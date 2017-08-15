Washington Post: Трампу предлагали встретиться с Путиным еще в 2016 году
Один из внешнеполитических советников Дональда Трампа – Джордж Пападопулос еще в начале предвыборной кампании в 2016 году предлагал ему устроить встречу с президентом России Владимиром Путиным, приводит РИА Новости сообщение газеты Washington Post.
По данным газеты, ссылающейся на некую переписку, «представители предвыборного штаба Трампа на разных уровнях почти каждую неделю обсуждали усилия русских по организации встречи с ним».
Утверждается, в частности, что Пападопулос «с марта 2016 года написал несколько электронных писем по организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина».
Издание уверяет, что встреча не состоялась, поскольку ей воспротивились несколько высокопоставленных представителей предвыборной команды будущего президента.
«В первую очередь, опасения выражал тогдашний глава штаба Пол Манафорт», – уточняет газета.
Напомним, противники Трампа неоднократно утверждали о якобы имевшихся у него связях с Москвой. Сам он подобные обвинения отвергает. В Кремле их также называют безосновательными.
По данным газеты, ссылающейся на некую переписку, «представители предвыборного штаба Трампа на разных уровнях почти каждую неделю обсуждали усилия русских по организации встречи с ним».
Утверждается, в частности, что Пападопулос «с марта 2016 года написал несколько электронных писем по организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина».
Издание уверяет, что встреча не состоялась, поскольку ей воспротивились несколько высокопоставленных представителей предвыборной команды будущего президента.
«В первую очередь, опасения выражал тогдашний глава штаба Пол Манафорт», – уточняет газета.
Напомним, противники Трампа неоднократно утверждали о якобы имевшихся у него связях с Москвой. Сам он подобные обвинения отвергает. В Кремле их также называют безосновательными.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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