Россия разместит в Крыму РЛС "Воронеж-СМ"

Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место

У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности

За счет высокой разрешающей способности более точно выстраивается траектория полета цели, вычисляется время и определяется район падения боевых блоков. "Воронеж-СМ" — разработка многообещающая, если ее установить в Крыму, она существенно усилит возможности нашей РЛС в Армавире