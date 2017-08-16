07:38 16 августа

Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90

Индийские СМИ решили проанализировать причины неудачного выступления команды военнослужащих ВС Индии на соревнованиях по танковому биатлону в рамках международных армейских игр. При этом в индийских средствах массовой информации откровенно пытаются найти некий внешний фактор фиаско. Так, издание Hindustan Times решило сообщить своим читателям, что главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».

Напомним, что в ходе состязаний на подмосковном полигоне Алабино индийская команда, состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки, резво начала, но потом в силу ряда технических (так было заявлено официально) обстоятельств выбыла из турнира.

Из материала «Хиндустан Таймс»:
Нашему командованию необходимо обратить внимание на то, что у наших основных танков далеко не идеальные показатели. Танки не могут длительное время действовать в условиях высоких температур. Основная причина – серьёзные проблемы с радиатором.



Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90


Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.

Использованы фотографии: EAST NEWS
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Комментарии 22

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  1. himRa Сегодня, 07:07
    являются «устаревшие танки Т-90

    угу ....гранаты не той системы!
    himRa
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:10

      Это я не тебе,Рахим. hi Это индийцам...
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 07:14
        Доброго утра, Лёша! hi
        В русской пословице все ответы:
        Нечего на зеркало пинять, коль рожа Крива!
        Logall
        1. Кубик123 Сегодня, 07:22
          Добавлю.
          "Плохому танцору ... мешают"
          Кубик123
        2. Алексей7777777 Сегодня, 07:22
          good laughing Доброе Утро,Mon Général !!! hi hi hi Примите Самые Искренние поздравления!!!!
          Алексей7777777
      2. himRa Сегодня, 07:21
        Цитата: Алексей7777777

        Это я не тебе,Рахим. hi Это индийцам...

        Приветствую коллега! hi
        Но тогда возникает закономерный вопрос..... на хрена покупали если даже играть не можете ,про то что воевать уже не говорю! напомню что вероятный противник у них Китай и Пакистан
        himRa
    2. Trevis Сегодня, 07:33
      Так я и думал. Что они подобное сморозят потом.
      Trevis
  2. 210окв Сегодня, 07:07
    У них серьезная проблема...С раздолбайством..
    210окв
  3. Sharky Сегодня, 07:10
    Плохому танцору яйца мешают.
    Sharky
  4. inkass_98 Сегодня, 07:10
    Как в старом анекдоте: танк купил - ездить не купил. Но виновата все равно машина, а не криворукие танкисты.
    inkass_98
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:11
    главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».
    Ну купите "Абрамс"Привезите, проиграйте и скулите на "Абрамс". Армейские игры налядно показали чья армия чего стоит.Подготовку личного состава.А сама по себе, без людей техника не воюет.
    Наблюдатель2014
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну купите "Абрамс"Привезите, проиграйте и скулите на "Абрамс". Армейские игры налядно показали чья армия чего стоит.Подготовку личного состава.А сама по себе, без людей техника не воюет.

      Помимо "абраши" у них есть еще варианты - "леопард", леклерк... lol
      IGOR GORDEEV
      1. LeonidL Сегодня, 07:33
        И куча украинского бронехлама в придачу!
        LeonidL
    2. профессор Сегодня, 07:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну купите "Абрамс"

      Вы с такими советами по осторожнее были бы.Они вполне способны на такое решение. США и так уже становится основным поставщиком оружия Индии.
      ИМХО не надо Индии танки вообще.
      профессор
  6. Yngvar Сегодня, 07:20
    На следующие игры запустят виманы... Разработки идут! А если серьезно, то господа индусы займитесь боевой выучкой и изучайте матчасть!
    Yngvar
  7. venik Сегодня, 07:25
    " .....индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90»".
    =============
    Давно известно - плохому танцору и ....("причинное место") - мешает!!!
    venik
  8. irazum Сегодня, 07:25
    Плохому танцору...
    irazum
  9. Million Сегодня, 07:29
    Надо бы индийским товарищам сначала Т34 освоить в совершенстве,а уж потом на более сложную технику переходить
    Million
  10. LeonidL Сегодня, 07:32
    Плохому танцору вечно кое-что мешает. Ну и важно ведь, не что в бобине, а кто в кабине.
    LeonidL
  11. Guerilla Сегодня, 07:34
    Ой чую дозвиздятся... Когда в рекламных целях МО РФ выставит в 2018 команду срочников, как Армяне, но на Т-90МС... Второй командой, из девушек... good ...Или первой - из девушек ЛДНР, я думаю к тому времени ЛДНР признают.
    Тото индийские рожи красными будут... Хотя они вроде и так красные... Или это не те индейцы? wassat
    Guerilla
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:34
    состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки

    Если пеняют на технику (не скажут же, что экипажи слабоваты), то собирать нужно как положено, а не песни распевать, танцы танцевать и родственников искать ("Боливуд").
    rotmistr60
  13. Masya Masya Сегодня, 07:38
    Проигрывать тоже надо уметь! А не крайнего искать...
    Masya Masya
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