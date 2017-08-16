Асад уйдёт, Америка за это заплатит
Послевоенное восстановление Сирии обойдётся не менее чем в сто миллиардов долларов. Сумма кажется слишком скромной? Это потому, что подсчитаны расходы только на первый год. Откуда взять хотя бы эти денежки? У Сирии их нет. У России с Ираном тоже нет. Источник ясен: капиталы пойдут из Америки. Капиталы пойдут, а Башар Асад уйдёт.
Сценарий, описанный в анонсе, принадлежит двум американским аналитикам. Их имена: генерал в отставке Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон (John R. Allen, Michael O'Hanlon). Оба работают сейчас в Институте Брукингса. В своей статье для журнала «National Interest» они рассказали, с чего начнётся восстановление Сирии.
Экономика может оказаться ключом к прекращению гражданской войны в Сирии, считают соавторы.
Первые политические шаги Дональда Трампа в отношении Сирии имели определённые достоинства. Президент постепенно наращивал военное давление на «Исламское государство» (запрещено в РФ), опираясь на те усилия, которые ранее прилагала администрация Б. Х. Обамы. Мистер Трамп также работал над вопросом прекращения применения химического оружия, а также для стартом нового диалога с Россией. Это привело к созданию небольших зон прекращения огня. Король Иордании Абдалла II помог создать одну такую зону на юге Сирии, отмечают аналитики, и есть надежда, что та зона послужит образцом для будущего.
Мудрым решением Трампа соавторы находят «уклонение президента от бесполезного переговорного процесса в Женеве», который, как считала предыдущая президентская администрация (Обамы), могла бы в перспективе создать новое «правительство национального единства». Реальность такова, указывают аналитики, что правительство президента Башара Асада, поддерживаемое Россией и имеющее успехи на поле боя, «в ближайшее время никуда не собирается». Поэтому «передача власти», по крайней мере временная, различным регионам и субрегионам в Сирии представляется «гораздо более перспективной концепцией», недели единоразовая смена центрального правительства в Дамаске.
Однако этого мало. Требуется гораздо больше, полагают Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон. Единой стратегии Сирии с поэтапным планом её реализации не существует. Война — дело «слишком грязное и сложное», чтобы можно было легко и не запачкавшись наметить полный путь к разрешению кризиса. Америке нужно «побольше рычагов», чтобы проложить путь для прекращения войны.
И ключевой элемент нового пути — «разумное стратегическое использование… коллективного западного и арабского экономического рычага». Рычаг будет содействовать созданию автономных зон по мере их появления. Конечная цель: убедить Асада передать бразды правления преемнику, у которого «гораздо меньше крови на руках». Затем народ Сирии получит помощь. Восстановление страны начнётся только после ухода Асада.
На восстановление Сирии потребуется более 100 миллиардов долларов в первый год. Этих денег у союзников Асада просто нет. Отсюда и возможность для США «использовать экономику в качестве рычага».
Необходимым предварительным условием для использования такой экономической стратегии, безусловно, является основательный успех в войне. В настоящее время единственные области, созревшие для такой «субнациональной экономической помощи», находятся на курдском севере. Аналитики предлагают Соединённым Штатам и их союзникам участвовать в подготовке тщательно подобранных союзников на местах и передать им оружие. Дружественные силы должны укрепиться и иметь возможность себя защитить.
«Это не совсем то же самое, что создавать «безопасные зоны», потому что мы бы не объявляли каких-либо таких зон официально или не обещали их защищать любой ценой, — добавляют соавторы. — Не было бы повторения Сребреницы, Боснии или других подобных трагедий, когда были обещаны безопасные зоны, но впоследствии поддержаны не были. Мы, однако, сообщаем Асаду, что любые атаки на определённые зоны страны вынудят нас дать ответ военно-воздушным или иным силам в виде пропорциональных мер возмездия, во время и в месте по нашему выбору». Такого рода стратегию авторы предлагают запустить на востоке Сирии, где продолжающееся отступление «ИГ» создаёт вакуум власти, и этот вакуум уже пытаются использовать Асад и Иран.
Вместе с тем американцам следует «мобилизовать финансовые ресурсы Запада и Персидского залива», собрать деньги, которые можно было бы использовать для поддержки военных элементов стратегии. Почти все основные доноры мира (страны ЕС, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, страны Персидского залива и группа Всемирного банка), вероятно, склонны будут поддерживать такой подход, учитывая их общие стратегические интересы в Сирии.
Первая цель сбора денег — ускорить предоставление гуманитарной помощи. Позднее следует начать работы по восстановлению районов. Что до Асада и его правительства, то они «не получат никакой помощи по восстановлению до тех пор, пока не откажутся от власти». Однако после прекращения боевых действий они могут «получить щедрую гуманитарную помощь». Обещание это и даст Асаду стимул для прекращения боевых действий и разработки переходного плана. Затем районы, которые он сейчас контролирует, смогут «полностью участвовать в усилиях по восстановлению».
При таком подходе, считают Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон, все участники конфликта должны пойти на компромисс. Асад, Россия и Иран наверняка признают, что Асад больше не в состоянии управлять основными суннитскими и курдскими районами. Крупная помощь в те части страны, которые находятся под контролем правительства, не пойдёт до тех пор, пока Асад не уйдёт из власти. В эти районы пойдёт разве что нечто незначительное от русских и иранцев. Соединённые Штаты и их единомышленники-государства признают, что Асад фактически сам поможет выбрать преемника. С этим согласится и Москва. Переход не будет продуктом нейтрального переговорного процесса в Женеве. И будет одно условие: новый сирийский режим обязуется ограничить поддержку «Хизбаллы». И ещё: новое правительство, разумеется, должно включать суннитское и курдское представительство и должно взять на себя обязательство защищать христианские и другие меньшинства.
Примечание: такой режим, однако, не был бы «подлинно демократическим образованием». Всё изложенное не является полным планом для восстановления Сирии. Западу необходимо найти способ победить элементы, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) в районе Идлиба. В идеале это следует делать в сотрудничестве с Россией. Также необходимо стабилизировать восточную Сирию, где победа над «ИГ» на привела бы к быстрой победе для Ирана. Важную роль в этом исходе сыграет Турция, полагают соавторы.
Также Аллен и О’Хэнлон отмечают, что общая стратегия, которая и делает изложенную стратегию реалистичной, тем не менее, «прямо противоречит основным интересам России». С другой стороны, переводя вопрос отказа от власти Асада «в проблему второго порядка» и играя при помощи финансового рычага, а не прямых военных действий, США действительно смогли бы стратегически использовать экономическую мощь и достичь или большей части, или даже всех своих основных целей в Сирии.
Сколько времени понадобится Сирии на восстановление? Точного ответа нет, однако имеются авторитетные прогнозы.
После нескольких лет тяжёлой гражданской войны экономика Сирии развалена. Экономисты Всемирного банка подсчитали, пишет журнал «Эксперт», что конфликт обошелся экономике страны в 226 млрд. долларов. Более половины населения покинуло свои дома. Погибло более 320 тысяч человек. Повреждено или полностью уничтожено 27% жилого фонда, около половины учреждений медицины и образования. Более трёх четвертей работоспособного населения Сирии (почти 9 млн. человек) не имеют сегодня работы.
Тем не менее, перспективы восстановления существуют. Аналитики Всемирного банка полагают, что при условии прекращения вооружённого конфликта за четыре года Сирия восстановит 41% довоенного ВВП.
В итоге, заметим, четыре года явятся лишь начальным этапом восстановления. И то — при условии полного прекращения войны, что сейчас едва ли достижимо ввиду продолжения борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и её филиалами, гражданского противостояния оппозиции и Асада, конфликта между суннитами и шиитами, курдского вопроса, противоречий между государствами Залива и Ираном, а также региональных целей США и их коалиции. Рассчитывая на свой мощный финансовый рычаг, который будет усилен денежными вливаниями союзников, США, вероятно, добьются своего: ухода из власти Асада и раскола Сирии на зоны влияния. Авторы материала в «National Interest» не хотят повторения югославского сценария, однако распад Сирии — это и есть его повторение.
