СМИ: В Киеве предотвращено покушение на руководство СБУ

В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб — контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области

Не успела остыть краска на свежих газетах, сообщивших о задержании агента СБУ в Крыму, как в Киеве уже открестились от всего, связанного с этим происшествием и назвали информацию о задержании в Крыму якобы своего агента провокацией. В тоже время украинское интернет-издание "Вести" вышло с материалом о покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ), которое было предотвращено в Киеве.— сообщает издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов, передает РИА Новости По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ. Предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности, в том числе информацию о телефонных звонках силовиков, утверждает издание.Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей. При обыске у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку "Форт" и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров. При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий.При этом в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что о попытке покушения информации нет.