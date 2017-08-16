11:14 16 августа

Санкции против России — исключительно из-за Крыма: раскрыт секрет Полишинеля

Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма. Вашингтон лелеял мечту устроить в Севастополе свою военную базу, и тут вдруг появились русские. Американские элиты до сих пор не могут успокоиться.


Оркестр Черноморского флота


По мнению Марко Майера, чей материал вышел на австрийском сайте «Contra Magazin», антироссийские санкции введены по единственной очевидной причине: Соединённые Штаты намеревались создать стратегическую военно-морскую базу в порту Севастополя. Когда в Киеве начался «евромайдан», американские элиты всерьёз полагали выдавить русских из Крыма. Внезапный референдум и переход полуострова под российский флаг вызвали у политиков США бурю возмущения. Отсюда и запретительные меры (санкции).


В дальнейшем, как предполагали американцы, Украина станет частью US-Imperium. Причин тому несколько: во-первых, стратегически важное положение Украины для России; во-вторых, из-за того самого порта в Севастополе, который весьма интересовал США.

Марко Майер вовсе не считает, что подобная гипотеза является очередным фрагментом «теории заговора». По его мнению, желание американцев обосноваться в Севастополе — «неопровержимый факт», поскольку об этом не раз писали «альтернативные СМИ».

Кое-чего американцы добились и без Крыма: «большая часть Украины», полагает автор, «уже включена в US-Imperium». Не хватает двух территорий: Крыма и части Донбасса.

Уход Крыма к русским сильно рассердил американскую элиту. Заодно были недовольны и европейцы. Отсюда и истерика, и санкции.

Американцы нашли следующий выход из положения: вместо базы в Крыму США планируют задействовать базу в Очакове (в 150 километрах от полуострова). Автор опирается на соответствующее заявление ВМС США: первый камень в основание базы заложили 25 июля.

Как полагает герр Майер, операция «Украина» представляет собой проект против России. Он придуман не в последние годы, а разрабатывался в течение долгих лет. Американцы проворонили Крым, однако сейчас противостояние США с Россией вступает на Украине в новую фазу.

Любопытны комментарии читателей на сайте издания. Некоторые читатели вовсе не спешат согласиться с автором статьи.

Например, некто Рихард (Richard) пишет, что «оккупация Крыма Россией» (die Okkupation der Krim durch Rußland) была тоже «чисто военной тактической целью», а именно «контрманёвром в отношении переворота ЦРУ на Майдане». Референдум же «служил лишь пропагандистской маскировке этой международной незаконной военной интервенции».

Рихарду и другим отвечает Вальтер (Walter): «Извините, но, насколько я помню, в Крыму, который решил вернуться на свою старую родину, проходило голосование». Также комментатор считает, что «особенно плохо» то, что «киевскую нацистскую и криминальную группировку поддерживает Запад».

Читатель под ником Diskowollo согласен с ним: «Настоящие неонацисты используют определённые круги на Украине!»

Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 55

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Esoteric Сегодня, 07:45
    Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма.

    Против русских империалистов?
    А, когда в стране был социализм, американские империалисты тихо скулили в микрофоны радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа"... belay
    Esoteric
    1. Logall Сегодня, 07:50
      Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма.

