21:00 15 августа

Госдеп США обвинил Россию в притеснении религиозных меньшинств

Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. В документе утверждается, что в России в прошлом году 2016 году продолжили притеснять представителей религиозных меньшинств. Также в докладе, в частности, отмечается, что российский «закон определяет христианство, ислам, иудаизм и буддизм как «традиционные религии и признает особую роль Русской православной церкви (РПЦ)».

Органы государственной власти продолжили задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме
- говорится в документе, передает Интерфакс.

В нем подчеркивается, что штрафам и депортации также подверглись за свою религиозную деятельность некоторые граждане США, в частности, волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь). Власти задержали и оштрафовали несколько человек за "публичные речи, призывающие к нападению на верующих, отмечается в докладе.


Госдеп США обвинил Россию в притеснении религиозных меньшинств


Кроме того, в госдепе подчеркивают, что в связи с принятием "пакета Яровой", были выдвинуты обвинения в отношении ряда протестантских деноминаций, кришнаитов и епископа Украинской реформаторской православной церкви. В документе также утверждается, что согласно мнению представителей религиозных меньшинств и неправительственных организаций (НПО), широкая трактовка миссионерской деятельности в "пакете Яровой" позволяет преследовать за распространение религиозных материалов.

В докладе говорится, что при внесении религиозных публикаций в список запрещенных местные власти ссылались на российские законы о противодействии экстремизму. Также в нем подчеркивается, что власти в РФ продолжили препятствовать попыткам организаций, представляющих религиозные меньшинства, приобретать землю, отказывали им в разрешении на строительство храмов, а также в некоторых случаях анонсировали возможность отчуждения (имущества) или разрушения храмов.

Полиция проводила обыски в частных домах и в храмах представителей религиозных меньшинств, конфисковала религиозные тексты, а также собственность, блокировала их интернет-сайты
- говорится в нем.

Кроме того, в докладе сообщается, что в прошлом году СМИ и неправительственные организации в России сообщали о случаях физического насилия по мотивам религиозной ненависти. Такие нападения совершались на представителей "Свидетелей Иеговы", пятидесятничества, мусульман и евреев, утверждается в докладе.

Использованы фотографии: Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Комментарии 54

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  1. Чёрный Сегодня, 19:54
    Пусть госдеп озаботится тем, что творится в америке....ну а что касается их скулежа, так тут всё просто....все эти так называемые религиозные меньшинства - родом из США...например главный центр организации свидетели иеговы с 2016 года располагается в небольшом американском городке Уорвик в штате Нью-Йорк. Руководитель Свидетелей Иеговы Дон Олден Адамс...там же течение и возникло....в общем , все эти сектанты - проводники американской "дерьмократии по всему миру
    Чёрный
    1. Александр 3 Сегодня, 20:00
      Госдеп ранее побеспокоился об Украине ,в итоге там поимели майдан или он их.
      Александр 3
      1. Монос Сегодня, 20:43
        Органы государственной власти продолжили задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме

