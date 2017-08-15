16:45 15 августа

Талибан призвал Трампа вывести войска из Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* направило президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, передает агентство Khaama Press.

В письме подчеркивается, что насилие в стране напрямую связано с присутствием иностранных войск, которые движение называет "оккупационными". Также "Талибан"* обвинил коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что сделало страну одной из худших в плане безопасности и подорвало экономику, передает РИА Новости.

Талибан призвал Трампа вывести войска из Афганистана



Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции Совбеза ООН развернули международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году НАТО вывела свои силы из Афганистана, а с начала 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

"Талибан"* и "Аль-Каида"* - запрещены в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:59
    Призываю ввести войска Талибана, Аль-Кайиды и Игила (запрещенного в России )в сша -нехай там новый порядок устраивают!
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 15:06
      Нам ещё ''исключительных'' джехадистов не хватало, с ЯО на ''поясе шахида''...
      Logall
    2. cniza Сегодня, 15:07
      Вы очень не далеки от истины , все возможно.
      cniza
  2. Logall Сегодня, 15:00
    Вчера призывы исходили от России, сегодня от талибов!
    Подстава...
    Logall
    1. Kurare Сегодня, 15:12
      Вспоминается, как в США ржали, что СССР за 11 лет не смог победить непреклонный Афганистан армией в 110 тыс. военнослужащих. В пиковое время у т.н. коалиции было более 130 тыс., войну они ведут с 2002 года. А теперь еще и "побежденный" талибан требует от США: "пошли на..."

      Надо бы нашим СМИ эту тему хорошенько раскрутить, а то камни пока что исключительно в сторону России..
      Kurare
      1. Logall Сегодня, 15:16
        ''Rassia to day'' этим периодически занимается.
        Они вешают на весь мир. И имеют огромную аудиторию!
        Logall
        1. Kurare Сегодня, 15:22
          RT действительно делает свое дело неплохо. Но поверьте мне, победить в информационной войне на чужем поле - практически нереально.

          Насколько знаю, МИД Росси тоже недавно потребовал от США убраться из Афгана. А почему бы не поднять этот вопрос например в ООН? Сколько можно оккупировать суверенное, если его можно так назвать, государство?
          Kurare
          1. Logall Сегодня, 15:35
            ООН– бесполезная площадка, которую используют в своих целях исключительно США. Резолюции запрещающие вторжение в Афганистан, Ирак игнорировались. Мировое сообщество ничего не предприняло в ответ. Когда США что-то хочет запретить, то ссылается на ООН, а когда запрещено им–плюют не этот бесполезный инструмент...
            Logall
            1. Kurare Сегодня, 15:46
              Понимаете, тут дело не в ООН и не способности этой организации за последние десятилетия хоть что-то нормально из себя выдавить. А ведь раньше было не совсем так. Просто, после развала СССР, Россия не обрела того же веса, как это было раньше.

              И тут появляется очень неплохой шанс отыграться. Совсем замолчать данную ситуацию будет даже США невозможно. А это значит, им придется где-то договариваться, поступаться своими интересами, что бы убрать этот очень болючий гвоздь из своей зад..цы!
              Kurare
              1. Logall Сегодня, 15:59
                ООН имел огромный авторитет из-за ''Карибского Кризиса'' и возможности ядерной войны. Страшно было всем. И этот страх служил катализатором для переговорного процесса.
                Хочешь, чтобы с тобой считались штаты?– заставь их гадить под себя...
                Logall
            2. ПРАВОкатор Сегодня, 16:12
              Штаб-квартира ООН находится в государстве которое 24часа в сутки ведёт военные действия.....Может его пора перенести в другое государство?
              ПРАВОкатор
    2. МВГ Сегодня, 15:32
      Для Logall.
      Вы хотели сказать "зрада" ? ))
      МВГ
      1. Logall Сегодня, 15:44
        Фу фу фу !
        Я хочу сказать матом!!!
        Logall
  3. Alex20042004 Сегодня, 15:15
    США - дьявол в маске демократии.
    Alex20042004
  4. Alex20042004 Сегодня, 15:17
    Цитата: Kurare
    Вспоминается, как в США ржали, что СССР за 11 лет не смог победить непреклонный Афганистан армией в 110 тыс. военнослужащих. В пиковое время у т.н. коалиции было более 130 тыс., войну они ведут с 2002 года. А теперь еще и "побежденный" талибан требует от США: "пошли на..."

    Надо бы нашим СМИ эту тему хорошенько раскрутить, а то камни пока что исключительно в сторону России..


    Военно-промышленный комплекс США живёт за счёт воин, которое США организует во всём Мире с периодичностью 2-3 года.
    Alex20042004
    1. Kurare Сегодня, 15:28
      Открою Вам "военную тайну", не только ВПК США живет за счет военных конфликтов по всему миру. США нужны войны, столкновения, хаос, нагнетание обстановки. И происходит это уже не каждые 2-3 года, а практически постоянно, несколько и параллельно.

      Почему? Да потому что США живут в долг и по мнению многих экономистов, при таком уровне жизни, они никогда не смогут его оплатить. А на войну или серьезную заворушку можно долги списать, рессурсы украсть, деньги за "становление демократии" просто напросто отобрать.

      Экономика США зависима от нестабильной мировой обстановки.
      Kurare
      1. Аспид 57 Сегодня, 16:09
        Стабильность или нестабильность мировой экономики , это функция от её потребности экономики США в данный момент. Управляемый процесс. Или даже не экономики США , а транснациональных корпораций.
        Аспид 57
  5. МВГ Сегодня, 15:31
    "Талибан" (запрещено в России) на сей раз право - насилие в стране напрямую связано с присутствием войск США (и НАТО), которые на самом деле являются оккупационными. США под эгидой НАТО в любой стране являются оккупантами.
    И чем политика США отличается от политики 3 Рейха ? Не пойму никак, может быть кто объяснит ?
    МВГ
  6. Altona Сегодня, 15:34
    Нас беспокоит только наркотрафик из Афганистана. А так пусть исключительные янки и бешеные пуштуны мочат друг друга до потери сознания.
    Altona
  7. Аспид 57 Сегодня, 15:41
    Удивительное дело! РФ и Талибан предложили вывести американские войска практически одновременно. Будет странно, если не обвинял в сотрудничестве...
    Аспид 57
  8. mvg Сегодня, 16:04
    Экономика страны

    Можно только поржать. Мак выращивать мешают? За счет чего живет и воюет Афганистан?
    mvg
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 16:13
    призывать Америку расстаться с собственной плантацией героина самое бесполезное занятие.. они это сделают только в том случае, если это выгодно. А сейчас выгоднее тягать герыч оттуда ..
    Да не просто выгодно, а супервыгодно! Вот и трудятся...
    А все призывы на свете штатам до известного места....
    КОТ БАЮН
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