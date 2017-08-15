14:24 15 августа

ВМФ РФ до конца 2020 года получит две «Варшавянки»

Две подлодки проекта 636 будут переданы российскому флоту до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВМФ РФ до конца 2020 года получит две «Варшавянки»


Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", поименованные как "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", пополнят состав Военно-морского флота России уже к концу 2020 года в случае успешного завершения швартовных, заводских и государственных испытаний. Их закладка состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России,
говорится в релизе.


В пресс-службе отметили, что «подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из отечественных подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили кодификацию НАТО "Черная дыра"».

«Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр"», – добавили в ведомстве.

За последние несколько лет состав ВМФ России уже пополнили 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636, построенных судостроительным предприятием «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:22
    Наладили же конвейер! Пусть и не авианосцы, а вот "чёрные дыры" и катера с "калибрами", это научились клепать. (Причём клепать это конечно выражение, там технологий - выше крыши)

    Вот и славно. Они любую АУГ до дыр замучают.
    DEZINTO
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:34
      Цитата: DEZINTO
      Наладили же конвейер!

      Угу...проект тихоходной ПЛ времен холодной войны. Пусть и модернизированный. А чего на конвейер ИЛ-2 модернизированный не поставить?Или Т-34?
      Лада с ВНЭУ где,Зин?
      Цитата: DEZINTO
      и катера с "калибрами"

      Это вы за Каракурты говорите? wassat Так 2 года один такой МРК в 800 тонн строгать будем...ну не знаю,что это за конвейер такой... crying
      Цитата: DEZINTO
      Они любую АУГ до дыр замучают.

      Угу...смотрите,чтоб не замучали...Засадная ПЛ и МРК прибрежной зоны с дальностью ПКР в 300 км,при том,что радиус авиакрыла АУГ в 800 км...ну ну..
      НЕКСУС
      1. DEZINTO Сегодня, 13:37
        при том,что радиус авиакрыла АУГ в 800 км


        А что для ПЛ радиус авиакрыла? она в другом измерении. Подгребёт жахнет и уплывёт. И хоть обзалетайтесь там.

        ПЛ времен холодной войны


        Может и времён. А поймать её не могут. Ефективность есть, - хрен найдёшь, а что ещё подводной лодке надо?
        DEZINTO
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:39
          Цитата: DEZINTO
          А что для ПЛ радиус авиакрыла? она в другом измерении. Подгребёт жахнет и уплывёт. И хоть обзалетайтесь там.

          Угу...а противолодочные самолеты и АПЛ охранения в сторонке стоять будут и курить,пока Варшавянки тихо будут ползти на расстояние пуска ПКР. wassat
          НЕКСУС
          1. DEZINTO Сегодня, 13:43
            стоять будут и курить


            Да понятно что не будут. Ну тут уже мастерство ведения боевых действий, профессионализм, и прочее прочее от чего зависят конкретное события. Но это не умаляет достоинств работы ПЛ против АУГ.

            Вон как в семидесятых К-162 загоняла авианосец, капитан думал что их две. (история про титановую - золотую рыбку) Ну и чё-то противолодочники её не вычислили.
            DEZINTO
            1. Elektromenschen Сегодня, 13:45
              Тут не мастерство, а превосходство технической мысли и её воплощение в железе играет роль. Вы прямиком из 19 века пожаловали? Или о том мастерстве, которое позволило утопить разведывательный катер об скотовоз, пока экипаж в алкогольной коме мультики смотрел?
              Elektromenschen
              1. Paranoid50 Сегодня, 13:53
                Цитата: Elektromenschen
                о том мастерстве, которое позволило утопить разведывательный катер об скотовоз,

                Это развед-катер? Ну,спасибо, буду знать... Да,алко-кома,она такая.yes
                Paranoid50
                1. Elektromenschen Сегодня, 13:54
                  Ну так его то не утопили. А катер уже полипами оброс поди.
                  Elektromenschen
                  1. DEZINTO Сегодня, 14:21
                    Ну так его то не утопили.


                    Обалдеть аргумент. Вы лучше объясните как эта высокотехнологичная, утыканная радарами красота умудрилась столкнутся с танкером?

                    Или перевыёживались, как в истории с испанским маяком? Ну тогда понятно. Окай щёр. soldier
                    Иск5лючительность вкратце:
                    С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ "СОВЕТУЮ", Я "ПРИКАЗЫВАЮ" ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР.

                    С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человек. Нас сопровождают наш пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106 " Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853


                    good

                    DEZINTO
            2. НЕКСУС Сегодня, 13:50
              Цитата: DEZINTO
              Ну тут уже мастерство ведения боевых действий, профессионализм, и прочее прочее от чего зависят конкретное события

              Ну да...как всегда,надежда на героизм и что наши подводники самые подводные в мире.И плевать на потери ЛС. Они же все герои,хоть и обреченные ходить на старье 70-х годов против современных кораблей,самолетов и ПЛ супостата.
              Цитата: DEZINTO
              Ну и чё-то противолодочники её не вычислили.

              Угу...я ж говорю-одна надежда,на героизм и самопожертвование русских подводников. Еще лозунга не хватает-Все для фронта,все для победы! wassat
              НЕКСУС
  2. Удав КАА Сегодня, 13:25
    Ну хоть что-то для ТОФа...Вот еще вопрос: это 636.3 или еще что-то новей?
    Удав КАА
  3. krops777 Сегодня, 13:29
    ВМФ РФ до конца 2020 года получит две «Варшавянки»


    Скудненько но хоть что то чем совсем ничего.
    krops777
    1. Muvka Сегодня, 13:34
      А сколько надо? 10? В чем проблема? Идите на завод и сделайте оставшиеся 8. Это же для вас так, семечки.
      Muvka
      1. krops777 Сегодня, 13:38
        А сколько надо? 10? В чем проблема? Идите на завод и сделайте оставшиеся 8. Это же для вас так, семечки.

        Я своим делом занимаюсь, поздно переучиваться если вы про тролинг, а по делу для обеспечения безопасности нашей страны это очень мало.
        krops777
  4. irazum Сегодня, 13:48
    Для ЧФ и БФ самое то!
    irazum
  5. Stas157 Сегодня, 14:14
    А где Калины то обещанные? Так и будем до скончания века Варшавянки штопать?
    Stas157
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