Сценарий, описанный в анонсе, принадлежит двум американским аналитикам. Их имена: генерал в отставке Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон (John R. Allen, Michael O'Hanlon). Оба работают сейчас в Институте Брукингса. В своей статье для журнала «National Interest» они рассказали, с чего начнётся восстановление Сирии.
Экономика может оказаться ключом к прекращению гражданской войны в Сирии, считают соавторы.
Первые политические шаги Дональда Трампа в отношении Сирии имели определённые достоинства. Президент постепенно наращивал военное давление на «Исламское государство» (запрещено в РФ), опираясь на те усилия, которые ранее прилагала администрация Б. Х. Обамы. Мистер Трамп также работал над вопросом прекращения применения химического оружия, а также для стартом нового диалога с Россией. Это привело к созданию небольших зон прекращения огня. Король Иордании Абдалла II помог создать одну такую зону на юге Сирии, отмечают аналитики, и есть надежда, что та зона послужит образцом для будущего.
Мудрым решением Трампа соавторы находят «уклонение президента от бесполезного переговорного процесса в Женеве», который, как считала предыдущая президентская администрация (Обамы), могла бы в перспективе создать новое «правительство национального единства». Реальность такова, указывают аналитики, что правительство президента Башара Асада, поддерживаемое Россией и имеющее успехи на поле боя, «в ближайшее время никуда не собирается». Поэтому «передача власти», по крайней мере временная, различным регионам и субрегионам в Сирии представляется «гораздо более перспективной концепцией», недели единоразовая смена центрального правительства в Дамаске.
Однако этого мало. Требуется гораздо больше, полагают Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон. Единой стратегии Сирии с поэтапным планом её реализации не существует. Война — дело «слишком грязное и сложное», чтобы можно было легко и не запачкавшись наметить полный путь к разрешению кризиса. Америке нужно «побольше рычагов», чтобы проложить путь для прекращения войны.
И ключевой элемент нового пути — «разумное стратегическое использование… коллективного западного и арабского экономического рычага». Рычаг будет содействовать созданию автономных зон по мере их появления. Конечная цель: убедить Асада передать бразды правления преемнику, у которого «гораздо меньше крови на руках». Затем народ Сирии получит помощь. Восстановление страны начнётся только после ухода Асада.
На восстановление Сирии потребуется более 100 миллиардов долларов в первый год. Этих денег у союзников Асада просто нет. Отсюда и возможность для США «использовать экономику в качестве рычага».
Необходимым предварительным условием для использования такой экономической стратегии, безусловно, является основательный успех в войне. В настоящее время единственные области, созревшие для такой «субнациональной экономической помощи», находятся на курдском севере. Аналитики предлагают Соединённым Штатам и их союзникам участвовать в подготовке тщательно подобранных союзников на местах и передать им оружие. Дружественные силы должны укрепиться и иметь возможность себя защитить.
«Это не совсем то же самое, что создавать «безопасные зоны», потому что мы бы не объявляли каких-либо таких зон официально или не обещали их защищать любой ценой, — добавляют соавторы. — Не было бы повторения Сребреницы, Боснии или других подобных трагедий, когда были обещаны безопасные зоны, но впоследствии поддержаны не были. Мы, однако, сообщаем Асаду, что любые атаки на определённые зоны страны вынудят нас дать ответ военно-воздушным или иным силам в виде пропорциональных мер возмездия, во время и в месте по нашему выбору». Такого рода стратегию авторы предлагают запустить на востоке Сирии, где продолжающееся отступление «ИГ» создаёт вакуум власти, и этот вакуум уже пытаются использовать Асад и Иран.
