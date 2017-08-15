09:00 15 августа

Военные КНДР представили Ким Чен Ыну план нанесения удара по США

Центральное телеграфное агентство КНДР ЦТАК сообщает о том, что Ким Чен Ын отдал приказ армии быть готовой к нанесению удара. Заявлено: лидер КНДР сообщил, что как только он отдаст приказ, военные должны будут осуществить удар по Соединённым Штатам. Также заявлено, что, по словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать удара со стороны КНДР.

Военные КНДР представили Ким Чен Ыну план нанесения удара по США


Речь идёт о подготовке КНДР к удару по острову Гуам, на котором располагаются американские военные базы.


Высокопоставленные северокорейские военные прибыли на приём к главе государства, чтобы представить ему план нанесения ракетного удара по оккупированной США территории (речь об острове Гуам).

В Пентагоне уже ответили на такие сообщения. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, удар КНДР по США будет расценен как объявление войны, и американские средства в считанные минуты осуществят перехват северокорейских ракет, после чего будет нанесён удар возмездия.

Как видно, на словах война уже давно идёт, и стороны никак не способны самостоятельно сделать шаг в направлении мирного урегулирования вопроса.

Напомним, что ранее в NYT была опубликована статья, в которой сообщалось, что развитие ракетной программы КНДР произошло не без помощи со стороны Украины ракетными технологиями. Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если информация подтвердится, то украинские власти получат от Запада санкции за поддержку северокорейского режима.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 06:17
    Харош уже,пора заканчивать эту клоунаду.Поднадоело.
    п-к Опарышев
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 06:20
      2 великие державы разговаривают на языке силы, России этого не понять.
      DIVAN SOLDIER
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:23
      Цитата: п-к Опарышев
      Харош уже,пора заканчивать эту клоунаду.Поднадоело.

      Если ружье висит на стене, то оно рано или поздно...Есть конечно слабая вероятность, что Ын скажет: "Ребята давайте жить дружно!".
      IGOR GORDEEV
      1. Logall Сегодня, 06:29
        У нас это ''ружьё'' почти 60 лет висит. И на Хрущева надежд мало было. Ничего, обошлось...
        Logall
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:33
          Цитата: Logall
          У нас это ''ружьё'' почти 60 лет висит. И на Хрущева надежд мало было. Ничего, обошлось...

          Вот поэтому "горячий" конфликт затевается не с нами, а у наших границ.
          IGOR GORDEEV
      2. igorj 51 Сегодня, 08:30
        Есть конечно слабая вероятность, что Ын скажет: "Ребята давайте жить дружно!".

        Он ранее неоднократно это говорил американцам. Но те его даже слушать не желали, не то что разговаривать. Ну вот теперь пусть не обижаются..
        igorj 51
    3. 210окв Сегодня, 06:26
      Чем заканчивать?Бойней?Зачем ЭТО надо возле наших границ.Пора договариваться,иначе будет поздно в этом клубе самоубийц..
      Цитата: п-к Опарышев
      Харош уже,пора заканчивать эту клоунаду.Поднадоело.
      210окв
  2. Teberii Сегодня, 06:19
    Вот и понеслось,Украина через Россию ,куда без нас,вооружила КНДР.Воевать так с полмиром.
    Teberii
  3. Навигатор 1 Сегодня, 06:34
    Ким заигрался глядя на него складывается впечатление, что мальчик играет в солдатиков. И вообще если делать выводы то парень не здоров. Нормальный человек не будет людей из зенитки расстреливать.
    Навигатор 1
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 06:38
      Западная пропаганда и не такое выдумает, а правда , зачем играть в солдатиков? Пускай уж лучше сразу встречает амеров хлебом с солью, авось не тронут.
      DIVAN SOLDIER
      1. Навигатор 1 Сегодня, 06:45
        Зачем кидаться в крайности? Лудшее оружие-это слово. Вспомните политику Монако Швейцарии.
        Навигатор 1
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 06:49
          Швейцария и Монако капиталистические страны и большой роли в мире не играют. В КНДР свой мир и своя идеалогия, ну не хотят они жить западными ценностями, не все еще продались дяде Сэму.
          DIVAN SOLDIER
          1. Навигатор 1 Сегодня, 07:03
            Ну да а КНДР, что серьезный игрок в этом регионе? Вся политика построена на шантаже , угрозах и выклянчивания гуманитарки?
            Навигатор 1
          2. Навигатор 1 Сегодня, 07:07
            Цивилизованная страна и ким нормальный адекватный
            Навигатор 1
          3. Навигатор 1 Сегодня, 07:23
            Вы хоть сами понимаете, что пишите страны которые не играют большой роли? Страны где сосредоточены мировые финансы и капитал!
            Навигатор 1
        2. БАРХАН Сегодня, 07:45
          Цитата: Навигатор 1
          Зачем кидаться в крайности? Лудшее оружие-это слово. Вспомните политику Монако Швейцарии.

