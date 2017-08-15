16:46 15 августа

В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию

На пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева на окраине Киева открыли памятник в виде меча, вонзенного в карту России, передает RT.

Представитель "Ветеранов АТО" Евгений Яранцев рассказал, что установленный памятный знак символизирует будущую победу Украины над российскими оккупантами.

В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию



Стилистически – это изображение ангела хранителя наших воинов с мечом, который охраняет наших героев, защищающих страну от врагов
– отметил он.

Отмечается, что памятник был создан на пожертвования «волонтеров». Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте — изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.

По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.

Открытие памятника состоялось в сопровождении гимна Украины и традиционного "Слава Украине! Героям - слава!".


Использованы фотографии: http://asn.in.ua/ru
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Навигатор 1 Сегодня, 15:52
    Из анекдота) .... а какой народ за червонец продаст мать и отца?- Продолжительное молчание, затем ответ "Зато мы гарно спиваемо"
    Навигатор 1
    1. Teberii Сегодня, 15:59
      Нынешняя власть в Украине действительно огромная заноза для нас.
      Teberii
      1. iConst Сегодня, 16:03
        Цитата: Teberii
        Нынешняя власть в Украине действительно огромная заноза для нас.

        Не поверите — для Запада тоже. Но они (укровласть) инструмент. А руководство России сделало всё (точнее ничего не делало), чтобы этот инструмент был направлен против нас.

        Но, вы знаете — вот эти инсинуации меня успокаивают. Это показатель направленности сил. Чем бы дитя не тешилось, лишь-бы себе подобных не плодило...
        iConst
      2. rpek32 Сегодня, 16:39
        это конечно интересно, че там у хохлов. но вот сегодня новость поинтереснее:
        Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области после демаркации границы оказалось на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ региона.
        «Ранее эта часть водоёма была на территории России, и в период сезона охоты озеро посещали местные жители для сезонной охоты», — сообщили в пограничном управлении.
        rpek32
    2. vch Сегодня, 16:01
      Так и подмывает сказать, куда им следует засунуть себе этот меч.... Но нельзя. Забанят.....
      vch
      1. Logall Сегодня, 16:16
        Вроде уже смирился с тем, что там ''нежить'' неадекватная восседает, но в сердце всё равно щимит...
        Logall
      2. rvRomanoff Сегодня, 16:26
        Кто к нам с чем и зачем, тот у нас от того и того.
        rvRomanoff
        1. Чёрный Сегодня, 16:38
          Надеюсь памятник простоит недолго....
          Чёрный
      3. soroKING Сегодня, 16:29
        все догадались... и не меч, огромный самотык am
        soroKING
    3. Дуплет Сегодня, 16:17
      Готовят молодую бендеру к войне с нами..
      Дуплет
    4. GradusHuK Сегодня, 16:26
      Россия передала Казахстану озеро в Новосибирской области.Вот это новость.
      GradusHuK
  2. vasilev Сегодня, 15:54
    Не кажи "гоп",пока не перепрыгнешь...Ещё никого не победили,а памятники победы ставят.
    vasilev
    1. DMB_95 Сегодня, 16:06
      Цитата: vasilev
      Не кажи "гоп",пока не перепрыгнешь...Ещё никого не победили,а памятники победы ставят.

      Так ведь прыгать и скакать с кастрюлей на башке это для них - святое ! Осталось только Россию захватить , чтобы этот памятник не напоминал бандерлогам об их никчёмности .
      DMB_95
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:55
    Зря не дали Мариуполь забрать -сильный псехологический эффект привел бы к смене власти, и как следствие развалу квазистраны! А сейчас у нас под боком строят американскую базу, а значит -войны не миновать!
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 15:57
      Ответку надо жёсткую давать...Вот задержали украинского диверсанта, при попытки диверсии....а это ужеакт военной агрессии....вполне можно привентивный удар по СБУшной конторе нанести....и так во всем.....
      Чёрный
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:00
        Черный -типа бомбить Киев? ?? belay
        Изгоняющий либероидов
        1. DMB_95 Сегодня, 16:13
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Черный -типа бомбить Киев? ?? belay

          Кроме Киева там целей хватает . По Киеву надо высокоточное оружие применять . Мечты , блин ..
          DMB_95
        2. Чёрный Сегодня, 16:17
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Черный -типа бомбить Киев? ?? belay

          Типа бомбить (.наносить удары по тем объектам) на территории украины, которые угрожают нашей безопасности и несут террористическую угрозу....про " бомбить Киев" я не писал.. smile Наше руководство ведь не исключает воззможность нанесения превинтивного удара....диверсии со стороны иностранного государства - как раз тот случай....
          Чёрный
      2. сибиралт Сегодня, 16:04
        Цитата: Чёрный
        Ответку надо жёсткую давать...Вот задержали украинского диверсанта, при попытки диверсии....а это ужеакт военной агрессии....вполне можно привентивный удар по СБУшной конторе нанести....и так во всем.....

        А какую ответку можно дать на безумство? belay Тут только медицинский диагноз.
        сибиралт
        1. stalkerwalker Сегодня, 16:06
          Цитата: сибиралт
          А какую ответку можно дать на безумство

          Дождь из галоперидола.
          stalkerwalker
        2. Чёрный Сегодня, 16:22
          Цитата: сибиралт
          какую ответку можно дать на безумство? Тут только медицинский диагноз.

