в деле кубинской революции.***2 декабря 1956 года Фидель вернулся на Родину, чтобы доделать то дело, которое начал 26 июля 1953 года. Яхта «Гранма» причалила к кубинским берегам. При высадке его и его соратников встретили каратели. Завязался бой, в котором из 80 бойцов чудом остались в живых только двенадцать. Они были как апостолы Революции, за которыми вскоре пошел народ.После трех лет партизанской войны пришло время революции. Она состоялась 1 января 1959 года. Диктатор Батиста прямо после новогоднего праздника вынужден был срочно бежать с острова.США не приняли Кубинскую революцию и в апреле 1961 года попытались совершить высадку в заливе Кочинос (Заливе свиней). Но получили решительный отпор от кубинцев.Впоследствии Вашингтон неоднократно предпринимал попытки свергнуть новое кубинское руководство. В 1962 году очередные нападки на Кубу привели к тому, что СССР для защиты Острова разместил там ракеты. Разумеется, реакция США была очень резкой. Дело и вовсе чуть не дошло до ядерной войны между крупнейшими державами (эти события получили название Карибский кризис).В последний миг удалось договориться о том, что СССР вывозит с Кубы ракеты, а США обязуются отказаться от попыток интервенций на Остров свободы. Фидель Кастро, хотя и понимал необходимость такого компромисса, все же воспринял его неоднозначно. «», - так говорил он впоследствии.***», - так говорил Президент Венесуэлы Уго Чавес про человека, которого считал своим учителем.Эти слова были сказаны уже после того, как Фидель пережил множество покушений на свою жизнь. Неудивительно, что США, которые после Карибского кризиса обязались не совершать открытых интервенций, перешли к попыткам устранить кубинского лидера физически. 638 раз жизнь Фиделя могла прерваться, но всегда в последний момент происходило нечто загадочное: все покушения были сорваны.Собственно, его пытались устранить даже до того момента, когда он пришел к власти. Однажды к нему в партизанский лагерь послали агента, который должен был убить командира. Этому человеку удалось внедриться в отряд. Когда партизаны устраивались на ночлег, выяснилось, что не хватает одного одеяла – именно данному агенту. Фидель проявил о «новичке» заботу – предложил укрыться вдвоем одним одеялом. В результате у потенциального убийцы попросту не поднялась рука на того, кто оказался столь щедр и добр.Уже после прихода Фиделя к власти его пытались отравить, завербовав любовницу. Девушка по имени Марита Лоренц должна была подложить ему ядовитые капсулы. Она спрятала их в баночке с кремом, где они растворились. Покушение сорвалось.Пользуясь тем, что Кастро любил погружаться с аквалангом, агенты ЦРУ пытались подложить ему акваланг, зараженный опасным вирусом. Планировалось, что американский адвокат Джеймс Донован, который планировал встречу с Команданте, купит ему в подарок именно этот акваланг. Но адвокат купил другой акваланг. Снова счастливая случайность.Во время поездки Фиделя в Чили по его душу послали аж двух снайперов. И надо же было такому случиться, чтобы одного из снайперов сбил автомобиль, а у второго – прямо в решающий момент случился приступ аппендицита.Когда кубинский лидер посещал Панаму и выступал там – он уцелел лишь чудом (а также люди, которые слушали его выступление). Под трибуной было заложено 90 килограммов взрывчатки. Но взрывное устройство не сработало.Когда в 2006 году Фидель Кастро тяжело заболел, некоторые западные СМИ уже приготовили заранее статьи на его смерть. Но он их разочаровал – выжил. Хотя после этого и был вынужден передать власть своему брату Раулю, с которым был вместе и на штурме казарм Монкада, и на яхте «Гранма», и в горах Сьерра-Маэстро, где шла партизанская борьба с режимом Батисты...Судьба щедро отмерила ему еще 10 лет жизни.***», - говорил Команданте. Он вел эту борьбу и в партизанских лагерях, и в судебном зале, и на высоком посту, и после своей болезни – выступая со своим авторитетным мнением в статьях-размышлениях. Ведет он эту борьбу и после своей смерти, став одним из символом истинной свободы, а не той, о которой нам вещает «мировой жандарм», продолжающий угрожать неугодным странам.Руководитель Острова Свободы крайне не приветствовал даже размещение своих портретов. На его скромном могильном камне выгравировано лишь одно слово – «Fidel».***Вспоминаю те дни, когда на Кубе шло прощание с Фиделем. Россия не осталась в стороне. Тысячи москвичей шли на Большую Ордынку, к зданию посольства Острова свободы. Шли, чтобы выразить соболезнования кубинскому народу.- Нет… Красных гвоздик нет, - сказала мне тогда продавщица цветочного салона недалеко от метро «Добрынинская». – С утра привезли и тут же все разобрали. И в других магазинах тоже нет. А вы тоже к посольству?Стоило только подойти к особняку – и стало понятно, куда делись цветы из окрестных магазинов. Ими была увита вся ограда… Люди всех возрастов выстроились в очередь, чтобы поставить запись в траурной книге.Для молодежи Фидель – прежде всего, «тот, кто не прогнулся перед США». Для людей постарше его имя связано с теми временами, когда был Советский Союз, когда Кобзон и Магомаев пели: «Куба – любовь моя». А кто-то помнит и самого Фиделя, который во время своих визитов в Красную державу мог запросто пообщаться с любым рабочим.Вот, например, случай, произошедший во время первой поездки молодого кубинского лидера в СССР. Московским вечером он захотел выйти из предоставленного ему номера – «прогуляться». Переводчик успел предупредить лишь дежурного офицера охраны – так они и вышли втроем. Москвичи быстро определили, кто это просто так гуляет по Москве. Толпа окружила Фиделя, радостно приветствовала его.А во время поездки Кастро на Братскую ГЭС народ перегородил железную дорогу, по которой высокий гость ехал в поезде. Рабочие хотели увидеть человека, о котором столько всего слышали и читали. Улыбающийся Фидель вышел к ним, не успев накинуть на себя теплую одежду – зимой-то, в Сибири, на станции с красноречивым названием – Зима... Из толпы ему тут же передали телогрейку. Фидель нашел у себя в кармане три кубинские сигары, отдал в тянущиеся к нему руки. Эти сигары передавали друг другу, чтобы каждый смог затянуться хотя бы разок.Кубинцы говорили о своем лидере:. Вот так его имя в те печальные дни объединило людей и в холодной, заснеженной Москве, и в теплой, утопающей в зелени Гаване. Объединяет и сейчас. «», - сказал посол Кубы в России Эмилио Лосада Гарсия, выступая на торжественном мероприятии в Москве. Остается выразить пожелание, чтобы эти отношения между Россией и народами Латинской Америки, противостоящими «глобальной империи» США, не только сохранялись, но и крепли, несмотря ни на что.