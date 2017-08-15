11:50 15 августа

Душещипательный отчёт ГПУ о разгроме под Иловайском

Главная прокуратура Украины накануне представила свою версию отчёта по разгрому украинских подразделений под Иловайском. В отчёте о разгроме украинских войск обвинены российские Вооружённые силы, которые якобы осуществили «прямое вторжение на территорию Украины». При этом в ведомстве Юрия Луценко заявили, что продолжается досудебное расследование, а материалы ГПУ при этом уже готова передать в Гаагу.

Душещипательный отчёт ГПУ о разгроме под Иловайском


Из материалов Главной военной прокуратуры Украины (цитата украинских СМИ):
11 августа 2014 руководством АТО издан приказ, на выполнение которого командованием сектора «Б» разработан замысел, одной из задач которого было блокирование силами ВС Украины и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.



Здесь нужно сделать небольшой комментарий: на тот момент т.н. добровольческие батальоны Украины не входили ни в одно из силовых ведомств и представляли собой, по сути, незаконные вооружённые формирования – украинских боевиков вместе с иностранными наёмниками. Все заявления о том, что они де-юре входили в госструктуры (включая МВД и Нацгвардию) являются ложью.

Далее из материалов ГПУ (стилистика сохранена:
В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятия города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.

Несмотря на существенные успехи наших войск, во избежание поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.

Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированные тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977.

Согласно полученным следствием данным Службы безопасности Украины, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций «ДНР», «ЛНР» составляло: личный состав - 1 к 18 ; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, «Грады» - 1 к 24.

В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонных тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолётов; 137 вертолётов.


Странно, что в ГПУ не решили «приплести» к Иловайску и вовсе весь личный состав ВС РФ вместе со всей техникой (вплоть до атомных субмарин), состоящей на вооружении.

Далее из отчёта ГПУ:
Учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всего российско-украинской границы, вооруженные силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.
В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора «Б» и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружение военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.

Следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В.Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения у не боевом порядке по согласованным маршрутам.

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченные в плен российские десантники, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.

В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время.


В общем, как следует из отчёта Генпрокуратуры, ультранационалистические отряды, взяв на себя функцию вооружённых сил Украины пытались провести очередную карательную операцию в районе Иловайска и Макеевки. Однако силы ополчения, которые Киеву выгодно представить именно российской регулярной армией, нанесли карательным отрядам сокрушительное поражение. Если верить заявлениям украинской стороны, то против них действовали сотни танков, БТРов, БМП и прочей "российской" техники, но ни единого кадра (даже с американских спутников) пересечения украинской границы этой «армадой» нет. Ну хотя бы к моменту передачи данных в Гаагу картинку нарисуют?

Использованы фотографии: FRANCESCA VOLPI/SIPA/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 09:19
      Этот бред может создать нам кучу проблем , если будем молча наблюдать , как скакуны работают по заказу США.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
        Витя , привет ! hi
        Если верить заявлениям украинской стороны, то против них действовали сотни танков, БТРов, БМП и прочей "российской" техники, но ни единого кадра (даже с американских спутников) пересечения украинской границы этой «армадой» нет.

        Во всём мире идут научные изыскания по вопросу обеспечения невидимости техники и л/с , а Россия эту проблему уже давно решила , судя по заявкам скакуасов . lol Ну как не порадоваться за РФ ? Майдаунам - спасибо за признание и совет : завязывайте с тяжёлыми наркотиками и самогоном на карбиде . fool
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:27
          Привет , привет ! hi , эти глюки хорошо проплачены.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            У меня подозрение , что этим болванам уже не платят за такой бред . А тявкают в сторону России по привычке .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:32
              Исполнители "работают за идею" , а кукловоды делают бизнес.
              cniza
      2. антивирус Сегодня, 10:38
        В АПРЕЛЕ 16 Г ПРИЕХАЛИ 2 ЧЕЛ из Джанкоя,. КУПИТЬ МАШИНУ( ДВИГАТ ПЕРЕГРЕЛ)
        -что делали до референдума . как жили?
        - да ни че. любые охотничьи патроны покупали

        плохо . что донбасс оставили в серой зоне.
        сейчас сформировали бы Ген прок-ру Вост Украины и давили бы Кыев "делами"
        антивирус
    2. Sharky Сегодня, 09:22
      В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонных тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолётов; 137 вертолётов.

