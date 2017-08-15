Страсти вокруг передачи озера Сладкое Казахстану

Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами.

Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное.