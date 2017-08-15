16:46 15 августа

Республики Донбасса надеются на позитивный результат переговоров Суркова и Волкера

Донецк и Луганск рассчитывают на понимание спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером безальтернативности минского процесса после его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, передает Интерфакс-АВН.

Курт Волкер и Владислав Сурков

Надеемся, что эта встреча заставит США осознать безальтернативность минского процесса и через мотивирование Киева к соблюдению минских договоренностей активизировать ход переговоров,
заявили агентству в Совмине ДНР.


В свою очередь, полпред ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду на формирование у Волкера более объективного взгляда на ситуацию в Донбассе.

У Волкера была возможность достаточно однобоко увидеть ситуацию с украинской стороны. Теперь у него будет возможность сформировать целостный взгляд на ситуацию,
сказал Дейнего.

Он не видит препятствий для проведения встречи в Минске.

Нет большой разницы в том, где пройдет эта встреча. Конечно то, что Волкер боится ехать в Россию, настораживает,
отметил полпред.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал в «Фейсбуке», что «встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске». По его словам, дата встречи «может быть согласована в ближайшие дни».

До этого американская сторона предложила встретиться в Вене, российская сторона – в Калининграде.

Использованы фотографии: https://ru.narodna-pravda.ua
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Комментарии 12

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  1. Teberii Сегодня, 15:46
    Они припераются где встречаться,то и деолог может таким же выйти.Результат каждый останется при своих.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 16:07
      Бешеный пёс и чеченец. Ну, ну. Посмотрим как они договорятся.
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:51
    Суркова нужно менять -не в коня корм! Не его это-вести переговоры!
    Изгоняющий либероидов
  3. DEZINTO Сегодня, 15:53
    А чего он боится то в Калининград съездить? У нас тут очень даже хорошо. И даже скучновато. А так и гостиницу ему пять звёзд, и шампанское бы оформили, (они же это любят) ну а там и договорились-бы. )

    ААА! Вот как-раз договорится ему и не надо. Вот и морочит голову.

    Ну да, ну да, пока что такая политика, в окопы ВСУ он съездил, в бинокль посмотрел, - "сказал да война" а на сторону ДНР не поехал. И насчёт переговоров тот же подход.
    DEZINTO
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:58
      Его нужно поместить в старую немецкую тюрьму, в камеру с видом на потолок типа"конверт " ,и кормить только шпротами 12 раз в день!
      Изгоняющий либероидов
      1. DEZINTO Сегодня, 15:59
        Ёлы палы. Чё так жёстко то сразу ?
        DEZINTO
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:02
          Чтобы понял, что с Россией нужно быть честным, или обходить ее десятой дорогой.
          Изгоняющий либероидов
  4. sauvage Сегодня, 15:59
    Сколько можно ещё надеяться на Минские соглашения, тем более после посещения Волкером Украины начались поставки летального оружия хунте.
    sauvage
  5. Б.Т.В. Сегодня, 16:01
    Сначала встреча планировалась в Москве, интересно: чего боится Волкер- нового " российского психотропного оружия", которое уже ощутили на себе немецкие танкисты?!
    Б.Т.В.
    1. Смог Сегодня, 16:18
      Тоже от ИЛов под стол будет прятаться.? По поводу танков шутить не будем. А то один персонаж уже шагнул из окна гостиницы. И даже не в Москве.
      Смог
  6. Францисканец Сегодня, 16:09
    Сурков отвечает за слив донбаса , что эти бараны там от него ждут .?
    Францисканец
  7. samarin1969 Сегодня, 16:45
    Не заголовок, а какая-то издевательская шутка... am
    samarin1969
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