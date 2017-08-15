Виртуальная экскурсия по парку «Патриот» в Кубинке

Уникальный медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах Парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов,

В преддверии форума «Армия-2017» Минобороны создало на своем сайте виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку «Патриот» в подмосковной Кубинке.говорится в сообщении военного ведомства.В пресс-службе отметили, что «пользователи смогут побывать внутри объектов, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в Парке».В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности. Информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами.«Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов в эквидистантных проекциях. Это позволяет выстроить сферическое изображение на плоскости, что обеспечивает всеохватность обзора под любым углом», – пояснили в ведомстве.Виртуальную экскурсию по парку можно совершить здесь (http://patriot360.mil.ru/)