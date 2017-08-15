18:57 15 августа

Страсти вокруг передачи озера Сладкое Казахстану

В российских средствах массовой информации со ссылкой на представителя регионального Пограничного управления ФСБ РФ сообщает о том, что Россия «подарила» («передала») Казахстану озеро Сладкое, располагавшееся частично в Купинском районе Новосибирской области. Градус обсуждения темы сразу пополз вверх, едва тема появилась на лентах информационных агентств.

Министерство иностранных дел решило прокомментировать ситуацию:
Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан. Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами.





Фактически речь идёт о так называемом выравнивании границы во время демаркационных мероприятий.

Так ситуацию прокомментировал глава администрации Купинского района (цитата НГС.Новости):
Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное.


Насколько озеро "бесполезное" - вопрос отдельный. Вот только слова местного чиновника уже попытались выдать в качестве своеобразного оправдания передачи части озера Казахстану. При этом в большинстве СМИ, как и региональные чиновники, почему-то проигнорировали данные более ранних периодов, когда Казахстан и Россия уже обменивались теми или иными территориями в рамках демаркационных мероприятий.

Использованы фотографии: Russian-autotravel.ru
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Комментарии 68

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  1. 100502 Сегодня, 17:10
    Тошно на душе от подобных известий
    100502
    1. Zibelew Сегодня, 17:13
      Ну, Тузлу, например, тоже вначале вроде как Украине подарили, а потом как-то так получилось, что теперь там мост в Крым достраивают...Так что я бы на месте казахов насторожился...Потому что в результате повторно проведённой демаркации весь Крым оказался российским.
      Zibelew
      1. Чёрный Сегодня, 17:19
        Шумиха спровоцированна либерачтами на ровном месте, типо "Путинпродал"
        Чёрный
        1. Владимир16 Сегодня, 17:44
          А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное.

          Это чиновники бесполезные для Отечества, раз такое заявляют. Казахам значит эта территория полезна, а этому чинуше нет. Потому, что не своё они отдают. Чиновникам этим нас рать на все земли которые им лично не принадлежат и с которых они не могут подлататься (как этот сидор сказал - бесполезные).
          Цитата: Чёрный
          Шумиха спровоцированна либерачтами на ровном месте, типо "Путинпродал"

          Либерасты они и в Африке либерасты, но те люди которые земли казенные разбазаривают хуже либерастов. А те кто их оправдывает сродни либерастам.

          На дворе 2017 год, а от России продолжают отрезать куски. Что за хрень?
          Я положенные мне законом несколько соток не могу получить, а тут НАТЕ, друзья казахи!!!
          Владимир16
        2. 210окв Сегодня, 17:55
          Один бестолковый(или наоборот проплаченный)журналюга отметился..И понеслось..
          Цитата: Чёрный
          Шумиха спровоцированна либерачтами на ровном месте, типо "Путинпродал"
          210окв
        3. GradusHuK Сегодня, 18:18
          Цитата: Чёрный
          Шумиха спровоцированна либерачтами на ровном месте, типо "Путинпродал"

          Либералы все это вытворяют.Российские земли раздают.Не твое не трогай!
          GradusHuK
        4. Заноза Сегодня, 18:37
          А разве нет?! Что Россия получила от подарков Путина Казахстану,Киргизии и Узбекистану кроме теракта в метро совершенного киргизом?! Пусть свою дочь Казахстану отдаст,а земли России не трогает,не он их к России присоединял,не ему и отдавать !
          Заноза
      2. Чёрный Сегодня, 17:20
        Цитата: Zibelew
        , Тузлу, например, тоже вначале вроде как Украине подарили, а потом как-то так получилось, что теперь там мост в Крым достраивают...Так что я бы на месте казахов насторожился...Потому что в результате повторно проведённой демаркации весь Крым оказался российским.

        Не спугни казахов wassat
        Чёрный
      3. Qazaq 1974 Сегодня, 18:52
        Мы и настораживаться не будем! Мы ничего не боимся. Подумаешь комиссия решила что-то вам что-то нам передать и что из-за этого вы будете нам угрожать?????? ничего и никогда на территории Казахстана не станет ни Российским ни еще чей либо!!!!!! Мы тебе не Украина!!!! нашелся предостерегатор тут!
        Qazaq 1974
    2. Silver Fox_2 Сегодня, 17:16
      границу все равно надо проводить! Байконуром пользуемся как своей территорий !!!!
      Silver Fox_2
      1. Alone Сегодня, 17:32
        Байконуром пользуемся как своей территорией,оплачивая за это не малые деньги...Хороша своя территория...
        Alone
    3. Muvka Сегодня, 17:19
      При этом в большинстве СМИ, как и региональные чиновники, почему проигнорировали данные более ранних периодов, когда Казахстан и Россия уже обменивались теми или иными территориями в рамках демаркационных мероприятий.

