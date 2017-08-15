Республики Донбасса надеются на позитивный результат переговоров Суркова и Волкера
Донецк и Луганск рассчитывают на понимание спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером безальтернативности минского процесса после его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, передает Интерфакс-АВН.
В свою очередь, полпред ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду на формирование у Волкера более объективного взгляда на ситуацию в Донбассе.
Он не видит препятствий для проведения встречи в Минске.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал в «Фейсбуке», что «встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске». По его словам, дата встречи «может быть согласована в ближайшие дни».
До этого американская сторона предложила встретиться в Вене, российская сторона – в Калининграде.
Надеемся, что эта встреча заставит США осознать безальтернативность минского процесса и через мотивирование Киева к соблюдению минских договоренностей активизировать ход переговоров,заявили агентству в Совмине ДНР.
В свою очередь, полпред ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду на формирование у Волкера более объективного взгляда на ситуацию в Донбассе.
У Волкера была возможность достаточно однобоко увидеть ситуацию с украинской стороны. Теперь у него будет возможность сформировать целостный взгляд на ситуацию,сказал Дейнего.
Он не видит препятствий для проведения встречи в Минске.
Нет большой разницы в том, где пройдет эта встреча. Конечно то, что Волкер боится ехать в Россию, настораживает,отметил полпред.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал в «Фейсбуке», что «встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске». По его словам, дата встречи «может быть согласована в ближайшие дни».
До этого американская сторона предложила встретиться в Вене, российская сторона – в Калининграде.
Использованы фотографии: https://ru.narodna-pravda.ua
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