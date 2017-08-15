Душещипательный отчёт ГПУ о разгроме под Иловайском

11 августа 2014 руководством АТО издан приказ, на выполнение которого командованием сектора «Б» разработан замысел, одной из задач которого было блокирование силами ВС Украины и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.

В соответствии с указанными приказом и замыслом, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятия города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.



Несмотря на существенные успехи наших войск, во избежание поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.



Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.



С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированные тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977.



Согласно полученным следствием данным Службы безопасности Украины, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций «ДНР», «ЛНР» составляло: личный состав - 1 к 18 ; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, «Грады» - 1 к 24.



В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонных тактических и ротных тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолётов; 137 вертолётов.

Учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всего российско-украинской границы, вооруженные силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.



Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора «Б» и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружение военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.



Следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В.Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения у не боевом порядке по согласованным маршрутам.



Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченные в плен российские десантники, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.



В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время.