      И большинство людей не умеют читать новости до конца.
      Muvka
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:20
      Цитата: 100502
      Тошно на душе от подобных известий

      Мужики там наверное местные рыбачили...Теперь нарушителями границы будут, Тьфу блин! Бакшиш пойдет наверное фурашкам с огромными животами...Эх Россия щедрая душа.. request
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 17:22
        Нарушения конституции РФ на лицо
        Logall
        1. Альф Сегодня, 18:51
          Цитата: Logall
          Нарушения конституции РФ на лицо

          Первый раз что ли ?
          Альф
      2. cariperpaint Сегодня, 17:30
        идите рыбачить в погранзоне))) много нового узнаете)))
        cariperpaint
      3. Чёрный Сегодня, 17:36
        Отдел , Никем они не будут...как рыбачили так и будут рыбачить...токо теперь заграницей laughing
        Чёрный
        1. GradusHuK Сегодня, 18:24
          Россия-щедрая душа!( Власть правит как временщик, разбазаривает страну со всех сторон!
          GradusHuK
          1. Альф Сегодня, 18:52
            Цитата: GradusHuK
            Россия-щедрая душа!( Власть правит как временщик, разбазаривает страну со всех сторон!

            Как Вы может так говорить о неистовом патриоте России ?
            Альф
      4. Qazaq 1974 Сегодня, 18:56
        Можно подумать терь на Руси порыбачить негде стало!!! Плачитесь тут, у вас океаны, моря тыщщи озер!!!!!!!! нет из Сладкого разнылись!
        Qazaq 1974
    5. лаврентий павлович Сегодня, 17:25
      Цитата: 100502
      Тошно на душе от подобных известий

      Вы правы. Лучше делить с казахами озеро Мичиган или Женевское озеро, я бы не возражал подарить несколько га.
      лаврентий павлович
    6. сибиралт Сегодня, 17:41
      Теперь на этом озере будут браконьерничать казахские охотники, а не наши. laughing Ссылаться на положения 2005 года не очень корректно. Потому, что уже тогда земля и недра принадлежали государству, а не народу. Следовательно, у народа, по конституции, и спрашивать даже не надо.
      сибиралт
      1. GradusHuK Сегодня, 18:21
        сибиралт Сегодня, 17:41 У народа спросили?
        GradusHuK
    7. Фракийский воин Сегодня, 17:41
      Казахи- кочевники- ВОТ и отдали им озеро коней поить- подаяние водьi-дело богоугодное.
      Все таки есть и еще хорошего- меньше озера- менше комаров. wink
      Фракийский воин
      1. Басарев Сегодня, 17:49
        При этом в большинстве СМИ, как и региональные чиновники, почему-то проигнорировали данные более ранних периодов, когда Казахстан и Россия уже обменивались теми или иными территориями в рамках демаркационных мероприятий.

        И что мы получили от Казахстана?
        Басарев
        1. А1845 Сегодня, 17:53
          Цитата: Басарев
          И что мы получили от Казахстана?

          стоит спросить у уральских казаков negative
          А1845
      2. KUOLEMA Сегодня, 18:32
        а японцы рыболовы отдайте им Курилы и Сахалин)))а эстонцы просто хорошие пацики Псков им шоб голова не шаталась а Финляндии надо Карелию подарить один народ так сказать ))))
        KUOLEMA
  2. ASDik37 Сегодня, 17:11
    Россия «подарила» «передала»
    ...А кто-нибудь на карту смотрел - каких размеров это озеро, где это находится?
    ASDik37
    1. сорок восьмой Сегодня, 17:21
      На карту не смотрел, но в прессе власти предостерегают охотников, туристов и отдыхающих от нарушения границы. Значит то озеро популярностью пользовалось, и с Вашей картинкой общего ничего не имеет.
      сорок восьмой
    2. Alone Сегодня, 17:37
      Ничего общего с выставленной картинкой.
      Alone
      1. Siberia 9444 Сегодня, 18:29
        Я знаю это озеро , как житель и как охотник Новосибирска ! Это хорошее озеро ! От райцента Купино 20 км . Продажные гады ! правительство продажное ! Ни кто об это даже не знал в тихую гады ! А на писали что жители не против.
        Siberia 9444
  3. Logall Сегодня, 17:11
    Ты по что, царская твоя морда, казённые земли разбазариваешь? Так на тебя ни каких волостей не напасёшься...
    Досадно...
    Подготовка к ''Курильскому вопросу''?
    Logall
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:25
      А взамен чего? Уверения в братской дружбе?
      И чья это инициатива, хотелось бы знать. Озвучьте имя, пожалуйста.
      Офицер запаса
      1. Logall Сегодня, 17:30
        Могли бы и на нашей территории брататься!
        А имя это слишком ''проклято'', чтобы его называть...
        Logall
  4. XXXIII Сегодня, 17:15
    У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает drinks
    Горькое , полусладкое, сладкое. wassat
    XXXIII
    1. одинокий Сегодня, 17:18
      Цитата: XXXIII
      Горькое , полусладкое, сладкое.


