Зачем Трамп открывает корейский фронт

Мировой системный кризис — это «кризис-матрёшка», где переплетаются и взаимно дополняются кризис западной цивилизации, кризис капитализма, кризис белой расы, кризис человека (его инволюция, «варваризация»), экологический, биосферный кризис, связанный с победой на планете общества потребления и саморазрушения, финансовый кризис — кризис нефтедолларовой системы. Это кризис США, которые претендуют на роль мирового правительства и своими действиями полностью дестабилизировали прежнюю военно-политическую систему, сложившуюся по итогам Второй мировой войны (Ялтинско-Потсдамская система), что ведет к новой большой войне, по результатам которой будет создан новый мировой баланс.Выйти из мирового системного кризиса можно двумя путями: 1) переходом от скотского общества потребления и саморазрушения (ведущего к разрушению человека и биосферы) к человеческому обществу созидания, где люди будут жить в гармонии с собой и природой. Это должно привести к глобальной «перестройке» с отказом Запада от паразитирования на теле планеты и человечества. Удачный пример общества будущего показал СССР образца 1930-1950-х годов. Для этого хозяева Запада должны отказаться от сатанизма и эгоистического демонизма. Очевидно, что это невозможно; 2)Глобальная война должна снести большую часть прежней мировой политической системы, государств-цивилизаций, больших национальных государств. Дезинтеграция, расчленение цивилизаций, регионов и старых государств — это ведущее направление работы различных западных структур (от традиционных спецслужб, ТНК и ТНБ до сетевых террористов, «зеленых»). Одновременно решается целый комплекс задач: от ликвидации враждебных Западу цивилизаций (коранической, русской) до решения проблемы перенаселения планеты и восстановление биосферы на обезлюдевших территориях. Поэтому«Электронный концлагерь», технофашизм с делением людей на касты «богов», «избранных» и «двуногих орудий».Разгромив Великую Россию (СССР) и социалистический блок государств, Запад за счёт частичного уничтожения, частичного перераспределения хозяйств, передела сфер влияния и мировых рынков, захвата новых рынков, за счёт тотального грабежа разбитых противников выкарабкался из затяжного кризиса, который грозил крахом США и всему западному миру. В 1970-1980-е годы Запад стоял на грани выживания, «витрина капитализма» — США могли рухнуть в любой момент. Запад проигрывал советской цивилизации по основным прорывным направлениям (космос и передовые вооружения). Советский Союз мог совершить рывок в будущее, став первой космической цивилизацией на Земле с базами на планетах Солнечной системы и космолетами. Однако часть советской «элиты» выродилась и предпочла сдать советский проект за возможность «красиво жить», войти в глобальную иерархию паразитов-рабовладельцев. В итоге Советский Союз сдали, предали советский (русский) народ, который был на пороге величайшей победы. «Перестройка» и «реформы» привели к тому, что народное хозяйство России-СССР было поставлено под контроль Запада. Хозяева Запада и частично Востока сказочно обогатились, продлив своё паразитическое существование. При этом русская цивилизация и народ в 1990-2000-е годы понесли потери, которые в несколько раз превышают материально-культурные и демографические потери от Великой Отечественной войны (в которой мы всё же победили). В 1990-е годы Россию превратили в своего рода «полигон», создали общество истребления, где всеми способами уничтожали русских — социально-экономический геноцид, повальная алкоголизация и наркотизация, криминальная и сексуальная революции и т. д.Война велась с использованием тактики и стратегии тайной, информационной войны, опробованной при уничтожении СССР с применением элементов традиционной войны с использованием высокоточного неядерного оружия, ВВС и ВМС, сил спецназначения. Сухопутные силы применялись ограниченно, в основном уже на этапе оккупации, когда воля противника уже сломлена, он деморализован и дезорганизован, готов к «сотрудничеству». Образцово-показательный разгром Югославии и оккупация Косово (историческая родина и сердце великой Сербии) привели к созданию мощного плацдарма НАТО и США на Балканах, появлению зоны инферно в Косово — этно-криминального, наркотического анклава, с помощью которого можно дестабилизировать весь балканский регион, и при необходимости и всю Южную Европу.