Вместе с тем американцам следует «мобилизовать финансовые ресурсы Запада и Персидского залива», собрать деньги, которые можно было бы использовать для поддержки военных элементов стратегии. Почти все основные доноры мира (страны ЕС, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, страны Персидского залива и группа Всемирного банка), вероятно, склонны будут поддерживать такой подход, учитывая их общие стратегические интересы в Сирии.
Первая цель сбора денег — ускорить предоставление гуманитарной помощи. Позднее следует начать работы по восстановлению районов. Что до Асада и его правительства, то они «не получат никакой помощи по восстановлению до тех пор, пока не откажутся от власти». Однако после прекращения боевых действий они могут «получить щедрую гуманитарную помощь». Обещание это и даст Асаду стимул для прекращения боевых действий и разработки переходного плана. Затем районы, которые он сейчас контролирует, смогут «полностью участвовать в усилиях по восстановлению».
При таком подходе, считают Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон, все участники конфликта должны пойти на компромисс. Асад, Россия и Иран наверняка признают, что Асад больше не в состоянии управлять основными суннитскими и курдскими районами. Крупная помощь в те части страны, которые находятся под контролем правительства, не пойдёт до тех пор, пока Асад не уйдёт из власти. В эти районы пойдёт разве что нечто незначительное от русских и иранцев. Соединённые Штаты и их единомышленники-государства признают, что Асад фактически сам поможет выбрать преемника. С этим согласится и Москва. Переход не будет продуктом нейтрального переговорного процесса в Женеве. И будет одно условие: новый сирийский режим обязуется ограничить поддержку «Хизбаллы». И ещё: новое правительство, разумеется, должно включать суннитское и курдское представительство и должно взять на себя обязательство защищать христианские и другие меньшинства.
Примечание: такой режим, однако, не был бы «подлинно демократическим образованием». Всё изложенное не является полным планом для восстановления Сирии. Западу необходимо найти способ победить элементы, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) в районе Идлиба. В идеале это следует делать в сотрудничестве с Россией. Также необходимо стабилизировать восточную Сирию, где победа над «ИГ» на привела бы к быстрой победе для Ирана. Важную роль в этом исходе сыграет Турция, полагают соавторы.
Также Аллен и О’Хэнлон отмечают, что общая стратегия, которая и делает изложенную стратегию реалистичной, тем не менее, «прямо противоречит основным интересам России». С другой стороны, переводя вопрос отказа от власти Асада «в проблему второго порядка» и играя при помощи финансового рычага, а не прямых военных действий, США действительно смогли бы стратегически использовать экономическую мощь и достичь или большей части, или даже всех своих основных целей в Сирии.
Сколько времени понадобится Сирии на восстановление? Точного ответа нет, однако имеются авторитетные прогнозы.
После нескольких лет тяжёлой гражданской войны экономика Сирии развалена. Экономисты Всемирного банка подсчитали, пишет журнал «Эксперт», что конфликт обошелся экономике страны в 226 млрд. долларов. Более половины населения покинуло свои дома. Погибло более 320 тысяч человек. Повреждено или полностью уничтожено 27% жилого фонда, около половины учреждений медицины и образования. Более трёх четвертей работоспособного населения Сирии (почти 9 млн. человек) не имеют сегодня работы.
Тем не менее, перспективы восстановления существуют. Аналитики Всемирного банка полагают, что при условии прекращения вооружённого конфликта за четыре года Сирия восстановит 41% довоенного ВВП.
В итоге, заметим, четыре года явятся лишь начальным этапом восстановления. И то — при условии полного прекращения войны, что сейчас едва ли достижимо ввиду продолжения борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и её филиалами, гражданского противостояния оппозиции и Асада, конфликта между суннитами и шиитами, курдского вопроса, противоречий между государствами Залива и Ираном, а также региональных целей США и их коалиции. Рассчитывая на свой мощный финансовый рычаг, который будет усилен денежными вливаниями союзников, США, вероятно, добьются своего: ухода из власти Асада и раскола Сирии на зоны влияния. Авторы материала в «National Interest» не хотят повторения югославского сценария, однако распад Сирии — это и есть его повторение.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти