16:45 15 августа

Президент: Сокращение расходов на оборону будет, но перевооружение не затронет

Как ранее сообщали правительственные чиновники, в 2018 году предусмотрено определённое сокращение уровня финансирования оборонного сектора. Такая информация, по понятным причинам, не может не вызывать чувства тревоги, особенно при учёте того, с чем приходится сталкиваться армии и флоту, когда нужды общероссийской системы безопасности нельзя покрыть выделяемыми Минфином средствами. Успокоить военнослужащих и всех тех, для кого вопросы безопасности не пустой звук, решил президент России.

В ходе встречи с председателем думской фракции единороссов Владимиром Васильевым президент Владимир Путин подчеркнул, что сокращение финансирования оборонной сферы действительно планируется, однако оно не затронет выполнение программы перевооружения армии и флота РФ.

Президент: Сокращение расходов на оборону будет, но перевооружение не затронет



По словам президента, программа государственного оборонного заказа будет выполняться неукоснительно. При этом президент не стал конкретизировать того, каких именно направлений сокращение уровня финансирования коснётся.

Ранее в прессе прошла информация, что на период с 2018 по 2022 году программу перевооружения ожидает сокращение примерно на 5 трлн рублей – с 22 до 17 трлн. В конце прошлого года МО РФ официально сообщило о секвестре программы на уровне 6%. В 2018 году на перевооружение планируется потратить столько же, сколько и в текущем году – примерно 2,84 трлн рублей. В 2019 планируется потратить ровно ту же сумму.

Использованы фотографии: Сайт президента России
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