      Sharky
    3. сибиралт Сегодня, 09:24
      Украина втянулась в роль посмешища Европы. А по сути, куевская хунта продолжает политику одурманивания своего народа в целью продержаться у власти.
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. Сергей Фоменко Сегодня, 09:15
    Мы храбро отступали, враг нас трусливо преследовал...
    Сергей Фоменко
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 09:17
    В принципе, в СМИ украины есть ряд программ и передач, которые показывают присутствие российской военной техники и личного состава на территории Донбасса. Причем, материал подобран не голословно, а грамотно, с доказательной базой. Так что потомкам будет трудно оправдываться...
    Вождь краснокожих
    1. vkl.47 Сегодня, 09:32
      Они кадры с наших ученик пятилетней давности выдают за наступление
      vkl.47
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:43
        Вы в свои слова верите? Или в видео, где т-72б3 по улицам Донецка ездит? Поверьте, проблемм может быть много - информационной базы хватает...
        Вождь краснокожих
        1. sogdy Сегодня, 09:54
          Не хватает соблюдения условий, при которых видео и прочее художественное творчество становится доказательной базой.
          Право, "Полоний! Полоний! Пиастры!"
          sogdy
        2. stalkerwalker Сегодня, 10:28
          Лучше б было, если б Т-72Б3 ездил по майдану и давил в прямом и переносном смысле хунту в январе-феврале 2014-го?
          Чего слёзы льем? Жалеем нелюдей, устраивающих геноцид? Или вы поборник демократии по-мрыкански?
          stalkerwalker
        3. PSih2097 Сегодня, 10:51
          Цитата: Вождь краснокожих
          Или в видео, где т-72б3 по улицам Донецка ездит?

          ну ведь украинцы сами, в своих СМИ указывают на фото цеха УВЗ на котором стоят Т-90 за свою продукцию.
          PSih2097
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:04
            Спасибо! Специально полез на сайт наб у - есть куча фоток настоящего львовского завода, а они выбрали наш!))) laughing
            Вождь краснокожих
      2. Alexey RA Сегодня, 10:49
        Цитата: vkl.47
        Они кадры с наших ученик пятилетней давности выдают за наступление

        Хе-хе-хе... так пруфы на наличие нашей техники на Донбассе идут не от укрСМИ, а от СМИ Донецка и Луганска.
        То Грэм Филипс устроит репортаж на фоне Т-72Б3. То на учениях войск ЛНР на заднем плане проедут "выстрелы".
        Самый эпичный фейл, конечно, был с показом "трофейного украинского танка". Ладно бы снимали только снаружи - там отличить Т-72Б3 от теоретически имеющихся на Украине Т-72Б обр. 1989 довольно сложно (особенно при правильных ракурсах и снятом ИК-прожекторе). Но эти ж... умники полезли внутрь - и отснятое место наводчика-оператора полностью совпало с фотографиями Т-72Б3 с выставки 2013 года (которые, кстати были в статье на "ВО").
        Alexey RA
    2. okko077 Сегодня, 11:37
      В украинских СМИ нет передач и программ , которые показывают присутствие российских ВС. Только говорильня без доказательств. Умиляет смысл этой говориньи: есть присутствие, потому что все это знают. Идёт грубая подтасовка, когда добровольцы из России, отслуживших срочную раннее, представляют действующими военными России. При этом используются старые фото из интернета....Ещё раз подчёркиваю, дальше одиночных ,якобы военных, даже у пи_ндоских кураторов дело не получается...Украинский ГШ регулярно признаёт, что российских регулярных войск нет , и они не участвуют в гражданской войне, обзывая жителей Донбасса боевиками и террористами....А мы почему-то редко ссылаемся на эти заявления....Учите историю Испании, когда вонючие предки макрона испугались угроз подлых англичан и запрещали оказывать помощь республиканцам через свою территорию. Вот так они " боролись " с фашизмом....А потом их, эти же фашисты щедро и отоварили, ...жалко, что бритов не по полной, а только с воздуха.....
      okko077
  5. Алексей7777777 Сегодня, 09:19
    Так ,ну,или почти так и было...Первый "отпуск" Брата детей(со-стороны Родительницы моей,племянники,короче).Сейчас собираются в четвёртый...Хохлятский бред,говорите...
    Алексей7777777
    1. vkl.47 Сегодня, 09:34
      Мы про регулярные войска говорим а не про отдельных добровольцев
      vkl.47
    2. sabakina Сегодня, 09:43
      Уже неделю собираются. Забыл, кто они по роду войск...
      sabakina
      1. Алексей7777777 Сегодня, 10:28
        Артиллерия.Да тебе и не к чему помнить...Родня наша помнит и ждёт-этого достаточно...
        Алексей7777777
    3. sogdy Сегодня, 09:49
      Цитата: Алексей7777777
      Брата детей(со-стороны Родительницы

