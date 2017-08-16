Никогда мы и не были братьями...

Я внимательно просматриваю средства массовой информации Украины. И вот что в последнее время бросилось в глаза. Там обсуждается вопрос — сможет ли их страна наладить нормальные отношения с Россией после Крыма и Донбасса? Большинство экспертов и аналитиков считают, что нет, не сможет...Основной аргумент — мол, россияне считались нашими братьями, самым близким народом. А потом Россия вдруг пришла и забрала себе Крым, а потом ещё и развязала войну на Донбассе. Ну какие после этого могут быть тесные, братские отношения?Знаете, все эти эксперты напоминают мне персонажей известного украинского анекдота, когда один хохол предложил другому пойти набить морду москалю. «А если он нам набьёт?» — опасливо спросил второй. «А нам-то за что?!» — поразился инициатор драки.Этот анекдот на сочном украинском языке недавно в телевизионном интервью известному в Киеве журналисту Дмитрию Гордону рассказал замечательный советский композитор Владимир Быстряков. При этом он добавил следующее — Украина все годы своей независимости постоянно дразнила, а порой и откровенно унижала своего могущественного северного соседа. Вот и доунижалась — до Донбассе и Крыма...Добавлю от себя. Ладно бы, если дело касалось только наших экономических или чисто политических противоречий — как то споры по цене на газ, по интеграции в Европу или в Таможенный союз, разногласия по пребыванию нашего Черноморского флота в Крыму... Но ведь украинцы — при прямом содействии своих же властей — ещё и открыто воевали против России, убивали наших солдат и офицеров!Увы, об этом сегодня Украина вспоминать почему-то не хочет...Началось всё ещё в 90-ые годы, как только распался Советский Союз, когда на Украине появилась националистическая организация Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Национальная Самооборона (УНА-УНСО, сегодня она запрещена в России). Её боевики участвовали практически во всех локальных войнах на территории бывшего Советского Союза.В 1993 году члены УНСО отправились воевать на территорию Абхазии, в составе войск грузинской армии. Причина — абхазы ориентируются на Россию, которая, по мнению вождей УНСО является «историческим врагом Украины». Есть такой документальный фильм, снятый украинским журналистом Георгием Гонгадзе, называется он «Тени войны» (фильм легко найти в интернете). Так вот, один из лидеров УНСО Игорь Мазур прямо там говорит, что воюет он в Абхазии именно с «российским империализмом»...А уже в следующем году унсовцы всплыли уже в мятежной Чечне, в составе банд чеченских боевиков. Вот что об этом пишет сайт «Сегодня.ру»:«... ряд лидеров УНСО, во главе с её тогдашним руководителем Дмитрием Корчинским прибыли в Грозный. И хотя с Дудаевым встретиться не удалось, состоялись встречи с Зелимханом Яндарбиевым и Асланом Масхадовым... Известно, что в момент штурма Грозного оппозицией 24 ноября 1994г. Корчинский находился там, и впоследствии принимал участие в допросах российских танкистов, взятых боевиками в плен. После начала боевых действий, в Чечню, из Украины был отправлен отряд „Прометей“, костяк которого составили боевики прошедшие подготовку в Грузии. По сведениям российских спецслужб, основную массу украинских наёмников в мятежной республике составили отнюдь не „идейные“ партийные экстремисты, а маргиналы, уголовный элемент завербованный для участия в боевых действиях специальными структурами УНСО».Особо в Чечне «отличились» такие боевики, как Александр Музычко (кличка — Сашко Билый) и Олег Челнов (позывной Беркут). Если Музычко был выходцем из Западной Украины, то есть типичным бандеровцем, то Челнов был типичным русским вырожденцем из Харькова, которому идеология украинского национализма изрядно засорила голову. Оба за многочисленные убийства российских военнослужащих были награждены высшими чеченскими орденами «Честь нации». Их сегодня уже нет в живых, обоих застрелили как собак — Челнова в марте 1996 года в районе грозненской площади Минутка (предположительно попал под огонь сотрудников Нижегородского СОБРа), а Музычко прихлопнули уже украинскими милиционеры за бандитизм, сразу после Евромайдана.Всего через чеченскую войну, по самым разным оценкам, прошло не менее 300 украинских боевиков...Кроме того, УНСО активно действовала на информационном направлении чеченской войны. Сегодня.ру:«Наряду с непосредственным участием в боевых действиях члены УНСО оказывали чеченским мятежникам мощную пропагандистскую поддержку. На базе местных организаций УНСО создавались комитеты „в поддержку Чечни“ и информцентры „Чечен-пресс“ в крупных городах Украины... В 1998 г. Дмитрий Корчинский организовал „Институт Кавказа“, целью которого провозглашалось „создание широкого антироссийского фронта“ в этом регионе... „Институт Кавказа“ и центр „Евразия“ тесно сотрудничали с центром „Кавказ“ известного чеченского ваххабита Мовлади Удугова, а также с „Конгрессом вайнахов“ Руслана Акаева, который контролирует деятельность чеченских общин в Европе»...Очередной антироссийский выпад УНСО приходится на российско-грузинскую войну в Южной Осетии, в августе 2008 года. Уже после окончания боевых действий Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России сделал следующее заявление:“На стороне грузинских вооруженных формирований в вооружённой агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие... не менее 200 членов УНА-УНСО”.Из сообщений информационного агентств «Интерфакс» от 5-го сентября 2008 года:«Генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев представил факты участия наёмников из УНА-УНСО в военных действиях против Южной Осетии...В ходе расследования уголовного дела о нападении грузинской армии на Южную Осетию удалось обнаружить и изъять большое количество документов о планах захвата республики. Эти бумаги свидетельствуют, что участие в боевых действия на стороне Грузии участвовали наемники, сообщил во вторник генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев. По его словам, при изучении этих документов «установлена практически полная картина нападения Грузии на Южную Осетию».«Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что члены украинской организации „УНА-УНСО“ принимали участие в боевых действиях против Южной Осетии на стороне грузинской армии», — сказал генпрокурор.По его данным, следствием установлено, что одна из групп «УНА-УНСО» готовилась на территории села Тамарашени грузинского анклава на территории Южной Осетии. На базе, подчинённой МВД Грузии, были обнаружены фотографии наёмников, штатное расписание так называемого «центра антитеррора» «теневого правительства» Южной Осетии, который именовался «центром антитеррора МВД Южной Осетии», где группа «УНА-УНСО» фигурировала под названием «Братья».По словам прокурора Таймураза Хугаева, «данный „центр антитеррора“ никакого отношения к МВД Южной Осетии не имел, поскольку был сформирован марионеточным правительством и полностью был под контролем МВД Грузии».Что и кого обнаружили осетинские прокуроры, недавно поведала украинский политолог Оксана Шкода, которая в 2008 году побывала в Южной Осетии:«Факт участия украинских граждан в боевых действиях в Южной Осетии на стороне грузинских агрессоров неопровержимо доказан Генпрокуратурой Республики Южная Осетия. О том, что в танках, расстреливавших Цхинвал, были украинские наёмники, стало известно ещё до окончания войны. Тогда секретарь Совета безопасности РЮО Анатолий Баранкевич сообщил, что среди убитых солдат противника найдены тела, по крайней мере, трёх украинских наёмников. Один из них — Геннадий Викторович Борисенко, 1966 г.р., уроженец Львова, фамилии двух других – Бурденко и Прокопенко. Что касается пленного Игоря Петренко, уроженца Днепропетровщины, то я видела его лично: до отправления во Владикавказ его удерживали в помещении школы № 6. На допросах он говорил, что в составе грузинских войск были порядка 300 наёмников из Украины, в основном националистов. Действительно, следы «пребывания» УНА-УНСО были обнаружены в бывшем грузинском анклаве Кхети-Тамарашени («вотчина» Дмитрия Санакоева).