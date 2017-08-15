11:50 15 августа

В Беларусь начали прибывать российские подразделения технического обеспечения

Российские воинские части и подразделения начали прибывать в Беларусь для отработки задач техобеспечения совместного стратегического учения «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН.



Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учения, в качестве войск обозначения с 15 августа в Беларусь прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил),
говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.


Таким образом «плановая подготовка к совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" выходит на завершающую стадию», констатировали в военном ведомстве.

Согласно информации, «с 21 по 25 августа 2017 года в рамках плановой подготовки в "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран».

Военнослужащие отработают комплекс мероприятий по тыловому и техническому обеспечению.

«Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники», пояснили в пресс-службе.

Само учение «Запад-2017» пройдет на территории Беларуси с 14-го по 20 сентября.

Использованы фотографии: Sputnik Андрей Александров
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 10:37
    Вчера утром ехал на работу - стоял только пришедший эшелон с л/с, сегодня - уже два. Это все технари? smile
    Тралл
    1. pvv113 Сегодня, 10:42
      Может комендатуры и передовые группы
      pvv113
      1. cniza Сегодня, 10:55
        Тихо , в Прибалтике и Польше и так диарея процветает. lol
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 10:56
          Нужно сделать так, чтобы диарея у них не проходила вообще laughing
          pvv113
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:56
        Спросите у поляков и прибалтов кто это такие . Уверен , что ответом будет "русские оккупанты" . lol
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:58
          Да их среди ночи подними - именно это и ответят!
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
            Так ведь заучили , как "Отче наш" . Самим-то не надоело портки пачкать при упоминании России ? lol
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:04
              А у них грязные портки - привычное состояние wassat
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
                Зато - Европа ! laughing
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 11:09
                  Европа хорошо с одним словом рифмуется laughing
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                    Гусары - молчать !!! lol
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 11:12
                      О Европе - ни слова!!! laughing
                      pvv113
                      1. Svarog51 Сегодня, 11:28
                        На всякий случай заглянем в толковый словарь на букву "ж". lol
                        Svarog51
    2. oldseaman1957 Сегодня, 10:43
      Цитата: Тралл
      Это все технари?
      - А Россия и технически ТОЖЕ очень вооружена! Да и "л/с" там всего-то вагона два, а остальное ТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ!
      oldseaman1957
    3. stalkerwalker Сегодня, 10:45
      А что ж не спросили у них?
      laughing
      stalkerwalker
    4. sabakina Сегодня, 10:45
      Тралл, второй это или мираж или алкоголь. wink
      sabakina
    5. Житель Мордора Сегодня, 10:49
      Боязно? Бредни пшек0в читать надо меньше. laughing
      Житель Мордора
  2. антивирус Сегодня, 10:41
    жаль в 50 -е гг не переложили колею до Гамбурга.
    можно и дальше на учения ехать бы.
    антивирус
  3. sabakina Сегодня, 10:43
    Не понимаю, чего мир гудит по поводу этих учений, если согласно статье, мы на этих учениях совершенствуем логистику, снабжение и тыловое обеспечение. Даже про стрельбы ни слова.
    sabakina
    1. The Lancet Сегодня, 10:47
      А кто гудит?Литва и Латвия или НАТО?Я об учениях не знал до этой новости, например.Просто военные игры?Маневры пройдут возле границы с Польшей?
      The Lancet
      1. sabakina Сегодня, 10:49
        Честно скажу, не знаю, где именно. Это у братьев-белорусов спросить надо.
        sabakina
        1. Тралл Сегодня, 10:59
          Практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах — «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский», а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.
          Тралл
          1. sabakina Сегодня, 11:33
            Тралл, чел с амерским флагом спрашивал, звуки выстрелов будут слышны по ту сторону Вашей границы?
            sabakina
      2. Подрезчик Сегодня, 11:01
        Цитата: The Lancet
        А кто гудит?Литва и Латвия или НАТО?Я об учениях не знал до этой новости, например.Просто военные игры?Маневры пройдут возле границы с Польшей?

        Ну-у-у, уважаемый, здесь было немало статей об этом, даже премьер Литвы ожидал приглашений, НАТОвские генералы обсуждали это, не говорю о болтуне Саакашвили, утверждавшем, что во время учений Россия оккупирует Беларусь и захватит! laughing
        Подрезчик
  4. Подрезчик Сегодня, 10:44
    Ну что, "завоевание" по-Саакашвили Россией Беларуси началось? laughing Кому еще нужно персональное приглашение на это "завоевание"? fool "Завоеватели" из России, добро пожаловать!!! good drinks
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
      Саня , наши НАТОвские соседи и 404-ая напряглись и зашарили по карманам в поисках валидола и корвалола . А самые нервные фенобарбиталом закинулись . wassat
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 11:10
        Цитата: bouncyhunter
        Саня , наши НАТОвские соседи и 404-ая напряглись и зашарили по карманам в поисках валидола и корвалола . А самые нервные фенобарбиталом закинулись . wassat

        Паш, прЮветствую! В связи с учениями, твой пост с ходу прочитал как "404 дивизия напряглась....." laughing
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
          Привет , Слава ! hi Да там ВСЁ напряглось . lol
          bouncyhunter
    2. sabakina Сегодня, 11:00
      Цитата: Подрезчик
      Ну что, "завоевание" по-Саакашвили Россией Беларуси началось? laughing Кому еще нужно персональное приглашение на это "завоевание"? fool "Завоеватели" из России, добро пожаловать!!! good drinks

      Александр, hi ну и drinks Мне вспомнился один мультик... feel
      sabakina
    3. VovanFalcon Сегодня, 11:00
      Выезжаем...с вас закуска!))))) drinks
      VovanFalcon
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
        Такая пойдёт ? drinks
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 11:15
          Слава hi , Паша hi ! Разрешите подитожить: кому тренировка и drinks с хорошей закусью, кому нервотрепка и куча лекарств! good laughing
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
            В корень зришь , дружище ! good drinks
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 11:35
              Паш, вчера пересмотрел фильм "Направление главного удара".....Умели же тогда такие масштабные фильмы делать!
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
                И заметь : без всякой компьютерной графики . good
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 11:40
                  Порох-натурпродукт! wink
                  sabakina
  5. x.andvlad Сегодня, 10:55
    Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учения, в качестве войск (обозначения!?!) с 15 августа в Беларусь прибывают воинские части...
    Может быть все-таки ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
    Что то в последнее время на ВО очень много стало "очепяток".
    А премьера то с Латвии все же пригласят? Ждет ведь болезный. crying
    x.andvlad
    1. DEZINTO Сегодня, 11:10
      А премьера то с Латвии все же пригласят?


      А премьер Латвии такой - "ну и не надо, и не очень то и хотелось, вот щас нато с безпилотников всё снимет, и я буду ещё два месяца после учений стонать о том как это было ужасно непрофессионально проведено".



      Кстати когда в Латвию вот это ....но свозили вагонами, вместе с десантниками из 173 пехотной бригады армии США, постоянно расквартированной в Италии, для учениий совместно с латвийскими солдатами. Чё-то как-то нормально это было, и никто ничего им против не сказал. Но сейчас из-за наших учений такой вой поднимут.!!!



      DEZINTO
  6. japs Сегодня, 11:24
    Чаще надо бы.
    Я не сказал бы, что какая-то активность на Брестском полигоне видна, так обычная учебная деятельность.
    А жаль! До границы с паньством всего 3 - 3,5 км. Можно было бы поразвлечь убогих.
    Глядишь, оборот туалетной бумаги и памперсов увеличился бы.
    japs
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