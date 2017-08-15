ВМФ РФ до конца 2020 года получит две «Варшавянки»

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", поименованные как "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", пополнят состав Военно-морского флота России уже к концу 2020 года в случае успешного завершения швартовных, заводских и государственных испытаний. Их закладка состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России,

Две подлодки проекта 636 будут переданы российскому флоту до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что «подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из отечественных подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили кодификацию НАТО "Черная дыра"».«Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр"», – добавили в ведомстве.За последние несколько лет состав ВМФ России уже пополнили 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636, построенных судостроительным предприятием «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота.