11:50 15 августа

Виртуальная экскурсия по парку «Патриот» в Кубинке

В преддверии форума «Армия-2017» Минобороны создало на своем сайте виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Виртуальная экскурсия по парку «Патриот» в Кубинке


Уникальный медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах Парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов,
говорится в сообщении военного ведомства.


В пресс-службе отметили, что «пользователи смогут побывать внутри объектов, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в Парке».

В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности. Информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами.

«Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов в эквидистантных проекциях. Это позволяет выстроить сферическое изображение на плоскости, что обеспечивает всеохватность обзора под любым углом», – пояснили в ведомстве.

Виртуальную экскурсию по парку можно совершить здесь (http://patriot360.mil.ru/).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Logall Сегодня, 11:04
    Нужно съездить порезвиться!
    Logall
    1. The Lancet Сегодня, 11:09
      "Виртуальная экскурсия" снятая с высоты- ничего не видно.Музей в Бовингтоне, Англия(Bovington Tank Museum) гораздо интересно.Вот ссылка на онлайн-экскурсию.Двойной клик по картинке- полноэкранный режим. http://virtual.tankmuseum.org/
      The Lancet
      1. Alexey-74 Сегодня, 11:30
        Вот и занимайтесь экскурсией в Англии, а мы как нибудь у себя посмотрим. hi
        Alexey-74
  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 11:05
    Хорошее дело. Нужное для патриотического воспитания детей и юношей.
    Вождь краснокожих
  4. Walanin Сегодня, 11:49
    Всегда казалось что экскурсия предполагает какое то перемещение между экспонатами и по залам. А тут просто одно фото с высоты пустой площадки. Мда..
    Walanin
  5. Волшебник ЗОЖ Сегодня, 11:50
    Заплутал до посольства и не смог выйти назад :(
    Волшебник ЗОЖ
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