      и еще сухое,полусухое и игристые wink drinks
      одинокий
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:23
        А результат один -горький sad
        Изгоняющий либероидов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:17
    Напомните мне, пожалуйста, какая страна нам (Крым не в счет -свое назад вернули )хоть метр земли подарила? Отдала за долги? ?Не припомните подобного? А почему же у нас страну раздаривают? ????
    Изгоняющий либероидов
    1. cariperpaint Сегодня, 17:28


      чего за стоны? там краешек этого озера наш был всего. тем более там уже столько обменов было... мы им они нам. что бы границу выпрямить.
      cariperpaint
      1. Paranoid50 Сегодня, 17:41
        Цитата: cariperpaint
        ... мы им они нам. что бы границу выпрямить.

        Дык,стандартная практика. Тем более,что не в первый раз. А шуму-то... О, вечевой зазвенел! laughing
        Paranoid50
      2. GradusHuK Сегодня, 18:32
        cariperpaint Сегодня, 17:28 Это Сладкой-то не большое озеро?
        Шутка удалась! Так глядишь и малюсенькое озерцо Байкал кому нибудь понадобится!
        GradusHuK
      3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:51
        И где новости, что они нам? Хоть кто-то? Хоть Китай хоть Казахстан?
        Ratmir_Ryazan
  6. Николай Петров Сегодня, 17:20
    Китайцам отдали, лабусам отдали, теперь и казахам отдали. А вы неуважаемые, это приобретали чтобы отдавать? Идите господа отдавальщики, возьмите сами лично чего-нибудь, и отдавайте кому хотите. Осталась только Буркина-Фасо или ЦАР кому мы ещё не отдавали. Досадно!
    Николай Петров
  7. Neputin Сегодня, 17:23
    Ну что тут сказать? Прости....., простите, женщины с пониженной социальной ответственностью.
    Neputin
  8. kenig1 Сегодня, 17:26
    Казахстан в отличии от Китая искусственно созданное государство, какое выравнивание границы?
    kenig1
    1. IQ12NHJ21az Сегодня, 17:34
      Это недоразумение к тому же космическая держава, с одним из двух старейших космодромов!
      IQ12NHJ21az
      1. Николай Петров Сегодня, 18:01
        Наличие космодрома ни есть статус космической державы.
        Николай Петров
  9. Горный стрелок Сегодня, 17:29
    Там. И границы то нет! Одни столбы сиротливые... О чем вообще хай?
    Горный стрелок
    1. Николай Петров Сегодня, 17:35
      Граница есть, причём Государственная. Говорю о чём знаю.
      Николай Петров
  10. Malkavianin Сегодня, 17:30
    То что отдали, это одно дело. А вот что получили взамен?
    Malkavianin
  11. seacap Сегодня, 17:32
    2/3 территории Казахстана,как и Крым принадлежали РСФСР,Назарбаев,чтобы не отобрали,быстренько там на севере столицу слепил,застолбил,Байконур,кстати,тоже подарили.А с 90-х и при разделе убогие либерасты так к власти рвались,что махнули рукой на исконные территории,которых хватило бы на большую страну.Не жалко,у нас еще много,так чтоли?Китай в свое время за остров в 1кв.км. войну с нами устроил,да и сейчас за несколько булыжников в океане амеров с японцами гоняет.И главное за что,они что нас больше любить будут?Нет,русских они к управлению не подпускают,выжимают и выживают отовсюду,язык приитесняют,кириллицу отменяют,нигде на политической сцене не поддерживают,так за что?Много нам помогло на Украине то что мы их создали и кормили с ложечки?Или с Эстонией,отдав ей Нарву,обильно политую русской кровью еще с петровских времен,или прусскую Клайпеду литовцем,вот они прямо воспылали к нам любовью!Норвежцам промысловые районы,китайцам острова,амерам огромную промысловую часть океана и т.д. и т.п,кстати.американцы еще Сибирь хотят,тоже готовиться?
    seacap
  12. SVD Сегодня, 17:33
    Бесполезными у нас могут быть чиновники, а не территории.
    SVD
  13. Fenix 2.0 Сегодня, 17:34
    Цитата: Logall
    Ты по что, царская твоя морда, казённые земли разбазариваешь? Так на тебя ни каких волостей не напасёшься...
    Досадно...
    Подготовка к ''Курильскому вопросу''?

    Не приятно конечно, но шашками махать я считаю тоже раньше времени не нужно, ни кто ж не знает , зачем, почему, какие причины и следствия, просто власти в очередной раз сделали ошибку, не объяснив подробно зачем и почему, вот это больше всего напрягает, что нам в очередной раз показали, за каго они, влать придержащие нас считают, вернее не считают, вот за это действительно обидно.
    Fenix 2.0
  14. Гардамир Сегодня, 17:34
    Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан
    Давайте пробежимся по истории волею Бориса, был разрушен Советский Союз. Крови и каких-то междуусобиц удалось избежать, потому что те разрушители Союза понимали, что как только польётся кровь им не усидеть. Поэтому административные границы внутри Союза превратились в межгосударственные. И менять ничего не следует.
    Итак подарки с царского плеча летят, подарок Норвегии, подарок Китаю. С Японией решили подождать до выборов. Кстати Норвегии отдали больше чем весь крымнаш.
    Гардамир
  15. RUS96 Сегодня, 17:36
    ........................
    RUS96
    1. cariperpaint Сегодня, 17:41
      болото и есть) по моему погранцам этот кусок только гемор создавал...
      cariperpaint
      1. Николай Петров Сегодня, 18:04
        Уважаемый, открою Вам страшную "военную тайну". На труднодоступных участках, в частности болотах, погранцы не ходят с собакой. Достаточно ТСОГ
        Николай Петров
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:13
        Цитата: cariperpaint
        болото и есть) по моему погранцам этот кусок только гемор создавал...

        Да со стороны Казахстана , практически никаких границ и застав нет...Все по озерам в камышах сидят и наших на бакшиш раскручивают! Вот скоро охота рыбалка и в камышах вместе с утками и гусями фуражки торчать будут в камышах- засадах (в биноколь хорошо видно) А ловят простых роботяг и обдирают их как липок..Там уних хоть 100 км вглубь езжай никаких погранцов и ментов ..А вот на озерах там все баи собираются ..(пока с пальнешь залпом поверх голов не дадут рыбачить ..) Вот так и живем!
        ОТДЕЛ
  16. cariperpaint Сегодня, 17:40
    Делимитация границы между Казахстаном и Россией

    Если для переговоров с Китаем существовала солидная правовая база, созданная топографами, правоведами и дипломатами нескольких поколений, то в этом смысле с Россией дело обстояло намного неопределеннее. В административно-территориальные вопросы в прежнее время нередко вмешивался местный фактор «производственной необходимости, и тогда «куски» территории могли передаваться из одного района в другой. По словам начальника службы делимитации и демаркации государственной границы РК предприятия «Казгеокарт» Агентства по земельным ресурсам С.Кириллова, в ходе делимитации в районе Атырауской и Астраханской областей «нашли» несколько тысяч гектаров, которые не числились на балансе ни в одном из хозяйств. Делимитация границы между Казахстаном и Россией уникальна в мировой международно-правовой практике, поскольку за сравнительно короткий промежуток времени удалось согласовать все точки прохождения ее линии. При этом следует принимать во внимание, что длина казахстанско-российской границы является самой протяженной непрерывной сухопутной линией границы в мире, она составляет около 7591 км.

    Делимитация границы началась с запада на восток, начиная от побережья Каспийского моря в дельте реки Волги и заканчивая точкой стыка государственных границ Казахстана, России и Китая на хребте Южный Алтай. За основу были взяты административно-территориальные границы между Казахской ССР и РСФСР, сложившиеся к моменту распада СССР, то есть к 1991 году. Были тщательно изучены все необходимые материалы, имевшиеся в государственных архивах, в случае необходимости осуществлялись полевые обследования местности отдельных районов, проводились встречи с местными жителями.

