Талибан призвал Трампа вывести войска из Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* направило президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, передает агентство Khaama Press.
В письме подчеркивается, что насилие в стране напрямую связано с присутствием иностранных войск, которые движение называет "оккупационными". Также "Талибан"* обвинил коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что сделало страну одной из худших в плане безопасности и подорвало экономику, передает РИА Новости.
Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции Совбеза ООН развернули международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году НАТО вывела свои силы из Афганистана, а с начала 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
"Талибан"* и "Аль-Каида"* - запрещены в России.
В письме подчеркивается, что насилие в стране напрямую связано с присутствием иностранных войск, которые движение называет "оккупационными". Также "Талибан"* обвинил коалицию во главе с США в разрушении Афганистана, что сделало страну одной из худших в плане безопасности и подорвало экономику, передает РИА Новости.
Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции Совбеза ООН развернули международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году НАТО вывела свои силы из Афганистана, а с начала 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
"Талибан"* и "Аль-Каида"* - запрещены в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти