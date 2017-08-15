ФСБ: В Крыму задержан агент СБУ

ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов.

Центр общественных связей ФСБ России сообщает о предотвращении диверсий на территории Республики Крым. При этом произведено задержание человека по имени Геннадий Лимешко, которого российские спецслужбы называют агентом Службы безопасности Украины. РИА Новости приводит сообщение ЦОС ФСБ:Задержание было произведено 12 августа при попытке Лимешко нанести ущерб в Крыму. Речь идёт о попытке повреждения ЛЭП в районе автодороги, соединящий населённые пункты Судак и Новый Свет.Геннадий Лимешко является уроженцем Харьковской области. Оперативникам стало известно, что он проходил службу в так называемой «АТО» в должности старшего разведчика в одной из частей ВСУ.Недавно прибыл в Крым, где и собирался осуществить ряд диверсий. Помимо повреждения линии электропередач в районе Судака Лимешко планировал осуществить поджог лесного массива вдоль дороги Судак-Алушта, обеспечить обвал горных пород на трассу, а также поджечь объекты коммунального хозяйства в посёлке Рыбачье.