Очередной инцидент на индийско-китайской границе
Индийская газета Times of India сообщает о том, что военнослужащие индийских ВС предотвратили попытку проникновения на индийскую территорию военнослужащих китайской армии (НОАК). Речь идёт о попытке пересечения границы контроля в районе Ладакх накануне. Примечательно, что именно в этот день (15 августа) в Индии праздновали День независимости.
Из сообщения:
Озеро частично располагается в Китае, частично в Индии. При этом оба государства утверждают, что озеро должно принадлежать каждому из них, из-за чего и возникают нередкие спорные ситуации с патрулированием берегов озера пограничниками и военнослужащими армейских подразделений.
РИА Новости приводит перевод материала индийского источника:
Конфликт был погашен в тот момент, когда военнослужащие обеих стран отошли на свои участки для патрулирования, где подняли индийский и китайский флаги соответственно.
Из сообщения:
Примерно в 5:30 (местное время) китайские военные попытались проникнуть на территорию Ладакха, продвигаясь вдоль берега озера Бангонг-Цо.
Озеро частично располагается в Китае, частично в Индии. При этом оба государства утверждают, что озеро должно принадлежать каждому из них, из-за чего и возникают нередкие спорные ситуации с патрулированием берегов озера пограничниками и военнослужащими армейских подразделений.
РИА Новости приводит перевод материала индийского источника:
Произошла потасовка между двумя сторонами, во время которой в ход пошли камни. Потасовка вспыхнула после того, как индийские солдаты заблокировали попытку солдат Китайской народно-освободительной армии войти на индийскую территорию.
Конфликт был погашен в тот момент, когда военнослужащие обеих стран отошли на свои участки для патрулирования, где подняли индийский и китайский флаги соответственно.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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