Военные КНДР представили Ким Чен Ыну план нанесения удара по США

Центральное телеграфное агентство КНДР ЦТАК сообщает о том, что Ким Чен Ын отдал приказ армии быть готовой к нанесению удара. Заявлено: лидер КНДР сообщил, что как только он отдаст приказ, военные должны будут осуществить удар по Соединённым Штатам. Также заявлено, что, по словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать удара со стороны КНДР.Речь идёт о подготовке КНДР к удару по острову Гуам, на котором располагаются американские военные базы.Высокопоставленные северокорейские военные прибыли на приём к главе государства, чтобы представить ему план нанесения ракетного удара по оккупированной США территории (речь об острове Гуам).В Пентагоне уже ответили на такие сообщения. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, удар КНДР по США будет расценен как объявление войны, и американские средства в считанные минуты осуществят перехват северокорейских ракет, после чего будет нанесён удар возмездия.Как видно, на словах война уже давно идёт, и стороны никак не способны самостоятельно сделать шаг в направлении мирного урегулирования вопроса.Напомним, что ранее в NYT была опубликована статья, в которой сообщалось, что развитие ракетной программы КНДР произошло не без помощи со стороны Украины ракетными технологиями. Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если информация подтвердится, то украинские власти получат от Запада санкции за поддержку северокорейского режима.