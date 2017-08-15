В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию

Стилистически – это изображение ангела хранителя наших воинов с мечом, который охраняет наших героев, защищающих страну от врагов

На пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева на окраине Киева открыли памятник в виде меча, вонзенного в карту России, передает RT.Представитель "Ветеранов АТО" Евгений Яранцев рассказал, что установленный памятный знак символизирует будущую победу Украины над российскими оккупантами.– отметил он.Отмечается, что памятник был создан на пожертвования «волонтеров». Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте — изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.Открытие памятника состоялось в сопровождении гимна Украины и традиционного "Слава Украине! Героям - слава!".