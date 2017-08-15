Республики Донбасса надеются на позитивный результат переговоров Суркова и Волкера

Надеемся, что эта встреча заставит США осознать безальтернативность минского процесса и через мотивирование Киева к соблюдению минских договоренностей активизировать ход переговоров,

У Волкера была возможность достаточно однобоко увидеть ситуацию с украинской стороны. Теперь у него будет возможность сформировать целостный взгляд на ситуацию,

Нет большой разницы в том, где пройдет эта встреча. Конечно то, что Волкер боится ехать в Россию, настораживает,