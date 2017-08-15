Президент: Сокращение расходов на оборону будет, но перевооружение не затронет

Как ранее сообщали правительственные чиновники, в 2018 году предусмотрено определённое сокращение уровня финансирования оборонного сектора. Такая информация, по понятным причинам, не может не вызывать чувства тревоги, особенно при учёте того, с чем приходится сталкиваться армии и флоту, когда нужды общероссийской системы безопасности нельзя покрыть выделяемыми Минфином средствами. Успокоить военнослужащих и всех тех, для кого вопросы безопасности не пустой звук, решил президент России.В ходе встречи с председателем думской фракции единороссов Владимиром Васильевым президент Владимир Путин подчеркнул, что сокращение финансирования оборонной сферы действительно планируется, однако оно не затронет выполнение программы перевооружения армии и флота РФ.По словам президента, программа государственного оборонного заказа будет выполняться неукоснительно. При этом президент не стал конкретизировать того, каких именно направлений сокращение уровня финансирования коснётся.Ранее в прессе прошла информация, что на период с 2018 по 2022 году программу перевооружения ожидает сокращение примерно на 5 трлн рублей – с 22 до 17 трлн. В конце прошлого года МО РФ официально сообщило о секвестре программы на уровне 6%. В 2018 году на перевооружение планируется потратить столько же, сколько и в текущем году – примерно 2,84 трлн рублей. В 2019 планируется потратить ровно ту же сумму.