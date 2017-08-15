18:57 15 августа

Морпехи США отрепетировали вторжение в РФ под запах навоза, Земфиру и русский язык

По сценарию, морпехи вели боевые действия против России в Третьей мировой войне. Чтобы полностью погрузиться в боевую обстановку, какой она представляется американским экспертам, место действия обложили вонючим навозом, пригнали русскоговорящую массовку и даже включали российскую «попсу».




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:14
    Интересно, навоз произвели сами тренирующиеся?
    Vasya_Piterskiy
  2. XXXIII Сегодня, 17:31
    Чтобы полностью погрузиться в боевую обстановку.... нужен не только навоз , но и что нибудь по крепче yes
    XXXIII
  3. А1845 Сегодня, 17:34
    пора им привыкать к своей новой роли
    навоз - именно то, что нужно
    А1845
  4. Horst78 Сегодня, 17:56
    Пускай тренируются в плен сдаваться, чтоб не "потеряли" как ЧВК.
    Horst78
  5. НЕКСУС Сегодня, 18:35
    Папанов лучше всего об этом сказал...
    НЕКСУС
Картина дня