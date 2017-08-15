14:24 15 августа

Конструктор: украинский двигатель могли скопировать для КНДР

Генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-либо стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель и затем передать его в Северную Корею, передает РИА Новости.



Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать,
сказал конструктор интернет-изданию «Страна.ua».


Дегтярев назвал статью в New York Times «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

Напомним, ранее американская газета, ссылаясь на засекреченные данные спецслужб и исследования эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана, сообщила, что КНДР могла «через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше"».

Позже секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Киев «не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею».

В свою очередь в центре IISS отметили, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от производителя либо от украинского правительства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. cniza Сегодня, 13:59
    Конструктор: украинский двигатель могли скопировать для КНДР


    США не могут скопировать ... вот клоуны и Китай бы уже давно , да никак.
    cniza
    1. vch Сегодня, 14:04
      Я больше склоняюсь к тому, что нынешние правители (а может и бывшие) под шумок продали несколько двигателей. В условиях, что Украина на протяжении последних 20 лет только и делала, что распродавала то, что ей осталось от Союза - не мудрено, что и движки тихой сапой задвинула...... Мало примеров поставок оружия в горячие точки? В том числе и ИГИЛу.....
      vch
      1. maxim947 Сегодня, 14:13
        Опять двадцать пять!. Ну не делали на южмаше ракетные двигатели! А по-поводу "скопировать" выше правильно написали янки с китайцами не смогли, причем у первых даже документация имеется на НК-33, и никак)))).
        Вероятнее всего искусственно создают геморрой для украины, вопрос - с какой целью?
        maxim947
    2. sheridans Сегодня, 14:15
      А можэ воно само туды попало? Честнее укра никого в мире лучше нет.
      sheridans
      1. Аспид 57 Сегодня, 14:21
        Правильно! Сорвалсяс испытательного стенда и своим ходом прилетел.
        Аспид 57
  2. МВГ Сегодня, 14:01
    "Генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-либо стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель и затем передать его в Северную Корею" - зачем такие сложности? Учитывая тягу сегодняшних хозяев Украины превращать в баксы все, что плохо лежит, можно предположить, что сами же и продали корейцам без всяких копировщиков. Хороший гешефт кто-то получил ))
    Так что и New York Times иногда правду пишет )))
    МВГ
    1. ватник Сегодня, 14:14
      Президент Украины Порошенко(Вальцман) и премьер Гройсман вполне могли и продать чтобы "набить свои карманы" и скорее всего организовали производство двигателей в стране передав технологии не даром совсем недавно в КНДР один за одним прошли испытания новых двигателей затем испытания новой ядерной боеголовки затем один за другим пуски трёх новых видов ракет.
      Испытание нового ракетного двигателя КНДР.
      ватник
  3. HAM Сегодня, 14:07
    Можно было бы поверить,если не знать менталитет хохлов.

    А нас же за шо!?
    HAM
  4. павлентий Сегодня, 14:11
    Наверное в Северной Корее при всем желании его не смогли бы скопировать. А какой либо другой стране это какой?
    павлентий
  5. Сергей-8848 Сегодня, 14:17
    Сначала некие страны себе техпроцесс скопировали, а потом, не сумев разобраться в терминах на мове, плюнули и северокорейцам передали!
    Сергей-8848
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