      Ясен '' красен''!
      Профукать Крым, для янки это не простительно. Вот и бесятся.
      Хорошо наши сработали.
      #крымнаш!!!
      Logall
      1. Алексей7777777 Сегодня, 08:06
        А давайте я свою ложку дёгтя(ну куда я без неё laughing )...Лично мне Крым этот и даром не нать,и деньгами не нать...А в выходящие Корабли НАТОвские с Босфора с тем же успехом ракетами закидать и с Новороссийска можно было...Сейчас не такие баталии на Море уже давно-...А вот санкции властьимущим только пофигу,а простому люду тяжелее жить стало...
        Алексей7777777
        1. Татьяна Сегодня, 08:09
          Esoteric
          Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма.
          Против русских империалистов?
          Странный у Вас вопрос, Юрий Васильевич!
          Да американским империалистам не нужна Россия вообще НИКАКАЯ!!! Ни социалистическая, ни капиталистическая, ни феодальная - НИКАКАЯ! И тем более в ней им не нужны РУССКИЕ как государство образующей народ Российского государства вообще!
          Поэтому-то автор и говорит о именно русских в своей статье, не распыляясь на виды общественного строя в России.
          Именно существование русских составляют для американцев центральную геополитическую проблему в Евразии с локальной точкой приложения потенциального установления режима США в Крыму и Украине!
          Татьяна
        2. Бензорез Сегодня, 08:16
          "А давайте я свою ложку дёгтя(ну куда я без неё )...Лично мне Крым этот и даром не нать,и деньгами не нать..."
          Бывает. Только как говорил один мой начальник- поздняк метаться.
          Бензорез
        3. 210окв Сегодня, 08:24
          Кстати такое мнение я слышу от многих на Кубани..Особенно от армян,у коих бизнес на побережье.. yes
          Цитата: Алексей7777777
          А давайте я свою ложку дёгтя(ну куда я без неё laughing )...Лично мне Крым этот и даром не нать,и деньгами не нать...А в выходящие Корабли НАТОвские с Босфора с тем же успехом ракетами закидать и с Новороссийска можно было...Сейчас не такие баталии на Море уже давно-...А вот санкции властьимущим только пофигу,а простому люду тяжелее жить стало...
          210окв
        4. Alexey-74 Сегодня, 08:26
          Хорошо, что таких как вы очень мало......я смотрю свой кошелек гораздо ближе к телу, чем наши национальные интересы.....при Союзе вы бы так не комментировали.....а при Сталине вас бы в расход пустили .......
          Alexey-74
        5. Вождь краснокожих Сегодня, 08:31
          Совершенно с вами согласен по поводу "возможных" натовских баз. После данных событий украина будет рада таковым хоть в Одессе, хоть в Чонгаре! Я уже упоминал, что авантюра в Крыму послужила катализатором реакции украинцев на вступление и сближение с НАТО. И теперь "гнезда" "западных друзей" можно будет представить хоть в Черниговской, хоть в Сумской областях. А оно нам надо?
          Вождь краснокожих
          1. rotor Сегодня, 09:58
            Я уже упоминал, что авантюра в Крыму послужила катализатором реакции украинцев на вступление и сближение с НАТО.


            Ой, ой, ой, какой стёб. Да если бы не Крым Украина была бы уже в НАТО. А если бы Россия не сопротивлялась, давно бы уже была колонией США, вот вы бы зажили!
            rotor
        6. silberwolf88 Сегодня, 08:35
          это не дёготь ... это уже навоз любезнейший ... исходя из вашей логики Курилы с Сахалином надо бы Японии отдать ... зря брали ... ну и так далее ... вернуть всё чем Россия прирастала ...
          Вы наверное бы и на фронте не упирались в рубежи ... а давайте сдадим ... враг продвигаясь дальше надеюсь устанет и остановиться сам ...
          silberwolf88
          1. Алексей7777777 Сегодня, 08:50
            Не болтайте ерундой,любезнейший...Как раз фронт и держаться будет,на таких как я...А вас вот где искать придётся,лозунги выкрикивающих в мирное время...
            Если я на твой конкретно счёт ошибся сейчас-прими мои искренние извинения... hi
            Алексей7777777
            1. shark Сегодня, 09:10
              Фронт на таких как Вы будет держаться ровно столько - сколько нужно для его сдачи. Упоротые активисты плохие воины. Лучшие воины -тихие, незаметные обыватели. Они ценят жизнь и им есть что терять. А безбашенные радикалы хороши на разогреве и потом исключительно в виде героического пушечного мяса. А в войну нужна стабильное состояние л.с., трезвый ум и заградотряды НКВД+СМЕРШ
              shark
              1. Алексей7777777 Сегодня, 09:19
                Ты бы про плохих воинов помолчал бы сейчас-я Призы Главкома брал на Балтике за артиллерийскую стрельбу,"хороший воин"...Сам-то кто будешь,род войск?
                Алексей7777777
        7. shark Сегодня, 09:05
          Очень очень глупо написали. Давайте отдадим Курск, Белгород, Орел, Тулу. Что бы "простому народу " жить было хорошо. Севастополь русский город, построенный русскими, политый русской кровью. И кто Вы такой ,что бы раздавать завоеванное предками? К сожалению, это жопничество становится приметой времени. Народец мельчает. Лишь бы в норке было что пожрать....
          shark
        8. arane Сегодня, 09:13
          Цитата: Алексей7777777
          А давайте я свою ложку дёгтя(ну куда я без неё laughing )...Лично мне Крым этот и даром не нать,и деньгами не нать...А в выходящие Корабли НАТОвские с Босфора с тем же успехом ракетами закидать и с Новороссийска можно было...Сейчас не такие баталии на Море уже давно-...А вот санкции властьимущим только пофигу,а простому люду тяжелее жить стало...

