Самоходная артиллерийская установка Tankett fm/49 (Швеция)



Первый прототип Tankett fm/49 в версии пулеметной самоходки



Картонный макет самоходки Tankett m/49



Пулеметная самоходка на полигоне



Самоходная гаубица на шасси fm/49



Tankett fm/49 в 75-мм орудием



Вид на правый борт



Серийная САУ Infanterikanonvagn 72

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://ftr.wot-news.com/

http://panzer-journal.ru/

Еще в годы Второй мировой войны нейтральная Швеция начала создавать собственные образцы самоходной артиллерии. Разработка такой техники осуществлялась с учетом зарубежного опыта и потому приводила к понятным результатам. К концу сороковых годов шведская промышленность получила новые технические задания и, развивая имеющиеся идеи, предложила несколько новых образцов бронетехники. Одним из них оказалась самоходная артиллерийская установка Tankett m/49.В конце сороковых годов командование шведских сухопутных войск занималось изучением перспектив развития боевых бронированных машин. Зарубежный опыт наглядно показывал, что армии необходима самоходная артиллерийская установка, способная поддерживать пехоту огнем сравнительно мощного орудия или нескольких пулеметов. К этому времени на вооружении уже состояли САУ Stormartillerivagn m/43, однако всего несколько десятков подобных машин не могли полноценно решать весь спектр поставленных задач. Как следствие, вскоре был определен требуемый облик перспективной машины огневой поддержки, и компания Landsverk AB получила техническое задание.В соответствии с изначальным техническим заданием, организации-разработчику следовало создать проект и построить по нему легкую боевую машину с противопульным бронированием и боевой массой около 6 т. Экипаж должен был состоять из трех человек и иметь в своем распоряжении пушку среднего калибра. Также не исключалась возможность использования пулеметов. Кроме того, по очевидным причинам, заказчик мог приветствовать сокращение стоимости производства и эксплуатации.Компания «Ландсверк», имевшая большой опыт в деле создания различной бронетехники, получила техническое задание в январе 1949 года. Уже в апреле ее инженеры представили первый вариант проекта, получивший обозначение Tankett m/49. В нем предлагалась конструкция бронированного шасси, способного нести артиллерийское или стрелковое вооружение. При этом сам комплекс вооружения пока не прорабатывался. Состав бортового оружия планировалось определить чуть позже, после формирования четких планов подобного рода. Проект был представлен заказчику в виде набора технической документации и картонного макета. Последний показывал самоходку в пушечной конфигурации.Вскоре были рассмотрены несколько вариантов бортового вооружения. В зависимости от окончательного решения военных, бронемашина Tankett m/49 могла получить нарезную пушку калибром 75 или 84 мм, 105-мм гаубицу или несколько пулеметов на курсовой установке. Все такие предложения имели плюсы и минусы, но в итоге конструкторам и военным удалось найти оптимальный вариант. Самым лучшим оружием для самоходки посчитали 84-мм пушку, способную атаковать бронетехнику и сооружения противника. Однако такое оружие пока отсутствовало, и для реализации имеющихся планов требовалась его разработка. В связи с этим дальнейшая проработка проекта Tankett m/49 велась с учетом установки 75-мм орудия.Также на стадии консультаций с заказчиком и обсуждения представленного предварительного проекта были определены необходимые доработки корпуса, силовой установки, шасси и т.д. Все требуемые коррективы вносились в проект по мере его дальнейшей разработки. В итоге всего через год после старта проектирования началось строительство полноценного опытного образца.Такая машина, оставшаяся в истории под названием Tankett fm/49, самым заметным образом отличалась от представленного ранее макета. Тем или иным доработкам подверглись все основные элементы конструкции. Кроме того, на стадии строительства прототипа было решено вновь изменить состав вооружения. К этому времени также был пересмотрен состав экипажа: вместо трех человек самоходкой с пушечным вооружением должны были управлять четыре.