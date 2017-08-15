14:24 15 августа

Мэттис: запуск северокорейской ракеты в сторону США приведет к войне

Если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону США, то это «очень быстро» может перерасти в войну, передает ТАСС заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.



Если они откроют огонь по США, то это может очень быстро перерасти в войну,
сказал министр.


По его словам, американские военные «смогут определить траекторию полета северокорейской ракеты за считанные мгновения после запуска», и если станет ясно, что она направляется в сторону Гуама, то «будет дан отпор».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что правительству КНДР не следует более выдвигать угрозы в адрес США. Он обещал ответить на выпады «огнем и яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел».

Позднее агентство ЦТАК сообщило, что командование армии КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 28

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  1. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 13:38
    Вообще дикость...Они проводят испытательные пуски.Одна ракета,и все.Тем более об пусках этих сообщается.Похоже на истерику заштатовских военных и политиков.
    210окв
    1. vch Сегодня, 13:41
      Интересно, а куда им запускать? Единственное направление безопасных пусков - на восток, в сторону США..... Очередной пустой пук.
      vch
      1. The Lancet Сегодня, 13:43
        Странно, что желание приструнить наглого Кима комментаторы тут воспринимают плохо.Вам известно что наличие такого соседа как КНДР рано или поздно приведет к большим прблемам?
        Тем более что амбиции его прямо распирают
        Как может здоровый нормальный человек заявлять о запуске ядерных ракет по городам США, хотя только благодаря нашим поставкам продовольствия эта страна до сих пор выживает(не вымерла от голода)
        The Lancet
        1. vch Сегодня, 13:47
          Ким бы не был таким наглым если бы его не вынуждали к этому Ваши соотечественники "богоизбранные". Оставьте в покое Северную Корею и Ким никогда о Вас не вспомнит! А то вы сначала каждый месяц у его границ учения проводите, базы открываете, а потом удивляетесь - "Какой наглый и воинственный Ким". А у Кима примеры перед глазами - Ирак, Ливия, Югославия, Сирия......Дальше продолжать??
          vch
          1. irazum Сегодня, 13:52
            Да никто толстомордова не вынуждает! Просто надоел уже своим дешёвым шантажом всем, включая КНР и Россию. Если болен-к психиатру!
            irazum
            1. vch Сегодня, 13:59
              Цитата: irazum
              Да никто толстомордова не вынуждает! Просто надоел уже своим дешёвым шантажом всем, включая КНР и Россию. Если болен-к психиатру!

              Да ладно! Не было бы у Ына ЯО уже бы и С.Кореи не было бы..... Или Вам приведенные примеры ничего не говорят? Я тоже не сторонник распространения оружия массового уничтожения, но на сегодняшний день это единственное, что может сдержать американцев в стремлении установить свой "порядок" на всей планете. И скажите, на кого после последней корейской войны напала Северная Корея? И сколько можно перечислять здесь жертв американской агрессии за тот же период? От Вьетнама и Гренады до Сирии. Устанете перечислять!
              vch
              1. irazum Сегодня, 14:09
                Вот эта первая и по счастью последняя война на какое-то время Кимов отрезвила. Но фамилия уже деградирует. И вот вопрос. А куда больше бегут Корейцы: с Юга на Север или с Севера на Юг?
                irazum
                1. vch Сегодня, 14:16
                  Да это их дело (северокорейцев) как им жить!! Если бы кто то пришел и начал учить Вас, как и что делать у Вас в квартире, а потом, когда бы Вы его послали на три буквы, приволок бы гору оружия к Вашему дому и начал угрожать стереть Вас с лица земли - Вы бы как отреагировали??
                  vch
              2. The Lancet Сегодня, 14:11
                И скажите, на кого после последней корейской войны напала Северная Корея?

