Новозеландцы против Японии. Освобождение Тихого океана

В отличие от европейского и африканского театров военных действий, война на Тихом океане требовала гораздо большего участия военно-морских и военно-воздушных сил. Им предстояло играть важную роль в готовящемся наступлении на Соломоновы острова, оккупированные японцами. Что касается сухопутных войск, то к высадке на Соломоновых островах усиленно готовили практически весь личный состав 3-й Новозеландской дивизии, насчитывавшей 14 тысяч солдат и офицеров. В ноябре 1942 года дивизия была размещена в Новой Каледонии, где проходила ускоренный курс боевой подготовки.В состав дивизии были включены 34-й и 36-й пехотные батальоны, что позволило увеличить численность личного состава до 17 тысяч человек. Уровень подготовки новозеландских солдат был настолько высоким, что когда генерал Барретт, командовавший американским 1-м корпусом морской пехоты, должен был выбирать дополнительную дивизию для усиления своих сил, он предпочел 3-ю Новозеландскую дивизию не только австралийской дивизии, но и своим соотечественникам — американской дивизии.В обеспечении высадки американской 1-й дивизии морской пехоты на Соломоновы острова также должны были принять участие корабли военно-морских сил Новой Зеландии. В операции «Сторожевая башня» по высадке американской морской пехоты на Гуадалканал участвовали все 3 крейсера ВМС Новой Зеландии. Новозеландские корабли участвовали в нескольких крупных морских сражениях у берегов Соломоновых островов. Однако ближе к завершающей стадии высадки войск союзников на островах, участие новозеландских кораблей стало менее заметным, хотя группа тральщиков ВМС Новой Зеландии принимала участие в обеспечении десантирования подразделений 3-й дивизии.Большая роль в наступательной операции отводилась и военно-воздушным силам Новой Зеландии. Здесь стоит отметить, что Королевские Военно-воздушные силы Новой Зеландии развивались достаточно быстро и гармонично. Свою роль сыграл, безусловно, человеческий фактор — так сложилось, что Новая Зеландия дала Британскому Содружеству целый ряд выдающихся авиаторов. У истоков ВВС страны стоял англичанин групп-капитан Беттингтон, который сумел добиться в 1919 году создания в Новой Зеландии военной авиации. Кроме того, заслугой Беттингтона было то, что он еще тогда, за двадцать лет до начала Второй мировой войны, увидел перспективного главного противника Новой Зеландии и Австралии в Японии — стране, которая в Первую мировую войну сражалась на стороне Антанты. ВВС Новой Зеландии получили «боевое крещение» в 1930 году, когда один из самолетов участвовал в подавлении народных волнений на Самоа.К 1939 году в ВВС Новой Зеландии несли службу 91 офицер и 665 сержантов и солдат. Кроме того, 79 офицеров и 325 сержантов и солдат несли службу в территориальных формированиях авиации. На вооружении ВВС находились 102 самолета, преимущественно устаревших. В полной мере соответствующими духу времени можно было назвать только 9 бомбардировщиков Виккерс «Уайлдбист» и 5 тренировочных Эйрспид «Оксфорд». Незадолго до объявления войны Новая Зеландия закупила 30 новых самолетов «Веллингтон» для создания двух регулярных эскадрилий бомбардировочной авиации. Но они были переданы Великобритании, после чего в составе Королевских Британских ВВС была сформирована 75-я Новозеландская эскадрилья. Командующим новозеландскими ВВС перед войной был назначен групп-капитан Хью Сандерс. Примечательно, что коммодор Кейт Родни Парк — один из старейших летчиков Новой Зеландии — в свою очередь был назначен командиром авиационной группы, ответственной за воздушную оборону Лондона. Впоследствии он сделал головокружительную для выходца из доминиона карьеру и дослужился в британских ВВС до звания главного маршала авиации. Вообще, участие новозеландцев в британской авиации, равным образом как и история самих Королевских ВВС Новой Зеландии — это тема для отдельной обстоятельной статьи. Здесь лишь стоит отметить, что во время боев за Соломоновы острова новозеландская авиация показала себя на высоте.Когда в июне 1943 г. развернулись масштабные воздушные бои в небе над Соломоновыми островами, в них приняла активное участие и новозеландская 15-я авиационная эскадрилья. 7 июня она вступила в бой с 40-50 японскими самолетами над островами Рассела, в результате чего 4 японские машины были сбиты. 12 июня пайлот-офицер Джеффри Фискен сбил 2 японских самолета, еще 4 самолета были сбиты другими новозеландскими летчиками. 16 июня 24 новозеландских самолета вступили в бой с 33 японскими самолетами и, что удивительно, несмотря на численное превосходство японской авиации, именно новозеландские летчики вышли в этом сражении победителями. 