Младоевропейцы нашли у России слабое место? Кусать будут, а мы ответим?

Ох, и не нравится западным странам созданная усилением России ситуация в мире! Страшно становится от перспектив оказаться никому не нужными! Пришло понимание того, что мир вновь стал многополярным. Сегодня, как бы ни хотелось "пнуть поверженного льва", делать это стало достаточно опасно. "Хозяин" в лице нового президента уже не столь щедро дает деньги на "борьбу с агрессивной Россией". Да ещё и предлагает не просто брать, а покупать свои товары. Даже военного назначения. А любая армейская "игрушка" стоит достаточно больших денег. Особенно для младоевропейцев с их полудохлой экономикой.Попытки укусить Россию через нагнетание военной истерии на границах привели к обратному результату. Страны Балтии, Румыния, Польша и иже с ними, которые никогда не были целями для российских ракет, после морально-силового давления превратились в заложников российско-американских отношений. Теперь стало понятно, что в случае обострения конфликта, первыми будут уничтожены именно эти народы. Не страны, а именно народы. Это в старину "у холопов чубы трещали". Сегодня "холопов" просто сметут с лица Земли или те, или другие.Ещё в более щекотливом положении оказалась "старая Европа". Привычное для европейского обывателя мироощущение разрушено самым беспардонным способом. Немцы, которые считали себя лидерами европейской политики, увидели отношение к собственной стране со стороны заокеанского партнера. Увидели, как "утёрлось" их правительство после разоблачения американских шпионов в Германии. Европа увидела как Трамп, не особо соблюдая дипломатический политес, поставил на место и Францию, и Великобританию. "Независимость и партнерство" в реальной жизни оказались всего лишь осовремененной оккупацией.По старой привычке западные политики продолжают винить во всем Россию. Сложно признать, что собственная политика привела их страны к фактической потере независимости. А ударить Россию они не могут. Попытки ввести экономические санкции привели к внутренним проблемам с собственным бизнесом. НАТО с его армией? Все уже прекрасно понимают, что это армия США. Потому и возникают периодически разговоры о "европейской армии". Блокада Калининграда? Увы, даже достаточно слабый Балтийский флот России этого не допустит. Особенно вкупе с "Калибрами" и прочими "Бастионами".Так где же выход? Где у России действительно слабое место? Где можно давить не на союзников России, а именно на россиян? Есть такое место! Приднестровье. Точнее, Приднестровская Молдавская Республика. Небольшая по территории республика на Днестре с населением чуть более полумиллиона человек, из которых 200 тысяч — россияне. Граждане РФ! Республика, которая за четверть века достигла определенных успехов в государственном строительстве. Наверное, самая успешная республика из всех непризнанных республик.При этом ПМР единственная республика, которая не имеет границ с Россией. Все остальные, Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, ЛНР, ДНР, граничат с союзным государством. А ПМР окружена (с 2014 года) враждебными государствами. Молдавией и Украиной.Именно эту республику сегодня начали "гнобить" серьезно. Для Молдавии вопрос о ПМР всегда стоял остро. С потерей части собственной территории действительно сложно смириться. Однако молдаване до 2014 года вполне адекватно относились к новому государству. Были налажены экономические связи. Функционировала финансовая система. Приднестровская республика экспортировала через молдавские порты и пограничные пункты свою продукцию. Сегодня ситуация в корне изменилась. Молдавия и Украина фактически объявили блокаду ПМР. В заложниках оказались все граждане ПМР, а также российский миротворческий контингент. Снабжение республики и миротворцев сегодня крайне затруднено. Даже ротация МС резко осложнилась. Вчера парламент Молдавии принял постановление о выводе российских МС с территории Приднестровья.Риторика Киева и Кишинева сегодня выглядят вполне благопристойно. Как только уйдут русские, в Молдавии наступит всеобщий мир. Все требования приднестровцев будут выполнены, а сама республика войдет в состав страны на правах субъекта федерации. А на деле? Не многие помнят знаменитый когда-то "план Козака". А ведь тогда конфликт был фактически разрешен. Тирасполь и Кишинев договорились о федерализации страны. Был назначен день подписания договора. И что? По звонку из ЕС власти Молдавии буквально накануне отказались от подписания.Сегодня часто можно услышать фамилию нового молдавского президента Додона с приставкой "пророссийский", "симпатизирующий Кремлю" и т.п. Со стороны может показаться, что такой президент повернет вектор молдавской политики в сторону России. Однако, всем понятно, что ничего серьёзного Додон сделать не сможет. Ровно по той же причине, что и Тирасполь. Молдавия "зажата" между Украиной и Румынией. А значит, любое сближение в Россией вызовет "цветную революцию". Додона просто "сметут" по уже отработанной на Украине технологии.Есть ещё один факт, который может показаться странным для человека не особо вникающего в нюансы политики Молдавии. Тирасполь не доверяет Москве и Додону лично! Факт поддержки Москвой Додона не оспаривается. Потому и власти Приднестровья "нервничают". Как бы Россия не передала ПМР Молдавии в виде части инвестиций в Додона. Есть ли резон в этих мыслях, не знаю. На примере риторики российского президента в отношении ЛДНР (это часть Украины) — вполне законные сомнения…Либеральные СМИ уже начали кампанию по "сливу" ПМР. По их словам, эта территория не имеет стратегического значения. Балласт для России. И все проблемы возникли из-за огромных армейских складов, которые остались от Советского Союза. А россияне? Вы видели этих россиян? У каждого в кармане по два-три-четыре паспорта. Молдавский, российский, румынский, приднестровский... Непатриотичные такие россияне.