        Форменный беспредел. Я понимаю, если бы на кострах сжигали, или, допустим, живьём закапывали... Но штрафовать ... Это уже ни в какие ворота не лезет !
        Монос
    2. cniza Сегодня, 20:03
      Они созданы для поучения других , а внутренние дела Госдеп. не интересуют.
      cniza
      1. oleg-gr Сегодня, 20:12
        Лезут и поучают. Заодно сказки и бредни рассказывают. Как всегда: разделяй и властвуй. Скукотища от таких докладов.
        oleg-gr
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:29
          Как они достали со своими "меньшинствами" ..Русские уже в меньшинстве в мире , нас все меньше и меньше ..Каждый день убивают нас ! А мы не ноем и стоим насмерть .. soldier
          Все секты мочить нужно в России..Православие стержень России, был и будет!
          ОТДЕЛ
    3. Дуплет Сегодня, 20:34
      Госдеп уже организация, скорее юмористическая.. как то весело после их заявлений))
      Дуплет
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:56
    Мы-Христиане.Остальные-идите долгой дорогой.Буддисты-само-собой свои.Остальные-лучше уйдите.Нам в Сибири других не надо.Мирно живём.А у Госдепа-другие проблемы.Там,похоже,истощение мозга.Причём в дебилоидном скачивании. Главное-чтоб эти ди-лы кнопку не нажали.А то-умрут не глядя.
    ВЕРЕСК
    1. Комментарий был удален.
      1. андрей юрьевич Сегодня, 20:00
        атеистов-да...ущемляют...даже на сайте...в "правилах"...
        андрей юрьевич
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:04
        Elektromenschen
        поэтому, всё остальное надо запретить. А лучше сжечь на костре.
        Нет ! На этом напечатайте, поподробней плыз! Утром внимательно почитаю . feel
        Наблюдатель2014
      3. MCMLX Сегодня, 20:06
        "Свидетели" - это по нашему тоталитарная секта и со своим религиозным экстремизмом ей самое место в Амэрике, на кладбище народов.
        К нам лучше не лезьте и держитесь от нас подальше
        MCMLX
        1. Комментарий был удален.
          1. Заноза Сегодня, 20:11
            По-моему американская демократия и третичный сифилис это одно и тоже,а если учесть,что родиной нацизма и фашизма являются США,то и вообще с янки говорить не о чем. РФ давно пора разорвать с США дипломатические отношения и показав на ракеты РВСН РФ дать вам один совет - Держитесь подальше от границ РФ,если вам жить не надоело !
            Заноза
          2. вакса Сегодня, 20:14
            У электроменша естественно электромозг: что в него введут, то и будет.
            вакса
          3. 210окв Сегодня, 20:34
            Не запрещен-значит всё же не тоталитарная секта.
            Цитата: Elektromenschen
            По-моему, коммунизм со своими свидетелями это тоже тоталитарная секта. И что ж, не запрещён. laughing
            210окв
      4. Pirogov Сегодня, 20:10
        Цитата: Elektromenschen
        А свидетели Иеговы кто по-вашему, ортодоксальные иудаисты? laughing У вас инфаркт будет, наверное, когда узнаете, сколько в мире существует конфессий христианства в том числе и протестантского толка, впрочем, как и других религий. Но, разумеется, ваше христианство самое христианское, поэтому, всё остальное надо запретить. А лучше сжечь на костре.

        Не кто не уничтожил столько людей как протестанты и продолжают это делать ,средневековая инквизиция просто цветочки. Так что ваш вой неуместен ,хотя и понятен вашим коллегам сектантам хвост прищемили в России вот вы и взвыли.
        Pirogov
      5. ВЕРЕСК Сегодня, 20:22
        ElektromenschenЯ-Христианин.Но предпочитаю Буддаизм.Я родился и жил-там,где был Буддизм.У вас инфаркт будет,.Как-бы к вам кондрат не пришёл. А лучше сжечь на костре. Не буди Лихо.Пока мы тихи.
        ВЕРЕСК
      6. vvv-73 Сегодня, 20:22
        Это реальные сектанты, на всю голову отмороженные. У нас работала одна такая.
        vvv-73
      7. трассер Сегодня, 20:26
        ПО ВАШЕМУ ИУДЕЙСКОМ МЫ ВАЩЕ ГОИ....ДОБРОДУШНЫЙ ЛЖЕЦ
        трассер
      8. тол100в Сегодня, 20:27
        Цитата: Elektromenschen
        А свидетели Иеговы кто по-вашему,

        Больше смахивают на Иуду! так что пускай себе молятся в матрасии! А если серьезно - то замаскированное под религию НКО! Закрыть и никаких гвоздей!
        тол100в
      9. 210окв Сегодня, 20:32
        А свидетели Иеговы вообще ушлепки последние.Христом там и не пахнет.Турнули их из страны-и правильно сделали.А то что христианских конфессий много Вы правильно заметили..Кстати в статье прочитали что "арестовали "деятеля"призывающего нападать на христиан"..Вот он из этих самых..Сторожевой башни..
        Цитата: Elektromenschen
        А свидетели Иеговы кто по-вашему, ортодоксальные иудаисты? laughing У вас инфаркт будет, наверное, когда узнаете, сколько в мире существует конфессий христианства в том числе и протестантского толка, впрочем, как и других религий. Но, разумеется, ваше христианство самое христианское, поэтому, всё остальное надо запретить. А лучше сжечь на костре.
        210окв
  3. Черный_Ватник Сегодня, 19:56
    Тот случай, когда сектантскую муть называешь религиозным меньшинством, а потом кладешь руку на Библию и говоришь "Господи, благослови Америку".
    Черный_Ватник
    1. Комментарий был удален.
      1. Черный_Ватник Сегодня, 20:11
        Даже не знаю, что ответить на глупость.
        Черный_Ватник
      2. Pirogov Сегодня, 20:14
        Цитата: Elektromenschen
        Опиум не той марки? laughing Или вам по душе кокс? Любите трупы лобызать?

