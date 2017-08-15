Морпехи США отрепетировали вторжение в РФ под запах навоза, Земфиру и русский язык

По сценарию, морпехи вели боевые действия против России в Третьей мировой войне. Чтобы полностью погрузиться в боевую обстановку, какой она представляется американским экспертам, место действия обложили вонючим навозом, пригнали русскоговорящую массовку и даже включали российскую «попсу».