4 июля в небе над Нью-Джорджией 8 самолетов из 14-й новозеландской эскадрильи столкнулись с 40 японскими самолетами. И здесь новозеландцы тоже вышли победителями, в том числе пайлот-офицер Фискен сбил 3 японских самолета.В августе — сентябре 1943 г. части 3-й новозеландской дивизии начали высадку на Соломоновых островах. Поскольку Гуадалканал взяли на себя американские морские пехотинцы, перед новозеландскими частями была поставлена задача захвата острова Велья-Лавелья. Хотя южная часть этого острова уже была «расчищена» американцами, северная часть Велья-Лавелья еще находилась под контролем японцев. Подразделения японской армии насчитывали на острове около 700 человек. Это не было единое формирование, а скорее конгломерат солдат, матросов, офицеров из сухопутных частей и флота, оказавшихся на Соломоновых островах. Для уничтожения этого японского отряда командование 3-й новозеландской дивизии выделило 14-ю бригадную группу бригадира Поттера, в которую входили три пехотных батальона — 30-й, 35-й и 37-й, 17-й полевой артиллерийский полк, 207-я зенитная артиллерийская батарея, 53-я противотанковая артиллерийская батарея и 20-я инженерная рота. То есть, новозеландские войска значительно превосходили японский отряд и по численности, и по вооружению. Тем не менее, задача разгрома японцев усложнялась особенностями острова, заросшего джунглями, в которых японцы к этому времени уже хорошо ориентировались.Новозеландское командование в лице бригадира Поттера и его офицеров разработало хитроумный план взятия японцев в «кольцо» силами двух групп, на которые была разделена бригада. Эти группы Поттер сформировал на базе 35-го и 37-го пехотных батальонов, усилив каждый из них одной артиллерийской батареей, пулеметным взводом, зенитным взводом, противотанковым взводом, инженерным отрядом, отрядом обслуживания и ротой медико-санитарной службы. Прекрасно понимая нюансы тропического климата и его пагубное влияние на здоровье даже привычных новозеландцев, бригадир Поттер потому и включил в каждую батальонную группу по медико-санитарному подразделению. Новозеландские подразделения должны были захватывать участки побережья и двухкилометровые зоны вглубь от берега, отсекая японский отряд от моря и загоняя его в джунгли. В боях с японцами формировалась тактика контрпартизанских действий. Батальонная группа новозеландской армии разделялась на маленькие мобильные патрули, которые прочесывали джунгли, продвигаясь все дальше и дальше и уничтожая обнаруженные группы японских солдат. 6 октября 1943 г. обе батальонные группы новозеландской бригады сомкнули «кольцо» вокруг попавших в окружение японцев. Но под покровом ночи японцам удалось вырваться из окружения и бежать с острова на рыбацких лодках. Так Велья-Лавелья была полностью очищена от японского отряда.Аналогичным образом развивалась и ситуация на островах Казначейства, новозеландский десант на которые был высажен 27 октября 1943 года. На островах дислоцировались около 300 японских солдат и офицеров, поэтому новозеландское командование предполагало захватить цель быстро и с минимальными потерями. Для проведения операции была выделена 8-я бригада 3-й дивизии. Американцы выделили корабли и целый полк береговой зенитной артиллерии, а также вспомогательные подразделения. 27 октября 1943 г., рано утром, побережье было обстреляно с американских эсминцев, после чего началось десантирование 29-го и 36-го новозеландских батальонов, которые укрепились на берегу. Японцы сопротивлялись откровенно слабо и новозеландским десантникам удалось быстро захватить всю территорию пляжа и продвинуться на 600 метров вглубь острова. Вечером практически весь остров был в руках новозеландских войск, после чего десантники смогли обеспечить разгрузку технического оборудования для радиолокационной станции, которую планировалось установить на острове.Тем не менее, отряд из 150 японцев смог скрыться в джунглях острова. Командование было этим обстоятельством крайне недовольно, поскольку прячущиеся в джунглях японцы могли впоследствии причинять вред радиолокационной станции, проводя диверсии и нападения. Как и на Велья-Лавелья, бригадная группа была разделена на патрули, которые взяли японцев в кольцо. Японцы попытались прорваться к берегу, где находился пост капитана Кирка с 6 новозеландскими и 3 американскими матросами — командой баржи. Но храбрые защитники баржи вступили в неравный бой с японцами и смогли отбить все их атаки. Когда утром прибыло подкрепление, было обнаружено более 50 трупов японских солдат. Защитники баржи были все ранены, один из них погиб. Вскоре умер от ран и сам капитан Кирк. Постепенно японское сопротивление на острове было полностью подавлено.