Госдеп США обвинил Россию в притеснении религиозных меньшинств

Органы государственной власти продолжили задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме

Полиция проводила обыски в частных домах и в храмах представителей религиозных меньшинств, конфисковала религиозные тексты, а также собственность, блокировала их интернет-сайты

Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. В документе утверждается, что в России в прошлом году 2016 году продолжили притеснять представителей религиозных меньшинств. Также в докладе, в частности, отмечается, что российский «закон определяет христианство, ислам, иудаизм и буддизм как «традиционные религии и признает особую роль Русской православной церкви (РПЦ)».- говорится в документе, передает Интерфакс.В нем подчеркивается, что штрафам и депортации также подверглись за свою религиозную деятельность некоторые граждане США, в частности, волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь). Власти задержали и оштрафовали несколько человек за "публичные речи, призывающие к нападению на верующих, отмечается в докладе.Кроме того, в госдепе подчеркивают, что в связи с принятием "пакета Яровой", были выдвинуты обвинения в отношении ряда протестантских деноминаций, кришнаитов и епископа Украинской реформаторской православной церкви. В документе также утверждается, что согласно мнению представителей религиозных меньшинств и неправительственных организаций (НПО), широкая трактовка миссионерской деятельности в "пакете Яровой" позволяет преследовать за распространение религиозных материалов.В докладе говорится, что при внесении религиозных публикаций в список запрещенных местные власти ссылались на российские законы о противодействии экстремизму. Также в нем подчеркивается, что власти в РФ продолжили препятствовать попыткам организаций, представляющих религиозные меньшинства, приобретать землю, отказывали им в разрешении на строительство храмов, а также в некоторых случаях анонсировали возможность отчуждения (имущества) или разрушения храмов.- говорится в нем.Кроме того, в докладе сообщается, что в прошлом году СМИ и неправительственные организации в России сообщали о случаях физического насилия по мотивам религиозной ненависти. Такие нападения совершались на представителей "Свидетелей Иеговы", пятидесятничества, мусульман и евреев, утверждается в докладе.