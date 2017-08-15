18:56 15 августа

Боевики сбили МиГ-21 ВВС Сирии

Сообщение об очередном сбитом самолёте ВВС Сирии поступило по лентам информагентств. В сообщении говорится о том, что сбит многоцелевой истребитель советского производства МиГ-21, стоящий на вооружении сирийской армии. Удар по самолёту боевики нанесли в районе населённого пункта Эль-Бадия.

Боевики сбили МиГ-21 ВВС Сирии


По последним сведениям, пилот успел катапультироваться, однако оказался в руках боевиков одного из незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Сирии.


Известно о том, что удар по сирийскому военному самолёту нанесли боевики группировки Осуд аль-Шакия (запрещена в РФ), действующей в провинции Сувейда. Её относят к вооружённой "оппозиции".

По неподтверждённым данным, инцидент произошёл в так называемой зоне деэскалации. Боевики обвиняют авиацию в Сирии в том, что та продолжает действовать в таких зонах. Дамаск в свою очередь заявляет, что сирийская авиация ударов с воздуха в зонах безопасности не наносит, а выполняет мониторинг соблюдения перемирия.

На данный момент нет точных сведений о том, какое именно оружие было применено против сирийского истребителя боевиками в провинции Сувейда.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:34
    Очень и очень плохо -если его оттуда быстро не выдернут, считайте что его уже нет в живых -эти подонки на пилоте отыграются.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:39
      Да что же такое , самолеты теряет Сирия один за другим ..Да еще пилот захвачен! Вроде мочим чертей по всем фронтам?
      ОТДЕЛ
      1. Paranoid50 Сегодня, 17:43
        Цитата: ОТДЕЛ
        по всем фронтам?

        Кроме западного. Там,как всегда, без перемен... request
        Paranoid50
      2. iConst Сегодня, 17:52
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да что же такое , самолеты теряет Сирия один за другим ..Да еще пилот захвачен! Вроде мочим чертей по всем фронтам?

        Ключевое слово "истребитель". 21-й предназначен вести бой в воздухе. А сирийцам приходится применять его как штурмовик. Он под это не "заточен". Отсюда повышенные потери.
        iConst
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
          Цитата: iConst
          А сирийцам приходится применять его как штурмовик. Он под это не "заточен". Отсюда повышенные потери.

          Пожалуй так и есть...Летчика жалко ,ведь разорвут его черти, может успеем спасти ,выкупить..Храни его Аллах!
          ОТДЕЛ
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:53
            Дамаск в свою очередь заявляет, что сирийская авиация ударов с воздуха в зонах безопасности не наносит, а выполняет мониторинг соблюдения перемирия.


            мне интересно чего можно намониторить на 21-ом с его оборудованием.

            Жалко летчиков. 21-го время прошло. Ассаду надо было об этом озаботиться еще давно
            с-т Petrov
  2. XXXIII Сегодня, 17:54
    Неизвестно чем сбили, может сам упал , старенький уже он МиГ-21.
    XXXIII
    1. ватник Сегодня, 18:14
      Цитата: XXXIII
      Неизвестно чем сбили, может сам упал , старенький уже он МиГ-21.

      Скорее всего сам и упал 21 МИГам там уже наверное лет под тридцать.
      ватник
      1. mvg Сегодня, 18:36
        В Сирию поставлялся в 65, 69 и сразу после войны 73 гг. Так что по 40 лет минимум. Последний в 85. Летают же еще. И в Хорватии тоже.
        P.S.: Смелые сирийские летчики, то на 29-ом из пушек на пикировании, то МиГ-21, как штурмовик, хотя бомб берет минимум, и прицельные приспособления времен II мировой..
        mvg
        1. ватник Сегодня, 18:55
          Цитата: mvg
          В Сирию поставлялся в 65, 69 и сразу после войны 73 гг. Так что по 40 лет минимум. Последний в 85. Летают же еще.

          Значит ещё больше чем я думал и это очень печально что наши не могут помочь обновить хоть немного ВВС страны
          МиГ-21 и МиГ-23: сирийские ВВС успешно борются с ИГ, несмотря на преклонный возраст своих самолетов

          ватник
  3. irazum Сегодня, 18:03
    Для мониторинга можно использовать другую технику, а не боевой истребитель. Будем надеяться, что с лётчиком всё будет хорошо. Дай Бог.
    irazum
  4. Навигатор 1 Сегодня, 18:21
    Пилоту удачи и здоровья и дай бог вернуться.
    Навигатор 1
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:26
    Если парня не выдернут-ему крындец.А следом и всей этой группировке.За него мстить будут.Район,вроде под контролем.Кто-то нарвался.Жаль пилота.
    ВЕРЕСК
    1. vanek77 Сегодня, 18:40
      Вся граница с Иорданом в провинции Сувейда под контролем САА, там нет вроде этой деб.. зоны,, она в Дэраа, они рядом. в Сувейде зелень мочат и никого не спрашивают, там вроде зелень в одном котле небольшом сидит.. Да и Дэраа после Сувейды зачищать будут, там КСИР, партизаны из Ирака и Ирана правят бал, они там зелень и обложили и базу матрасников там в тонусе держат. Почему у нас не пишут о том, что в тех краях делает американская военная база, там до Дамасска рукой подать.
      vanek77
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:44
        Почему у нас не пишут о том, что в тех краях делает американская военная база, Да ,чёрт их всех задери.Не можем мы америкосам указывать.Слабы пока ещё.Присоединяйтесь.С вами мы выкинем их оттуда.
        ВЕРЕСК
      2. ватник Сегодня, 18:51
        Цитата: vanek77
        Вся граница с Иорданом в провинции Сувейда под контролем САА, там нет вроде этой деб.. зоны,, она в Дэраа, они рядом. в Сувейде зелень мочат и никого не спрашивают, там вроде зелень в одном котле небольшом сидит.

        Есть там эта "зона"(карта кликабельна)
        ватник
  6. сталевар Сегодня, 18:33
    За два года Асад не может армию создать. Здоровые мужики с протянутой рукой стоят, а их детей русские защищать должны! Их мочить в сортирах надо, а не зоны создавать.
    сталевар
  7. faiver Сегодня, 18:40
    а был ли мальчик?
    сирия или наши подтвердили потерю самолета? чем сбили?
    faiver
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