        Ты там проповедь не пропустишь ,или у тебя религиозное задание ?
        Pirogov
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 20:26
        Elektromenschen Кретин.Ты у себя в матрасии лупи.Сюда ненадо залазить.Или считаешь себя в безопасности?Зря надеешься.Свали с сайта.Удод.
        ВЕРЕСК
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:57
    Шли бы янки в котманду -в делах веры и религии мы сами разберемся, отделем зерна от плевел, и решим что именно НАМ нужно! Без их демонических контор обойдемся! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:19
      Раз штатники недовольны - значит все делается правильно. Это скорее что-то типа мошеннических сект. Там "местных божков" больше интересует имущество "сестер и братьев" и их родственников, нежели вопросы веры.
      Ну, а поскольку штатники за них впрягаются, то и в стране занимаются все эти ангелы явно не только вопросами религии.
      Офицер запаса
  5. XXXIII Сегодня, 20:00
    Пусть у себя памятники сносят, а то вон их сколько там понаставили. angry
    XXXIII
  6. Proton Сегодня, 20:02
    А не озаботиться ли нам судьбой индейцев в американской стране ? laughing каждый год доклады выпускать,санкции,акции,контрибуции, и прочие приятности. wink Землю индейцам,заводы рабочим,взвейтесь кострами синие ночи.
    Proton
    1. den3080 Сегодня, 20:13
      кстати да! в Аризоне там пепец резервации, то есть не сами территории, а поселения на них. я сначала и не понял, что это такое, но выглядит уныло уже издалека, с дороги.
      даже не поверилось, что люди(индейцы) в США могут жить в таких убогих условиях.
      den3080
  7. andrewkor Сегодня, 20:05
    Эти Еговисты такие прилипчивые особенно на улицах,но от меня бежали, как черт от ладана,задол..ал их своей эрудицией!!!А в Узбекистане Свидетелей Иеговы пока терпят и не наезжают.
    andrewkor
  8. Atlant-1164 Сегодня, 20:05
    если бы наши политики, научились общаться с амерами в таком ключе..то с ними бы и считались, а так это все сотрясание воздуха, одиозными экспертами-министрами и сенаторами,уже даже не смешит


    Ким Чен Ын отдал приказ военным КНДР быть готовыми нанести удар по Гуаму в любой момент. Как сообщает агентство «Рёнхап», это произойдёт в том случае, если северокорейский лидер примет соответствующее решение. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что США должны принять верное решение и дать КНДР понять, что хотят снизить напряженность на Корейском полуострове, а также предотвратить опасное военное столкновение.
    Atlant-1164
  9. Заноза Сегодня, 20:08
    Яровая впервые в своей жизни принесла хоть какую то пользу РФ,поспособствовав ликвидации бандитской организации Свидетели Иеговы и ей подобных.
    Заноза
  10. SCHMEL Сегодня, 20:09
    Госдеп США

    Дурачьте и эксплуатируйте СВОЙ рабочий класс! laughing
    SCHMEL
    1. Комментарий был удален.
      1. SCHMEL Сегодня, 20:23
        Никчёмные, недальновидные политики за зелёные бумашки и предали, к ним все претензии lol
        SCHMEL
        1. Комментарий был удален.
          1. SCHMEL Сегодня, 20:33
            Пили горькую, думающий народ в России, какой-то пассивный. Я в колледже ещё учился tongue
            SCHMEL
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:54
              Всё.Спать вались.Пургу гонишь.Это только мне позволено.Веником снег разгребать.
              ВЕРЕСК
      2. тол100в Сегодня, 20:37
        Цитата: Elektromenschen
        Всё ненастоящее какое-то

        Молчал бы лучше, казачок засланный! Вот ваша зелень действительно ненастоящая!
        тол100в
  11. Hoc vince Сегодня, 20:13
    «Власти задержали и оштрафовали несколько человек за "публичные речи, призывающие к нападению на верующих»
    А что мы должны были с ними делать? Целоваться…
    Нужно публиковать российский ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Что нет нарушений? Сирия, Украина, Египет…
    Hoc vince
  12. vasilev Сегодня, 20:15
    Вечно они со своим уставом в чужой монастырь лезут,пусть заберут всех сектантов себе,дадут им политическое убежище,если им так жалко их.И ЛГБТшников вместе с ними.
    vasilev
    1. тол100в Сегодня, 20:38
      Цитата: vasilev
      .И ЛГБТшников вместе с ними.

