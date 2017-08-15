14:24 15 августа

СМИ: В Киеве предотвращено покушение на руководство СБУ

Не успела остыть краска на свежих газетах, сообщивших о задержании агента СБУ в Крыму, как в Киеве уже открестились от всего, связанного с этим происшествием и назвали информацию о задержании в Крыму якобы своего агента провокацией. В тоже время украинское интернет-издание "Вести" вышло с материалом о покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ), которое было предотвращено в Киеве.

В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области
— сообщает издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов, передает РИА Новости.

СМИ: В Киеве предотвращено покушение на руководство СБУ



По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ. Предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности, в том числе информацию о телефонных звонках силовиков, утверждает издание.

Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей. При обыске у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку "Форт" и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров. При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий.

При этом в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что о попытке покушения информации нет.


Использованы фотографии: https://twitter.com/
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Комментарии 59

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  1. pvv113 Сегодня, 12:23
    При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области

    Странно, обычно в таких случаях при себе носят паспорт и военный билет РФ. Ничего не понимаю request
    pvv113
    1. DEZINTO Сегодня, 12:28
      Действительно. Ни карт Киева, ни нагана, ни даже одной бутылочки водочки! Подозрительно, не наши это.

      А может быть всё это носил с собой медведь, он не попался, и сейчас топает в сторону границы сообщать о провале операции.
      DEZINTO
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
        Новость вызвала недоумение . Если не русские , то кто ? Разве у Украины есть ещё враги ? request
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 12:36
          Цитата: bouncyhunter
          Если не русские , то кто ? Разве у Украины есть ещё враги ?

          А если это северные корейцы заметают следы? smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 12:38
            Цитата: bouncyhunter
            Новость вызвала недоумение . Если не русские , то кто ? Разве у Украины есть ещё враги ? request


            Похоже им медалек захотелось...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
              Думаешь , заговор бутафорский был ? Так ведь тогда бы точно Россию во всём обвинили .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:47
                Решили ещё КНДР к этому процессу подключить , разборки у них намечаются.
                cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 12:39
            hi Однако , сущие хитрецы эти северокорейцы во главе с Ыном . Никак , многоходовочку начали ? wink
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 12:48
              Кто знает, кто знает...
              Тралл
            2. cniza Сегодня, 12:48
              Похоже там "тренер" один и тот же с двух сторон.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
                Всё чудесатее и чудесатее ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 12:53
                  Угу , как бы плакать не пришлось... кое кто в компьютерные игры заигрался.
                  cniza
        2. pvv113 Сегодня, 12:45
          Цитата: bouncyhunter
          Разве у Украины есть ещё враги ?

          Только их собственные мозги wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
            В одном из древних трактатов сказано : "Твой самый сложный противник - ты сам ." . Майдауны этот многомудрый труд явно не читали . А зря - это полезнее "майн кампфа" ! am
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 12:50
              Думаю, что многие из них вообще ничего не читали
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
                Угу , предпочитают верить на слово . fool
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 12:56
                  Европа, млин, джентльмены
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:00
                    На тему Европы и рифмы к ней уже сегодня было , потому не будем повторяться . lol
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 13:06
                      Паша, но ведь повторение - мать учения lol
                      pvv113
              2. cniza Сегодня, 12:54
                Цитата: bouncyhunter
                В одном из древних трактатов сказано : "Твой самый сложный противник - ты сам ." . Майдауны этот многомудрый труд явно не читали . А зря - это полезнее "майн кампфа" ! am


                Паша ты требуешь невозможного... lol
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
                  Да я и сам понимаю , что это из области ненаучной фантастики ... laughing
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:00
                    Это даже из другой планеты , никогда не пересекутся...
                    cniza
            2. Подрезчик Сегодня, 12:55
              Цитата: bouncyhunter
              В одном из древних трактатов сказано : "Твой самый сложный противник - ты сам ." . Майдауны этот многомудрый труд явно не читали . А зря - это полезнее "майн кампфа" ! am