          Расскажите это Милошевичу,Кадафи,и Садаму...
          БАРХАН
      2. Навигатор 1 Сегодня, 06:47
        Нажать на кнопку последние дело.
        Навигатор 1
        1. Logall Сегодня, 07:07
          Цитата: Навигатор 1
          Нажать на кнопку последние дело.

          Звучит по детски. ''Кто нажмёт на кнопку–тухлое яйцо''! Ну если это сработает, почему бы и нет..
          Logall
        2. Смог Сегодня, 07:30
          Цитата: Навигатор 1
          Нажать на кнопку последние дело.

          А не подскажете куда за последние лет 40 кровожадная, по Вашему мнению, КНДР вторглась, или кого бомбила , обстреливала.? А потом перечислите страны куда за этот же срок миролюбивые Штаты принесли демократию, и что там из этого получилось? Так кто кнопку то нажимает?
          Смог
  4. Петр1 Сегодня, 06:41
    КНДР психи чтоли,штаты если захочет атомом зальет всю Корею будут как крысы по норам лет сто ползать,потом зайдут из ружья перестреляют оставшихся,будет у юса новая база.А то базу на Гуаме атакуют,да что им база их у них сотни!
    Петр1
    1. Logall Сегодня, 07:21
      Ваше предложение? Лечь под Гринго? Может и России стоит?
      По завету предков– не здались! И они не должны. У них тоже есть великий предок...
      Logall
      1. Навигатор 1 Сегодня, 08:04
        Нет великий попрошайка и обманщик ну и ещё великий мечтатель. КНДР-это большая секта.
        Навигатор 1
        1. Logall Сегодня, 08:23
          Я про Вас могу тоже самое заявить, но это будет голословием...
          Оргументируйте!
          Logall
          1. Навигатор 1 Сегодня, 08:48
            Ким Чен Ын - лидер Северной Кореи.
            Ким Чен Ын - лидер Северной Кореи.

            Северная Корея – рай на Земле, если верить её лидерам, и кромешный ад, по словам граждан этой страны, которым удалось каким-то чудом её покинуть. Интерес мировой общественности к этой стране подогрел скандальный фильм «Интервью», в основу сюжета которого легла вымышленная история о покушении на лидера КНДР Ким Чен Ына. Мы же собрали в нашем обзоре факты, на основе которых становится понятно, что происходит за «северокорейским железным занавесом».


            Трудовые концентрационные лагеря

            Трудовые контрацептивные лагеря.

            Трудовые контрацептивные лагеря.


            В Северной Корее в настоящее время действует около 16 огромных трудовых лагерей, сравнить которые можно с ГУЛАГами. Расположены они, как правило, в горной местности. Предполагается, что за колючей проволокой этих лагерей, по которой к тому же пропускают электрический ток, содержится около 200 тыс. заключённых. Попадают в северокорейские ГУЛАГи перебежчики, предатели и экс-политики, пришедшиеся не ко двору правительству КНДР.