          arane
        9. AID.S Сегодня, 09:16
          Цитата: Алексей7777777
          Лично мне Крым этот и даром не нать,и деньгами не нать..

          А что нать? Безвиз, печеньки? Мозголяки в кастрюляки? Ельцынбелыйдомсвободу? Что лично Вы потеряли от возврата Крыма?
          AID.S
        10. Tusv Сегодня, 09:43
          Цитата: Алексей7777777
          А вот санкции властьимущим только пофигу,а простому люду тяжелее жить стало...

          Про санкции , начали петь до олимпиады в Сочи. Строительный кризис пытались спровоцировать. После олимпиады давление усилилось. Мы так сказать по мнению штатов, мала мала оборзели. Так что санкции все равно бы ввели. А вот санкции без Крыма и с Ним для простого народа большущая разница hi
          Tusv
        11. тухлик Сегодня, 09:45
          А мне чихать на твое личное мнение. am
          тухлик
        12. Сибирячка Сегодня, 10:37
          Вот видите - нас много и мнений много. Я хочу плюс к Донбассу ещё и Одессу.Хочу президента, который бы наплевал на ФСЕ-УСЕ-ВСе санкции всех подряд и референдумом РФ-Донбасс присоединил весь Донбасс. Киев не люблю. Плюрализм мнений.
          Сибирячка
          1. Алексей7777777 Сегодня, 10:44

            Ириш-УМНИЧКА!!!Плюрализм!!!!
            Алексей7777777
      2. Комментарий был удален.
      3. cniza Сегодня, 08:09
        Для них это сравнимо с публичной поркой на площади , с оголенными ягодицами , при большом стечении народа , вот и бесятся , у них от такого унижения , ещё долго будет зудеть в заду.
        cniza
      4. 210окв Сегодня, 08:22
        Ай какой облом! wassat
        Цитата: Logall
        Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма.

        Ясен '' красен''!
        Профукать Крым, для янки это не простительно. Вот и бесятся.
        Хорошо наши сработали.
        #крымнаш!!!
        210окв
        1. Logall Сегодня, 09:10
          Вообще не понятно!
          Если про мнение Алексея, то у каждого оно своё. Для этого мы здесь и собираемся. Мнениями делиться!
          ''Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались...!''
          Logall
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 08:23
      Теперь из-за Очакова придется Куев брать. Такова логика "красной черты".
      сибиралт
      1. KondratKo Сегодня, 10:05
        "придется Куев брать."
        Вот уже и свежие карты из генштаба:

        Чистим стволы и ждём приказа. )))
        |Сарказм|
        KondratKo
    4. Венд Сегодня, 11:00
      Цитата: Esoteric
      Американские империалисты вводят санкции против русских исключительно из-за Крыма.

      Против русских империалистов?
      А, когда в стране был социализм, американские империалисты тихо скулили в микрофоны радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа"... belay

      Да санкции не из-за Крыма, а просто потому что это Россия
      Венд
  2. Грэг Миллер Сегодня, 07:51
    Основные санкции против России за Крым ввели правительство Димки-Айфончика и правящая в России олигархия....
    Грэг Миллер
  3. Мур Сегодня, 07:52
    Отдай им Крым(тьфу-тьфу!) - вспомнят о притесняемых гомосеках.
    Разрешат гейпарады и прочий гомосяцкий кипеж(тьфу-тьфу!) - вспомнят о тяжелом положении свидетелей Иеговы.
    Станут все баптистами(тьфу-тьфу!) - вспомнят о сокращении популяции какого-нибудь винторогого барана.
    Не, играть с этими шулерами - забава для слабоумных.
    Мур
    1. Злодей Сегодня, 08:04
      Цитата: Мур
      Не, играть с этими шулерами - забава для слабоумных.