              Похоже руководство СБУ организовало покушение на себя и успешно его предотвратило..."Работают" однако! lol
              Подрезчик
          2. cniza Сегодня, 12:49
            Ещё язык , который опережает руки.
            cniza
            1. pvv113 Сегодня, 12:52
              В общем, телега впереди лошади laughing
              pvv113
              1. cniza Сегодня, 12:59
                И не запряженная... lol
                cniza
                1. pvv113 Сегодня, 13:07
                  И задом наперед wassat
                  pvv113
                  1. cniza Сегодня, 13:12
                    Это уже рак , а не лошадь или лошадь раком , в общем по хохляцки.
                    cniza
                    1. pvv113 Сегодня, 13:14
                      Что-то вроде как штаны через голову lol
                      pvv113
                      1. cniza Сегодня, 13:38
                        Ага , как спать на потолке , вот так и скакуны "расследуют" покушения.
                        cniza
        3. sabakina Сегодня, 12:54
          Цитата: bouncyhunter
          Новость вызвала недоумение . Если не русские , то кто ? Разве у Украины есть ещё враги ? request

          Паш, не знаю, как щас, в 15-ом были...
          Очередная "египетская казнь", постигшая Украину по воле Темнейшего - нашествие мышей на позиции пидроздилов в зоне так называемой АТО. Положение настолько серьезное, что возбудились даже заокеанские "друзья Украины", такие, как "Радио Свобода", выразив сильное беспокойство атакующими позиции вояк ВСУ мышами. Главным доказательством зловещего замысла Путина по травле бойцов АТО мышами является то, что грызуны атакуют только позиции ВСУ, почему-то игнорируя ополченцев Донбасса.

          http://operline.ru/content/v-mire/myshi-voyny-vsu
          -zhaluyutsya-chto-putin-atakuet-ikh-myshami.html
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
            А шо - они разве этих грызунов не слопали ? lol
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 12:59
              Грызуны атомный взрыв игнорируют, а ты хочешь, что б хохлы их съели! laughing
              sabakina
        4. 210окв Сегодня, 13:34
          Паш hi В отпуске был,отдыхал от нета?Они враги сами себе.. yes
          Цитата: bouncyhunter
          Новость вызвала недоумение . Если не русские , то кто ? Разве у Украины есть ещё враги ? request
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
            Привет , Дима ! hi Лето на дворе : фазенда , природа , личная жизнь . wink
            Цитата: 210окв
            Они враги сами себе..

            Я это и имел ввиду , но им лень это понять . Это как тот ленивый кот , который собственной лапой придавил собственные фаберже , орёт от боли , но убрать лапу - лень . lol
            bouncyhunter
      2. Тралл Сегодня, 12:34
        Цитата: DEZINTO
        В любом случае сейчас выступит очкастый жиробас

        Он пока что занят... трапезничают они smile
        Тралл
      3. pvv113 Сегодня, 12:45
        Цитата: DEZINTO
        всё это носил с собой медведь, он не попался

        Сам не попался, а все свалил на киевскую полицию wink
        pvv113
    2. Алексей7777777 Сегодня, 12:29
      И вот это обычно с собой берут...
      Без этого никак во-вражьем тылу...
      Алексей7777777
      1. sabakina Сегодня, 12:51
        Алексей, они прокололись на том же, что и Хоттабыч. Паспорт был сделан из качественного папируса.
        sabakina
      2. pvv113 Сегодня, 12:57
        Хоттабыч бы справился wink
        pvv113
    3. Тралл Сегодня, 12:29
      Цитата: pvv113
      Странно, обычно в таких случаях при себе носят паспорт и военный билет РФ. Ничего не понимаю

