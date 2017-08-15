11:50 15 августа

Прокуратура проверяет действия пограничников, впустивших украинского врача-убийцу в РФ

Много шума наделала поездка украинского врача-бандеровца Александра Чернова в Санкт-Петербург. Напомним, что «доктор» (врач-реаниматолог городской больницы № 7 города Енакиево) в своё время получил известность благодаря интервью одному из украинских телеканалов. Интервью по поводу того, как медикаментозно убивал поступавших к нему раненых ополченцев Донбасса. Заявления Чернова послужили поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ - подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны).

Однако, как теперь выясняется, это вовсе не помешало «врачу» посетить с туристическим визитом Северную столицу России, где Чернов делал селфи, восторгался видами и просил прощения, что не остался на День ВМФ, так как "будет много шпиков".

Прокуратура проверяет действия пограничников, впустивших украинского врача-убийцу в РФ



По поводу появления врача-садиста в России вопросы возникли к Пограничной службе, которая, не уточнив характер личности, впустила Чернова на территорию Российской Федерации, а затем так же легко выпустила убийцу обратно.

По понятным причинам, российские пограничники в силу должностных инструкций должны были произвести задержание Чернова ещё при въезде его на территорию РФ, однако этого не произошло. Теперь в связи с нарушением ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» проводится служебная проверка. К изучению действий пограничников привлечены сотрудники прокуратуры.

Использованы фотографии: социальные сети
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Комментарии 34

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  1. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 09:51
      Просто повезло мрази , а погранцов надо встряхнуть.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
        Хоть я и не пессимист , но есть у меня подозрения , что это далеко не единственный "хэрой" , посетивший Россию .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:03
          Думаю далеко не один , позубастей нам надо быть.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
            Вот-вот . Было бы неплохо , если бы эти ушлёпки , направляясь в РФ забывали снять кастрюльки и шапочки из фольги . А так - не расслабляться и усилить бдительность .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:10
              Как не прискорбно , но очень многие приезжаю через Белоруссию , а у нас с вами какая граница ,погранцы "символические", вот отсюда такие проколы.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
                Есть такое , Витя . Хотя периодически наши погранцы и щемят разных маргиналов , но не в том объёме .
                bouncyhunter
          2. Подрезчик Сегодня, 10:07
            День добрый, коллеги! hi Работы у спецслужб немало, но вот этому хряку надо бы устроить "случайное" ДТП, или вообще выкрасть и судить на территории России, как это делал Моссад с нацистами...Жаль, что это мечты! feel
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 10:11
              Приветствую Александр! hi , да масса есть способов и вариантов.
              cniza
            2. bouncyhunter Сегодня, 10:21
              Саня , приветос ! hi Поддерживаю твою жажду крови . wink
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Сегодня, 10:27
                Цитата: bouncyhunter
                Саня , приветос ! hi Поддерживаю твою жажду крови . wink

                Так "проспали" же, Паш, то ли наши, то ли россияне, то ли нестыковка, а животное, которое должно лечить людей и уменьшать их мучения, их убивала и теперь жирует... am да еще и лыбится!!!
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
                  Я думаю , награда найдёт своего "хэроя" . Свои же удавят , чтобы меньше трепался и палил таких же удодов .
                  bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 10:12
          Привет, Паша!
          Мне тоже думается, что таких много. Просто именно этот свою поездку разрекламировал
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
            Володя , привет ! hi Да этот шоумен на публику работал , это и ежу понятно . А ведь стопудово есть и те , у кого свои далеко не мирные цели , о которых они не вещают из всех утюгов .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 10:23
              В соцсетях часто проскакивает информация, что народ выявляет хероев, причем уже получивших гражданство РФ по упрощенной схеме
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
                И это правильно . Я , конечно , понимаю что у спецслужб возможностей побольше , чем у простых граждан . Но пока народ бдит на местах и выявляет чуждые элементы - это хорошая поддержка спецам .
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 10:36
                  Бдительность - наше оружие! wink
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
                    И забывать об этом не следует !
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 10:46
                      Отличный плакат! Актуален во все времена bully
                      pvv113
        3. Навигатор 1 Сегодня, 11:28
          Полностью согласен
          Навигатор 1
      2. x.andvlad Сегодня, 10:18
        Эх, нет у нас революционной злости... Спим на ходу! Где то явный сбой. Или в базу его не поместили, или банальный человеческий фактор.
        Если это вообще правда, а не сочиненная провокация.
        x.andvlad
      3. Серый брат Сегодня, 11:05
        Цитата: cniza
        Просто повезло мрази , а погранцов надо встряхнуть.

        В базе косяк - стопудово. Надо трясти ответственного за обновление.
        Серый брат
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:45
        это не везение,это наше современное раздолбайство,пофигизм плюс вера наших "органов" недоделанных в свою полную безнаказанность,после такого фокуса все погран. и таможенные шишки должны были из своих кресел как из пращи по вылетать и их подчиненные причастные к данному инциденту,но опять как с гуся вода будет,куда им шахидов ловить,если даже крысу как положены не поймали,жаль не попалась эта гниль врачебная на пути,притопил бы где нибудь в Фонтанке am
        Ратник с пулеметом
  2. Skay Сегодня, 09:54
    Вот тебе и ФСБ... request
    Skay
  3. Vita VKO Сегодня, 09:55
    В принципе глупость, что государство ждет когда военные преступники захотят приехать в Россию для справедливого возмездия. Судить таких преступников нужно заочно. А так как мораторий на смертную казнь распространяется только на территории России, то исполнение приговора за пределами страны не будет являться нарушением обязательств. Тем более, что сейчас любой бандеровец-убийца легко может сделать любые новый украинские документы и въехать под другим именем не только с туристическими целями.
    Vita VKO
    1. домохозяйка Сегодня, 11:06
      так приговор на территории страны незаконен, какой суд его вынесет?
      домохозяйка
  4. san4es Сегодня, 09:58
    ...вопросы возникли к Пограничной службе, которая, не уточнив характер личности, впустила Чернова на территорию Российской Федерации, а затем так же легко выпустила убийцу обратно.

    ...Что он им сказал? belay
    san4es
  5. Nimitz Сегодня, 10:16
    Если мне память не изменяет, то этот персонаж уже не в первый раз хвастается, посещением территории РФ. Вообще как то странно, что только сейчас об этом заговорили.
    Nimitz
  6. MainSteering Сегодня, 10:16
    Даже не выдержал и зарегистрировался. Ошибки в заголовке - это сильно. Стараюсь даже не читать такие статьи. Может все-таки " врачА - убийцу ?
    MainSteering
  7. Дирижер Сегодня, 10:30
    А инфа у погранцов была, что такой то - ему запрет на въезд или ордер задержание?
    Дирижер
  8. Shap Сегодня, 10:32
    Я думаю, пускать нужно всех, но не далеко, а выпускать по очереди...и тщательнееее
    Shap
  9. Antor Сегодня, 10:34
    Весьма странная в России статистика,негодяев и подонков не замечаем на границе и пропускаем в страну,а тех,кто воевал на Донбассе против бандеровских тварей-пытаемся и где-то ,судя по новостям,даже выпроваживаем в Украину!!! Что их там ждет-понятно!??
    Не берусь судить,что все в новостях однозначно,но как то тревожно,когда видишь,как свободно поливают нашу страну на телевидении г.Ковтун и свора ему подобных ( и конечно ,как нам обьясняют,это широта мнений и всем надо дать слово......хорошо что нельзя воскресить Геббельса и его послушать для рейтинга передач и такого плюрализма и толерантности мнений ..????),как свободно приезжают в нашу страну подонки, как этот врач, и чем он лучше военного фашистского преступника- врача Менгеле и т.д. Все это не только тревожно,но и опасно,мы как будто играемся в войнушку,как дети в песочнице и выглядим довольно странно этой, не побоюсь сказать к этим явлениям,морально-нравственной и политической импотенцией!!!!! Будучи взрослым я с ужасом думаю о том,как же трудно во всем этом разобраться молодежи при этой непонятной политике(верней ее отсутствии судя по-происходящему ) даже к нашим
    откровенным врагам и недругам и остаться патриотом России. Ведь не железо выигрывает войны,а морально-нравственный настрой в обществе,цементирующий каждого во славу победы !!!! А сейчас эта муть с телевидения и вот такая работа пограничной службы-ФСБ и какая тут победа,над кем и сейчас и в будущем..!!! За державу обидно !!!!
    Antor
  10. Altona Сегодня, 10:48
    Нардеп Гончаренко, который восхищался сожжением людей в Одесском Доме Профсоюзов тоже неоднократно посещал Россию. И почему то не был задержан. У нас только по телевизору гнев со слюнями, а в реальности чуть ли не братание.
    Altona
  11. bratchanin3 Сегодня, 11:40
    Разгильдяи в России на каждом шагу! С этим надо бороться и очень жестоко.
    bratchanin3
  12. Музыка Сегодня, 11:43
    Граница на замке?
    Музыка
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