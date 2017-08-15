11:50 15 августа

Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Как заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, Иран угрожает сразу разорвать ядерное соглашение в случае введения Вашингтоном против Тегерана новых санкций.

Если они [США] захотят прибегнуть к тем же методам [санкциям], то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации [до заключения ядерной сделки]
- приводит слова Роухани ТАСС со ссылкой на агентство AFP

Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США



Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, о начале реализации которого было объявлено 16 января 2016 года. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Использованы фотографии: https://www.afp.com/en
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Комментарии 11

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  1. vch Сегодня, 11:31
    А какой смысл Ирану придерживаться договоренностей? Они отказались от разработки ЯО в обмен на отмену санкций. И что получили в результате? Новые санкции. Плюс они теперь наблюдают, как американцы поджав хвост только лают на КНДР боясь укусить. Иран тоже захочет обеспечить свою безопасность таким образом
    vch
    1. Logall Сегодня, 11:40
      Нужно им ещё и С-400 подкинуть! Турция обойдется...
      Logall
  2. сибиралт Сегодня, 11:32
    С-300 у Ирана есть, можно теперь и Штаты потроллить. bully
    сибиралт
  3. Teberii Сегодня, 11:34
    Вот размах теперь ядерной дубиной и Ирану угрожать придется,одно пичалит враг моего врага,мой друг.Непримеримые обьединятся и тогда хозяевам Вашингтонского обкома ни поздаровится.
    Teberii
  4. Altona Сегодня, 11:34
    Иран прав. Чего стоят прежние договоренности, если Конгресс штампует новые санкции? Учитывая, что на Востоке процесс переговоров весьма долгий, то следующей ядерной сделки можно будет дождаться не ранее чем лет через 5. А за 5 лет можно получить полноценный ракетно-ядерный щит, учитывая, что ракетчики могут подтянуться из Украины, а ядерщики у Ирана есть свои. Так что чем думают США не вполне ясно, разрушая столь хрупкие договоренности.
    Altona
    1. капрал Сегодня, 11:44
      Цитата: Altona
      А за 5 лет можно получить полноценный ракетно-ядерный щит, учитывая, что ракетчики могут подтянуться из Украины, а ядерщики у Ирана есть свои

      У них не будет пяти лет. Израиль не даст. Будет война.
      капрал
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:45
      Цитата: Altona
      Так что чем думают США не вполне ясно, разрушая столь хрупкие договоренности.

      hi Чем они думают судить не берусь - многие и так уверены что точно не головой . А вот о чём ? Тут можно порассуждать . Как мне видится , все санкционные действия США напоминают безуспешную попытку удержать за собой ускользающую роль мирового гегемона и диктатора собственной воли .
      bouncyhunter
  5. krops777 Сегодня, 11:41
    Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США


    Правильно и делают, достал этот главный гегемон всея мира уже всех.
    krops777
  6. Алексей7777777 Сегодня, 11:43
    Пошла Губерния в пляс...США,по-ходу,Марс освоили,раз так спичками играются...Становится СТРАШНО жить от подобных новостей-у меня на Марсе НЕТ убежища.........
    Алексей7777777
    1. Прогрессор Сегодня, 11:49
      Корею грохнут и понесется ядерная ватханилия
      Прогрессор
  7. Прогрессор Сегодня, 11:49
    Иран молодец, все четко и по делу.
    Прогрессор
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