Портреты Романа Шухевича, распечатки программы Конгресса Украинских Националистов, учебники, символика. Штатное расписание грузинского «Центра антитеррора», где пять выходцев из Украины — Шаповал, Кучеренко, Шевченко, Матвиюк и Жовтоконь, выделены в отдельное подразделение «Братья», приказ о закреплении УАЗика за украинцем Кучеренко и т.д.».Мне могут возразить, что всё это была частная инициатива националистов, к которым украинское государство якобы не имело никакого отношения. Но это на самом деле было не так...Начну с того, что украинский национализм пролез во власть вовсе не после Евромайдана, а буквально сразу после образования независимого украинского государства. Потому что в МИДе Украины сразу оказались востребованными геополитические теории отцов-основателей украинского национализма. Знаток этого вопроса, исследователь Владислав Гулевич пишет по этому поводу:«...Идеологи украинского национализма разрабатывали всуе бесчисленное разнообразие теорий и методов раздела России вдоль национальных «швов», и расширения границ украинского национального государства на восток.Единства в вопросе расширения Украины среди этих идеологов не было. Каждый из них писал то, на что его толкала фантазия. Поэт-националист Олесь Бабий (1897—1975) в 1929 г. в «Марше украинских националистов» (был принят в качестве гимна ОУН – Организации украинских националистов) в последнем куплете вставил строки «Соборная украинская держава, свободная и мощная, от Сана по Кавказ».Основоположник военной доктрины украинского национализма, референт краевой экзекутивы ОУН Михаил Колодзинский (1902—1939) пошел дальше, и писал в «Украинской военной доктрине»: «Мы, выстраивая украинскую державу, должны отодвинуть границу Европы до Алтая и Джунгарии. Европе как раз не хватает этого пространства. Украина призвана связать это пространство с Европой политически, экономически и культурно, а фраза «на грани двух миров» получит реальный смысл... Как Цезарь, добывая Галлию, открывал целую Европу для римской культуры и цивилизации, так и наши националистические революционные армии должны открыть для западноевропейской культуры пространство, простирающееся на юг и юго-восток от Украины».И далее: «Это было величественное задание нашей жизни, как народа, как расы – добыть степь над Чёрным и Каспийским морем и построить здесь, на грани двух континентов, центр новой мировой цивилизации. Когда политика украинского национализма стремится к установлению границ Украины на Волге и распространить своё влияние на центральную Азию, то военная доктрина украинского национализма не может ограничиваться вниманием только к этнографическим украинским землям. Человек, который отказывается от этой борьбы и призывает к пацифизму, является гнилым наростом на здоровом теле. Революционная борьба – это не только вооружение масс, но и начало создания военной силы, начало организации украинской армии для заданий, которые ожидают нас в Восточной Европе».Пропагандист ОУН Пантелеймон Коваль (наст. имя Пантелеймон Сак) в 1942 г. в брошюрке «Украина, какой была, какая есть и какой будет» мечтал, чтобы она охватила «земли от Волги до гор Кавказа и Чёрного моря до истоков Днепра, занимая пространство в 1 млн. кв. км.».Юрий Липа (1900—1944), которого ныне именуют основоположником геополитики украинского национализма, утверждал, что судьба Украины – доминировать на пространстве от Балкан до Урала.Когда читаешь об этих планах, удивляешься, как их авторы смогли так долго прожить в обществе нормальных людей — ведь изложенное ими дико и оторвано от реальности. Но именно такие клинические персонажи делают сейчас интеллектуальную погоду на Украине. В глупое время потребность в глупых людях остро возрастает.Особенно часто вспоминают Ю.