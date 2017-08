Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 19. Бронеавтомобиль AEC (Великобритания)

Артиллерийский тягач АЕС Matador

Схема бронеавтомобиля AEC Armored Car Mk I

AEC Armored Car Mk I

AEC Armored Car Mk II

AEC Armored Car Mk III

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/greatbritain/ac_aec.htm

http://zonwar.ru/bronetexnika/armored_IIMV/AEC.html

http://ru-armor.livejournal.com/224065.html

Материалы из открытых источников

AEC стал очередным тяжелым колесным бронеавтомобилем британской армии, который был создан и активно использовался в годы Второй мировой войны. От других боевых машин AEC отличался тем, что разрабатывался в инициативном порядке инженерами одноименной автомобильной компании в условиях, когда британская армия уже готовилась принять на вооружение другие достаточно мощные пушечные бронеавтомобили компаний Humber и Daimler. Несмотря на это, разработка компании Associated Equipment Company (AEC) смогла составить им достойную конкуренции, оставаясь на вооружении британской армии до конца 1950-х годов, когда на смену бронемашинам периода Второй мировой войны пришел новый колесный бронеавтомобиль «Саладин».Бронеавтомобиль АЕС был создан специалистами компании Associated Equipment Company в инициативном порядке без какого-либо вмешательства со стороны государства. При этом конструкторы компании постарались учесть весь накопленный к тому моменту боевой опыт использования бронеавтомобилей. Наличие однотипных по своему назначению бронемашин совсем не смущало инженеров AEC. Уверенности им придавало шасси собственной разработки, заимствованное от очень удачного артиллерийского тягача «Матадор», который успел подтвердить свои высокие ходовые качества, в том числе в боевых условиях. Помимо этого одной из основных задач, которую ставили перед собой создатели тяжелого бронеавтомобиля АЕС, было не только активное ведение разведки, но и борьба с бронетехникой и пехотой противника. Концепция создания новой машины предусматривала, что она будет применяться вместе с более легкими бронемашинами, оказывая им огневую поддержку на поле боя. Ориентируясь на эти требования, инженеры фирмы АЕС спроектировали интересный и достаточно удачный бронеавтомобиль, который выделялся своей оригинальной формой корпуса, обладавшей довольно узким профилем и очень мощным бронированием.Испытания опытного образца тяжелого бронеавтомобиля AEC Armored Car были проведены в 1940 году, после устранения выявленных в ходе испытаний недостатков конструкции бронемашина была готова к принятию на вооружение. Дебют новой боевой машины на публике пришелся на 1941 год, когда она была продемонстрирована британским чиновникам в рамках парада конной гвардии в Лондоне. На этом параде присутствовал и премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль, который обратил внимание на новый еще незнакомый ему образец бронетехники и оценил его по достоинству. В результате уже в июне 1941 года компания АЕС получила первый заказ на серийное производство нового бронеавтомобиля собственной конструкции.Как уже отмечалось выше, базой для новой британской боевой машины стало полноприводное шасси с колесной формулой 4х4, позаимствованное от артиллерийского тягача АЕС 0853 Matador. Данный тягач отлично зарекомендовал себя в войсках. Он серийно выпускался с 1938 по 1953 год, за это время в Великобритании было выпущено более 9000 автомобилей данного типа в различных вариантах исполнения.Корпус новой бронемашины был изготовлен из листов катаной стальной брони, которые крепились к каркасу, закрепленному на раме шасси, при помощи клепки. Лобовая броня корпуса имела толщину до 57 мм, бортовая броня — 16 мм, крыша корпуса бронировалась 32-мм стальными листами. На крыше корпуса в средней ее части была размещена башня от серийного пехотного танка «Валейнтайн», в башне был сохранен штатный комплект вооружения — 2-фунтовая (40-мм) пушка OQF Mk IX и спаренный с ней 7,92-мм пулемет Besa. В вертикальной плоскости пушку можно было наводить в секторе от +15 до -15 градусов, причем, как ни странно, но «приводным механизмом» при этом выступало плечо наводчика. В то же время в горизонтальной плоскости башня вращалась на 360 градусов уже при помощи не грубой физической силы, а электропривода.