Кстати, по этому поводу хочется высказать собственное мнение. Если бы граждане ПМР имели только российские паспорта, им бы легче жилось в тех условиях, в которых они живут? Патриотизм обязательно должен быть с оттенком страданий? И экономику развивать было бы проще? Особенно в условиях санкций... Проще было бы налаживать отношения с европейским бизнесом?Если говорить в целом, получается действительно сложная ситуация. Мы не можем ответить равнозначно Кишиневу. Для российской дипломатии пространство для маневра существенно сократилось. Мы должны постоянно думать о том, как наши действия отразятся на ПМР.Какова же цель блокады Приднестровья? Почему сегодня власти Молдавии и Украины идут на любые провокации для усиления давления на республику?Цель одна и она понятна большинству здравомыслящих людей. Киеву и Кишиневу просто жизненно необходимо создать в регионе конфликт. Причем конфликт в который обязательно должна быть втянута Россия. А дальше по накатанной дорожке. "Имперские амбиции", "страна-агрессор", "стремление Путина воссоздать СССР" и прочее. Проще говоря, за войну будет назначена ответственной Россия. Ответственность будет и политическая (создание пророссийски настроенного сепаратистского региона), и военная (миротворцы волей-неволей будут вовлечены в войну).Кроме Украины и Молдавии, в создание очага напряженности в Приднестровье уже вовлечены страны НАТО. В Молдавии будут построены американские военные объекты. а сам конфликт позволит, по отработанному в Прибалтике и Польше сценарию, разместить части НАТО на территории Молдавии и Украины, а натовский флот в их портах. Таким образом полностью закрыть западную границу России.Дальше — больше. В случае выполнения уже осуществляемого плана следующей целью станет полное вытеснение России с Черного моря. Отторжение Крыма и размещение базы НАТО в Грузии. Для действий против России на Кавказе. Читатели, которые изучали историю чуть больше уровня средней школы, уже поняли, откуда ветер дует. Но об этом ниже.А сейчас несколько конкретнее о том, чего нам ожидать в ближайшее время. Как Запад будет осуществлять дестабилизацию ПМР. В принципе это не особо важно, но озвучить стоит. Итак, экономическая и транспортная блокада будет ужесточена максимально. Тирасполь будут "душить" жестко. Голодом, холодом... Всем, что сегодня необходимо жителям республики. Не побоюсь этого сравнения, но это будет Ленинград 21 века.Далее уже упомянутые мной объекты НАТО вблизи территории ПМР. Их строительство будет активизировано. Причем строить будут так, чтобы максимально нейтрализовать оборонные сооружения приднестровцев. Ну и, наконец, следует быть готовыми к диверсионной войне. Вполне допускаю диверсии и даже террористические акты в ближайшее время. Объектами диверсий станут те 2000 военнослужащих, которые несут службу в МС. А исполнителями, скорее всего, будут восточные соседи ПМР.Есть ли у нас какие-то рычаги влияния на ситуацию? Может ли Россия предотвратить негативное развитие событий? Или все-таки правы те, кто предлагает прекратить бороться за эту республику?Как мне кажется, мы можем поступать точно так же, как поступает Запад с Россией в Приднестровье. Мы привыкли отвечать там, где нас уже ударили. А почему? Любой мальчишка знает, что в уличной драке надо не только защищаться, но и нападать. Иначе будешь бит. И никакие воззвания к прохожим не помогут. Только собственные кулаки, сила и смелость...Кто сегодня является "слабым звеном" в антироссийской коалиции? Кто реально боится появления "горячих точек" у своих границ? "Старая" Европа. Именно для Германии, Франции, Австрии, Италии это будет сильнейшим ударом по всей политической и экономической системе. Так почему бы не поработать нашим дипломатам? Ведь в практической сфере вполне возможно возникновение таких горячих точек по восточной границе ЕС. От Донбасса до Балканского полуострова. Ох, и задумаются в европейских столицах!Параллельно необходимо поработать и с "новыми европейцами". Понятно, что поляки, румыны и прибалтийцы будут ратовать за войну в союзе с США. Необходимо постоянно напоминать о наших возможностях по уничтожению этих стран. Хватит говорить только об обороне. За слова тоже надо отвечать. Думаю народы этих стран спросят со своих правительств за антироссийскую риторику очень быстро. Кому хочется быть мишенью?Далее. Чего больше всего боится Киев и его хозяева? А боится он признания ЛНР и ДНР! Значит, необходимо предупредить соседей, что в случае обострения обстановки в ПМР Россия автоматически признает эти республики и заключит соглашение о взаимной помощи. Пусть думают...И последнее. Мы почему-то забыли о Турции. А ведь совсем недавно она показала собственную значимость для этого региона. Помните перекрытие проливов? Сегодня мы в достаточно дружеских отношениях с этой страной. Почему бы не договариваться по сирийской и иракской проблематике? Почему не поговорить о Балканах? Думаю, нет необходимости даже в каких-то уступках. Достаточно просто не мешать...Мы привыкли к тому, что войны в этом регионе нет. Мы забыли, а молодые читатели и не знали о той бойне, что была развязана на приднестровской земле. Так устроена человеческая память. Сегодня и там "запахло жареным". Я обещал выше раскрыть "секрет" нового плана по уничтожению России через ПМР.А плана никакого и нет. Есть история. История войн. В частности, то, о чем я написал, Запад уже пытался реализовать в Крымской (Восточной) войне. Исходные данные да и стратегические задачи те же. Правда, один из основных участников пока не определился с врагами и друзьями... Но и мы историю изучали. И выводы сделали.