          Ну ответка не на памятники имелась ввиду , а на диверсии.....Диверсия - акт войны...
          Чёрный
  4. Кецалькоатль Сегодня, 15:56
    Кого они там победили, Россию?) ахах) убогие) Донбасс уже который год побеждают в котлах) мамкины войны)
    Кецалькоатль
  5. Чёрный Сегодня, 15:56
    Цитата: vasilev
    Не кажи "гоп",пока не перепрыгнешь...Ещё никого не победили,а памятники победы ставят.

    Уже захлёбыаются в своей бессильной злобе
    Чёрный
  6. Blue Fox Сегодня, 16:00
    Старики, дети, домохозяйки и контуженые ветераны с орденами за взятие Шипки и значками школьных времён на церемонии. Не хватает только парада мотопехотного полка, состоящего из местных из гопников на мопедах.
    Т.е. реально и здраво мыслящих людей всё же больше.
    Blue Fox
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 16:03
    Украинцы, конечно же, товарищи креативные, но это уже перебор на уровне психиатрии...
    Победюки жовтоблакЫтные.... только таких много было, желающих победить... Все червей кормят огрёбши звездюлей или будут кормить огрёбши тех же звездюлей.. и этих такая же участь ждет.
    Прихожу к выводу - без зведюлей никак не обойтись..
    КОТ БАЮН
  8. x.andvlad Сегодня, 16:03
    Бред, конечно! Но этот бред они начали очень настойчиво вбивать в мозг людям, особенно молодежи. Вот, в чем самая гадость. А взрослое поколение, которое выросло на старых традициях единства с Россией, гнобится и подавляется этой бандитской сволочью.
    x.andvlad
    1. Заноза Сегодня, 16:34
      Вы сами то в свои басни о онижебратьях верите,или все по советским методичкам сказки повторяете...Привету три примера. 1) Член КПСС Даля Грибаускайте,волютная проститутка,больная русофобией,избранная президентом больной русофобией республики и это не молодежь...2) Член КПСС Ирина Фарион ,по ее же словам была воспитана на бандеровских песнях,что говорит о том,что и ее родители и она сама больные русофобией бандеровцы и опять это не молодежь. 3) Валерий Бобрович,кавалер совдеповской медали за Боевые Заслуги,полученной им ,кажется за Вьетнам ,участник боевых действий в Чечне против России на стороне исламских террористов,был командиром бандеровского отряда и опять не молодежь...Так что хватит рассказывать басни о онижебратьях...не братья и не были ими никогда ,Мазепия навсегда останется Мазепией и всегда была ей !
      Заноза
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:03
    Ставить памятник БУДУЩЕЙ победе - очень символично.
    Горный стрелок
  10. Лганхи Сегодня, 16:04
    И после этого еще будут дурачки, утверждающие, что эти бендеровские выродки нам братья?
    Лганхи
  11. ПРАВОкатор Сегодня, 16:06
    У Церителли таких памятников Без Смысла тоже полно....Похоже на его школу
    ПРАВОкатор
  12. senima56 Сегодня, 16:08
    Ещё есть такие, кто думает, что "всё вернётся как прежде и мы снова будем братьями"?
    senima56
  13. salat Сегодня, 16:13
    Вот как это комментировать? да я вобщем то даже в принципе как-то да не знаю зачем и вообщем wassat wassat request
    salat
  14. DEZINTO Сегодня, 16:13
    А может никакого дна не существует ? belay



    Как там киевляне? Не устали без горячей воды в тазиках мыться?
    Или свидомость с щиростью, так, сама собой на третьем слое отваливается?
    DEZINTO
  15. Микадо Сегодня, 16:15
    страна, идеология которой строится только на ненависти к ближнему соседу.. Химера, а химеры долго не живут.
    Микадо
  16. hhhhhhh Сегодня, 16:22
    "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет земля Русская"
    hhhhhhh
  17. DEZINTO Сегодня, 16:24
    Картинка из игры Diablo 3 - на памятнике! воякам - это вообще пять баллов! днищще днищщее некуда.



    ннну разработчики и дизайнеры игры могут гордится, - их работу увековечили в граните. good good
    DEZINTO
  18. san4es Сегодня, 16:26
    ...Чё-то меч - каменный...Первобытный век
    san4es
  19. Black_PR Сегодня, 16:27
    Гарда у меча большая... Сразу анекдот про мушку на кольте вспоминается....))) Которую не спилили...))) Лучше бы они гладий поставили , всё их заднице легче бы было...))))
    Black_PR
  20. Заноза Сегодня, 16:27
    Искренне надеюсь,что следующим президентом РФ станет настоящий патриот России,который очистит правительство РФ от тожероссиян и онижебратьев и введет строжайший визовый режим с больными русофобией республиками бывшего СССР ! Хватит кормить врагов России из бюджета России и давать им в России рабочие места,пусть грызут камни своих русофобских памятников у себя на Родине !
    Заноза
  21. Govorun Сегодня, 16:31
    В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию
    Все геройство украины заключается в том,что бы сломать одни памятники и построить другие...
    Govorun
  22. Alexey-74 Сегодня, 16:33
    Без комментариев. Идиотизм крепчает.
    Alexey-74
  23. Ураган70 Сегодня, 16:35
    Пора бы уже начать процесс принуждения к миру! Далеко заходят мрази... Ну посмотрим, сколько в Куеве нормальных граждан, как многие говорят... По идее данное творение должно простоять совсем недолго...
    Ураган70
  24. АлеБорС Сегодня, 16:45
    Креативненько. Монумент мечте... Не нуачо... Победить не сможем, а вот в камне изваяем... Лечить бессмысленно.
    АлеБорС
Картина дня