Для наведения 40-мм орудия на цель в распоряжении наводчика имелся телескопический прицел N 24x1,9 Mk V. В качестве вспомогательного вооружения, которое можно было установить на специальном кронштейне и использовать для ведения огня по воздушным целям, бронеавтомобили АЕС комплектовались 7,7-мм пулеметом Bren. Возимый боекомплект включал в себя 58 выстрелов к орудию, 2950 патронов к спаренному с ним пулемету и еще 600 патронов для 7,7-мм пулемета Bren. Также на бронемашине могли устанавливаться 50,8-мм дымовые гранатометы, к которым у экипажа имелось 18 гранат.Механик-водитель AEC Armored Car размещался посередине в передней части корпуса, он фактически сидел между двумя передними колесами. Кресло мехвода могло регулироваться по высоте, поэтому при передвижении с открытым люком, голова водителя могла по плечи выступать из него. В боевом положении люк закрывался, а кресло опускалось вниз, и водитель следил за местностью, используя перископические приборы наблюдения.В средней части корпуса и башне находилось боевое отделение, в котором располагались места наводчика (слева) и командира боевой машины (справа). Для посадки и высадки из бронеавтомобиля в крыше башни были расположены два люка прямоугольной формы. Крышка люка командира была двухстворчатой, при этом одна из створок открывалась вперед, а вторая — назад. Крышка люка наводчика была выполнена цельной, она откидывалась влево. В качестве средства связи на всех бронеавтомобилях были установлены радиостанции №19.В корме бронеавтомобиля располагалось моторное отделение. Здесь был установлен 6-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения АЕС А195, при 2000 оборотах в минуту он мог развивать максимальную мощность в 77,2 кВт (105 л. с.). Это позволяло достаточно тяжелой боевой машины массой около 11 тонн передвигаться по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 58 км/ч. Речь идет о модификации Mk I, на последующих модификациях ставился более мощный двигатель, а максимальная скорость выросла до 65 км/ч. Передача вращательного момента от двигателя на колеса, а также управление ходовой частью осуществлялось при помощи трансмиссии, в состав которой были включены: четырехскоростная коробка переключения передач, однодисковое сцепление сухого трения, двухскоростной демультипликатор, главные передачи, а также пневматические тормоза. Подвеска на полуэллиптических листовых рессорах и достаточно большие колеса с размером шин 13,5-20 дюймов обеспечивали бронемашине хорошие ходовые качества. При передвижении по дорогам с твердым покрытием заднюю пару колес можно было отключить, в результате чего бронемашина превращалась в переднеприводную с колесной формулой 4х2.Начиная с 1942 года, Associated Equipment Company выпустила 122 бронеавтомобиля указанной выше конструкции, все они получили обозначение АЕС Mk I. На фронт они попали уже в конце 1942 года. Так как бронемашин этого типа было сравнительно мало, а их бронирование и вооружение соответствовало средним танкам, военные часто использовали их в качестве средства огневого усиления, как изначально и было задумано проектировщиками. Взводы бронеавтомобилей британской армии комплектовались ими из расчета один АЕС на взвод бронемашин Humber.