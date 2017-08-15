Страсти вокруг передачи озера Сладкое Казахстану
В российских средствах массовой информации со ссылкой на представителя регионального Пограничного управления ФСБ РФ сообщает о том, что Россия «подарила» («передала») Казахстану озеро Сладкое, располагавшееся частично в Купинском районе Новосибирской области. Градус обсуждения темы сразу пополз вверх, едва тема появилась на лентах информационных агентств.
Министерство иностранных дел решило прокомментировать ситуацию:
Фактически речь идёт о так называемом выравнивании границы во время демаркационных мероприятий.
Так ситуацию прокомментировал глава администрации Купинского района (цитата НГС.Новости):
Насколько озеро "бесполезное" - вопрос отдельный. Вот только слова местного чиновника уже попытались выдать в качестве своеобразного оправдания передачи части озера Казахстану. При этом в большинстве СМИ, как и региональные чиновники, почему-то проигнорировали данные более ранних периодов, когда Казахстан и Россия уже обменивались теми или иными территориями в рамках демаркационных мероприятий.
Министерство иностранных дел решило прокомментировать ситуацию:
Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами.
Фактически речь идёт о так называемом выравнивании границы во время демаркационных мероприятий.
Так ситуацию прокомментировал глава администрации Купинского района (цитата НГС.Новости):
Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное.
Насколько озеро "бесполезное" - вопрос отдельный. Вот только слова местного чиновника уже попытались выдать в качестве своеобразного оправдания передачи части озера Казахстану. При этом в большинстве СМИ, как и региональные чиновники, почему-то проигнорировали данные более ранних периодов, когда Казахстан и Россия уже обменивались теми или иными территориями в рамках демаркационных мероприятий.
Использованы фотографии: Russian-autotravel.ru
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