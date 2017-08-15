11:50 15 августа

Отбитая сирийской армией территория выросла на 250%

В воскресение Министр обороны России – Сергей Шойгу – заявил о том, что за последние 2 месяца подконтрольная правительству в Дамаске территория Сирии возросла на 250%. Шойгу добавил, что освобождение ключевого города Сухна в провинции Хомс открывает возможность по деблокированию стратегически значимого города Дейр-эз-Зор, который окружен ИГИЛ. Он также добавил, что Россия «начала убеждать американских коллег в том, что надо разделить террористов от оппозиции, чтобы понимать, куда бить. С появлением зон деэскалации в Сирии и произошло то самое разделение.»




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