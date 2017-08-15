11:50 15 августа

Россия разместит в Крыму РЛС "Воронеж-СМ"

Россия планирует разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию "Воронеж-СМ" национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил генеральный конструктор системы Сергей Боев. Такое решение может быть принято из-за нецелесообразности восстановления станции "Днепр" в Севастополе, заброшенной Украиной и доставшейся России в плачевном состоянии.

Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место
— сказал Сергей Боев, передает РИА Новости.

Россия разместит в Крыму РЛС "Воронеж-СМ"



В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. По словам Сергея Боева, комплексы типа "Воронеж" — одни из самых мощных. Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

Установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходарёнок.

У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности
— подчеркнул Михаил Ходарёнок. —
За счет высокой разрешающей способности более точно выстраивается траектория полета цели, вычисляется время и определяется район падения боевых блоков. "Воронеж-СМ" — разработка многообещающая, если ее установить в Крыму, она существенно усилит возможности нашей РЛС в Армавире


Использованы фотографии: © РИА Новости / Александр Юрьев
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Комментарии 19

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  1. Logall Сегодня, 11:11
    Ждите плачь из ''бендерии''!
    Душераздирающий...
    Logall
    1. 30 вис Сегодня, 11:17
      "Окупацийный рыжим у Криму будэ будуваты РЛС "Воронеж-СМ" . Кляты москали !" Ну и тому подобное .. И прочая и прочая и прочая . Зависть и злоба свидомых .
      30 вис
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
        Цитата: 30 вис
        Зависть и злоба свидомых .

        Впрочем , как всегда . yes Более интересна реакция НАТО и матрасов на эту новость .
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 11:28
          Паш, и НАТО среагирует как всегда! А вот свядомые думается будут счет России выставлять по судам, а как же по другому бабули то срубить, вдруг прокатит... laughing
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:31
            Реакцию НАТО предсказать нетрудно : возмущение и озабоченность по поводу "строительства РФ объекта военного назначения на аннексированной территории" . А вот скакуасам не светит отжать бабла , это к гадалке не ходи .
            bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 11:29
          Мне понравилась их реакция на систему "Периметр" ("мертвая рука"): они ее назвали аморальной
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
            А кого интересует их реакция , кроме их самих и их шестёрок ? bully
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:38
              Вони много от их реакции
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
                На их вонь противогазы имеются . soldier
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 11:48
                  А с другой стороны - кит во время приема пищи мнение у планктона не спрашивает wink
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
                    Хорошо сказал , Володя ! good drinks
                    bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 11:28
      А если полетит из Очакова, успеет ли предупредить? belay Как-то и про "красную черту", за которую низззя, даже говорить перестали. what
      сибиралт
  2. Навигатор 1 Сегодня, 11:15
    Ну сейчас столько вони будет от "исключительной нации и их друзей не рабов "
    Навигатор 1
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:23
    Вот это - очень верное решение!!!! Крым - как всегда занимает очень важную позицию, и используя возможности современной станции "Воронеж" Россия перекроет все Юго-Западное направление гарантированно.
    Alexey-74
  4. sabakina Сегодня, 11:24
    Как только эта новость пройдёт в укросми, поднимется хай:"Москали с помощью станции "Воронеж-СМ" зомбируют украинцев и тырят гривны из карманов!"
    sabakina
  5. Грэг Миллер Сегодня, 11:24
    Круто конечно... :но пока в Крыму не будет отделений Сбербанка и АЗС Роснефть, все эти "Воронежи" это так - плебейство....
    Грэг Миллер
  6. ё-моё Сегодня, 11:29
    И чем больше таких "Воронежей" по периметру России, тем лучше ! Дятлы в "белом доме" непредсказуемы ... .
    ё-моё
  7. Старый военрук Сегодня, 11:34
    Такие новости всегда приятны. А что касается реакции окружающего пространства, то это его (пространства) проблемы.
    Старый военрук
  8. мичман Сегодня, 11:44
    Сергей Валентинович, я Вас поздравляю с принятым решением. Станция очень необходима на этом направлении. С РЛС постов, находящихся на горном плато, мы прекрасно видели в 80-х годах обстановку во всем регионе Черного моря. Теперь бы еще все аэродромы восстановить и возродить цепочку РСДН "Тропик". Честь имею.
    мичман
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