Предварительный проект Tankett m/49 предлагал строительство самоходки, имеющей оригинальный броневой корпус с противопульной защитой максимально возможного внутреннего объема. Для этого верхняя часть корпуса должна была выполняться в виде рубки сложной многоугольной формы, образованной несколькими наклонными листами. Передняя обитаемая часть рубки оставалась без крыши. Наклонный лобовой лист корпуса и рубки можно было использовать для монтажа того или иного вооружения.Предлагалось использование гусеничной ходовой части на основе четырех опорных катков большого диаметра на каждом борту. Ведущие колеса планировалось поместить в корме, направляющие – в передней части корпуса, что самым заметным образом отличало новую САУ от предыдущих бронемашин шведской разработки.При создании новой самоходки Tankett fm/49 часть основных идей предварительного проекта была сохранена, тогда как иные решения пришлось переработать. В частности, машина сохранила крупную рубку, однако теперь она имела иную форму. Оставалась прежней компоновка с передним размещением крупного обитаемого отсека и кормовым моторным отделением. Силовая установка должна была основываться на известных принципах, но ходовая часть была полностью переработана.Основной агрегат корпуса должен был иметь лобовую часть клиновидного профиля, состоящую из двух наклонных бронелистов. Они соединялись с вертикальными бортами, имевшими крепления для элементов ходовой части. Корма так же образовывалась наклонными деталями. Над подобным шасси следовало монтировать надстройку-рубку несимметричной усеченной пирамидоподобной формы. Имелся сужающийся кверху наклонный лобовой лист, при помощи треугольных скул соединявшийся с наклонными бортами. Последние располагались вдоль продольной оси машины и соединялись с заваленными внутрь листами, сходящимися по направлению к корме. Защита моторного отсека возлагалась на горизонтальную крышу. Боевое отделение было выполнено открытым сверху.Ограничения по боевой массе привели к использованию относительно тонкой брони. Лобовая проекция прикрывалась только 18,5-мм катаными листами. На бортах удалось использовать защиту толщиной 7 мм, в корме – 5 мм.В корме прототипа Tankett fm/49 установили бензиновый двигатель марки Volvo мощностью 105 л.с. Такая силовая установка в сочетании с механической трансмиссией позволяла получить высокую удельную мощность и соответствующие показатели подвижности. В отличие от ряда других танков и САУ шведской разработки, на новой машине от Landsverk AB все устройства силовой установки и трансмиссии находились только в кормовом отсеке корпуса, что позволило оптимизировать компоновку переднего обитаемого отсека.Ходовая часть перспективной САУ строилась на основе соответствующих агрегатов серийных танков, но с использованием новых идей. На каждом борту помещалось по шесть опорных катков малого диаметра, сблокированных попарно. В центре каждой из трех тележек имелось крепление для торсиона. Часть катков также получила дополнительные амортизаторы. В верхней части бортов имелись две пары поддерживающих роликов.В соответствии с исходным проектом fm/49, серийная техника могла получить орудийную установку для монтажа 75-мм пушки Strvkan m/41. Предложенная установка позволяла перемещать орудие на 10° вправо и влево от нейтрального положения. Максимальный угол возвышения составлял 20°, тогда как снижение осуществлялось до 25°. Это позволяло вести огонь прямой наводкой в различных условиях, в том числе на сложных ландшафтах. Следует отметить, что при максимальных углах снижения ствола казенник орудия поднимался за верхний срез открытой рубки.Тем не менее, первый опытный образец самоходки получил менее мощное оружие. На месте орудийной амбразуры в лобовом листе смонтировали три пулеметные установки. Со сдвигом к правому борту на лбу рубки прорезали три проема под шаровые установки пулеметов Ksp m/42 калибра 8 мм. Непосредственно над такими амбразурами находились небольшие смотровые лючки.Из-за временного отказа от артиллерийского орудия экипаж пришлось сократить до трех человек. В передней части обитаемого отсека находились механик-водитель и стрелок. Пост управления помещался у левого борта; перед ним находился смотровой лючок с броневой крышкой. Наводчик находился непосредственно за тремя пулеметами. Место командира расположили в задней части рубки. Благодаря отсутствию крыши экипаж не нуждался в отдельных люках для доступа внутрь машины.