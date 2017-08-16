Зелье к нам приходит. О сверхзадаче США по сохранению наркотрафика из Афганистана

С момента оккупационного присутствия в Афганистане и до настоящего времени США ни разу не проводили честную политику — их поведение всегда было противоречивым. С одной стороны, они говорили о борьбе с терроризмом, а с другой стороны — сотрудничали с талибами и ДАИШ (ИГИЛ * - террористическая группировка, запрещённая в РФ). США защищают только свои национальные интересы. Везде, где затрагиваются американские интересы, США начинают «защищать права человека и демократию», но параллельно сотрудничают с самыми кровавыми диктаторами и самими реакционными режимами. США заинтересованы в усилении экстремизма и распространение войны на севере Афганистана, поэтому сознательно и целенаправленно раскачивают и без того не стабильный регион. США также хотят втянуть в кризисную ситуацию Россию, Китай, Индию и Иран, чтобы ослабить их. Америка старается обострить ситуацию и ещё больше разжечь пламя войны в Центральной Азии (так как там присутствуют геополитические интересы России) до такой степени, чтобы их масштабы достигли уровней сирийского, украинского и грузинского кризисов. Свобода слова, демократия, права человека – все это предлог для того, чтобы оправдать свои преступления в нашей стране. Афганистан не цель, а инструмент в руках США. Афганистан играет роль военной базы, откуда экспортируется война, преступность и дестабилизация во всю центральную Азию. Жители Афганистана теперь знают истинные намерения США. И это не случайно, что народные представители в Парламенте Афганистана хотят отмены соглашения по безопасности, заключенное между Кабулом и Вашингтоном.

Несколько недель назад в стане американских конгрессменов прозвучала инициатива по поводу того, что американское военное присутствие в Афганистане необходимо расширить. Причём расширение, по мнению отдельных членов Конгресса, должно произойти фактически на негосударственном уровне. Это как? Очень просто – фактически для сохранения контроля над наркотрафиком и площадями посевов опийного мака в Афганистане (за время военного присутствия США площади выросли более чем в 25 раз) в Исламскую республику планируют перебросить представителей частных военных кампаний. Всё сводится к формуле: «служба за процент от крышевания наркобизнеса».На этом фоне представители американского военного командования зачастили не только в сам Афганистан, где американские войсковые операции против террористов сведены к минимуму за все последние годы, но и в республики Центральной Азии. В прошлом году командующий Сухопутными войсками Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Гаррет посещал Узбекистан и Казахстан, а теперь генералу в качестве пункта его визита обозначен Таджикистан. Медиагруппа «Азия-Плюс» со ссылкой на американские источники сообщает, что Гаррет вместе с другими представителями делегации Пентагона в Душанбе проведёт ряд встреч с военнослужащими МО и Генштаба ВС Таджикистана. Официальный повод: обсуждение вопросов сотрудничества в сфере безопасности, а также контроль таджикско-афганской границы «для обеспечения мира и стабильности в Афганистане».Учитывая тот факт, что за 15 лет пребывания американского военного контингента в Афганистане мир и стабильность на эту многострадальную землю так и не пришли, вполне можно предположить, что к заявленной Гарретом теме его визит не имеет никакого отношения. И даже наоборот – в США явно озабочены тем, что военнослужащие на российской военной базе в Таджикистане в последнее время активизировались настолько, что число совместных российско-таджикских учений, а также учений в формате ОДКБ, только растёт. И основная направленность таких учений – противодействие терроризму и наркотрафику.