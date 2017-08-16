День открытых дверей на аэродроме «Дзёмги»
12 августа в честь празднования Дня воздушного флота России на аэродроме «Дзёмги» в Комсомольске-на-Амуре состоялся День открытых дверей. Гостей на своей территории принимал 23-й истребительный авиаполк. Эта авиационная часть была сформирована в 2001 году в результате объединения 60-го истребительного авиаполка ПВО с 404-м истребительным Таллинским авиационным ордена Кутузова III степени полком. Реорганизацию, затеянную во время очередного этапа «реформирования», командование Министерства обороны тогда официально объясняло желанием повысить боеспособность и управляемость частей ВВС. На самом же деле это было связано с тем, что в авиационных полках банально не хватало истребителей, а содержать несколько полков неполного состава сочли слишком затратным.
Аэродром «Дзёмги» совместно используется 23-м иап и КнААЗ. Первые истребители И-16 появились на аэродроме в далёком 1939 году, и с тех пор истребительный авиаполк защищает дальневосточное небо. Подробней ознакомиться с авиационной историей города Комсомольска-на-Амуре можно здесь: Комсомольск авиационный.
В прошлом на аэродроме «Дзёмги» неоднократно проходили авиационные праздники, проводимые совместно заводчанами и военными. В этом году мероприятие было организовано командованием лётной части, что сказалось на сценарии и масштабах праздника. В этот раз не было показательных полётов, а выставочный ряд летательных аппаратов оказался очень скромным.
Начнём по порядку. Ворота авиационного полка открылись для всех желающих в 10 утра по местному времени. Не далеко от входа в воинскую часть посетителей встречали самолеты, когда-то состоявшие на вооружении 60-го иап ПВО: перехватчики Су-15ТМ и Су-27П, установленные на «вечную стоянку».
Истребители-перехватчики Су-15 в течение долгого времени были одним их столпов авиации ПВО СССР. На «Дзёмгах» Су-15 появились в 1969 году, и, хотя 60-й иап стал головным в освоении Су-27, перехватчики, своими очертаниями очень напоминавшие ракеты использовались в Комсомольске где-то до 1990 года. Особенно впечатляли ночные полёты, когда Су-15ТМ буквально вонзались в ночное небо на форсаже, сопровождаемые струями пламени, бьющими из сопел двигателей. Надо сказать, что под занавес своей карьеры эти машины летали весьма активно. Опытные пилоты временами выполняли на мало подходящих для маневренного воздушного боя перехватчиках головокружительные кульбиты над Амуром.
Су-15ТМ
Первый Су-27 поступил в 60-й иап в 1985 году. Пилоты достаточно быстро освоили новую машину, которая своими манёвренными характеристиками и возможностями вооружения разительно отличалась от Су-15. 60-й иап не случайно первым получил новые истребители, близость авиазавода, где строились Су-27, давала возможность оперативно устранять неисправности и бороться с «детскими болячками». Официальное принятие Су-27 на вооружение состоялось в августе 1990 года, когда были устранены все основные замечания, выявленные во время войсковых испытаний. На вооружении 60-го иап находились Су-27П, адаптированные для требований войск ПВО.
Су-27П
К самолётам установленным на «вечной стоянке» был обеспечен свободный доступ. Особенно это привлекало детвору, хотя и многие взрослые не остались в стороне, ведь у большинства не каждый день имеется возможность прикоснуться рукой к авиационной истории. Надо отдать должное командованию полка, сумевшему сохранить и минимально отреставрировать давно снятый с вооружения перехватчик Су-15.
Особый интерес у посетителей, не связанных с авиацией, вызвали подвешенные под Су-27П массогабаритные макеты ракет Р-27 и Р-73 с радиолокационными и тепловыми головками самонаведения.
Макеты ракет ближнего боя Р-73
Дальше по ходу движения посетителей их встречали на плаце представители воинской части, которые рассказывали всем желающим о возможности прохождения службы по контракту, а также почему-то работники одного из банков.
Большое количество посетителей скопилось внутри здания комплексного тренажера. Особо настойчивые терпеливые отстояв длинную очередь, могли попробовать себя в роли лётчика-истребителя. Особенный восторг это, конечно, вызывало у мальчишек.
В шаговой доступности от тренажера находится бомбоубежище. После тренажера для гостей были открыты несколько помещений на первом этаже учебного корпуса.
В классе предполётной подготовки специально для посетителей развешали свежие плакаты, причём некоторые из них содержали откровенно устаревшие или недостоверные данные.
Недалеко от въезда на рулёжную дорожку расположился духовой оркестр. Рядом желающие могли попробовать солдатскую кашу из полевой кухни.