      ...и красные кроссовки smile Но это уже элитные самоликвидирующиеся киллеры(с разрывной головой) smile
      Тралл
    4. Андрей К Сегодня, 12:31
      От безнадёги и ощущения собственной никчемности, организовывают вбросы о периодически раскрываемых "покушениях"...
      Бредятина неимовернейшая...
      В кУеве, где половина "хероев и захисников нэзалэжной" из АТО, после стекломоя организуют любую поставку стреляющего железа, искать оружие - это надо ещё умудриться...
      Андрей К
    5. vch Сегодня, 12:31
      Подождите. Кастрюлеголовые тоже учатся. Теперь, через некоторое время, задержанные, мучимые угрызениями совести расскажут, что они штатные сотрудники ФСБ (ГРУ, Альфы, СОБРа, ОМОН - выбирайте, что больше понравится) и у них было задание ликвидация руководства СБУ, президента Украины, а заодно и руководства ЦРУ и президента США. А СБУ мужественно защитила своих партнеров от такой страшной угрозы!
      vch
      1. Logall Сегодня, 12:38
        Всё смешно и весело. Но если не обвинили Кремль, то происшедшее не вброс! У руководства ''бендерии'' есть реальные враги. А это повод задуматься...
        Logall
        1. Фракийский воин Сегодня, 12:57
          Пока обвиняют Кремль, то Пшеки, Венгрьi и Румьiни [email protected] им жопу и полстарньi добро заберут.
          Фракийский воин
        2. Лужский Сегодня, 13:02
          Цитата: Logall
          Всё смешно и весело. Но если не обвинили Кремль, то происшедшее не вброс! У руководства ''бендерии'' есть реальные враги. А это повод задуматься...

          Заметил, что все чаще мне на глаза попадаются разоблачительные материалы о "ветеранах АТО" и иже с ними, поднятые украинской прессой. Тенденция, на мой взгляд, интересная. Неужели готовят общественное мнение к "ночи длинных ножей"? Вообще-то, давно пора, но есть вопрос - кто и за чьи деньги сможет эту ночь провести?
          Лужский
          1. Фракийский воин Сегодня, 13:06
            Рано или поздно ВСУ все таки власт захватят после воен переворот.
            Фракийский воин
      2. Лесник Сегодня, 12:48
        Правительства Польши, Германии и Франции в полном составе забыли
        Лесник
    6. НЕКСУС Сегодня, 13:42
      Цитата: pvv113
      Странно, обычно в таких случаях при себе носят паспорт и военный билет РФ. Ничего не понимаю

      И парашют сзади волочиться должен ,окрашенный в российский триколор. wassat
      НЕКСУС
  2. Teberii Сегодня, 12:24
    Главное вовремя обнаружить,а придумать всегда повод найдётся.
    Teberii
  3. Скифотавр Сегодня, 12:28
    Что посеяли - то и пожнут.
    Скифотавр
  4. Фракийский воин Сегодня, 12:29
    Сейчас идет допрос с чистосордечки и стрелки на север, конечно.
    Фракийский воин
  5. Александр War Сегодня, 12:35
    Уже видео выложили)))))
    Александр War
  6. Masya Masya Сегодня, 12:36
    Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей.

    Только сейчас раскололи? recourse
    Masya Masya
  7. sabakina Сегодня, 12:45
    В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области
    Контраразведчика в тёмную? Абвер вспоминает советскую разведку и машет, машет. Кончили махать.
    sabakina
  8. XXXIII Сегодня, 12:51
    Кому он нужен этот (герой), кроме своих подельников.... negative
    XXXIII
  9. ded100 Сегодня, 12:51
    По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ.

    Как же они его подыскивали ну бредятина полная! wassat
    ded100
  10. salat Сегодня, 12:55
    Где рука Кремля? am am am а вообще это тупой фейкответ на задержание вчера гаденыша СБУ в Крыму.
    salat
  11. Заноза Сегодня, 13:58
    Надо дальше его крутить,наверняка,он был не один....Бандеровцы на Украине с русскими не церемонятся.В России на бандеровцев не должны распространятся права человека !
    Заноза
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