Мэттис: запуск северокорейской ракеты в сторону США приведет к войне

Если они откроют огонь по США, то это может очень быстро перерасти в войну,

Если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону США, то это «очень быстро» может перерасти в войну, передает ТАСС заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.сказал министр.По его словам, американские военные «смогут определить траекторию полета северокорейской ракеты за считанные мгновения после запуска», и если станет ясно, что она направляется в сторону Гуама, то «будет дан отпор».Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что правительству КНДР не следует более выдвигать угрозы в адрес США. Он обещал ответить на выпады «огнем и яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел».Позднее агентство ЦТАК сообщило, что командование армии КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.