Поражения японцев на тихоокеанских островах объяснялись, прежде всего, неспособностью Японской империи «закрыть» все прорехи в обороне захваченных ими плацдармов. У Японии просто не хватало сил контролировать весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Надежды на массовую поддержку со стороны туземного населения не сбылись. Более того, туземцы в большинстве случаев оказывали помощь американцам, австралийцам и новозеландцам. Например, на Соломоновых островах туземцы за продовольственные пайки в виде риса и консервов благополучно занимались отловом и уничтожением скрывавшихся в джунглях японских солдат и офицеров.Захват коралловых атоллов Грин-Айлендс стал последней операцией на славном боевом пути 3-й Новозеландской дивизии. Атоллы имели важное стратегическое значение и для японцев, и для войск союзников. Тем не менее, японское командование не смогло организовать должным образом оборону Грин-Айлендс все по той же причине — катастрофической нехватке сил. 30 января 1944 г. новозеландские разведчики узнали, что на атоллах дислоцируется лишь около 150 японских солдат и офицеров. Было решено готовить десантную операцию, возглавить которую вызвался лично командир 3-й дивизии генерал-майор Бэрроуклу. Для захвата острова была сформирована ударная группа в составе штаба дивизии, взвода штабной охраны, 17-го полевого артиллерийского полка, 2 батарей 29-го легкого зенитного артиллерийского полка, 144-й отдельной батареи, 2 взводов из 53-й противотанковой батареи, взвода артиллерийских наблюдателей, 20-й и 26-й инженерных рот, четырех рот дивизионной службы связи, отделения 27-го инженерного парка, 16-й роты обслуживания и отделения 10-й роты обслуживания, 20-го и 24-го полевых лазаретов, танкового эскадрона и всей 14-й бригады в составе 30-го, 35-го и 37-го пехотных батальонов, пулеметной роты и взвода транспортеров. Такая внушительная группировка, по мнению генерала Бэрроуклу, должна была захватить Грин-Айлендс очень быстро, подавив сопротивление немногочисленного японского гарнизона. Высадка действительно произошла быстро и уже утром 15 февраля новозеландские десантники захватили плантации на острове, где были размещены штабы дивизии и бригады.Как и во время предыдущих операций, новозеландцы действовали, разбившись на небольшие патрульные группы, которым удалось подавить сопротивление японцев и быстро рассеять их по острову. Примечательно, что именно на маленьких атоллах Грин-Айлендс имело место первое и единственное за всю историю боев Второй мировой войны в Океании боевое применение танков. Против японского отряда, столкнувшегося с новозеландским патрулем из 35-го пехотного батальона, были направлены пять танков Новозеландского танкового корпуса, которые, правда, играли скорее роль поддержки. Бой в джунглях шел половину суток. Японцам помогали непроходимые заросли, а новозеландцам — превосходство в живой силе и вооружении. В результате сражения погибли 51 японский военнослужащий и лишь один человек попал в плен. Что касается потерь новозеландского батальона, то они составили три человека погибшими, двое — умершими от ран и семеро — ранеными. Таким образом, новозеландцы снова вышли однозначными победителями в столкновении с японским гарнизоном. В конечном итоге, в боях на Грин-Айлендс погибли 120 японских солдат и офицеров, 10 новозеландских и 3 американских военнослужащих.После захвата Грин-Айлендс новозеландское командование приняло решение об отводе подразделений 3-й дивизии на родину. Подавляющее большинство солдат и офицеров дивизии были демобилизованы и вернулись к своим прежним довоенным занятиям. Однако, примерно 20% личного состава дивизии были оставлены продолжать службу и вскоре переброшены на Ближний Восток, где им предстояло заменить часть личного состава уставшей в боях с гитлеровцами 2-й Новозеландской дивизии.Пока сухопутные подразделения новозеландских войск уничтожали японцев на Соломоновых островах, островах Казначейства и Грин-Айлендс, новозеландские Королевские военно-воздушные силы вели напряженные воздушные бои с японской авиацией в небе над теми же Соломоновыми островами и Новыми Гебридами. Хотя американское командование пыталось настоять на том, что обстановка на тихоокеанском театре военных действий изменилась и нужды в применении ВВС Новой Зеландии, как и ВВС Австралии, больше нет, новозеландское командование успешно препятствовало попыткам американских коллег «выдавить» Новую Зеландию из числа потенциальных стран-победителей. Кстати, численность ВВС страны к моменту кардинального перелома на тихоокеанском театре военных действий составляла более 50 тысяч военнослужащих. 10 тысяч солдат и офицеров служили в Британских Королевских ВВС в Европе и Африке, а 41 тысяча солдат и офицеров — в Королевских ВВС Новой Зеландии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Продолжение следует…