            Наказание по наследству

            КНДР: сын за отца отвечает.

            КНДР: сын за отца отвечает.


            Северокорейские законы предполагают наказание в течение "трех поколений": если кто-либо совершает преступление, то будет расплачиваться не только он, но и его дети и внуки. Все они понесут соответствующее наказание. Это, как правило, приводит к тому, что люди проводят всю свою жизнь в лагерях.

            Одно из самых страшных преступлений, которые может совершить гражданин Северной Кореи, - попытка покинуть страну. Изменой считается несогласие с правительством. А человек, который решил поинтересоваться, как живут люди в других странах, подписывает себе смертный приговор.

            Страховое мошенничество

            Глобальное мошенничество со страхованием - экономическая политика КНДР.

            Глобальное мошенничество со страхованием - экономическая политика КНДР.


            Северокорейская экономика находится в упадке. С иностранными рынками страна практически не взаимодействует, поэтому экспорта как такового нет. В настоящее время население Северной Кореи составляет около 25 миллионов человек, а средний ВВП на душу населения - около $ 500 (для сравнения, в РФ в 2013 году – около $15 000). Страна изо всех сил пытается прокормить своих граждан и в этом стремлении идёт даже на экономические преступления.

            Так, в 2009 году правительство КНДР обвинили в глобальном мошенничестве со страхованием. Правительство Северной Кореи получило огромные страховые полисы на имущество и оборудование, а затем утверждало, что это имущество было уничтожено. В 2005 году несколько крупнейших страховых компаний мира, в том числе Lloyd’s в Лондоне, подали на Северную Корею в суд в отношении предполагаемого крушения вертолета и выплаченных $ 58 млн по страховому полису.

            Торговля оружием

            Незаконная торговля оружием - фишка КНДР.

            Незаконная торговля оружием - фишка КНДР.


            Помимо мошенничества со страховками, Организация Объединенных Наций также обвинила Северную Корею в незаконной продаже оружия и ядерных технологий странам Африки и Ближневосточного региона. Так, в 2012 году, ООН задержала северокорейский груз, направляющийся в Сирию, - 450 баллонов графита, предназначенного для использования в баллистических ракетах. В 2009 году были перехвачены поставки в Иран и Республику Конго: в одной было 35 тонн компонентов ракет, а в другой - танки советских времен

            ООН ввела санкции, запретив Северной Корее поставлять или продавать ракетные технологии, но правительство КНДР заявило, что санкции незаконны, и страна может делать все, что захочет. Известно, что основная масса денег идёт в кошелёк Ким Чен Ына, но никак ни на еду для его народа.

            Дефицит электричества

            Воздушная съёмка над КНДР: света нет.

            Воздушная съёмка над КНДР: света нет.


            Столица Северной Кореи Пхеньян – этакий город-утопия для элиты. Границы города патрулируют вооружённые охранники, чтобы не пустить в город низшие классы населения страны. Большинство жителей Пхеньяна живут в роскоши (по крайней мере, по понятиям этой страны). Тем не менее, даже для трех миллионов граждан высшего класса электричество включается всего на час или два в день. Иногда, особенно в зимний период, электричество отключают полностью, поскольку миллионы людей пытаются бороться с холодом. Большинство домов за пределами Пхеньяна даже не подключены к сети электроснабжения. Это прекрасно видно на ночных фотографиях из космоса: Китай и Южная Корея залиты огнями, в то время как Северная Корея — сплошное темное пятно.

            Система трех каст

            В 1957 году, когда Ким Ир Сен изо всех сил пытался сохранить контроль над Северной Кореей, он начал глобальное расследование "благонадежности" населения страны. Конечным результатом этого расследования стала полностью изменившаяся социальная система, разделившая граждан страны на три класса: "враги", "колеблющиеся" и "основа".

