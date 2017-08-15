Россия разместит в Крыму РЛС "Воронеж-СМ"
Россия планирует разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию "Воронеж-СМ" национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил генеральный конструктор системы Сергей Боев. Такое решение может быть принято из-за нецелесообразности восстановления станции "Днепр" в Севастополе, заброшенной Украиной и доставшейся России в плачевном состоянии.
В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. По словам Сергея Боева, комплексы типа "Воронеж" — одни из самых мощных. Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.
Установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходарёнок.
Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место— сказал Сергей Боев, передает РИА Новости.
В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. По словам Сергея Боева, комплексы типа "Воронеж" — одни из самых мощных. Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.
Установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходарёнок.
У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности— подчеркнул Михаил Ходарёнок. —
За счет высокой разрешающей способности более точно выстраивается траектория полета цели, вычисляется время и определяется район падения боевых блоков. "Воронеж-СМ" — разработка многообещающая, если ее установить в Крыму, она существенно усилит возможности нашей РЛС в Армавире
Использованы фотографии: © РИА Новости / Александр Юрьев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти