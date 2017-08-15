ВМФ России пополнит разъездной катер проекта 21270 "Иоанн Кронштадтский"
На Окской судоверфи состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового разъездного катера «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 «Сапсан», спроектированного Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначенного для Военно-Морского Флота (ВМФ) России, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе (ВМБ).
Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе – для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.
В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер «Сапсан» способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.
При проектировании данного катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.
Контракт на строительство катера «Иоанн Кронштадтский» был заключен с Окской судоверфью чуть более года назад – 25 февраля 2016 г.
Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек.
После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе (ВМБ).
Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе – для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.
В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер «Сапсан» способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.
При проектировании данного катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.
Контракт на строительство катера «Иоанн Кронштадтский» был заключен с Окской судоверфью чуть более года назад – 25 февраля 2016 г.
Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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