                А КНДР не это нужно.Там Ким путем телевизора готовит население к мифической "последней битве".Что автоматически означает всяческие лишения и нищету до ее начала для большей части народа.А когда эта битва будет никто не знает.Может через 20 лет а может через 100.Всё ждут реванша
                The Lancet
              3. Арарат Сегодня, 14:17
                Война в Корее завершилась в 53 году. Что с 53 года были предпринято против КНДР? Не было бы ЯО говорите, оно у них было 60 лет лет?
                Арарат
          2. The Lancet Сегодня, 13:54
            А то вы сначала каждый месяц у его границ учения проводите, базы открываете

            Все делается в соответствии с договором о сотрудничестве с Японией
            (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan) а также теплые отношения с Южной Кореей.Договор заключён давно, в 1960 году.Наши союзники Южная Корея и Япония находятся рядом с голодной и бедной (и поэтому воинственной) КНДР.Рядом еще расположен Китай.Без нас у них будут серьёзные проблемы.Обречь их на неминуемую гибель мы не можем

            А в развязывании Корейской войны одинаково виновато правительство как США так и СССР
            The Lancet
            1. Б.Т.В. Сегодня, 14:00
              Цитата: The Lancet
              Все делается в соответствии с договором о сотрудничестве с Японией
              (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan).Договор заключён давно, в 1960 году.


              После того, как на головы японцев скинули ядерные бомбы.
              Б.Т.В.
              1. The Lancet Сегодня, 14:09
                Цитата: Б.Т.В.
                Цитата: The Lancet
                Все делается в соответствии с договором о сотрудничестве с Японией
                (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan).Договор заключён давно, в 1960 году.


                После того, как на головы японцев скинули ядерные бомбы.

                Да, через определенное время после того как скинули атомные бомбы, был заключен договор.Схожий договор заключен и с Кореей.И он выполняется по сегодняшний день.Именно поэтому
                то вы сначала каждый месяц у его границ учения проводите, базы открываете

                по другому нельзя, учения показывают Киму что не всё ему позволено в этом мире что придет в голову
                The Lancet
                1. Б.Т.В. Сегодня, 14:15
                  Цитата: The Lancet
                  по другому нельзя, учения показывают Киму что не всё ему позволено в этом мире


                  Пора уже Америке показать, что " не всё ей позволено в этом мире". Достали своей " исключительностью".
                  Тот, кто считает, что " взял Бога за бороду, а быка за рога", обычно печально заканчивает свою жизнь.
                  Б.Т.В.
                2. vch Сегодня, 14:20
                  Значит Вам все позволено в этом мире? Про размахивание пробиркой напомнить??
                  vch
            2. vch Сегодня, 14:18
              Вот только не надо передергивать факты! И договор показывать не надо. Уж в каких условиях этот договор подписывался, после атомных бомбардировок и оккупации Японии......
              vch
            3. sogdy Сегодня, 14:22
              Цитата: The Lancet
              А в развязывании Корейской войны одинаково виновато правительство как США так и СССР

              С дуба рухнул?
              Читай материалы Ялтинской конференции.
              Американцам в этом районе ваще не следовало находиться. Как и в Японии.
              В Корее был прямой захват территории. Как и во Вьетнаме.
              sogdy
            4. матРосс Сегодня, 14:23
              Цитата: The Lancet
              Наши союзники Южная Корея и Япония находятся рядом с голодной и бедной (и поэтому воинственной) КНДР.Рядом еще расположен Китай.Без нас у них будут серьёзные проблемы.Обречь их на неминуемую гибель мы не можем