      Шифруешься?
      Цитата: Алексей7777777
      Хохлятский бред
      sogdy
      1. Смог Сегодня, 11:33
        Цитата: sogdy
        Шифруешься?

        Провоцирует. Где то, кто то, как то, когда то, но- ни одного факта. Практически ни в одном комменте.
        Смог
    4. 72jora72 Сегодня, 09:53
      Так ,ну,или почти так и было...Первый "отпуск" Брата детей(со-стороны Родительницы моей,племянники,короче).Сейчас собираются в четвёртый...Хохлятский бред,говорите...
      Не путайте теплое с мягким, ради бога............
      72jora72
    5. voyaka uh Сегодня, 10:28
      "Так ,ну,или почти так и было"////

      По моей прикидке - по сумме всей инфы из российской прессы ( украинскую я не читаю)
      примерно 4000 российских солдат. В трех - как минимум - сражениях в 2014-2015.
      Солдаты все-время по ротации разные. Перед каждым сражением - учения и стрельбы, для сплочения солдат бат. групп и координации действий их офицеров. После каждого сражения их выводили обратно.
      Все было грамотно с военной точки зрения.
      voyaka uh
      1. Алексей7777777 Сегодня, 10:31
        Там офицеры,в-основном... hi
        Алексей7777777
      2. stalkerwalker Сегодня, 10:42
        Никто особо и не скрывал. Но и не кричали об этом на каждом углу.....
        В середине августа 2014-го возвращались на авто с черноморского побережья Кавказа. У развилки на Донецк (российский) все, имеющие глаза, видели то, о чём кричать нет смысла.
        stalkerwalker
  6. Александр 3 Сегодня, 09:38
    Интересно те кому посчастливилось уцелеть как воспримут этот бред.Скажут( да на меня напало 10 человек я всех завалил но мне пуля попала в зад и поэтому я не очень хорошо помню,контузия)
    Александр 3
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:45
      Так, а первую правду, а не тот бред что несут и наши, и укропские СМИ именно уцелевшие и рассказали. Что когда по Киеву парад шел, они по огненному коридору выбирались. Кстати, под Илловайском и русские пленные погибли, которые в составе колонн выхода были....
      Вождь краснокожих
      1. sogdy Сегодня, 10:01
        Цитата: Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 18:06 | Об американских санкциях без иллюзий
        Видимо, мы оба что то недосмотрели - Вы то, что Я, гражданин России, вернулся из командировки (еще в марте) домой, а я - то, что вы вдруг оказались младшим сержантом...

        Извини, вспоминается Станиславский.
        Или демократ86 о чукотских вьюношах.
        sogdy
  7. demokrat86 Сегодня, 09:48
    Наивные чукотские юноши. Причём с нашей стороны их порой больше
    demokrat86
  8. Tochilka Сегодня, 09:51
    Пытаюсь определить количество атошников по приведенному соотношению. Обозначено 3500 бойцов ВС РФ. Если брать указанное 1:18 то получается, что первых было аж 194 человека. Не знаю количество ополченцев, но добавим 1000 человек, тогда получится, что атошников было 250. Это получается что нацбаты человек по 30-50 что ли?
    Про соотношение техники даже считать не стоит. Допустим у атошников было 10 танков, значит у ополчения их 110 было?
    Да не, бред какой-то wassat
    Tochilka
  9. pvv113 Сегодня, 10:03
    Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

    Непонятно, почему ни слова не сказано о космодесанте?
    pvv113
  10. ALSur Сегодня, 10:15
    Цитата: Алексей7777777
    Так ,ну,или почти так и было...Первый "отпуск" Брата детей(со-стороны Родительницы моей,племянники,короче).Сейчас собираются в четвёртый...Хохлятский бред,говорите...

    Ещё одна дочь офицера, т.е. брат сестры, тьфу, то есть, племянник брата, или нет, я что о запутался.
    ALSur
  11. Strashila Сегодня, 10:18
    Основное проверить все клавиатуры ГПУ на токсичность, китайскую подделку в место экологически чистых американских поставили... наблюдаются галлюцинации на фоне интоксикации головного и спинного мозга работников в полном составе. Из изложенного ясно одно, благодаря России на Украину не поступило несколько сотен гробов фарша из останков её военнослужащих, а вот это и не входило в планы правителей Нэзалэжной... они... так им были нужны для пропаганды.
    Strashila
  12. Berkut24 Сегодня, 10:22
    Тема участия марсиан так и не раскрыта.
    Berkut24
  13. vezunchik Сегодня, 10:28
    бред обсуждать не возможно... А фашисты под закон не подпадают
    vezunchik
  14. Комментарий был удален.
  15. ALSur Сегодня, 10:47
    Цитата: Berkut24
    Тема участия марсиан так и не раскрыта.

    Придется открыться. Когда доблестные войска, светлых сил загнали темные силы в голубую даль, за которой чернела бездонная бездна. Именно в этот момент из преисподней вырвалась толпа зомби, которая из-за эффекта неожиданности, распушила половину войск белых и пушистых. И только благодаря беспрецедентной доблести и дисциплинированности светлых сил, был сдержан порыв темных, в том числе и благодаря неожиданной поддержке залужных ковбоев, которые случайно оказались с рядом с входом в ад. Как казалось битва была выиграна, как вдруг с воздуха полилась темная жидкость, испускаемая из черных тарелковидных аппаратов.Так неожиданно на стороне темных сил, выступила красная планета. Только теперь стал понятен смысл аллегории названия 4 планеты. Стало понятно, что белым и пушистым не удастся в очередной раз раздавить темную гадину на голубом глазу.
    ALSur
  16. salat Сегодня, 10:57
    Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

    Да бог его знает, может и так! а вообще кто еще сможет за ночь разместить такое количество и результативно контратаковать? Я думаю что с укросми надо брать деньги за рекламу, даже если она лживая))))
    salat
  17. DEZINTO Сегодня, 10:57
    Европейское космическое агентство опубликовало снимок пятна, появившегося на месте падения спускаемого аппарата «Скиапарелли».
    На Марсе!!! нашли и сфоткали место падения объекта диаметром 2,5 метра!!!! На Марсе!!!!
    Но на Украине никак не найти бесчисленные танковые дивизии РФ, ну неуловимы и всё тут.

    DEZINTO
  18. japs Сегодня, 11:05
    Прочитал с трудом "ГПУ"шную стряпню. Это написал даже не специалист, скорее дилетант. Надергал из разных текстов фигни, даже согласования в предложениях нет. Фантазия на тему русского присутствия.
    Для суда в Гааге сойдет, там это даже читать никто не будет.
    Все и так ясно.
    А "дочерям офицеров" с племянниками "сестры Родительницы" скажу, что наемники есть со всех сторон. Этого никто не отрицает. Нечего "конспирологию" разводить.
    japs
  19. DimerVladimer Сегодня, 11:24
    Да хоть бы и входили - однако добровольцы.
    С разрешения/дозволения ГШ или нет - это дело третье.
    Что в ВСУ думали, что Россия просто будет наблюдать за тем, как националисты разделаются с русскоязычным населением, не согласным жить под нациками?
    Это говорит о том, что Аваков и компания, не большого ума людишки, деведшие ситуацию до вмешательства сил, которые надают им по заду. Да и ср ать на "толерантное" западное мнение, которому фиолетово, что украинцы "построят" националистическое государство. Пусть хоть заподаются в суд в Гаагу.
    DimerVladimer
  20. bratchanin3 Сегодня, 11:36
    Непонятно, для чего надо было цитировать весь этот бред? Ну допустим, что российские ЧВК на деньги неопределённых спонсоров пришли на помощь бойцам ЛДНР. Ну и чо? Амерские ЧВК нигде не воевали? Кому это
    надо, разбираться в этих хитростях?
    bratchanin3
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