Очередной инцидент на индийско-китайской границе

Примерно в 5:30 (местное время) китайские военные попытались проникнуть на территорию Ладакха, продвигаясь вдоль берега озера Бангонг-Цо.

Произошла потасовка между двумя сторонами, во время которой в ход пошли камни. Потасовка вспыхнула после того, как индийские солдаты заблокировали попытку солдат Китайской народно-освободительной армии войти на индийскую территорию.