      И сколько раз их в шулерстве за руку ловили, так ведь сцы в глаза - всё божья роса, пора бы уже и канделябром поучить...
      Злодей
  4. parusnik Сегодня, 08:07
    Ну, а что прав герр Майер...У всего западного мира истерика, но что-то нет истерики по поводу Гуантанамо, Пуэрто-Рико..там же всё по честному , по американски...
    parusnik
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 08:26
      Ну, почему же.... Советский Союз регулярно обвинял "натовских стервятников" в захватнических агрессиях против простого латиномериканского (азиатского) народа....
      Вождь краснокожих
  5. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:14
    Ситуация с Крымом и Украиной это цугцванг для России.
    Не приняли бы Крым на Родину - удар по престижу, база нато в Севастополе итп.
    Приняли Крым на Родину - санкции, многие украинцы озлобились на Россию - дескать нож в спину итп.

    В общем и целом "западный мир" обыграл нас, если так можно выразиться по Украине с большим счетом.
    IGOR GORDEEV
    1. Мур Сегодня, 08:24
      Если продолжать мысль в контексте шахматной партии, то сели когда-то играть пара жлобов, один из которых ещё и пьющий был.
      В ходе игры была замена: с нашей стороны Пьющего на Темнейшего, а с противоположной ХЗ вообще на кого. Вот и ведёт теперь Темнейший эту партию с туманными перспективами - ибо поправить уже можно далеко не всё... what
      Мур
    2. silberwolf88 Сегодня, 08:29
      не надо путать следствия с причиной ...
      ... украина не за Крым обиделась ... она вообще даавно обижена ... бытовой национализм был и в самое советское время 70-80 годов ... разговоры о том что они поильцы и кормильцы всея Руси ... псевдошутливые анегдоты про москалей и прочее ... бандеровцев так и не добили ... повыпускали из лагерей ... СБУшное подполье не ликвидировано до конца ... вот и воспитали внучков/скакунов ...
      А уж Крым ... или то как их "бъёт Российская Армия" в Донбасе ... это уже просто повод попрыгать с злобным огнём в очах ...
      silberwolf88
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:33
        Цитата: silberwolf88
        не надо путать следствия с причиной ...... украина не за Крым обиделась ...

