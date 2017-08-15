Воздушные силы Украины начали командно-штабные учения
Командно-штабные учения с выполнением различных летно-тактических задач стартовали в воздушных силах ВС Украины, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Для проведения двухстороннего командно-штабного учения привлекаются органы военного управления Воздушных Сил, а также определены силы и средства всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.
По данным ведомства, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев, перемещением в новые районы боевого назначения. Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управления, слажености работы структурных подразделений и индивидуальных возможностей личного состава. Количество участвующих в учениях самолетов в документах МО Украины не указывается.
Для проведения двухстороннего командно-штабного учения привлекаются органы военного управления Воздушных Сил, а также определены силы и средства всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.
фото с официального сайта МО Украины
Целью обучения является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки— говорится в сообщении.
По данным ведомства, во время практической фазы учений запланирована отработка практических действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе с практическим бомбометанием, ведением условных воздушных боев, перемещением в новые районы боевого назначения. Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управления, слажености работы структурных подразделений и индивидуальных возможностей личного состава. Количество участвующих в учениях самолетов в документах МО Украины не указывается.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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