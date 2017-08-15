ВВС Австралии получили первые учебные самолеты PC-21
В прошедшую пятницу на авиабазе «Ист Сэйл» в Австралии состоялась официальная церемонии приемки первых 6-ти учебно-тренировочных самолетов (УТС) PC-21, сообщает ЦАМТО.
В декабре 2015 года Минобороны Австралии заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью $ 863 млн. на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21.
Соглашение предусматривает поставку 49 учебно-тренировочных самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, 7-ми летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода.
Новые самолеты заменят устаревшие PC-9.
Сообщается, что «поставку системы подготовки военных летчиков выполняет консорциум "Тим 21", сформированный компаниями Lockheed Martin, Pilatus и Hawker Pacific». В рамках системы предусматривается обеспечение базовой летной подготовки на авиабазе «Ист Сэйл» (Виктория), создание учебного центра, а также необходимой инфраструктуры.
Подготовка курсантов на PC-21 должна начаться в первом квартале 2019-го. По данным ВВС, новая система будет эксплуатироваться около 30 лет.
Система «обеспечит получение курсантами необходимых знаний и навыков перед началом пилотирования военной авиационной техники, включая истребители F-35A, ударные вертолеты "Тайгер", самолеты ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл", самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" и многоцелевые вертолеты MRH-90», отметили в австралийском военном ведомстве.
В декабре 2015 года Минобороны Австралии заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью $ 863 млн. на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21.
Соглашение предусматривает поставку 49 учебно-тренировочных самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, 7-ми летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода.
Новые самолеты заменят устаревшие PC-9.
Сообщается, что «поставку системы подготовки военных летчиков выполняет консорциум "Тим 21", сформированный компаниями Lockheed Martin, Pilatus и Hawker Pacific». В рамках системы предусматривается обеспечение базовой летной подготовки на авиабазе «Ист Сэйл» (Виктория), создание учебного центра, а также необходимой инфраструктуры.
Подготовка курсантов на PC-21 должна начаться в первом квартале 2019-го. По данным ВВС, новая система будет эксплуатироваться около 30 лет.
Система «обеспечит получение курсантами необходимых знаний и навыков перед началом пилотирования военной авиационной техники, включая истребители F-35A, ударные вертолеты "Тайгер", самолеты ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл", самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" и многоцелевые вертолеты MRH-90», отметили в австралийском военном ведомстве.
Использованы фотографии: www.armstrade.org/defence.gov.au
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