    Выяснилось, что межреспубликанская граница, сложившаяся между Казахской ССР и РСФСР, нередко основывалась на порой противоречащих друг другу дежурных картах, материалах земле- и лесоустройства, которые в свое время были согласованы администрациями сопредельных областей. Еще один блок проблем был связан с тем, что во времена СССР внутренние административно-территориальные границы не являлись серьезными ограничителями в ведении хозяйственной деятельности и расположении населенных пунктов, а линия границы на местах не всегда соответствовала показываемой на картах.

    По мнению руководителя казахстанской правительственной делегации на переговорах по делимитации казахстанско-российской государственной границы, посла по особым поручениям МИД РК М.Атанова, «принципиальным моментом в ходе переговорного процесса было признание такого важного момента, как отсутствие на казахстанско-российской границе так называемых «спорных территорий».

    На первом этапе был согласован и подготовлен проект описания прохождения линии границы в 7440 километров. На оставшихся 150 км совместная комиссия определила 16 участков, где были выявлены некоторые расхождения, а также выдвигались предложения о корректировке прохождения линии границы. Предложения по ее изменению с компенсационным обменом площадями выдвигались ввиду того, что хозяйственные или социальные объекты одной стороны оказались на территории другой. По этой группе участков стороны пошли навстречу друг другу, и прохождение линии границы было урегулировано в соответствии с взаимными предложениями и компенсационными обменами площадями. Например, поселок Пригорное (совхоз «Прогресс») является хозяйствующим субъектом Оренбургской области и находится в административном подчинении города Новотроицка. Земли площадью 1967 га арендовались у Казахстана. В селе Пригорное в 2000 году проживали 876 человек, из которых 866 – граждане РФ, 10 – граждане РК. Все коммуникации находились на балансе соответствующих служб Оренбургской области. Сложившаяся ситуация, когда граница должна охраняться, существенно осложнила бы передвижение населения поселка Пригорное и рабочих очистных сооружений, что, разумеется, не устраивало обе стороны. В случае возникновения аварийных ситуаций сточные воды Новотроицкого комбината могли попасть в реку Урал и вызвать экологическую катастрофу. В связи с этим сторонами было принято решение о корректировке прохождения линии границы таким образом, чтобы указанная выше территория площадью около 1200 га с очистными сооружениями г. Новотроицка и поселком Пригорное была закреплена за Российской Федерацией. А к Казахстану отошли два участка пахотных земель общей площадью 1300 га в Каргалинском районе Актюбинской области.

    Еще один пример – поселок Огнеупорный. Рабочий поселок и карьер расположены на территории Казахстана, а его жители, в том числе и казахи, являются гражданами Российской Федерации. Кроме того, инфраструктура поселка (вода, газ, электроэнергия, школа, медобслуживание и т. д.) полностью состоит на балансе Магнитогорского металлургического комбината. В поселке действует российское законодательство, рублевая зона и т.д. Карьер эксплуатируется на арендных условиях Магнитогорским металлургическим комбинатом согласно договору на 40 лет с Карабалыкской районной администрацией Костанайской области. Все население поселка выразило желание проживать на территории РФ, и после проведения согласований была достигнута договоренность об обмене участка с поселком Огнеупорный общей площадью 520 га на участок в районе населенных пунктов Курское и Варваринка аналогичной площади.

    Наибольшие споры и неоднозначные оценки вызвала позиция Казахстана по разделу Имашевского газоконденсатного месторождения. Линия границы по-разному показывалась на дежурных картах и в материалах земле- или лесоустройства, представленных сторонами. Трудность заключалась в том, что имелись противоречащие друг другу документы, выпущенные в свое время Астраханским и Гурьевским облисполкомами. Еще в советское время шла борьба между ними за этот участок, расположенный между Курмангазинским районом Атырауской области и Красноярским районом Астраханской области, вопрос оставался неурегулированным в течение последних 60 лет. Документально было подтверждено, что до 1947 года данная территория относилась к России. Но впоследствии этот участок на карте стал относиться к Казахстану. Российская сторона основала колхоз «Родина» в центре участка: там три зимовки, где живут казахи, имеющие российское гражданство. После напряженных дискуссий было решено применить метод, успешно использовавшийся при решении споров на других участках, – компромисс и равноценный обмен. Эта территория была поделена поровну, причем месторождение будет осваиваться совместно казахстанскими и российскими компаниями на паритетных условиях.

