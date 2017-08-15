В Беларусь начали прибывать российские подразделения технического обеспечения

Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учения, в качестве войск обозначения с 15 августа в Беларусь прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил),

Российские воинские части и подразделения начали прибывать в Беларусь для отработки задач техобеспечения совместного стратегического учения «Запад-2017», передает Интерфакс-АВН говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.Таким образом «плановая подготовка к совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" выходит на завершающую стадию», констатировали в военном ведомстве.Согласно информации, «с 21 по 25 августа 2017 года в рамках плановой подготовки в "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран».Военнослужащие отработают комплекс мероприятий по тыловому и техническому обеспечению.«Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники», пояснили в пресс-службе.Само учение «Запад-2017» пройдет на территории Беларуси с 14-го по 20 сентября.