        Тогда главная причина - это Российская политика в отношении Украины, как в советское так постсоветское время. Теперь ничего не путаю?
        IGOR GORDEEV
      2. staviator Сегодня, 09:04
        ... украина не за Крым обиделась ... она вообще даавно обижена
        Вся эта украинская вакханалия по поводу России,это элементарная зависть и злоба за понимание собственной беспомощности и никчемности.Каклы предвкушали как голодная Россия будет умолять отменить санкции,как вступив в евросоюз они будут вытирать об нас ноги.Как заживут в сытой "свободной"Украине,как вступят в НАТО и будут равноправным членом в мировой экономике.пин -сы,забив в мозги скакунам сие перспективы пожинали плоды своей работы.Но пошло все не так,а ровным счетом наоборот,страна нищает,коррупция зашкаливает,режим Януковича оказывется был не такой уж и страшный.Поляки уже в открытую в паспортах намекают на возврат Львова.В Европе все больше появляются негативные статьи об "единственной стране защищающей гейропу от вторжения русских стране",плюс постоянное выпрашивание денег,которые идут в никуда.и т.д.Вот и остается только лаять брызгая бешеной слюной,от обиды и бессилия и продолжать гадить жителям Крыма,как будто после их диверсий крымчане со слезами кинуться обратно в объятия великих могучих "свободных"укров.
        staviator
  6. Strashila Сегодня, 08:14
    В те злопамятные дни 2014 американцы планировали свои действия в плоть до силового варианта, но им утерли нос... сыграли по их правилам их же крапленой колодой... и они проиграли. Вот и не могут успокоиться... бабки потрачены... а стульев нет.
    Strashila
    1. Topgun Сегодня, 08:32
      Где они проиграли? Они увели 40млн людей у России.
      Люди делают атомные бомбы, воюют итд, а земли у Росиии и так валом.
      Сокрушительная победа США, я не понимаю как етого можно не видеть...
      Topgun
      1. Strashila Сегодня, 08:40
        Территория и земля вещи совсем разные, получить полностью контролируемую территорию в подбрющье Европы, а выиграй американцы то и России... Украины там точно не было бы при любом раскладе... было бы Пуэрто-Рико вариант 2 в американском исполнении.
        Strashila
      2. идунавы Сегодня, 09:34
        Ещё не вечер.
        идунавы
  7. XXXIII Сегодня, 08:19
    Что пошло не так tongue
    XXXIII
  8. silberwolf88 Сегодня, 08:22
    Крым ли ... притеснение разных там сексуальных меньшинств (либерасты ... белоленточники и прочее) ... это просто повод ... будь мы сама демократичность (кто забыл вперёд в 90-е) ... нас бы всё едино дожимали до полного развала и разрухи ...
    silberwolf88
  9. mikh-korsakov Сегодня, 08:26
    Это все присказка, сказка начнется в сентябре. "Партнеры и друзья" Путина поняли, что экономическими мерами Россию не сломать. На открытый военный конфликт идти боязно. Остается выход - убрать Путина и заменить его каким-нибудь уродом, который и Крым отдаст, и гей-парады разрешит. Выполнение этого намерения идет по двум сценариям. Во-первых, можно, выполняя санкции силами американской разведки, вытаскивать на солнышко забугорные проделки наших олигархов, шантажировать их с тем, чтобы они силой своих денег организовали гос. переворот, убрав Путина по типу Альенде. Ясно, что накопать против того же условного Вексельберга можно немало, да и уже накопано, ждет своего часа, если вдруг накопать персонально против кого-то никак, можно высосать из пальца. Второй вариант организовать свержение Путина снизу, опираясь на разоблачение действительных и мнимых грехов нашей власти по части коррупции. Мол, они там жируют, а у народа все дорожает. Для этого нужен харизматичный лидер. Леша Навальный сам просится в лидеры, но вряд ли его одобрит вашингтонский обком, слишком засвечен. Если вспомнить историю майдана, там на поверхности явлений был вовсе не Порошенко, а типа Яценюка или Кличко, а Порошенко особо не светился, лишь только поняв, что теряет Крым предпринял отчаянную попытку вмешаться, но получил пендель и скрылся. Я думаю, что Вашингтон сейчас в тишине холит и лелеет кого-то из олигархов. Ну а что же власть?. Судя по чистке в наших органах, власть опасность понимает, хотя идиотизм наших политических ток-шоу очевиден, никто там достойного отпора дать не может даже Ковтуну. который не такой уж , как кажется - бьет в самое наболевшее. . Ну а дальше... Qui vivera, verra
    mikh-korsakov
    1. Stas157 Сегодня, 08:45
      Цитата: mikh-korsakov
      Это все присказка, сказка начнется в сентябре. .... Остается выход - убрать Путина и заменить его каким-нибудь уродом .... чтобы они силой своих денег организовали гос. переворот, убрав Путина по типу Альенде.
      Не прокатит. Путин прочно сидит. И Росгвардию, личную армию, охрану Путина, не зря создали. Думаю будут ждать окончания последнего избрания Путина. Так как Путина не свалить, а достойной замены Путину нет. Так вот с этой "недостойной" заменой как раз и проще разобраться будет.
      А пока, в тиши, подготавливают почву, людей, настроения.
      Stas157
    2. Tusv Сегодня, 09:21
      Цитата: mikh-korsakov
      На открытый военный конфликт идти боязно. Остается выход - убрать Путина и заменить его каким-нибудь уродом, который и Крым отдаст, и гей-парады разрешит. Выполнение этого намерения идет по двум сценариям.

      Видели мы такую попытку на Австралийском саммите. Так Владимир Владимирович туда с флотом пришел. Как бэ по просьбе австалийского правительства для защиты саммита
      Tusv
    3. fzr1000 Сегодня, 09:33
      Завального 1% по стране поддерживает и знает. Вы о чем?
      fzr1000
  10. polev66 Сегодня, 08:35
    крым не крым, повод для санкций в любом случае все равно бы нашли... пернули не там вот и санкции - обосновали бы 100 %
    polev66
  11. Alexey-74 Сегодня, 08:51
    Ничего не изменилось бы если бы Россия не забрала Крым. Только в военном аспекте сложнее было бы гораздо.....Америкосы начали полномасштабную атаку на Россию, у них есть план, и они его должны выполнить.....а осечка с Крымом спутала им все карты, теперь будут отыгрываться на Украине.
    Alexey-74
  12. sgapich Сегодня, 09:00
    Цитата: Злодей
    Цитата: Мур
    Не, играть с этими шулерами - забава для слабоумных.

