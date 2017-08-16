07:37 16 августа

Очередной инцидент на индийско-китайской границе

Индийская газета Times of India сообщает о том, что военнослужащие индийских ВС предотвратили попытку проникновения на индийскую территорию военнослужащих китайской армии (НОАК). Речь идёт о попытке пересечения границы контроля в районе Ладакх накануне. Примечательно, что именно в этот день (15 августа) в Индии праздновали День независимости.

Из сообщения:
Примерно в 5:30 (местное время) китайские военные попытались проникнуть на территорию Ладакха, продвигаясь вдоль берега озера Бангонг-Цо.


Очередной инцидент на индийско-китайской границе



Озеро частично располагается в Китае, частично в Индии. При этом оба государства утверждают, что озеро должно принадлежать каждому из них, из-за чего и возникают нередкие спорные ситуации с патрулированием берегов озера пограничниками и военнослужащими армейских подразделений.

РИА Новости приводит перевод материала индийского источника:
Произошла потасовка между двумя сторонами, во время которой в ход пошли камни. Потасовка вспыхнула после того, как индийские солдаты заблокировали попытку солдат Китайской народно-освободительной армии войти на индийскую территорию.


Конфликт был погашен в тот момент, когда военнослужащие обеих стран отошли на свои участки для патрулирования, где подняли индийский и китайский флаги соответственно.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. himRa Сегодня, 07:23
    судя по статьям на ВО я ясновидящий!
    в предедущей статье шла речь о танках Т-90
    Примечательно, что именно в этот день (15 августа) в Индии праздновали День независимости.

    это давно не аргумент!
    ну китайцы молодцы пришли им набили морду они и успокоились laughing
    himRa
  2. Навигатор 1 Сегодня, 07:27
    Ну нормально покидались камнями и разошлись вот если бы в ход пошли палки или рогатки вот это серьёзно. laughing
    Навигатор 1
  3. Гюйс Сегодня, 07:33
    Дрались за озеро, вода скоро станет важнее нефти.
    Гюйс
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