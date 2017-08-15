Украинизация Америки: что происходит в Шарлоттсвилле?

"Америка, конечно, разделена. Этот раздел Америки, этот раскол Америки, конечно, начался не с Трампа и даже не с Обамы, он всегда существовал. Прекрасно все помним события 1861-1865 гг. Вашингтон находится фактически вот на этом разделе севера и юга. Чуть южнее Вашингтона штат Вирджиния. Штата Вирджиния – это уже американский юг. Статуя генерала Ли стоит в самом центре столицы штата Вирджиния в городе Ричмонде. Но в данном случае происходит событие в Университете Вирджинии Шарлоттсвилле, где тоже действительно стоит статуя генералу Ли." Комментирует американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.