      И талибов с Игиловцами!
      тол100в
  13. irazum Сегодня, 20:26
    А есть ещё бог Кузя, трясуны-пятидесятники, скопцы, Виссарион какой-то в Сибири... Да Бог знает кто ещё. Есть конституция в которой роль церкви, любой, а точнее отсутствие этой роли, а именно влияние на государство-чётко прописана. А с нарушениями законов РФ пускай разбирается уголовный или административный кодексы РФ, согласно заведённым процедурам.
    irazum
  14. Бензорез Сегодня, 20:27
    Наплевать с высокой колокольни.
    Бензорез
  15. san4es Сегодня, 20:27

    То, что происходило зимой и весной 1993 года в Техасе, сегодня называют одним из крупнейших провалов американских спецслужб. Все начиналось как вполне обычная спецоперация, но переросло в почти двухмесячное противостояние и полноценные боевые действия с участием бронетехники, вертолетов и сотен бойцов. Все они пытались выкурить из поместья засевших там и вооруженных до зубов сектантов. В результате осады, штурма и пожара погибло 86 человек.

    На пепелище нашли 76 трупов, в том числе останки 28 детей и двух беременных женщин. Большинство из них сгорели заживо, хотя 20 человек погибли от пулевых ранений в голову — они покончили с собой или были убиты другими членами секты. Дэвида Кореша нашли мертвым, лидер секты покончил жизнь самоубийством, пустив пулю в лоб. hi
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 20:38
      Притеснение религиозных меньшинств в США
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 20:43
        ...Ага...так и было. Там щас у них новый замес с ККК в actione hi
        ...Ку-Ку-Клан - ещё те сектанты, да ещё скинами усиленные...Мало не покажется am
        san4es
        1. Александр War Сегодня, 20:57
          Нашему МИД заявить о притеснение религиозных меньшинств в США ку-ку клан smile
          Александр War
          1. san4es Сегодня, 21:00
            Цитата: Александр War
            Нашему МИД заявить о притеснение религиозных меньшинств в США ку-ку клан smile

            yes ...Неприменно...В жёсткой форме am wink
            san4es
  16. Сергей-8848 Сегодня, 20:28
    Обычная драка (мордобой) всегда может быть квалифицирована как акт религиозной розни, т.к. много у нас конфессий, и все равнопризнанные
    А вот негров у нас нет, из-за чего американцы и переживают...
    Сергей-8848
    1. Anglorussian Сегодня, 20:38
      Уровень жизни слабоват,а так негры подтянулись бы. Со своими неотьемлемыми правами laughing . Те что есть уже криминалом пробавляются.
      Anglorussian
  17. Ураган70 Сегодня, 20:32
    Всех уродов пусть себе забирают! Не фиг в России всякой нечисти обитать...
    Ураган70
  18. NordUral Сегодня, 20:34
    Пора послать подальше и Госдеп, и все эти баптисткие шарашки и прочих извращенцев от религии куда подальше.
    NordUral
  19. Andrey160479 Сегодня, 20:41
    Мнеьшиств - в смысле пидо-ов? Тогда х-й с ними. Пи-ом меньше, и хорошо. Не я так придумал.
    Andrey160479
  20. Ураган70 Сегодня, 20:48
    Цитата: Elektromenschen
    А свидетели Иеговы кто по-вашему, ортодоксальные иудаисты? laughing У вас инфаркт будет, наверное, когда узнаете, сколько в мире существует конфессий христианства в том числе и протестантского толка, впрочем, как и других религий. Но, разумеется, ваше христианство самое христианское, поэтому, всё остальное надо запретить. А лучше сжечь на костре.

    Ну естественно! А вам это почему не понятно то? В православной стране - православные христиане! Что тут непонятного? И представители других религий рядом с нами живут... Но извините, папамобиль приобретать не будем. Господа католики, вам в другую дверь... Так что да, наше христианство самое христианское!!! Мы верой предков не торгуем!
    Ураган70
  21. Старый военрук Сегодня, 20:49
    У нас своих мракобесов хватает, причём любой конфессии. Есть и добровольные штатские разносчики этой мутотени. И, что интересно, у них есть какие-то чувства, которые надо защищать. А мои чувства как атеиста защищать не надо. Забавно.
    Старый военрук
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