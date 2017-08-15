Прокуратура проверяет действия пограничников, впустивших украинского врача-убийцу в РФ

Много шума наделала поездка украинского врача-бандеровца Александра Чернова в Санкт-Петербург. Напомним, что «доктор» (врач-реаниматолог городской больницы № 7 города Енакиево) в своё время получил известность благодаря интервью одному из украинских телеканалов. Интервью по поводу того, как медикаментозно убивал поступавших к нему раненых ополченцев Донбасса. Заявления Чернова послужили поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ - подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны).Однако, как теперь выясняется, это вовсе не помешало «врачу» посетить с туристическим визитом Северную столицу России, где Чернов делал селфи, восторгался видами и просил прощения, что не остался на День ВМФ, так как "будет много шпиков".По поводу появления врача-садиста в России вопросы возникли к Пограничной службе, которая, не уточнив характер личности, впустила Чернова на территорию Российской Федерации, а затем так же легко выпустила убийцу обратно.По понятным причинам, российские пограничники в силу должностных инструкций должны были произвести задержание Чернова ещё при въезде его на территорию РФ, однако этого не произошло. Теперь в связи с нарушением ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» проводится служебная проверка. К изучению действий пограничников привлечены сотрудники прокуратуры.