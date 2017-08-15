11:50 15 августа

ФСБ: В Крыму задержан агент СБУ

Центр общественных связей ФСБ России сообщает о предотвращении диверсий на территории Республики Крым. При этом произведено задержание человека по имени Геннадий Лимешко, которого российские спецслужбы называют агентом Службы безопасности Украины.

РИА Новости приводит сообщение ЦОС ФСБ:
ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов.


ФСБ: В Крыму задержан агент СБУ



Задержание было произведено 12 августа при попытке Лимешко нанести ущерб в Крыму. Речь идёт о попытке повреждения ЛЭП в районе автодороги, соединящий населённые пункты Судак и Новый Свет.

Геннадий Лимешко является уроженцем Харьковской области. Оперативникам стало известно, что он проходил службу в так называемой «АТО» в должности старшего разведчика в одной из частей ВСУ.

Недавно прибыл в Крым, где и собирался осуществить ряд диверсий. Помимо повреждения линии электропередач в районе Судака Лимешко планировал осуществить поджог лесного массива вдоль дороги Судак-Алушта, обеспечить обвал горных пород на трассу, а также поджечь объекты коммунального хозяйства в посёлке Рыбачье.

Использованы фотографии: ©Bartosz KRUPA/East News
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Комментарии 43

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  1. MoJloT Сегодня, 10:15
    Наши туристы в Турции, просто отдыхая больше ущерба наносят, чем этот горе шпион.
    MoJloT
    1. cniza Сегодня, 10:17
      Думаю , что цели были другие и правильно , что не озвучивают.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 10:21
        Согласен, компетентные органы выяснят истинные цели, а также все связи. Не может один человек взять на себя столько задач
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 10:24
          Почему так рано разгласили информацию , хотя им видней , но есть некоторые странности.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 10:34
            А может это продуманный тактический ход?
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 10:36
              Угу , следы запутывают...
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 10:38
                Или вносят панику в ряды супостата
                pvv113
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:26
          Цитата: pvv113
          Не может один человек взять на себя столько задач

          Согласен . Не думаю что ФСБ уже выявило всех агентов "на местах" , оставшихся в наследство от Украины .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:35
            Паша, а ведь там не только оставшиеся, но и так называемые "беженцы"
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
              Беженцев в первую очередь фильтровать на предмет шпионско-террористической деятельности надо .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:43
                Беженец , это самый удобный сценарий прикрытия.
                cniza
                1. pvv113 Сегодня, 11:01
                  Бандерлоги этим и пользуются. А теперь беженцам с получением гражданства РФ упростили процедуру. Где гарантия, что такие вновь испеченные граждане не формируют подпольные ячейки?
                  pvv113
              2. pvv113 Сегодня, 10:44
                И опять, проверить по тем же соцсетям
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
                  Цитата: cniza
                  Беженец , это самый удобный сценарий прикрытия.

                  Европа с беженцами-бармалеями яркий тому пример .
                  Цитата: pvv113
                  И опять, проверить по тем же соцсетям

                  Спецслужбам не спать и копать носом на три метра вширь и вглубь . yes
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 10:53
                    С современными возможностями компьютерной техники совместить информацию из соцсетей, пограничной службы и базы данных следственного комитета по-моему не сложно
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
                      В теории и ядрёную бомбу из подручных материалов сварганить несложно . laughing
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 11:07
                        Мне даже где-то в интернете попадался учебник про изготовление ядерной бомбы на уроке труда!
                        А мы на уроке труда молотки напильником точили и указки строгали
                        pvv113
                2. bouncyhunter Сегодня, 11:16
                  Цитата: pvv113
                  А мы на уроке труда молотки напильником точили и указки строгали

                  Да и мы дальше граблей и табуретов не продвинулись . Володь , может мы не в тех школах учились ? lol
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 11:24
                    Это точно - ядерщиков из нас не лепили wink
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
                      Иная у нас специфика ... yes
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 11:35
                        Но ведь кто-то должен и грязную работу делать soldier
                        pvv113
        3. Ныробский Сегодня, 10:58
          Цитата: pvv113
          Согласен, компетентные органы выяснят истинные цели, а также все связи. Не может один человек взять на себя столько задач

          Для подрыва нужна взрывчатка. Тащить её через таможню рисковано. Значит у этого беса была закладка непосредственно на территории Крыма - сиречь есть и подельники. Взяли 12-го, озвучили 15-го.....наверное уже и связи отработали.
          Ныробский
          1. pvv113 Сегодня, 11:02
            Без подельников один бы не справился
            pvv113
    2. Тралл Сегодня, 10:17
      Эта статья точно не фельетон? smile
      Или этот "СБУшник" просто душевнобольной, оговоривший себя.
      Тралл
  2. cniza Сегодня, 10:15
    Недавно прибыл в Крым, где и собирался осуществить ряд диверсий. Помимо повреждения линии электропередач в районе Судака Лимешко планировал осуществить поджог лесного массива вдоль дороги Судак-Алушта, обеспечить обвал горных пород на трассу, а также поджечь объекты коммунального хозяйства в посёлке Рыбачье.


    Как то звучит наивно , даже для одиночки.
    cniza
    1. pvv113 Сегодня, 10:40
      Ага, а еще все яблоки понадкусывать lol
      pvv113
      1. cniza Сегодня, 10:45
        Повторюсь , маскируются или попросту тролят.
        cniza
    2. mikh-korsakov Сегодня, 11:05
      А кто гарантирует, что он назвал истинные цели своих диверсий? Одно дело признаться, что был послан, скажем взорвать дом или завод, другое дело поджечь склад дворницкого инвентаря. Очень уж наши власти либеральничают, все надеются, что Украина прозреет, наши "специалисты" по ТВ - особенно "зоркие", говорят, что, мол. начинают прозревать, но при нашей жизни этого не случится, поэтому и относиться к ним надо не как к братьям, а скажем как к папуасам, без притеснений, но настороженно. Мне возразят, но у нас же на Украине родственники, ну и что, у меня, например, родственники в Латвии и Финляндии, но это же никого кроме меня не интересует.
      mikh-korsakov
  3. vch Сегодня, 10:18
    То, что задержали хорошо, но я так понимаю, что задержали не на границе? Ясный перец, что куча народа сейчас едит в Крым отдыхать, погранцам нужно проверять массу людей - но это же их работа. А так получается второй прокол за последнее время. То врач убийца, то теперь этот диверсант......
    vch
  4. Strashila Сегодня, 10:20
    Закономерность... как только Америка открывает очередной учебный центр на Украине, российские спецслужбы начинают вылавливать её выпускников... ранее такое было в Грузии.
    Strashila
  5. Мур Сегодня, 10:23
    А пуговки-то нету от левого кармана,
    А сшиты не по-русски короткие штаны,
    А в глубине кармана — патроны от нагана
    И карта укреплений советской стороны.
    Мур
    1. Алексей7777777 Сегодня, 10:47
      good Тоже улыбку вызвала новость эта... hi
      Алексей7777777
  6. Canecat Сегодня, 10:32
    В Сибирь... лес валить надфилем.
    Canecat
    1. Комментарий был удален.
  7. Фагелов Сегодня, 10:49
    Читаю коменты и удивляюсь. Многие комментаторы ёрничают, что то там про наших туристов в Греции сообщают, высказывают соображения насчет психического здоровья диверсанта и вспоминают про коричневую пуговку. Нет, господа, не все так просто и ёрничать не следует. ФСБ работает и, слава Богу, серьёзных проишествий не было. Живу в Крыму и своими глазами видел подожженные двери в здании Русской общины Крыма, закопченное помещение в штаб-квартире "Единой России" на ул. Аксакова. В феврале 2014 имел "удовольствие столкнуться с группой Сенцова, прикрывавшей фанатичку-пропагадистку с Западной уркаины. Сталкиваюсмь с некоторыми приверженцами, запрещенного меджлиса и воочую вижу затаённую ненависть к России и русским. Со всей ответственностью говорю: оснований для благодушия нет.
    Фагелов
  8. Керенский Сегодня, 10:52
    Чего-то мелко для разведчика. В Крыму можно серьёзно набедокурить, а зачем? Украина считает Крым своей территорией и засылает деструкторов.... Для разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Если нужен резонанс, так проще у себя поджечь давно разворованный завод и поймать там медведя с балалайкой.
    Керенский
  9. bratchanin3 Сегодня, 10:57
    Ну вот, а теперь по пусть поработает на урановых шахтах в Сибире, на благо России или на других очень вредных для здоровья производствах.
    bratchanin3
  10. Пивасик Сегодня, 10:59
    "Шпигун", конечно странноват, но его "арсеналом" вреда и бед мог наделать много
    Пивасик
  11. Комментарий был удален.
  12. LexLuger Сегодня, 11:09
    Очередного заложника взяли.
    LexLuger
  13. sgr291158 Сегодня, 11:11
    Сейчас от него просто напросто откажутся и в очередной раз обвинят Москву
    sgr291158
  14. jetfors_84 Сегодня, 11:19
    Блин докатиться до того чтоб посылать диверсантов электропровода перегрызать....
    jetfors_84
  15. Slon_on Сегодня, 11:41
    Пассажиру только за участие в "АТО" лет 25 следует дать, еще не известно, что он делал будучи в разведке, маячки ставил на остановках для наводки арты или сам стрелял с миномета.
    Slon_on
  16. Оверлок Сегодня, 11:44
    с паспортом и миграционной карточкой, с тротилом и с гранатой - через границу. Этого поймали, а сколько не поймали?
    Оверлок
  17. мичман Сегодня, 11:46
    Уж больно глобальные задачи перед ним хохлы ставили. Или там группа была еще с ним. Честь имею.
    мичман
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