              Я сейчас прям разрыдаюсь от умиления и гордости за этих воинов света crying
              Погибнут же без вас в одночасье, да еще и НЕМИНУЕМО(!) все японцы с южнокорейцами belay
              Ради таких целей просто необходимо злых северокорейцев аннигилировать (благо, не привыкать, в 45-м на добрых японцах потренировались). Это нормальная логика полосатых, прямая как кишка - чтоб все стали хорошими, надо всего лишь убить всех плохих....
              Но, кишка-то хоть и прямая, а тонкая - поэтому засцут полосатики, как пить дать!
              матРосс
        2. НасРать Сегодня, 13:47
          Ничего странного, если бы США не терроризировали постоянно весь мир, то слова Мэттиса все поддержали бы единогласно!! Элементарно! Я сам против ядерных игрушек Ына, да только террористы из-за океана кажутся хуже Ына!
          НасРать
          1. sogdy Сегодня, 14:18
            Извини, но твоя точка зрения несколько не обоснована.
            Кстати, процент диссидентов в С.Корее ниже, чем был у нас.
            sogdy
        3. sabakina Сегодня, 13:59
          [quote=The Lancet][/quote]
          Слушай, хорош политграмоту тут проводить! Мы уже давно вышли их этого возраста!
          sabakina
          1. Paranoid50 Сегодня, 14:19
            Цитата: sabakina
            Слушай, хорош политграмоту тут проводить!

            Дык,зачем вообще люди на них ведутся? Очередная партия троллятины не первой свежести. Тем более,что сей организм из "бывших", а к подобным - никакого иного отношения,кроме брезгливости, как следствие - игнор. Ну, изредка,под настроение, можно поглумиться. Есть пара тем, которые они очень не любят, и моментально исчезают.
            Paranoid50
        4. Evgenijus Сегодня, 14:09
          The Lancet :
          Странно, что желание приструнить наглого Кима комментаторы тут воспринимают плохо

          Ваше "приструнивание" всего мира уже в печенках многих. Югославия, Ирак, Иран, Ливия, Сирия - не надоело приструнивать? Все без суда и с наглой ложью про террористов, хим оружие и угрозу вашей цветной демократии. Вы допрыгаетесь, что на вас очередной Ын кинет бомбу. Лучше перестаньте грозить всему миру, выставлять себя избранной нацией. Хотя что я говорю, какая это нация. Вспомните историю образования США - там были одни бандиты с Европы, уничтожение коренных жителей. Бандитством по всему миру и сейчас занимаетесь.
          Evgenijus
          1. The Lancet Сегодня, 14:22
            Вспомните историю образования США - там были одни бандиты с Европы, уничтожение коренных жителей

            Бандиты?Это троллинг такой?Вас так в школах учат?Вы себе колониста хорошо себе представили?
            Это были сильные, храбрые и самостоятельные люди, желавшие построить в Новом Свете новое общество, в котором они будут свободны от притеснений и гонений, которые испытывали в Англии.
            The Lancet
        5. sogdy Сегодня, 14:15
          Цитата: The Lancet
          Странно, что желание приструнить наглого Кима

          Может, в этом и проблема?
          Мы видим наглость только со стороны "приструнителя".
          Кстати, не видим возможностей у "приструнителя".
          sogdy
    2. Комментарий был удален.
  3. RUSOIVAN Сегодня, 13:53
    Собака(бешеный пес) лает, караван, как известно-идет!
    RUSOIVAN
  4. sabakina Сегодня, 13:55
    Если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону США,
    Я не удивлюсь, если сами и запустят с южной Кореи...
    sabakina
  5. Костадинов Сегодня, 14:19
    Цитата: The Lancet
    Странно, что желание приструнить наглого Кима комментаторы тут воспринимают плохо.Вам известно что наличие такого соседа как КНДР рано или поздно приведет к большим прблемам?
    Тем более что амбиции его прямо распирают
    Как может здоровый нормальный человек заявлять о запуске ядерных ракет по городам США, хотя только благодаря нашим поставкам продовольствия эта страна до сих пор выживает(не вымерла от голода)

    1. Ким конечно наглец и его распирают нездоровие амбици. Здоровый нормальный человек радуется что погибнет от американской бомбой и перед смерти должен написат благодарственное письмо президенту США. Какое счастие принесли США народам Афганистана, Ирака и Ливии.
    2. Ети поставки продоволствия из США в КНДР нарушают резолюции ООН. Надо применит санкции к США или может бит они сами себя санкционируют.
    3. Весь мир вьживает только благодаря США. Перед США не било жизни на земле.
    Костадинов
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