11:50 15 августа

Украинизация Америки: что происходит в Шарлоттсвилле?

"Америка, конечно, разделена. Этот раздел Америки, этот раскол Америки, конечно, начался не с Трампа и даже не с Обамы, он всегда существовал. Прекрасно все помним события 1861-1865 гг. Вашингтон находится фактически вот на этом разделе севера и юга. Чуть южнее Вашингтона штат Вирджиния. Штата Вирджиния – это уже американский юг. Статуя генерала Ли стоит в самом центре столицы штата Вирджиния в городе Ричмонде. Но в данном случае происходит событие в Университете Вирджинии Шарлоттсвилле, где тоже действительно стоит статуя генералу Ли." Комментирует американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.




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Комментарии 3

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  1. Winston18 Сегодня, 10:07
    Да-да,я помню как 4 года назад Техас вышел из состава США,а сами США распались и на их территории образовались новые государства.Российские политологи и названия успели им дать.А потом "оккупай" разрушил США :)))
    Winston18
    1. Татьяна Сегодня, 11:00
      Winston18
      и на их территории образовались новые государства.Российские политологи и названия успели им дать.А потом "оккупай" разрушил США :)))

      И что Вы этим хотите сказать? Что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается?
      Может быть и так. Да только геополитическая оценка российских политологов о внутренней ситуации в США правильная - вопреки Вашему мнению!
      США действительно не принадлежат коренным американцам. США - это историческое наднациональное, огосудаствлённое геополитическое образование англосаксонских масонов на теле коренных народов Америки. Проще говоря, США - это изначально государство наднациональных глобалистов. США - это их руки и ноги по вколачиванию ими в других странах "нового мирового порядка" при господстве "посвящённых" и "богоизбранных". И по их мнению, таковым этот порядок и должен быть в самих США.
      Татьяна
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:33
    Прекрасно все помним события 1861-1865 гг. - во память блин.... belay
    Вождь краснокожих
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