Ограничения по боевой массе привели к получению не самых больших габаритов. Общая длина опытного образца Tankett fm/49 составляла 4,9 м, ширина – 2,25 м, высота – всего 1,6 м. Боевая масса достигла 6,5 т. За счет сравнительно мощного двигателя бронемашина могла развивать на шоссе скорость до 60 км/ч.Первый прототип, вооруженный только тремя пулеметами, в начале 1950 года вышел на испытания и продемонстрировал все свои особенности. Кроме того, он позволил определить круг необходимых доработок конструкции. Некоторые из выводов первых испытаний оказались очевидными: для получения желаемой боевой эффективности бронемашине требовалось более мощное вооружение. Также следовало усовершенствовать некоторые агрегаты корпуса и внести иные изменения в существующий проект.Вскоре прототип получил новую лобовую часть рубки. Ее центральный наклонный лист вместо трех небольших проемов для пулеметов теперь имел крупную круглую амбразуру пушки. В ней помещалась полусферическая маска орудия Strvkan m/41. В связи с наличием развитых гидропневматических откатных устройств в верхней части маски предусматривалась установка выступающего кожуха. Перестройка боевого отделения повлекла за собой переработку скуловых листов корпуса. После установки пушки экипаж был дополнен заряжающим. Он должен был перегружать выстрелы из кормовых укладок в орудие.Шасси перспективной САУ Tankett fm/49 посчитали весьма удачным и рекомендовали к использованию в качестве основы для новых образцов бронетехники. Вскоре появились прототипы, имевшие уже опробованное шасси и иное вооружение. Так, один из новых проектов предлагал использование иной надстройки корпуса, имевшей наклонный лобовой лист и вертикальные борта, образовывавшие коробчатую прямоугольную конструкцию. В боевом отделении предлагалось монтировать тумбовую установку с 105-мм гаубицей m/40. Орудие комплектовалось собственным щитом и прикрывало расчет.Также был предложен самоходный миномет на шасси fm/49. Вместо пирамидоподобной рубки он получил боевое отделение большой ширины с высокими вертикальными бортами. В центре обитаемого отсека поместили установку с парой 120-мм минометов, скрепленных друг с другом. В походном положении стволы закреплялись на удерживающих устройствах лобового листа, в боевом – поднимались на нужный угол.Как минимум, три варианта самоходной артиллерийской машины с разным оружием, унифицированные по шасси, были проверены на шведских полигонах в течение 1950 года. По результатам всех проверок перспективная САУ Tankett fm/49 и образцы на ее базе получили смешанные отзывы. Готовое шасси, основанное на уже опробованных агрегатах, сочли удачным и пригодным к дальнейшему использованию. Вооружение тоже посчитали приемлемым, хотя и не исключили необходимость повышения огневой мощи. Одновременно с этим броневая защита была названа недостаточной. Ее следовало усилить теми или иными методами.Также испытания показали, что имеющаяся гусеничная платформа fm/49 не слишком хорошо подходит для использования в качестве основы при строительстве новой техники. Такое шасси оказалось слишком легким и недостаточно прочным для сборки на его базе самоходных систем с орудиями повышенной мощности. В связи с этим развитие проектов 105-мм самоходной гаубицы и спаренного миномета было остановлено.В соответствии с пожеланиями заказчика, уже в 1950 году компания «Ландсверк» начала обновлять существующий проект самоходной артиллерийской установки Tankett fm/49 в варианте носителя 75-мм орудия. В результате таких работ существующая машина претерпела самые серьезные изменения. Был переделан корпус, перестроена силовая установка, усилена ходовая часть и изменен комплекс вооружений. Через несколько лет глубокая модернизация fm/49 была принята на вооружение шведской армии под названием Infanterikanonvagn 72. Впоследствии эта машина стала основой для новых самоходок с повышенными характеристиками.В связи с наличием ряда заметных недостатков и необходимостью их устранения, проект самоходной артиллерийской установки Tankett fm/49, также имевший возможность стать основой для новых разработок, не смог выйти из стадии испытаний нескольких опытных образцов. Тем не менее, этот проект позволил изучить перспективы бронемашин огневой поддержки пехоты и уточнить существующие требования к такой технике. Результатом дальнейших работ, в основе которых лежал опыт разработки машины fm/49 и техники на ее базе, стало появление и принятие на вооружение САУ Ikv 72.