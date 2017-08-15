14:24 15 августа

ВВС Австралии получили первые учебные самолеты PC-21

В прошедшую пятницу на авиабазе «Ист Сэйл» в Австралии состоялась официальная церемонии приемки первых 6-ти учебно-тренировочных самолетов (УТС) PC-21, сообщает ЦАМТО.

ВВС Австралии получили первые учебные самолеты PC-21


В декабре 2015 года Минобороны Австралии заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью $ 863 млн. на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21.


Соглашение предусматривает поставку 49 учебно-тренировочных самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, 7-ми летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода.

Новые самолеты заменят устаревшие PC-9.

Сообщается, что «поставку системы подготовки военных летчиков выполняет консорциум "Тим 21", сформированный компаниями Lockheed Martin, Pilatus и Hawker Pacific». В рамках системы предусматривается обеспечение базовой летной подготовки на авиабазе «Ист Сэйл» (Виктория), создание учебного центра, а также необходимой инфраструктуры.

Подготовка курсантов на PC-21 должна начаться в первом квартале 2019-го. По данным ВВС, новая система будет эксплуатироваться около 30 лет.

Система «обеспечит получение курсантами необходимых знаний и навыков перед началом пилотирования военной авиационной техники, включая истребители F-35A, ударные вертолеты "Тайгер", самолеты ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл", самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" и многоцелевые вертолеты MRH-90», отметили в австралийском военном ведомстве.

Использованы фотографии: www.armstrade.org/defence.gov.au
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Комментарии 7

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  1. Ураган70 Сегодня, 12:16
    Душещипательная статья! Я, лично, очень рад за австралопитеков! Сиденья обшиты свежей шкурой кенгуру, на панели муха це-це...
    Ураган70
  2. Logall Сегодня, 12:20
    Я от авиации далёк, кто ответит?– зачем нужны учебные самолёты с вином–если летать будут на реактивных?
    Logall
    1. irazum Сегодня, 12:26
      Начальная подготовка. А в некоторых странах, например в Бразилии, подобные самолёты используются в качестве боевых. Кстати, если бы у нас на вооружении ПВО была бы подобная техника, то Руст, возможно и не приземлился бы на Красной Площади в 1987г.
      irazum
      1. АлексКП Сегодня, 13:18
        Они Руста на абордаж бы взяли?
        АлексКП
        1. АлексКП Сегодня, 13:20
          Руста вели от границы до посадки. Нужно было решение и его бы приземлили, но по неизвестной причине получилось так как получилось, интриги.
          АлексКП
          1. irazum Сегодня, 13:30
            Его не сбивать, а сажать надо было.
            irazum
      2. Wedmak Сегодня, 13:56
        По сути, сейчас легкие самолеты может догнать и посадить боевой вертолет. Я все же за серьезную технику для перехвата нарушителей, а не за эти моторчики с крыльями.
        Wedmak
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