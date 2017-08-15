21:00 15 августа

Воздушные силы Украины начали командно-штабные учения

Командно-штабные учения с выполнением различных летно-тактических задач стартовали в воздушных силах ВС Украины, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Для проведения двухстороннего командно-штабного учения привлекаются органы военного управления Воздушных Сил, а также определены силы и средства всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Воздушные силы Украины начали командно-штабные учения

фото с официального сайта МО Украины


Целью обучения является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки
— говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев, перемещением в новые районы боевого назначения. Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управления, слажености работы структурных подразделений и индивидуальных возможностей личного состава. Количество участвующих в учениях самолетов в документах МО Украины не указывается.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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  1. Logall Сегодня, 20:55
    Псевдо флот обсудили.
    Теперь псевдо ВВС украинских
    Logall
  2. irazum Сегодня, 20:57
    Ай какие МАЛАДЦЫ! "Вечера на хуторе близ Диканьки" продолжаются... А чертей-то сколько в наличии?
    irazum
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