Хейли: Ирану не позволят шантажировать мир ядерной программой]

Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие,

Тегеран не должен иметь ядерного оружия, необходимо продолжить давление на иранское руководство, передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.заявила Хейли.Она подчеркнула также, что «необходимо продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН».В постпредстве США сообщили, что на следующей неделе Хейли посетит штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, где обсудит с руководством международного агентства «объем ядерной деятельности Ирана».Напомним, в понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если Вашингтон продолжит расширять санкции. Ранее иранский парламент одобрил законопроект о выделении $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы, которая станет одним из ответов на санкции США.