Другими словами, у Вашингтона и тех, кто в США успел наладить бизнес на афганских проблемах, появилось устойчивое чувство тревоги. Связано оно с тем, что Россия, старающаяся углубить своё влияние в Средней Азии, демонтирует всё то, что США с момента своего вторжения в Афганистан, выстраивали под видом борьбы с терроризмом. И главная тревога – а вдруг эти русские действительно перекроют наркотрафик, ежегодно приносящий миллиардные прибыли тем, кто его контролирует? И уж было бы большой наивностью полагать, что главные силы, контролирующие производство и сбыт наркотиков из Афганистана, это босоногие афганские крестьяне или афганские чиновники. Все они – лишь винтики в огромной машине, работа которой отлажена США.Можно, конечно, все эти слова рассматривать в качестве домыслов. Однако есть один нюанс, о котором давно известно. В своё время руководство российского антинаркотического комитета предлагало США осуществить совместную операцию по уничтожению плантаций опийного мака. Действовать предлагалось так: с бортов самолётов провести обработку опийных плантаций спецвеществом, которое ликвидирует посевы, но в будущем не повлияет на возможность выращивания на этих сельхозугодьях, если можно так выразиться, «легальных» культур. В своё время Афганистан славился производством овощей и фруктов, экспорт которых приносил внушительный доход афганской казне. Теперь экспортируется совсем другой товар... И США тогда российскую инициативу заблокировали, заявив, что она «нанесёт непоправимый вред афганскому крестьянству». Лицемерие чистой воды, особенно если учесть, что именно афганское крестьянство и является эксплуатируемой рабочей массой для получения сверхприбылей западными кураторами всей этой кампании. Если заблокировали – значит, есть интерес в сохранении наркобизнеса. А если собирается своими силами с наркотрафиком бороться Россия, то Штатам нужно «предпринимать меры».Так вот. США реально озабочены тем, чтобы производство наркотиков и их сбыт через территорию стран Средней Азии не были сведены на нет. И в этом есть не только экономический интерес. Через Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан афганский героин попадает в Россию и страны Европы. Это маршрут, по которому в РФ и Европу попадает львиная доля наркотиков, производимых в Афганистане.Вот конкретные маршруты, которые были определены российскими компетентными органами ещё в 2010 году:Наркотическое зелье транспортируется с использованием целой системы перевалочных пунктов. На территории одного только Казахстана используются несколько точек для железнодорожной переправки: Бейнеу, Атырау, Тараз, Алма-Ата, Астана – направление Урал (Россия). Автомобильным маршрутом через Шимкент и Караганду – тоже в Россию.В 2008 году трафик наркотиков в Россию и через Россию составлял 1,04 тыс. тонн! Десятки миллиардов долларов! Задерживалось не более 12% этой чудовищной массы. На сегодняшний день уровень трафика остался примерно прежним, однако нужно учитывать, что в Россию приходят не только афганские опиаты, но и синтетические наркотики (всевозможные «соли», «спайсы», «кислоты») от других «производителей». Процент изъятия вырос в разы. И это снова «озаботило» тех, кто ведёт преступный бизнес.Контроль наркотрафика в РФ и через РФ для США вполне укладывается в стратегию ослабления страны и народа. Что называется, не санкциями едиными... А уж стратегия ослабления – лейтмотив всей американской внешней политики. Центр Льва Гумилёва приводит заявление лидера партии «Национальный конгресс Афганистана» доктора Латифа Педрама о деятельности США в Афганистане и вокруг Афганистана:Другими словами, спецслужбы США стараются заручиться поддержкой определённых сил ещё и в Таджикистане, чтобы пояс дестабилизации на фоне сохранения объёмов наркотрафика расширялся. Для этого разработана стратегия прикорма боевиков в Горном Бадахшане с одновременным обещанием золотых гор для официального Душанбе. На данный момент официальным «парламентёром» выступает генерал Гаррет. А уж сколько в Средней Азии американских «парламентёров» неофициальных... Цель, как отметил афганский политик, одна – новый посев контролируемого хаоса. Отдельный вопрос: насколько эффективно для самих себя Штаты хаос сегодня способны контролировать? А для Вашингтона, похоже, это уже не важно – главное, чтобы подальше от собственных границ.В стратегию укладывается даже высказанная Трампом озабоченность о наркотизации американского рынка. Стратегия в том, чтобы афганский трафик замкнуть на России и Европе, не дав ему достигать берегов Северной Америки.