За спиной у музыкантов видна заводская стоянка авиатехники, где имеется достаточно пестрый и отличающийся по годам постройки состав крылатых машин. На территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре имеются: вертолёты Ми-8, пассажирский самолёт Ту-154, транспортный Ан-12, транспортно-пассажирские С-80 и Ан-2, гидросамолёты Бе-103, учебно-тренировочные Су-17УМ3 и истребители Су-35С. Отдельно в восточном секторе стоят новые авиалайнеры Sukhoi Superjet 100.
На рулёжной дорожке аэродрома взору публики предстали выставленные в линейку: Су-17УМ3, Су-30М2, Су-27СМ и Су-27УБ. «Спарки» Су-17УМ3 официально сняты с вооружения и использовались до недавнего времени заводскими пилотами для осуществления тренировочных полётов. Возможно, это были последние самолёты данного типа эксплуатируемые в России. Близость завода-изготовителя и наличие большого запаса запасных частей давало возможность поддерживать их в лётном состоянии. Сейчас эти заслуженные машины уже не летают, но несколько экземпляров Су-17УМ3 по-прежнему хранится на заводской территории.
Огромный ажиотаж среди посетителей вызвала возможность недолго посидеть в кабинах Су-30М2 и Су-27УБ. Ради этого люди были готовы выстоять длинную очередь на жаре. За соблюдением порядка и мер безопасности вокруг выставленных для обозрения самолётов совместно с военнослужащими авиационного полка следили военные полицейские.
В конце декабря 2015 года истребители Су-35С 23-го иап первыми в ВКС РФ были включены в состав дежурных сил ПВО. До этого дальневосточные рубежи охраняли около сотни истребителей Су-27СМ, Су-30М2 и МиГ-31, имевшиеся в составе 22-го иап (аэродром «Центральная Угловая» в Приморском крае), 23-го иап ( аэродром «Дзёмги») в Хабаровском крае и авиационной группы, сформированной из оставшихся в строю истребителей МиГ-31 из состава 865-го иап ВВС КТОФ.
Су-35С на аэродроме «Дзёмги»
Су-35С постройки 2010- 2013 годов, состоящие на вооружении 23-го иап на Дзёмгах, имеют двухцветную схему окраски с голубым низом и темно-серым верхом. Этот вариант окраски был принят во времена «сердюковщины» и сейчас для новых машин не используется. Обращает на себя внимание, что за годы эксплуатации первых серийных Су-35С тёмно-серая краска изрядно выгорела и сейчас уже смотрится не столь эффектно. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, год назад в 23-м иап имелось 16 Су-27СМ, 3 Су-30М2 и 24 Су-35С.
Су-35С представляет собой вершину развития семейства Су-27. При создании нового истребителя учитывался многолетний опыт эксплуатации Су-27 и реализованы имеющиеся модернизационные резервы, что позволило существенно повысить боевые возможности. По сравнению с Су-27 планер Су-35С усилен, увеличен запас топлива на борту. Новый истребитель получил совершенную информационно-командную систему, БРЛС «Н035 Ирбис» с пассивной ФАР, а также новые двигатели АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги.
Хотя контракт на поставки Су-35С был заключён с МО РФ в 2009 году, а первые машины в строевой полк поступили более 5 лет назад, истребитель в течение долгого времени во многом не мог реализовать весь свой боевой потенциал, по причине неготовности предусмотренного проектом вооружения. Это произошло из-за недальновидности прежнего руководства МО РФ, разместившего заказ на новые управляемые ракеты на Украине. Для исправления ситуации потребовались жесткие волевые решения и значительные капиталовложения.
Авиационные праздники, проводимые на аэродроме «Дзёмги», дают возможность сделать легальные фотографии авиатехники, что в другое время чревато крупными неприятностями. Впрочем, возле стоянки дежурного звена Су-35С стоял солдатик, который сообщал посетителям, что «фотографировать в этом направлении запрещено, а если вы сделали фотографию, то я прошу её удалить». Конечно, ничего, кроме улыбки, у большинства гостей это не вызывало. К тому же лётное поле аэродрома и стоянки самолётов прекрасно просматриваются из окон многоэтажных жилых домов, которые стоят вплотную к забору воинской части.
Впрочем, я сознательно не стал делать фотографии дежурных Су-35С в том ракурсе, где на них видны авиационные ракеты. Хотя, конечно, никакой тайны состав вооружения истребителей не составляет.
Заканчивая отчёт о посещении 23-го иап в День ВВС, хочется поблагодарить командование полка, организовавшего данное мероприятие. Несмотря на ограниченность масштабов праздника, он, безусловно, удался. Люди, далёкие от авиации и вооруженных сил, смогли прикоснуться к крылатым боевым машинам и почувствовать запах авиационного керосина, особо стойким удалось «полетать» на тренажере и сесть в кресло пилота боевого истребителя. Наибольшее удовольствие от этого получили, конечно же, мальчишки. Вполне возможно, что для кого-то из них это станет определённым толчком, после которого они решат связать свою жизнь с авиацией.
Автор: Линник Сергей
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