    Первый протокол по делимитации казахстанско-российской государственной границы был подписан еще в 1998 году. Более шести лет длился переговорный процесс. Эту работу Н.А.Назарбаев начал еще с Б.Н.Ельциным. И вот 18 января 2005 года Глава Республики Казахстан и Президент РФ В.В.Путин подписали Договор о казахстанско-российской государственной границе. Этот договор стал важнейшей вехой внешней политики Республики Казахстан и ключевой юридической точкой в процессе международно-правового оформления казахстанско-российской государственной границы. Документ уже вошел в историю взаимоотношений двух стран как открывающий новую страницу стратегического партнерства. Казахстанско-российская граница – символ вековой дружбы и добрососедства.

    Самый важный итог работы по делимитации государственной границы в 1990–2000-е годы заключается в том, что грядущим поколениям остается мирная, устойчивая граница, защищенная нормами международного права.
    cariperpaint
    1. ilimnoz Сегодня, 18:50
      развернуто и понятно. вроде нормальные действия между государствами. все вопросы порешали тихо-мирно. не пойму крики что все пропало. если сделать пару "карабахов" крикуны успокоятся? что же вы не кричите по поводу территорий включенных в прибалтийские страны по итогам ВОВ или территории отданные УССР. а тут такой шум подняли из-за куска болота. несколько лет читаю материалы на ВО и всегда нравилась атмосфера в общении но последние пару лет сайт сильно деградировал. спокойный обмен мнениями сменился демагогией и оскорблениями. други мои вы своими руками отворачиваете от России тех кто хорошо к вам относится. мы не черно**ые мы те кто в трудную минуту вставали рядом плечом к плечу в страшных битвах 20-го века и приняли ваших жен и детей и делились с вами последним куском хлеба, я уже не вспоминаю о временах битвы при Калке.
      ilimnoz
  17. сталевар Сегодня, 17:56
    Я уже несколько раз писал, то, что делает Лавров и МИД это может делать только враг!
    сталевар
  18. Ураган70 Сегодня, 18:20
    Цитата: Чёрный
    Шумиха спровоцированна либерачтами на ровном месте, типо "Путинпродал"

    Похоже на то...
    Ураган70
  19. Ураган70 Сегодня, 18:23
    Цитата: сталевар
    Я уже несколько раз писал, то, что делает Лавров и МИД это может делать только враг!

    Вы вникните в вопрос, а потом несколько раз пишите! Для таких писателей эти новости и выкидывают...
    Ураган70
  20. Заноза Сегодня, 18:26
    Патриотам Казахстана давно пора покинуть территорию РФ и отказаться от гражданства РФ. Итак вы патриоты Казахстана,значит в России вам делать нечего ! Выравнивание границы опять за счет России и в ущерб России ! Правительство национальной измены в отставку !
    Заноза
  21. DEZINTO Сегодня, 18:42
    Предвижу такие вагоны дерьма на тв и интернетах - от навальнят и яблочников, и эхо москвы.....и все все все. Такая новость, ухх разойдутся, будут со сладострастием жарить свои мыслишки и изголятся в эпитетах. )))))))))))))))жду, предвижу, не удивляюсь......
    У так называемых либералов сегодня праздник наверное...да ребят? эу!?

    Не разогнались ещё наверное.
    DEZINTO
  22. ez1977 Сегодня, 18:49
    Кемска волость, забирайте!
    ez1977
  23. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:50
    Я вот одного не пойму, почему все эти демаркации что с Китаем, что с Казахстаном в итоге приводят к передачи территорий и уменьшению России? Болото не болото, наше, там вон люди охотились 30% или 5% озера не важно, если и двигать границу, то давайте это делать обоюдно... А то за Даманский кучу людей положили а в 90-е отдали... Кто России хоть что-то отдал, хоть какой кусок? Да никто... Если обмен не равный, то и демаркация никакая не нужна, все эти договоры не стоят и чернил которыми их подписали!!!
    Ratmir_Ryazan
  24. Анатольевич Сегодня, 18:54
    Цитата: Logall
    Ты по что, царская твоя морда, казённые земли разбазариваешь? Так на тебя ни каких волостей не напасёшься...
    Досадно...
    Подготовка к ''Курильскому вопросу''?

    Царь не настоящий и окружение у него продажное. Гитлер тоже обороноспособность страны укреплял, а потом народ немецкий на бойню погнал.
    Анатольевич
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