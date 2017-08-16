Санкции против России — исключительно из-за Крыма: раскрыт секрет Полишинеля
Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма. Вашингтон лелеял мечту устроить в Севастополе свою военную базу, и тут вдруг появились русские. Американские элиты до сих пор не могут успокоиться.
По мнению Марко Майера, чей материал вышел на австрийском сайте «Contra Magazin», антироссийские санкции введены по единственной очевидной причине: Соединённые Штаты намеревались создать стратегическую военно-морскую базу в порту Севастополя. Когда в Киеве начался «евромайдан», американские элиты всерьёз полагали выдавить русских из Крыма. Внезапный референдум и переход полуострова под российский флаг вызвали у политиков США бурю возмущения. Отсюда и запретительные меры (санкции).
В дальнейшем, как предполагали американцы, Украина станет частью US-Imperium. Причин тому несколько: во-первых, стратегически важное положение Украины для России; во-вторых, из-за того самого порта в Севастополе, который весьма интересовал США.
Марко Майер вовсе не считает, что подобная гипотеза является очередным фрагментом «теории заговора». По его мнению, желание американцев обосноваться в Севастополе — «неопровержимый факт», поскольку об этом не раз писали «альтернативные СМИ».
Кое-чего американцы добились и без Крыма: «большая часть Украины», полагает автор, «уже включена в US-Imperium». Не хватает двух территорий: Крыма и части Донбасса.
Уход Крыма к русским сильно рассердил американскую элиту. Заодно были недовольны и европейцы. Отсюда и истерика, и санкции.
Американцы нашли следующий выход из положения: вместо базы в Крыму США планируют задействовать базу в Очакове (в 150 километрах от полуострова). Автор опирается на соответствующее заявление ВМС США: первый камень в основание базы заложили 25 июля.
Как полагает герр Майер, операция «Украина» представляет собой проект против России. Он придуман не в последние годы, а разрабатывался в течение долгих лет. Американцы проворонили Крым, однако сейчас противостояние США с Россией вступает на Украине в новую фазу.
Любопытны комментарии читателей на сайте издания. Некоторые читатели вовсе не спешат согласиться с автором статьи.
Например, некто Рихард (Richard) пишет, что «оккупация Крыма Россией» (die Okkupation der Krim durch Rußland) была тоже «чисто военной тактической целью», а именно «контрманёвром в отношении переворота ЦРУ на Майдане». Референдум же «служил лишь пропагандистской маскировке этой международной незаконной военной интервенции».
Рихарду и другим отвечает Вальтер (Walter): «Извините, но, насколько я помню, в Крыму, который решил вернуться на свою старую родину, проходило голосование». Также комментатор считает, что «особенно плохо» то, что «киевскую нацистскую и криминальную группировку поддерживает Запад».
Читатель под ником Diskowollo согласен с ним: «Настоящие неонацисты используют определённые круги на Украине!»
Оркестр Черноморского флота
По мнению Марко Майера, чей материал вышел на австрийском сайте «Contra Magazin», антироссийские санкции введены по единственной очевидной причине: Соединённые Штаты намеревались создать стратегическую военно-морскую базу в порту Севастополя. Когда в Киеве начался «евромайдан», американские элиты всерьёз полагали выдавить русских из Крыма. Внезапный референдум и переход полуострова под российский флаг вызвали у политиков США бурю возмущения. Отсюда и запретительные меры (санкции).
В дальнейшем, как предполагали американцы, Украина станет частью US-Imperium. Причин тому несколько: во-первых, стратегически важное положение Украины для России; во-вторых, из-за того самого порта в Севастополе, который весьма интересовал США.
Марко Майер вовсе не считает, что подобная гипотеза является очередным фрагментом «теории заговора». По его мнению, желание американцев обосноваться в Севастополе — «неопровержимый факт», поскольку об этом не раз писали «альтернативные СМИ».
Кое-чего американцы добились и без Крыма: «большая часть Украины», полагает автор, «уже включена в US-Imperium». Не хватает двух территорий: Крыма и части Донбасса.
Уход Крыма к русским сильно рассердил американскую элиту. Заодно были недовольны и европейцы. Отсюда и истерика, и санкции.
Американцы нашли следующий выход из положения: вместо базы в Крыму США планируют задействовать базу в Очакове (в 150 километрах от полуострова). Автор опирается на соответствующее заявление ВМС США: первый камень в основание базы заложили 25 июля.
Как полагает герр Майер, операция «Украина» представляет собой проект против России. Он придуман не в последние годы, а разрабатывался в течение долгих лет. Американцы проворонили Крым, однако сейчас противостояние США с Россией вступает на Украине в новую фазу.
Любопытны комментарии читателей на сайте издания. Некоторые читатели вовсе не спешат согласиться с автором статьи.
Например, некто Рихард (Richard) пишет, что «оккупация Крыма Россией» (die Okkupation der Krim durch Rußland) была тоже «чисто военной тактической целью», а именно «контрманёвром в отношении переворота ЦРУ на Майдане». Референдум же «служил лишь пропагандистской маскировке этой международной незаконной военной интервенции».
Рихарду и другим отвечает Вальтер (Walter): «Извините, но, насколько я помню, в Крыму, который решил вернуться на свою старую родину, проходило голосование». Также комментатор считает, что «особенно плохо» то, что «киевскую нацистскую и криминальную группировку поддерживает Запад».
Читатель под ником Diskowollo согласен с ним: «Настоящие неонацисты используют определённые круги на Украине!»
Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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