Боевики сбили МиГ-21 ВВС Сирии

Сообщение об очередном сбитом самолёте ВВС Сирии поступило по лентам информагентств. В сообщении говорится о том, что сбит многоцелевой истребитель советского производства МиГ-21, стоящий на вооружении сирийской армии. Удар по самолёту боевики нанесли в районе населённого пункта Эль-Бадия.По последним сведениям, пилот успел катапультироваться, однако оказался в руках боевиков одного из незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Сирии.Известно о том, что удар по сирийскому военному самолёту нанесли боевики группировки Осуд аль-Шакия (запрещена в РФ), действующей в провинции Сувейда. Её относят к вооружённой "оппозиции".По неподтверждённым данным, инцидент произошёл в так называемой зоне деэскалации. Боевики обвиняют авиацию в Сирии в том, что та продолжает действовать в таких зонах. Дамаск в свою очередь заявляет, что сирийская авиация ударов с воздуха в зонах безопасности не наносит, а выполняет мониторинг соблюдения перемирия.На данный момент нет точных сведений о том, какое именно оружие было применено против сирийского истребителя боевиками в провинции Сувейда.