Отбитая сирийской армией территория выросла на 250%

В воскресение Министр обороны России – Сергей Шойгу – заявил о том, что за последние 2 месяца подконтрольная правительству в Дамаске территория Сирии возросла на 250%. Шойгу добавил, что освобождение ключевого города Сухна в провинции Хомс открывает возможность по деблокированию стратегически значимого города Дейр-эз-Зор, который окружен ИГИЛ. Он также добавил, что Россия «начала убеждать американских коллег в том, что надо разделить террористов от оппозиции, чтобы понимать, куда бить. С появлением зон деэскалации в Сирии и произошло то самое разделение.»