Затем хозяева Запада организовали в 2001 году масштабную террористическую атаку в США, чтобы получить поддержку мирового сообщества в борьбе с «мировым терроризмом», который в целом был создан англо-американскими спецслужбами. Это позволило США добить режим Саддама в Ираке, оккупировать крупнейшую «бензоколонку» Ближнего Востока, колыбель древнейших цивилизаций Двуречья, а затем захватить стратегический плацдарм в Афганистане. Оккупация Ирака и Афганистана позволила хозяевам США и Запада решить сразу несколько стратегических задач: 1) оказывать разнообразное воздействие на главные будущие жертвы нового мирового порядка: Сирию, Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Индию, Китай, Россию и Европу; 2) поставить под контроль наркотическое производство в Афганистане, который стал крупнейшим наркопроизводителем в мире, и транзит наркотиков в регионы-потребители; 3) запустить процесс создания одного из главных фронтов четвёртой мировой войны — ближневосточного фронта. Оккупированный, разгромленный и разграбленный Ирак, где началось столкновение шиитов и суннитов, курдов, позволил создать «Халифат». А «Халифат» стал своего рода «тараном», который привёл к региональному конфликту, где завязаны интересы всех ведущих игроков регионального, и даже глобального уровня. Появление ближневосточного фронта (в основном в Ираке и Сирии, с метастазами в других странах, в частности, в Ливии), перевело мировую войну на более высокий уровень. В частности, в 2000-е годы никто бы не сказал, что русская авиация будет бомбить базы террористов в Сирии, поддерживая официальный Дамаск, это показалось бы сценарием из книг боевой фантастики; 4) Запад запустил снос, развал стран Ближнего Востока — «арабская весна». Развалены Судан, Ливия, Мали, Сирия, Ирак, Йемен. При этом воронка инферно имеет тенденцию к расширению — на очереди Египет, Алжир, Турция, Саудовская Аравия, Иран и др. государства; 5) созданы условия для войны арабских монархий во главе с Саудовской Аравией против Ирана, в частности, за территорию Ирака; 6) курдский вопрос при полной поддержке Запада становится ещё одним разломом регионального значения и затрагивающим интересы Багдада, Дамаска, Тегерана и Анкары.затрагивающий интересы практически всех стран региона и глобальных игроков, и имеющий тенденцию к постоянному расширению. Сирия и Ирак уже в руинах, фактически развалены, понесли колоссальные материальные, культурные и демографические потери. На очереди соседние страны, которые в начале не понимали, что «большая игра» ведёт к развалу, дезинтеграции и их территорий, и активно вмешивались в дела Ливии, Сирии и Ирака. В частности, Турция, активно вмешивающаяся в дела Ирака и Сирии, пытающаяся вести великодержавную политику. Но проблема в том, что, видимо расширяя свою сферу влияния, Анкара с головой влезла в эту кровавую кашу и поставила под угрозу уже свою территориальную целостность. У хозяев США и Запада нет постоянных союзников и друзей, безопасность который полностью гарантирована. Так, Турцию и Саудовскую Аравию использовали для дестабилизации региона, но мавр сделал своё дело и теперь уже они возможные жертвы в ходе развития мировой войны и превращения Евразии в поле битвы.Одновременно хозяева Запада не одно десятилетие готовили второй большой фронт мировой войны — тихоокеанский. Подготовлено с десяток крупных региональных политических, военно-стратегических и территориальных разломов и ещё больше локальных. Среди них корейская проблема, территориальные споры России и Японии, Китая с Японией, Вьетнамом, Индией, проблема островов Спратли и Парасельских островов и т. д. Среди сравнительно новых проблем — распространение идеи «Халифата» в Юго-Восточной Азии. В частности, противостояние джихадистов и властей на Филиппинах. «Халифат» стал удобным инструментом по созданию конфликтов в самых различных регионах планеты. Исламскую общину умело сталкивают с властями, те отвечают террором на террор, что ведёт к массовым жертвам среди мирного населения, и автоматически увеличивает социальную базу армии джихада. А разрастание конфликта ведёт к возможности вмешательства США на законных снованиях борьбы с «мировым терроризмом». Кроме того, решатся ведущая задача по развалу, дезинтеграции крупных государств по историко-культурному, религиозному, этническому признакам. Новые государственные образования станут легкой добычей мировых ТНК, ТНБ, США.