            Беженцы из Северной Кореи на границе.

            Беженцы из Северной Кореи на границе.


            Такое разделение было основано не на личности человека, а на его семейной истории. Лояльные к правительству семьи были включены в класс "основа", и им предоставили лучшие возможности для жизни. Они сейчас являются, как правило, политиками и людьми, тесно связанными с правительством.


            Люди в средней прослойке - "колеблющиеся" или нейтральный класс. Правительство никак не поддерживает их, но и не притесняет. При счастливом стечении обстоятельств они могут стать «основой».

            Дети из низшей касты. Северная Корея.

            Дети из низшей касты. Северная Корея.


            В класс "враги" были включены те люди, среди предков которых были замеченные в таких страшных преступлениях против государства как христианство и собственность на землю. По мнению Ким Ир Сена, именно они и представляют главную угрозу для страны. Эти люди лишены возможности получать образование, они не могут жить даже рядом с Пхеньяном и, как правило, нищенствуют.

            Удобрения из человеческих фекалий

            Поля, удобряемые человеческими фекалиями.

            Поля, удобряемые человеческими фекалиями.


            Северная Корея – гористая страна с холодными зимами и коротким, муссонным летом. Около 80% территории страны расположено на склонах гор, поэтому большинство угодий малоплодородны. В получении удобрений Северная Корея всегда полагалась на иностранную помощь. До начала 1990-х КНДР помогал удобрениями СССР, а до 2008 года 500 000 тонн удобрений в год приходили из Южной Кореи. Когда импортных удобрений не стало, северокорейские фермеры вынуждены были обратиться к новому источнику - к отходам жизнедеятельности человека. Принята даже госпрограмма, в рамках которой предприятиям доведена квота по сдаче фекалий – около 2000 тонн в год. Сегодня даже появились магазины, торгующие в качестве удобрения человеческим калом.

            Гражданство Южной Кореи


            Много северокорейских граждан бегут в соседние страны. Официальной политикой Китая является их депортация обратно через границу. На родине подобных беженцев либо уничтожают, либо отправляют в исправительно-трудовые лагеря на многие десятилетия.

            Китайские пограничники препятствуют проникновению корейских беженцев.

            Китайские пограничники препятствуют проникновению корейских беженцев.


            В отличие от Китая, Южная Корея проводит политику почти абсолютного помилования: всем северокорейским перебежчикам (которые не являются преступниками) сразу предоставляется гражданство, профессиональная подготовка и психологическое консультирование для тех, кто в нём нуждается. Беженцам предлагается пособие $ 800 в месяц, а работодатели, которые принимают их на работу, могут рассчитывать на бонус в размере $ 1800.

            Все, что необходимо северокорейцам, — предоставить документы, подтверждающие гражданство. Но даже в случае их отсутствия власти, как правило, закрывают на это глаза. Ведь беженцы из лагерей не имеют каких-либо документов в принципе.

            Беженцы из Северной Кореи на границе.

            Беженцы из Северной Кореи на границе.


            Начиная с 1953 года в Южной Корее зарегистрировано более 24 500 северокорейских перебежчиков. Начиная с 2002 года, в среднем ежегодно Южная Корея принимает 1000 беженцев. Китайское правительство считает, что до 200 000 северокорейцев незаконно скрываются в горах и сельской местности Поднебесной. Многие люди, которые бегут из Северной Кореи в Китай умирают во время длительных переходов.

            Каннибализм

            В период между 1994 и 1998 годами в Северной Корее случились обширные наводнения, и большая часть сельскохозяйственных земель пришла в негодность. Возрастающая задолженность перед СССР исключала импорт продовольствия. В итоге начали вымирать целые города. За это время от голода умерли около 3,5 млн человек – более 10% населения страны. Любые продовольственные запасы конфисковались военными в соответствии с политикой сонгун ("армия на первом месте"). Северокорейцы начали есть своих домашних животных, потом сверчков и кору деревьев, и, наконец, детей.