Липу. Наверное, из-за откровенного названия одного из его опусов – «Раздел России» («Розподіл Росії»), где отдельное внимание уделено многим российским регионам, в том числе, Кавказу...Симптоматично, что книга Липы была переиздана в Нью-Йорке в 1954 г., а авторское предисловие к ней датировано 22 июня 1941 г. Видимо, националиста Ю. Липу так впечатлило нападение Третьего Рейха на СССР, что он немедля сел за предисловие к своей брошюре. В ней он изложил идеи, очень похожие на идеи нацистов в отношении России.В работах такого типа сложно понять, где заканчивается здравый смысл, и начинаются фантазии. Ю.Липа много внимания уделял расовым вопросам. В его изложении в европейской части России есть только два очага высокорослого населения – небольшой очаг у границ с Прибалтикой, и значительно больший «украино-кавказский очаг» на юге.Экспансия Украины у Ю.Липы «от тысячелетий» была направлена на добывание черноморских берегов. Где он нашёл Украину тысячелетия назад, остаётся загадкой. Но дело не в этом, а в том, как видел Ю. Липа процесс разобщения Украины и России – через активизацию Украиной националистической политики на южном, в том числе, кавказском направлении.Примером мудрой кавказской политики для Ю. Липы служит английский генерал Форестис Уокер. В 1919 г. Уокер изложил три формата решения кавказского вопроса:1) создание независимых, не связанных друг с другом закавказских республик;2) присоединение на правах федераций к Северному Кавказу, который тоже должен быть отделён от России;3) автономия этих республик в составе России (самый негативный сценарий для Лондона).«Закавказье – это ворота к очень важным территориям. Не говоря уже о нефтеносном Ираке, речь идёт об Иране, важном помосте от Каспия к Кавказа к свободным морским путям. Для молодых энергичных народов черноморского бассейна, в первую очередь, для украинцев с кавказцами, пути через Иран – это единственные пути к великому будущему. Чёрное море – это внутреннее озеро для черноморских народов», — пишет Ю. Липа.И призывает идти до Персидского залива: «Дорога через Закавказье и северный Иран до волн Персидского залива очень трудна. Такая традиция, в некоторой мере, распространена на Кавказе, в Средней Азии и даже фольклоре народов Черноморского бассейна, традиция походов Александра Великого может быть аналогией для движения к Персидскому заливу. Но основным содержанием экспансии через «иранский мост» может быть только одно: поиск естественного выхода для продуктивных сил Украины, Кавказа и др. черноморских народов».Иными словами, воспалённое воображение Юрия Липы призывало кавказцев поучаствовать в экспансии националистической Украины в направлении Персидского залива, вооружившись идеологией русофобии. Без учёта соотношения возможностей и способностей такой Украины и грёз самого Ю. Липы с геополитическими реалиями...».И хотя серьёзных возможностей гадить России на Кавказе у ничтожной с военно-экономической точки зрения Украины нет до сих пор, эти попытки всё же, по заветам отцов-основателей укронацизма, предпринимались не раз.К примеру, обратим внимание на то, когда именно УНСО отправилась на войну в Абхазию. Это весна 1993 года. Но в это же самое время, «по совпадению», вдруг активизировались украинско-грузинские связи на самым высшем уровне. 9-го апреля 1993 года грузинский президент Эдуард Шеварнадзе прилетел в Киеве, где встретился со своим украинским коллегой Леонидом Кравчуком. А перед этим Шеварнадзе дал большое радиоинтервью, где всячески нахваливал Украину и говорил о растущей роли этой страны в Европе.В ходе той встречи на высшем уровне Кравчук сообщил, что проявляет большой интерес к урегулированию абхазского конфликта и хочет закончить его как можно скорее. Историк Аслан Авидзба в своей книге «Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии» пишет, что всё это грузино-украинское «братание» проходило на фоне очередного конфликта с Россией по поводу раздела Черноморского флота:«В Киеве было распространено открытое письмо президенту Украины Л.