В настоящее время, когда мировой кризис всё усиливается, хозяевам Запада и США необходимо решить две основные задачи: 1) расширить зону войны, которая должна своими волнами накрыть ведущие государства-цивилизации: Россию, Китай, Японию, Индию, Иран, при этом сохранив «зону безопасности» в самих США и Англии; 2) совершить во время всеобщей дестабилизации прорыв в новую эпоху, перейдя на рельсы новых технологий. При этом остальной мир будет сброшен в архаику, родоплеменные, неофеодальные и неорабовладельческие отношения. Становление такого мира мы наблюдаем в современной Ливии, Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане и т. д. Интересно, что часть глобальной элиты, «космополиты», готова принести в жертву и сами США, развалив их на несколько государств, запустив процессы расовой, гражданской войны. А «патриоты», которых теперь возглавляет Трамп, наоборот, готовы весь мир пустить под откос, но сохранить и усилить американскую империю.Дональду Трампу на фоне ряда внутренних проблем и необходимости выполнения предвыборных обещаний нужна своя «маленькая победоносная война». И КНДР по ряду факторов — идеальная цель. США планируют сокрушить и расчленить Иран, Венесуэлу, Северную Корею, Россию и Китай. Однако борьбу с Россией и Китаем можно начать только после начала масштабной смуты в этих государствах-цивилизациях, когда можно будет нейтрализовать ядерный арсенал и договориться с новыми «демократическими» правительствами. Поэтому пока США и НАТО ограничиваются подготовкой плацдармов (к примеру, против России — Прибалтика, Польша, Румыния, Украина), информационной, тайной и экономической войной, ожидая, что противник сам рухнет под грузом внутренних и внешних проблем.Иран слишком большая цель по территории и населению. Поэтому Штаты выставляют на Иранском фронте на роль «пушечного мяса» — «арабское мини-НАТО» во главе с Саудовской Аравией. К операции может подключиться Израиль, у которого свои счёты с Тегераном. Иран уже завяз на двух фронтах — в Сирии и Ираке. На очереди третий — иракский Курдистан, который готов провозгласить независимость, на что не пойдёт шиитский Багдад, за которым стоит Тегеран. Поэтому пиррова победа Ирака над «Халифатом» в Мосуле — это не конец войны, а только один из этапов. Судя по всему, зона войны будет только расширяться. И Иран ждет столкновение с арабской коалицией.Венесуэла не может быть идеальной жертвой. Во-первых, она сама рухнет под тяжестью внутренних проблем, достаточно её подтолкнуть с помощью тайной войны, спецслужб, информационного воздействия. Во-вторых, Северная Корея активно развивает ядерный и ракетный потенциал, что является тягчайшим преступлением в глазах «мирового правительства» — высокие технологии должны быть под контролем хозяев Запада (отсюда и постоянные наезды и на Иран). Ядерные державы могут нанести неприемлемый ущерб Западу. Будущее большей части человечества — это архаика, примитивные технологии. «Ядерную дубинку» у Пхеньяна необходимо отобрать. Таким образом, война с «ядерным диктатором» в глазах американцев и большей части оболваненного мирового сообщества — это благо, часть великой битвы добра с мировым злом. С точки зрения пропаганды образ весьма яркий.Северная Корея не обладает военным потенциалом, чтобы ударить по самим Штатам. Даже при самом жестоком сценарии сильно пострадают Южная Корея, возможно, Япония. Проблемы будут у Китая и России. Даже если Пхеньяна и есть несколько межконтинентальных баллистических ракет с ядерными зарядами, то они ещё «сырые» и поддаются перехвату морской и сухопутной ПРО США. А ядерные удары по Южной Корее и Японии или запуск ракет в сторону США только усилят мнение мировой общественности в необходимости уничтожения «красной чумы» в Корее. После такого несмертельного для США удара Вашингтон получит полное разрешение для сноса Северной Кореи. Большинство «цивилизованных» стран благословят Америку на уничтожение КНДР. Стоит отметить, что Китай и Россия, опасаясь полномасштабного разрыва с США, уже отказались поддерживать Пхеньян. Трамп получил Перл-Харбор, и 11 сентября 2001 года сплотит нацию перед лицом внешнего врага.