Спустя непродолжительное время боевой опыт продемонстрировал, что английская пехота испытывает серьезную потребность в еще более мощном средстве огневой поддержки в лице взаимодействующих с ней в бою бронеавтомобилей. Опыт боев в Северной Африке показал, что 40-мм пушка, которая досталась в наследство от танка «Валентайн», в состоянии бороться лишь с легкой бронетехникой противника, к тому же ее эффективность против пехоты была крайне низкой. К моменту появления на поле боя тяжелых бронеавтомобилей АЕС Mk I, немцы уже располагали большим количеством средних танков Pz.III и Pz.IV, оснащенных длинноствольными 50-мм или 75-мм орудиями, а также получивших усиленное бронирование. Для того чтобы достойно противостоять данным танкам на часть АЕС Mk I прямо в полевых условиях британцами устанавливалась 6-фунтовая пушка (57 мм) от танка «Crusaider III».Таким образом, боевой опыт и запросы английских военных подтолкнули инженеров компании АЕС к созданию новой модификации бронемашины, которая получила обозначение АЕС Mk II. От первой версии она отличалась изменением конструкции носовой части корпуса и новой башней, в которой устанавливалась 6-фунтовая (57-мм) пушка OQF Mk III и спаренным с ней 7,92-мм пулеметом Besa. Масса новой боевой машины выросла до 12,7 тонн, а экипаж был увеличен до 4-х человек. Чтобы компенсировать возросшую массу бронеавтомобиля на нем был установлен более мощный дизельный двигатель АЕС А197, развивавший мощность в 158 л.с. Установка данного двигателя позволила повысить максимальную скорость до 65 км/ч при движении по дорогам с твердым покрытием.Потребность в дальнейшем усилении огневой мощи бронеавтомобиля для решения возлагавшихся на него задач по огневой поддержке пехоты и борьбы с бронетехникой противника привела к появлению последней серийной модификации под обозначением АЕС Mk III. По сравнению с предшествующим вариантом новый тяжелый бронеавтомобиль получил незначительные изменения конструкции корпуса, главным же отличием стала установка в башне американской 75-мм танковой пушки МЗ, которая позволяла бронемашине поражать и средние танки противника. К тому же к ней имелся достаточно мощный 75-мм осколочно-фугасный снаряд М48, который позволял бороться с пехотой противника и легкими полевыми укреплениями.В боевых условиях бронеавтомобили АЕС использовались с конца 1942 года, дебютировав на североафриканском театре боевых действий. Летом 1943 года они использовались во время высадки союзников на Сицилии, а затем и в боях в Италии. Тогда в бой пошли уже новые модификации Mk II и Mk III. При этом в британских частях бронеавтомобили Humber, которые должны были поддерживать бронемашины АЕС, вытеснялись более современными американскими бронеавтомобилями «Staghound», но комплектование подразделений и тактика применения АЕС остались без изменений. Несмотря на приличный вес и большие размеры, в войсках данный бронеавтомобиль любили за очень мощное для данного класса боевой техники бронирование и хорошее вооружение, что в ряде случаев позволяло использовать их вместо танков.Всего с 1942 по 1943 год в Англии было произведено 629 тяжелых бронеавтомобилей АЕС всех трех модификаций. Также в 1943 году была предпринята попытка создать на базе данной бронемашины самоходную зенитную установку, однако работа над ней так и не вышла из стадии прототипа. Еще во время Второй мировой войны в 1944-1945 годах несколько бронеавтомобилей АЕС было передано Народно-освободительной армии Югославии, в которой они использовались более 10 лет. После завершения войны часть бронемашин также была продана Ливану, в котором они оставались на вооружении вплоть до 1976 года.Тактико-технические характеристики AEC Mk I:Габаритные размеры: длина — 5,18 м, ширина — 2,74 м, высота — 2,54 м.Боевая масса — 11 т.Бронирование: корпус от 16 мм (борта) до 57 мм (лоб), бронирование башни — 60-65 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения АЕС А195 мощностью 105 л.с.Максимальная скорость — 58 км/ч (по шоссе).Запас хода — 400 км.Вооружение — 40-мм пушка QF 2 pounder, 7,92-мм пулемет Besa и 7,7-мм зенитный пулемет Bren, 50,5-мм дымовой гранатомет.Боекомплект — 58 выстрелов к орудию, 2925 патронов к пулемету Besa и 600 патронов к пулемету Bren, а также 18 дымовых гранат.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 3 человека.