            Голодные дети.

            Голодные дети.


            Именно в ту пору стало популярным высказывание: «Не покупайте мясо, если вы не знаете, откуда оно». По рассказам перебежчиков, в те годы люди искали детей-беспризорников на вокзалах, усыпляли их и дома разделывали. Есть, по крайней мере, один официальный отчет о человеке, который занимался каннибализмом.

            Тюрьмы и пытки

            Очень немногие люди бежали из исправительно-трудовых лагерей КНДР, выжили и смогли рассказать о том, что там происходило. Шин Донг-Хек - человек, сбежавший из страшного "Лагеря 14", который считается самым жестоким трудовым лагерем в стране, поскольку содержат там самых страшных политических преступников. Его история рассказывается в книге "Побег из Лагеря
            Навигатор 1
  5. Ken71 Сегодня, 06:43
    Хороший у них план.
    Ken71
    1. Logall Сегодня, 08:40
      Цитата: Ken71
      Хороший у них план.

      Лучше чем в Голландии? lol laughing laughing wink
      Logall
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:46
    развитие ракетной программы КНДР произошло не без помощи со стороны Украины ракетными технологиями.
    Вот где "собака порылась" !!!! laughing Украина! Ага кто цитадель зла! Готовые продать что угодно и кому угодно.Допрыгались.Сейчас Корейцы лупанут по Гуаму ракетами с укроначинкой.Ох американцы спасибо скажут Украине laughing Украинцы во всей своей красе! Дружить с Украиной это вам не это.Во первых вы будите постоянно ей что-то должны дарить.И знать что те ещё и оружие вашим врагам продадут.Мы уже это прошли .Теперь очередь Запада.Удачи в дружбе !
    Наблюдатель2014
  7. Навигатор 1 Сегодня, 06:50
    Война КНДР и США это игра в одни ворота.
    Навигатор 1
  8. soroKING Сегодня, 06:51
    корейца заругают штатников досмерти am
    soroKING
    1. Вадим237 Сегодня, 08:36
      Америка их запугивать не будет, она КНДР просто разбомбит.
      Вадим237
  9. Masya Masya Сегодня, 07:05
    Отсчет пошёл?
    Masya Masya
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:07
    Как сейчас в сша на Ына молятся -свой типус делает все так как именно янки и нужно! Его сша обязаны наградить, и пылинки с него сдувать! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. БАРХАН Сегодня, 07:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Как сейчас в сша на Ына молятся -свой типус делает все так как именно янки и нужно! Его сша обязаны наградить, и пылинки с него сдувать! !!

      Поддерживаю.Беречь его будут.Ради такого "врага" можно ,как угодно перемещать войска по шарику и вводить любые санкции кому угодно за подозрение в связях с КНДР. Если только щекастый не соберёт с сотню портативных ядрённых устройств и не пошлёт их в рюкзачках с фанатиками на территорию США "затеряться в толпе"...а может они уже там.Тогда отпадает вопрос о средствах доставки зарядов и угрозы корейцев заиграют новыми цветами.Не меньше шороху наведут и споры сибирской язвы.А дальше паника и потеря управления страной,дробление на изолированные районы друг от друга...И суматошные вооружённые до зубов ковбои добавят в общую симфонию гвалта и стрельбы,мотивируя даже пацифистов отстреливаться(наводнение после "Катрин" в Новом Орлеане показало, как граждане США начинают друг друга задорно минусовать при малейшей потери контроля властей...)
      БАРХАН
  11. Satum Сегодня, 07:21
    Я думаю стратеги из США , не знают как будут действовать союзники
    .Конфликт не попадает под 5 статью НАТО
    Satum
  12. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:40
    Надо ЕС предложить США ввести миротворцев ОБСЕ на о. Гуам и озабоченность я думаю будет снята...
    DOCTOR ZLO
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