В военном отношении у США есть возможность по разгрому КНДР. Американцы не будут соваться в горно-лесистую Северную Корею. Разгром будет осуществлен с моря и воздуха, при поддержке ВВС и ВМС Южной Кореи и Японии. Используют 5-7 авианосных групп, стратегическую авиацию, базы в Японии и зоне Тихого океана. Массированные ракетно-авиационные удары уничтожат основную военную, промышленную и городскую инфраструктуру КНДР. Возможно, что будут использованы тактические ядерные заряды, особенно после ответных ударов Кореи по Югу и Японии, что вызовет соответствующую реакцию мирового сообщества. С помощью ЯО уничтожат основные бункера с военно-политическим руководством КНДР, базы и производства ракетного, ядерного оружия. В КНДР начнется голод. Массы беженцев рванут в Китай и Россию. Возможно, Китаю придется взять под контроль часть КНДР, спасая мирное население от вымирания. Армия Северной Кореи и спецназ нанесут большой ущерб Южной Кореи, но лишенные военно-промышленной инфраструктуры, полноценного тыла, снабжения, связи и управления, будут обречены на поражение.Война с Северной Кореей позволит сплотить распавшееся ныне американское общество, где американцы разделились на сторонников и противником Трампа (жестко разделилась и американская элита, силовые и разведывательные, правоохранительные структуры), снова на повестку дня вышла расовая проблема, проблема белого американского национализма и белого класса, недовольного засильем «цветных», «толерастов» из мегаполисов. Чтобы сохранить поддержку значительной части общества и избежать внутреннего конфликта, ведущего к полномасштабной гражданской войне, Трампу нужна яркая внешняя победа.Одновременно победа США подтвердит их претензии на мировое господство, сохранит возможность создания «острова стабильности» в бушующем мире — американской империи (с присоединением в будущем Канады и Мексики). Трамп, выполняя обещание по восстановлению реальной экономики США, созданию миллионов рабочих мест, ослабит экономики союзников и конкурентов. Очевидно, что Северная Корея сможет нанести сильный ущерб Югу (Сеул вообще под прицелом обычной артиллерии). США «опустят» сильную экономику Юго-Восточной Азии, одного из «азиатских тигров». С точки зрения новой американской индустриализации это отлично. При этом Сеулу затем потребуется помощь США для восстановления, возможно, для создания единой Кореи. Что усилит военную, экономическую зависимость Кореи от Америки. США усилят корейский плацдарм, направленный против Китая и России. Пострадают и Япония, Китай — ведущие экономики мира, что также в интересах США. Если же корейская война вызовет новый виток мирового кризиса, то это снова обвалит цены на энергоносители, сырье. Сплошные выгоды для обновления американской экономики. Экономический удар по России — ещё один плюс в глобальной стратегии США.С точки зрения глобальной стратегии война в Корее также выгодна США. Пострадают основные конкуренты: Россия и Китай. Корея и Япония ещё больше будут зависеть от американских вооруженных сил и экономической помощи. Возможно, что война в Корее вызовет и другие разломы в регионе. Возможен конфликт угасающей Японии и Китая, или Китая и Индии и т. д. Японской цивилизации, находящейся на стадии угасания, необходима война, чтобы пробудить расу, сохранить лидирующие позиции в Тихом океане. Кроме того, США могут использовать войну в Корее для начала активной торговой, экономической войны с Китаем, к которой присоединится Япония. Трамп введёт высокие таможенные пошлины на товары из Китая, чтобы поднять реальное производство в США, дать американцам миллионы новых рабочих мест. Китай утратит статус «фабрики Запада», что неизбежно приведёт к новой исторической смуте в Поднебесной.Для России новая корейская война — это не только ряд проблем, включая масштабную волну беженцев, но и шансы на восстановление. Глобальный системный кризис, мировая война, в которой связаны все региональные и глобальные игроки, позволяет Кремлю решительно разобраться с «пятой колонной», убрать западников-либералов из правительства, финансовой системы, экономики, системы образования, разорвать путы финансово-экономической зависимости от Запада, ввести протекционизм в экономике, начать реальную новую индустриализации, активно внедрять новые, прорывные технологии, восстановить нормальную систему образования и воспитания взяв за образец лучшие элементы Российской империи и СССР. Во внешней политике — восстановить единство русского суперэтноса и русских земель, восстанавливая великую Россию. Это позволит России восстановить территорию, приумножить население и сохранить русский язык и культуру (русскость) в жесточайшей глобальной смуте, которая охватывает всю планету.