08:59 15 августа

Washington Post: Трампу предлагали встретиться с Путиным еще в 2016 году

Один из внешнеполитических советников Дональда Трампа – Джордж Пападопулос еще в начале предвыборной кампании в 2016 году предлагал ему устроить встречу с президентом России Владимиром Путиным, приводит РИА Новости сообщение газеты Washington Post.



По данным газеты, ссылающейся на некую переписку, «представители предвыборного штаба Трампа на разных уровнях почти каждую неделю обсуждали усилия русских по организации встречи с ним».


Утверждается, в частности, что Пападопулос «с марта 2016 года написал несколько электронных писем по организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина».

Издание уверяет, что встреча не состоялась, поскольку ей воспротивились несколько высокопоставленных представителей предвыборной команды будущего президента.

«В первую очередь, опасения выражал тогдашний глава штаба Пол Манафорт», – уточняет газета.

Напомним, противники Трампа неоднократно утверждали о якобы имевшихся у него связях с Москвой. Сам он подобные обвинения отвергает. В Кремле их также называют безосновательными.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 4

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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 08:13
    А если всех наших подозревать в связях с Вашингтоном, то мы можем потерять более половины всех политиков. И что тогда???
    А давайте еще отстранять всех, кто хоть когда-то ругался матом.
    А давайте еще придумаем что-нибудь.
    А можно и не придумывать, а взять за основы борьбу с коррупционерами.
    Все это и называется соблюдение "демократических принципов"
    Лично я тогда против "демократии", потому что здесь на первом месте принципы, а не деловые качества, как было при Сталине.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:23
      Washington Post: Трампу предлагали встретиться с Путиным еще в 2016 году

      Упустил ты Трамп свой шанс быть настоящим президентом !
      СРЦ П-15
    2. insular Сегодня, 08:24
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      А если всех наших подозревать в связях с Вашингтоном, то мы можем потерять более половины всех политиков. И что тогда???

      А вот это именно то, что и следовало сделать уже давно. Хотя нет. Тогда же это были партнеры... Ну значит следует сделать сейчас т.к. сейчас то мы главная угроза и нам объявлена торговая война.
      Снова нет? Жалко ризедентуру американскую, в нашем правительстве... или не нашем? wassat Ой как много вопросов к власти то. Стоп! А почему к власти? Есть все же конкретные лица. Вернее лицо.
      Если президент может дать распоряжение переселить семью из ветхого дома, то почему у Президента нет полномочий инициировать служебные проверки по деятельности и по связям по лини спецслужб и с отстранением... Ну да ну да... не царское это дело... Полномочиев нет. Ни силы нет ни воли. Да и не 37 год у нас, Он же так и сказал.
      wassat Аааа мы же в России, ну кто же будет захочет потерять более половины всех политиков. И что тогда??? Точно... что же что же...
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      И что тогда???
      Вам не кажется что вопрос немного глуповат?
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      А давайте еще отстранять всех, кто хоть когда-то ругался матом.
      Ну верно же, связи с враждебными спецслужбами и ругаться матом - это же так близко. Мелочи право слово. wassat
      insular
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 08:34
        Этого не может быть никогда, ибо вершителями правосудия всегда являются замешенные в грехах. А у безгрешных этого права нет. Получается, что сама по себе демократия возникнуть никогда не может. Значит это дьявольское изобретение.
        И вообще не слишком ли много у нас политиков на демократической почве развелось. А для их обслуживания еще кагорта юристов-дармоедов прилагается.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
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