Кравчуку, подписанное депутатами Верховной Рады с призывом в одностороннем порядке денонсировать Ялтинское соглашение от 3 августа 1992 года и построить собственные военно-морские силы. На 4-ом съезде Союза офицеров Украины 10-го апреля 1993 года министр обороны этой страны К.Морозов заявил: «Нужно побыстрее поделить боевые корабли Черноморского флота и вывести российскую часть из украинских портов и баз и ни в коем случае не соглашаться на аренду Россией украинской территории. И если за раздел Черноморского флота российская сторона требует именно такую цену, то будет поставлен вопрос о выводе с Украины всего Черноморского флота».В общем, украинско-грузинское сближение по Абхазии со стороны Киева явно преследовало цель давления на Россию с целью раздела Черноморского флота на условиях Киева. Но не только. Как поведал мне человек, который не один год работал в администрации президента Украины, Кравчук в 1993 году всерьёз рассматривал вариант введения украинских миротворцев в зону абхазского конфликта — именно для того, чтобы потеснить Россию на кавказском направлении. Ради этого и был послан «добровольческий» отряд УНА-УНСО, так сказать, для «разведки боем».Ничего у Кравчука тогда не вышло — грузинская армия была разгромлена в считанные месяцы, а УНСО пришлось по-быстрому убираться из зоны боевых действия, потеряв как минимум 10 человек убитыми. Впрочем, сотрудничество на антироссийской основе с Грузией Киевом было заложено — оно продолжается и сегодня...А теперь назовём покровителей УНСО в высших органах украинской власти.Сама эта организация была создана при прямом содействии Украинской Православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), раскольничьей структуры, отделившейся после развала СССР от Русской Православной церкви с целью создания „национальной украинской церкви, независимой от москалей“. „Патриарх“ этой «церкви», поп-растрига Филарет (Денисенко) учредил при своей епархии особую военную структуру, так называемый „Чин святителя Иллариона“, которая и стала официальным прикрытием УНСО, источником её финансирования. Между тем, сам Филарет всегда был вхож в самые высшие круги киевской власти, где принимались важнейшие решения, в том числе и по украинской политике на Кавказе.Другим покровителем националистов являлся генерал СБУ Александр Скипальский, курировавший на Украине военную разведку — именно по линии этой разведки УНСО направлялась в Чечню. Именно генерала Скипальского — в разговоре с журналистами издания „Совершенно секретно“ — называл в 1997году своим личным другом известный чеченский террорист Салман Радуев. По некоторым данным, Скипальский через унсовцев и чеченцев не только вёл шпионаж против России, но и занимался транспортировкой наркотиков с Кавказа в Европу.Но Скипальский был там такой не один. Мой источник в Киеве говорит, что непосредственно с Дмитрием Корчинским работали носящие погоны сотрудники Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) — и работали вплоть до 2009 года...А ещё мой источник назвал мне имя многолетнего мэра Одессы Эдуарда Гурвица, который дружил с лидером УНСО Корчинским и активно помогал вести в пользу чеченцев информационную антироссийскую войну. Это подтверждают и самые разнообразные СМИ. Так, по словам журналиста Владимира Дружинина:«В 1996 г. в Одессе прошли пять концертов чеченского музыканта Имама Алимсултанова, сторонника ген. Дудаева. Помог в этом чеченскому боевику тогдашний одесский голова Эдуард Гурвиц (в 1997 г. его пригласили на «инаугурацию» главаря террористов Аслана Масхадова). Но террористы – что пауки в банке. И. Алимсултанов был убит в Одессе в результате внутренних чеченских разборок.При Э. Гурвице был подписан договор о сотрудничестве между Одессой и дудаевской Ичкерией. Для этого в Одессу приезжала целая делегация террористов во главе с Вахой Арсановым, а одесская пресса публиковала антироссийские интервью с ичкерийскими экстремистами на тему захвата бандой Шамиля Басаева больницы и роддома в Будённовске в 1995 г.».