    И сколько раз их в шулерстве за руку ловили, так ведь сцы в глаза - всё божья роса, пора бы уже и канделябром поучить...

    У вас кажется опечатка. Не канделябром, а "Калибром" laughing
    sgapich
  13. perepilka Сегодня, 09:12
    Да нормуль всё.
    Ну, медленно, и всё стадо, чо what
    И не говорите мне, что РФ за Донбасс вписатся должна. Во первых вписалась добровольцами, во вторых, а с какого перепугу то?
    И это, ВСЮ Киевскую область, но медленно, и никаких куроин нафиг!
    perepilka
  14. NordUral Сегодня, 09:13
    Крым только одна причина, хотя и важная. Просто мы, русские (в широком плане) им поперек горла. Да и просторы наши никак не дают им покоя. Хотя Штатам грех жаловаться, ведь они захватили, точнее отняли у коренных народов, попутно почти истребив их, самую благодатную часть Северо-Американского континента, что для тех, кто этого не знает в Америке и Европе, составляет половину территории современной России. А то, что мы видим на картах - огромная монструозная Россия и маленькие Европа и Штаты - это чей-то хитроумный план по выпячиванию незаконной, по мнению англосаксов, огромности России.
    Вот реальная карта мира с настоящими площадями по странам.

    А то нам рисуют половину земного шара и требуют отдать мировой общественности часть большую.
    NordUral
    1. perepilka Сегодня, 10:19
      Цитата: NordUral
      нам рисуют половину земного шара и требуют отдать мировой общественности часть большую.

      Дык не выживут же, Севера не фиг собачий what
      КанадУ надо забирать, вмесе с Аляскинской губернией request Ну хватит им уже оловянные острова кормить, ну и Австралию, до кучи, хоть и не любитель летнего отдыха, типа на солнышке пожариться
      perepilka
  15. rotor Сегодня, 09:42
    Американцы одержимы идеей абсолютного мирового господства и строительства Мировой Империи, с США как ее Метрополией. И санкции это лишь один из инструментов для оказания давления на непокорные государства.
    rotor
  16. Ментат Сегодня, 10:00
    Цитата: Алексей7777777
    Не болтайте ерундой,любезнейший...Как раз фронт и держаться будет,на таких как я...А вас вот где искать придётся,лозунги выкрикивающих в мирное время...
    Если я на твой конкретно счёт ошибся сейчас-прими мои искренние извинения... hi

    А вот эти картиночки — уже откровенное разжигание.
    Прикидываешься, что имеешь отношение к армии, а на самом деле оскорбляешь Россию. Что ты опубликовал, ты хоть сам понимаешь? Полицейский на этой картинке с флагом России на шевроне, приравнен к нацисту. Ты хоть понял, что оскорбил память всех русских и всех граждан России? Мерзость пихаешь на форум и метёшь языком, недоросль с седыми ***.
    Но это хорошо, что ты свою сущность показал, чтобы ни у кого заблуждений не было.
    Ментат
  17. Комментарий был удален.
  18. 1536 Сегодня, 10:12
    База в Очакове? Это будет сдерживающей составляющей от агрессивных действий украинцев. Сегодня над территориями бывшего СССР, получившими так называемую самостоятельность, установлен практически полный контроль. Войска США и НАТО в Прибалтике, Грузии, теперь вот на Украине, в Молдавии, видимо, скоро будут. Остается Средняя Азия, но там недалеко контролируемый Афганистан. Американцы вряд ли будут чинить провокации ради провокаций, как это делают народы бывших республик СССР. И геноцидом русского населения они тоже не будут заниматься. Так что, везде надо искать не только "минусы", но и "плюсы".
    А думать о геополитическом положении России надо было раньше, в конце 1980-х годов.
    1536
Картина дня