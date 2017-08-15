20:59 15 августа

ВМФ России пополнит разъездной катер проекта 21270 "Иоанн Кронштадтский"

На Окской судоверфи состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового разъездного катера «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 «Сапсан», спроектированного Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначенного для Военно-Морского Флота (ВМФ) России, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе (ВМБ).

ВМФ России пополнит разъездной катер проекта 21270 "Иоанн Кронштадтский"



Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе – для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.

В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер «Сапсан» способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.

При проектировании данного катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.
Контракт на строительство катера «Иоанн Кронштадтский» был заключен с Окской судоверфью чуть более года назад – 25 февраля 2016 г.

Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 33

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  1. новичок Сегодня, 19:10
    красивая игрушка.
    новичок
    1. Тралл Сегодня, 19:31
      Эх... с медсестричками за морошкой сходить бы на таком на недельку. Чтобы морсы делать для выздоравливающих. Да чего я объясняю, вы все и так понимаете smile
      Тралл
    2. iConst Сегодня, 19:32
      Будет адмиралам клёвая рыбалка с блэк-джеком и....шютка... laughing
      iConst
      1. Смог Сегодня, 20:46
        Цитата: iConst
        шютка...

        В каждой шютке есть доля....... не шютки. lol
        Смог
    3. сибиралт Сегодня, 19:44
      Морские членовозы не подведут своих хозяев!
      сибиралт
      1. п-к Опарышев Сегодня, 20:54
        Жидковата,по сравнению с яхтой Абрамовича.Неужели Абрамович,раз в год не даст свою яхту,принять Парад?Да не поверю.
        п-к Опарышев
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:11
    Похоже не катер.Яхта! goodпассажировместимость – до 20 человек. Ох!Кому-то не понравится!Не девочки там будут.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 19:14
      Для Адмиралов их любовниц feel
      До 50 человек написали! Вот это оргия belay
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:17
        LogallАкстись!Счас-сильно строго всё.Девочки-только на катерах. wassat Мнда..Ошибся..Может поэтому его "катером" и прозвали?ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ.Я СОЙДУ.
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 19:18
          Так это и есть катер!!!
          разъездной катер проекта 21270 "Иоанн Кронштадтский"
          Logall
          1. KUOLEMA Сегодня, 19:21
            Лучче такое скрафтить
            KUOLEMA
            1. Серый брат Сегодня, 19:23
              Цитата: KUOLEMA
              Лучче такое скрафтить

              Ви о тчем?
              Серый брат
              1. 210окв Сегодня, 19:29
                Он ист даз..Короче тролль.
                Цитата: Серый брат
                Цитата: KUOLEMA
                Лучче такое скрафтить

                Ви о тчем?
                210окв
            2. Тралл Сегодня, 19:36
              Цитата: KUOLEMA
              Лучче такое скрафтить

              Донат на реги киньте
              Тралл
              1. DEZINTO Сегодня, 19:41
                Цитата: Тралл
                Лучче такое скрафтить
                Донат на реги киньте


                Керять на теме лучше с битом чем просто шарить без доната, так можно и скуку замайнить и никакого хайпа.

                Привет родившимся в 2000-ых. Унылые мелкопакостные миньончики. По ржачным демотеварикам профи однозначно!
                Главное вопросов сложных им не задавать, а то поломаться могут.
                DEZINTO
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:48
            Logall И Казанку-М можно катером назвать.
            ВЕРЕСК
      2. Серый брат Сегодня, 19:21
        Цитата: Logall
        Для Адмиралов их любовниц

        Адмрал это, лицо представительское.
        Адмиральский салон на "Рюрике" - боевом корабле между прочим.
        Серый брат
        1. opus Сегодня, 20:59
          Цитата: Серый брат
          Адмрал это, лицо представительское.

          admiraal( ‏أمير البحر ‎ ’амӣр аль-бахр) это «повелитель моря»
          и ни когда он не был "представителем"
          Ата ахинея-(Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.)- не про адмиралов
          Цитата: Серый брат
          Адмиральский салон на "Рюрике" - боевом корабле между прочим.

          времена были другие

          Адмиральский салон для конфиденциальных встреч, переговоров (с отдельным входом). Предоставляет от 4 до10 мест за круглым столом. Сервировка для торжественных событий. Необходима предварительная резервация.
          opus
      3. iConst Сегодня, 19:34
        Цитата: Logall
        До 50 человек написали! Вот это оргия

        Удочек не брать, спас-жилетов не снимать (всё остальное — можно)! lol
        iConst
    2. avt Сегодня, 19:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      Похоже не катер.Яхта!

      Яхта и есть для высшего комсостава.
      Цитата: ВЕРЕСК
      !Не девочки там будут.

      bully Девочки там будут и всё лучше чем ,,мальчики", а вот чтоб хоть как то ограничить и сраму нагнать, дабы не зависали с ними там постоянно и назвали
      "Иоанн Кронштадтский"
      bully
      avt
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:30
        avt hi
        Девочки там будут и всё лучше чем ,,мальчики", а вот чтоб хоть как то ограничить и сраму нагнать, дабы не зависали с ними там постоянно и назвали
        "Иоанн Кронштадтский"
        good Так точно! laughing
        Наблюдатель2014
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:34
        Девочки там будут и всё лучше чем ,,мальчики", а вот чтоб хоть как то ограничить и сраму нагнать, дабы не зависали с ними там постоянно и назвали Такие? И кто зависает?Факты скинте.Видео-просто девчата-барабанщицы.Не скажу,что стэп хорошо бьют-но стараются.
        ВЕРЕСК
  3. skylare Сегодня, 19:11
    Вот теперь мы точно Штаты переплюнем.
    skylare
  4. parusnik Сегодня, 19:23
    Вызывает интерес, технический прогресс..все наше или только корпус..?
    parusnik
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:44
      .все наше или только корпус..? А техический прогрес-для России-интерес.Скоро мы движок забашим .И утрёться Боинг весь.Ну,конечно 35-это нам тяжело.Б-ь.Но к октябрьским поставим тонн-на это-25!
      ВЕРЕСК
      1. parusnik Сегодня, 20:37
        А навигационное оборудование?
        parusnik
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:47
          Хрен его знает,что наши там с НО,НК собачат.Думаю-состряпали уже. hi
          ВЕРЕСК
        2. п-к Опарышев Сегодня, 20:58
          Зачем ему навигация?Парады в пургу,шторма,принимать будут?
          п-к Опарышев
  5. Smac111 Сегодня, 19:30
    Красава, белый, стремительный на вид, как лебедь.
    Smac111
  6. san4es Сегодня, 19:34
    Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе – для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.

    san4es
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:09
    Не следует стыдливо натягивать юбчонку на колени, товарищ капитан 1-го ранга, когда вы пришли за помощью к венерологу. Рассказывайте, как вы умудрились из такого хорошего и нужного дела как прием шефской делегации, устроить пьяную оргию с поездками на командирском катере по зимнему заливу с профилактическим гранатометанием?
    Андрей из Челябинска
  8. without reverse Сегодня, 20:10
    надеюсь его тоже нашпигуют калибрами и гранитами).
    without reverse
  9. владимир1155 Сегодня, 20:34
    название хорошее !
    владимир1155
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