Но дружил Гурвиц с Корчинским и чеченскими бандитами не только на «идейной основе». Как рассказал мне мой киевский источник:— Дело в том, что хитрый еврей Гурвиц, по уши погрязший в криминале и в коррупции, всегда хотел иметь карманную силовую структуру — наличие такой силы всегда позволяет делать своим «оппонентам», «союзникам» и «партнёрам» предложения, от которых они — даже при всём их желании — не могут отказаться. Таковым «аргументом» у Гурвица и стала УНА-УНСО. Их «дружба с Корчинским» не прервалась и после того, как Гурвиц из кресла одесского мэра перекочевал в кресло депутата Верховной Рады, они по-прежнему были вместе – депутат и его помощник.Гурвиц, кстати, всегда входил в ту партию власти, которая на данный момент правила в стране — поэтому его позиция всегда отражал в той или иной мере властную политику...Не скрывала своей антироссийскости и Верховная Рада Украина. Как с гордостью писала в 90-ые годы украинская журналистка Мария Базелюк:„Абсолютное большинство украинцев в 1994 году однозначно поддерживало Чечению. 105 депутатов Верховного Совета Украины обратились в Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть на чрезвычайной сессии вопрос о российской агрессии против Чечении. Верховный Совет Украины не заклеймил себя позором, как некоторые «сильные мира», избежав в своём заявлении гнусного определения войны в ЧРИ как «внутреннего дела России». По инициативе народных депутатов Украины формировался межпарламентский комитет по защите Чечении, куда вошли, кроме украинских, парламентарии Литвы, Азербайджана, Эстонии и других стран“.Поддерживала Рада чеченских бандитов не только парламентскими документами. В 1996 году некто Бакевич, представившийся украинским репортёром, сообщил в интервью телевидению чеченских боевиков, что Украина по линии Верховной Рады выделили „свободолюбивому чеченскому народу гуманитарной помощи на 330 миллионов российских рублей“ (что это за „гуманитарная помощь“, можно только догадываться, если вспомнить, что большое количество боеприпасов для дудаевских банд поступало как раз с Украины).Также Верховная Рада одобрила переименование двух улиц в Ивано-Франковске и во Львове — их, явно в пику России, назвали в честь генерала Дудаева. А депутат Рады Михаил Ратушный лично в 1996 году перевозил вдову генерала Аллу Дудаеву с Кавказа в Прибалтику, через Украину — СБУ тогда сделало вид, что ничего „не заметила“...Но конечно же наиболее открытую враждебную антироссийскую позицию украинское государство заняло во время войны в Южной Осетии. И касается это не только боевиков УНА-УНСО. Следственный комитет России установил, что кадровые украинские военные специалисты обслуживали системы грузинской ПВО, а именно — зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, сбивавшие российские боевые самолёты. Из официального заявления Следственного комитета (цитирую по сайту Сегодня.ру):„Так, Украина не только продала Грузии по заниженной цене ЗРК «Бук-М1», но также направила туда группу гражданских специалистов из города Балаклея Харьковской области, обслуживавших эти комплексы, с помощью которых грузины обстреливали российские боевые самолёты... Офицеры украинской армии Валерий Кабанец, Дмитрий Пилипчук, Владимир Пономаренко, другие специалисты, находившиеся на территории Грузии с 5 по 13 августа 2008 года, то есть до начала, в ходе и после вооружённого конфликта с Южной Осетией, написали собственноручные пояснения о своём пребывании в Грузии...“.Всему этому предшествовало длительное военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией. По словам Оксаны Шкоды:«Ни для кого не секрет, что военная агрессия Грузии против РЮО была тщательно спланирована и профинансирована США и странами НАТО. Зловещий план уничтожения осетин пытались реализовать ради вступления Грузии в НАТО и разжигания войны на Кавказе. Казалось бы, при чём здесь внеблоковая Украина? Увы, но к факту геноцида осетинского народа она в лице горе-президента Ющенко имеет самое прямое отношение.