09:00 15 августа

В Берлине осквернили мемориал павшим советским воинам

Немецкая газета «Берлинер Моргенпост» пишет об акции вандала в столице Германии. Неизвестный человек накануне примерно в 12:30 по местному времени осквернил монумент в память о павших советских воинах в берлинском районе Тиргартен. Сообщается, что мужчина лет сорока сначала справил у памятника малую нужду, после чего ещё и плюнул на монумент с громкими высказываниями нацистского характера.

В Берлине осквернили мемориал павшим советским воинам


Мужчину задержали сотрудники берлинской полиции. Сообщается, что в момент задержания он выкрикивал оскорбления в адрес России и советских воинов, боровшихся с гитлеровцами в ходе Второй мировой (Великой Отечественной) войны.


В отношении гражданина (его имя не называется) составлен административный протокол. Он выплатит штраф в размере нескольких сотен евро. Кроме того, полиция запретила ему появляться в районе нахождения памятника советским воинам.

На самом деле такое наказание вряд ли сопоставимо с тем деструктивом, который приносят подобные последователи нацистских идей. При этом можно констатировать, что в то время, как миллионы немцев чтят память воинов, разгромивших нацизм, растёт число тех, кто готов реанимировать идеи гитлеризма, в своё время вскормленного не без помощи ряда западных спонсоров. Эти спонсоры готовы профинансировать возрождение нацистской идеологии в полной мере в Германии и в наше время. Не будем забывать, где скрылись от Нюрнбергского трибунала большинство нацистских преступников.


Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 14

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  1. hohkn Сегодня, 08:20
    Эти спонсоры готовы профинансировать возрождение нацистской идеологии в полной мере в Германии и в наше время. Не будем забывать, где скрылись от Нюрнбергского трибунала большинство нацистских преступников.

    Куда ни глянь - везде торчат ушки матрасов.
    hohkn
    1. himRa Сегодня, 08:25
      Цитата: hohkn
      Эти спонсоры готовы профинансировать возрождение нацистской идеологии в полной мере в Германии и в наше время. Не будем забывать, где скрылись от Нюрнбергского трибунала большинство нацистских преступников.

      Куда ни глянь - везде торчат ушки матрасов.

      laughing заговор!!?
      неадекватов хватает и у нас а этому мудиле явно не повезло ,немцы реально борятся с нацизмом!
      himRa
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:53
        Цитата: hohkn
        Куда ни глянь - везде торчат ушки матрасов.
        - Пока Америку буквой ЗЮ не поставим, нам будут пакостить всякая шавкающая нечисть. А сейчас остаётся только мотать на ус все их гадости, чтобы потом иметь этих шавок с чуЙством глубочайшего удовлетворения.
        oldseaman1957
    2. Logall Сегодня, 08:26
      Это не Прибалтика с Польшей и Украиной, там разберутся.
      Logall
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:23
    Как ни печально ... это только начало ... объединённые силы Европы под предводительством Гитлера потерпели сокрушительное поражение ... этого нам не забудут ... будут мелко гадить отыгрываясь на павших войнах ... иподтишка будут плевать в нашу память и историю ... вертеть и высмеивать правду о Победе в 45-м ...
    ответы должны быть жёсткими и разумными ... эта камарилья понимает только деньги и экономические выгоды ... по ним и надо наносить точечные удары ... и обязательно чтобы понимали ЗА ЧТО ИХ ТАК ...
    silberwolf88
  3. Alena Frolovna Сегодня, 08:26
    Как говорили раньше "Мёртвые сраму не имут".

    Но все эти недочеловеки напрочь забывают о правиле бумеранга.

    Я не злая, но такие поступки должны пресекаться жёстко, чтобы неповадно было другим. И совсем неважно в какой стране эти недоумки проживают. Жёстко и только жёстко, и огромным штрафом, не взирая на возраст и прочие социальные условия.
    Alena Frolovna
  4. Алексей7777777 Сегодня, 08:27
    " миллионы немцев чтят память воинов, разгромивших нацизм"Ну а этот,с позволения сказать гражданин-в каждом правиле есть исключения...
    Алексей7777777
  5. Александр 3 Сегодня, 08:28
    Америка ведёт себя так как вела себя нацистская Германия-убийства мирных граждан по всему миру под предлогом восстановления демократических ценностей.Тошнит уже от их ценностей.
    Александр 3
    1. Александр 3 Сегодня, 08:46
      А этой твари что осквернила мемориал отрезать то чем это делал.
      Александр 3
  6. 3officer Сегодня, 08:28
    Что там о Германии говорить, там такие явления допустим обьяснимы. Более дико, когда тем же самым постоянно занимаются внуки этих самых солдат проживающие в бывших республиках плюющие(или равнодушно наблюдающие за этим) на могилы собственных дедов и прадедов.
    3officer
  7. Светлан Сегодня, 08:36
    На самом деле такое наказание вряд ли сопоставимо с тем деструктивом, который приносят подобные последователи нацистских идей.

    Чел был 100%, пьян а сажать пьянчугу на 10 лет, это не по христиански. Понять и простить..
    Светлан
  8. Ныробский Сегодня, 08:42
    Не из "новорожденных" ли европейцев этот неизвестный гражданин?
    Ныробский
  9. irazum Сегодня, 08:50
    Немцы разберутся. Им такая фигня вот совсем не нужна! И писюн мужичку отобьют, чтобы понимал, где надо нужду справлять!
    irazum
  10. samarin1969 Сегодня, 08:56
    Немцы и русские останутся противниками. Все эти рассуждения о "нацистах", "демократии", "коммунистах" - прокладки для дипломатов. История всегда будет борьбой одних народов против других.
    samarin1969
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