В Берлине осквернили мемориал павшим советским воинам
Немецкая газета «Берлинер Моргенпост» пишет об акции вандала в столице Германии. Неизвестный человек накануне примерно в 12:30 по местному времени осквернил монумент в память о павших советских воинах в берлинском районе Тиргартен. Сообщается, что мужчина лет сорока сначала справил у памятника малую нужду, после чего ещё и плюнул на монумент с громкими высказываниями нацистского характера.
Мужчину задержали сотрудники берлинской полиции. Сообщается, что в момент задержания он выкрикивал оскорбления в адрес России и советских воинов, боровшихся с гитлеровцами в ходе Второй мировой (Великой Отечественной) войны.
В отношении гражданина (его имя не называется) составлен административный протокол. Он выплатит штраф в размере нескольких сотен евро. Кроме того, полиция запретила ему появляться в районе нахождения памятника советским воинам.
На самом деле такое наказание вряд ли сопоставимо с тем деструктивом, который приносят подобные последователи нацистских идей. При этом можно констатировать, что в то время, как миллионы немцев чтят память воинов, разгромивших нацизм, растёт число тех, кто готов реанимировать идеи гитлеризма, в своё время вскормленного не без помощи ряда западных спонсоров. Эти спонсоры готовы профинансировать возрождение нацистской идеологии в полной мере в Германии и в наше время. Не будем забывать, где скрылись от Нюрнбергского трибунала большинство нацистских преступников.
Мужчину задержали сотрудники берлинской полиции. Сообщается, что в момент задержания он выкрикивал оскорбления в адрес России и советских воинов, боровшихся с гитлеровцами в ходе Второй мировой (Великой Отечественной) войны.
В отношении гражданина (его имя не называется) составлен административный протокол. Он выплатит штраф в размере нескольких сотен евро. Кроме того, полиция запретила ему появляться в районе нахождения памятника советским воинам.
На самом деле такое наказание вряд ли сопоставимо с тем деструктивом, который приносят подобные последователи нацистских идей. При этом можно констатировать, что в то время, как миллионы немцев чтят память воинов, разгромивших нацизм, растёт число тех, кто готов реанимировать идеи гитлеризма, в своё время вскормленного не без помощи ряда западных спонсоров. Эти спонсоры готовы профинансировать возрождение нацистской идеологии в полной мере в Германии и в наше время. Не будем забывать, где скрылись от Нюрнбергского трибунала большинство нацистских преступников.
Использованы фотографии: Википедия
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