Конструктор: украинский двигатель могли скопировать для КНДР

Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать,

Генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-либо стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель и затем передать его в Северную Корею, передает РИА Новости сказал конструктор интернет-изданию «Страна.ua».Дегтярев назвал статью в New York Times «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».Напомним, ранее американская газета, ссылаясь на засекреченные данные спецслужб и исследования эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана, сообщила, что КНДР могла «через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше"».Позже секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Киев «не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею».В свою очередь в центре IISS отметили, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от производителя либо от украинского правительства.