Анализ военно-технического сотрудничества Киева и Тбилиси показывает: Грузию вооружали и её армию обучали против единственного противника — России. И сделано это было президентом Ющенко с дальним, заокеанским оптическим прицелом. Именно украинцы создавали систему контроля воздушного пространства для ПВО Грузии (в её состав входят командный пункт в Тбилиси и 8 радиолокационных станций, а также комплекс «Кольчуга» в составе трёх станций пассивной радиолокации). К моменту нападения на Цхинвал система была смонтирована и полностью адаптирована к боевым условиям, управлялась украинскими боевыми расчётами.Формально военно-техническое сотрудничество Украины с Грузией начато в 1998 г. Л. Кучмой и Э. Шеварднадзе. До 2004 г. оно воплотилось в ракетный крейсер «Тбилиси», два парусных катера типа «Стенка» и 10 учебно-боевых самолётов Л-29 «Дельфин». Кумовья Ющенко и Саакашвили пошли гораздо дальше: с 2006 г. украинские поставки в Грузию включали всю шкалу вооружения: от танков Т-72 до зенитно-ракетных комплексов «ОСА-АКМ» и «БУК-М1». К 2007 г. Украина стала главным поставщиком военной техники и вооружения в Грузию. Лишь в 2007 г. на вооружение грузинских военных поступило 74 переоборудованных под стандарты НАТО танка Т-72. За время президентства Ющенко Грузия обогатилась десятками БТРов, БМП, САУ, самолётов и вертолётов, зенитно-ракетных комплексов, десятками тысяч автоматов Калашникова. А в мае 2008 г. между Тбилиси и Киевом был заключен контракт на поставку ещё 20 танков Т-72»…Помнится тогда Министерство обороны Украины и её Генеральный штаб „с возмущением“ пытались опровергнуть все эти факты, а заявление нашего Следственного комитета расценили, «как попытку российской стороны скомпрометировать Вооружённые Силы Украины». А в СБУ, этого куратора УНА-УНСО, заявление РФ прямо назвали «лживым». И это не смотря на то, что российскими правоохранительными органами были предоставлены веские и убедительные доказательства!Впрочем, сегодня время всё расставило по своим местам. Не так давно украинских высокопоставленных лгунов «спалил» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявивший в прошлом году:«Если бы не было помощи Украины, грузинское государство тогда бы не выстояло… Причина, по которой мы спаслись, основная — это помощь Украины… Потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, потому что россияне не смогли получить критическое преимущество в первые дни… Украина нам дала системы „Бук“ и „Оса“ и несколько боекомплектов к каждой системе. Благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков».Меня во всей этой истории поражают даже не националисты с укро-властителями. Почему-то к такой русофобской политике на Кавказе оказались равнодушными широкие народные массы этой страны, так называемые наши «братья»!«Участие украинцев в войнах на постсоветском пространстве после Афганистана долгое время было неактуальной темой для большинства народа, — пишет по этому поводу украинское издание „Репортёр“. - По телевидению не было ни масштабной поддержки, ни осуждения.— Это было интересно только тем, кто был в курсе событий, — говорит политолог Михаил Погребинский...— Украина тогда была „спящей“ страной, — дополняет политолог Вадим Карасёв...».Ну что ж, вот и доспались... Наверное, украинские властители думали, что и дальше можно будет безнаказанно гадить России везде, где только можно и как заблагорассудится, в том числе и проливая кровь россиян. Ну что ж, они сильно ошиблись...В 90-ые годы лидер УНСО Дмитрий Корчинский открыто говорил, что его люди на Кавказе пускают кровь России, чтобы сами украинцы потом не воевали за Донбасс и Крым, где всегда были сильны симпатии к России.И Бог его явно услышал — семена войны, которые он и ему подобные когда-то старательно посеяли на Кавказе, обильным и кровавым урожаем взошли теперь на самой Украине!