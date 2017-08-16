11:14 16 августа

Хейли: Ирану не позволят шантажировать мир ядерной программой

Тегеран не должен иметь ядерного оружия, необходимо продолжить давление на иранское руководство, передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.



Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие,
заявила Хейли.


Она подчеркнула также, что «необходимо продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН».

В постпредстве США сообщили, что на следующей неделе Хейли посетит штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, где обсудит с руководством международного агентства «объем ядерной деятельности Ирана».

Напомним, в понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если Вашингтон продолжит расширять санкции. Ранее иранский парламент одобрил законопроект о выделении $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы, которая станет одним из ответов на санкции США.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 29

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  1. Арон Заави Сегодня, 08:13
    Сейчас полетит... lol
    Арон Заави
    1. himRa Сегодня, 08:15
      Цитата: Арон Заави
      Сейчас полетит... lol

      Да и правильно полетит! laughing с какого перепугу США весь мир если иранцы грозились в адрес США ?
      himRa
    2. cniza Сегодня, 08:17
      Цитата: Арон Заави
      Сейчас полетит... lol


      Куда и зачем ? belay
      cniza
      1. Смог Сегодня, 08:20
        Цитата: cniza
        Куда и зачем ?

        Главное- ЧТО???? Виктор soldier drinks
        Смог
        1. cniza Сегодня, 08:22
          Константин hi drinks ,а ещё КАК ???
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 10:11
            Виктор, Костя приветствую Вас hi drinks Ну вы и назадавали вопросов. Я бы с привеликим удовольствием ответил и куда, и зачем, и что, и как. Только правила сайта нарушу при каждом ответе. Верю, что Вы тоже знаете мои ответы. wink
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 10:53
              Приветствую Сергей! hi drinks , с возвращением! Мы твои ответы слышим , но не озвучим , а США тоже догадывается.
              cniza
    3. vkl.47 Сегодня, 08:19
      "гегемон" теряет контроль. И всё валится из рук. И перетекает в хаус
      vkl.47
      1. Logall Сегодня, 09:00
        Хейли: Ирану не позволят шантажировать мир ядерной программой]

        Что можно Юпитеру, того нельзя быку!
        Logall
        1. Подрезчик Сегодня, 09:30
          А Иран кого-то шантажирует? Американские политики сами нагнетают обстановку, администрация Обамы хоть как то порешала вопрос, санкции снимать начали, вроде все успокоилось--на! поехали по новой! Уже много стран злых на америкосов, допрыгаться могут...
          Подрезчик
  2. olhon Сегодня, 08:15
    Что не день так пинок под зад полосатым. КНДР, Венесуэла, Иран. Про нас уже и не говорю.Силенок то хватит на всех..
    olhon
  3. Анатольевич Сегодня, 08:16
    Откуда в штатах столько змей подколодных?
    Анатольевич
    1. лесовозник Сегодня, 09:26
      Цитата: Анатольевич
      Откуда в штатах столько змей подколодных?

      Так это поганое государство формировалось грабителями убийцами и насильниками - генотип у них такой
      лесовозник
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:17
    США не умеют придерживаться договорённостей ... в этом контексте единственным гарантом страны становиться как раз наличие собственного ядерного оружия и средств глобальной доставки ... своим поведением они провоцируют Иран на продолжение собственных разработок ...
    Если США что-то там не устраивает в любом государстве ... прикрываясь риторикой о "вечных ценностях" они будут планомерно провоцировать и разрушать эти страны ... договариваться и идти на встречу просто бесполезно ... недоговороспособные они ...
    silberwolf88
  5. Борис Томаров_2 Сегодня, 08:21
    Снимете санкции, он и не будет угрожать.
    Борис Томаров_2
  6. капрал Сегодня, 08:21
    Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие

    laughing Ыну недопозволялись, теперь не знаете,как утихомирить.
    Иран,глядя на это, тоже захочет положить болт на все ваши резолюции.
    Как результат - очередное обострение на ближнем востоке.
    Мораль: толстомордова надо гасить. В назидание другим.
    капрал
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:33
      Цитата: капрал
      Мораль: толстомордова надо гасить. В назидание другим.


      Каддафи, Хуссейн, Милошевич, Асад, который " должен уйти"- их вина в чём?! Может, уже сга пора мочить?!
      Б.Т.В.
      1. капрал Сегодня, 08:43
        Цитата: Б.Т.В.
        Каддафи, Хуссейн, Милошевич, Асад, который " должен уйти"- их вина в чём?!

        У них не вина а предназначение разменных фигур в большой игре между Западом и Востоком. Мы пока проигрываем по счету. request Се ля ви.
        капрал
  7. Познающий Сегодня, 08:26
    Сшастам счас прям хоть разорвись... Россия растение на их визги положила, КНДР вааще грозит разбомбить, В Венесуэле Белый дом захватить готовятся, Иран плюет на их санкции, в ЕС ими недовольны... Прям караул для США самый что ни есть настоящий...
    Познающий
  8. Masya Masya Сегодня, 08:30
    необходимо продолжить давление на иранское руководство

    Так ещё санкций наложите и посмотрим, чья возмет... покамест контроль над ситуацией из рук то ускользает... если уже не ускользнул...
    Masya Masya
  9. К0щей Сегодня, 08:34
    не совсем по теме но... заметили, что новостей из ООН после смерти Чуркина почти нет? при нем каждую неделю на утубе и не только: Чуркин то, Чуркин того, Чуркин эту - красота. эх...
    К0щей
  10. Сибирь55 Сегодня, 08:43
    Она подчеркнула также, что «необходимо продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН».

    Полностью согласен, только...Не пойму,причём здесь Иран. request
    Сибирь55
  11. sheridans Сегодня, 08:50
    Сколько поколений сменилось,а ковбойские замашки осстались.
    sheridans
  12. Altona Сегодня, 08:56
    Опачки. А почему Индии, Пакистану, Израилю можно, а Ирану нельзя? Почему неядерным союзникам США в Европе можно раздавать тактические ядерные боеприпасы в любом формате?
    Altona
  13. Старый26 Сегодня, 09:04
    Что бы там не было, но еще одна ядерная держава под боком России не есть хорошо
    Старый26
  14. Siberia 9444 Сегодня, 09:04
    Завтра эта обезьяна скажет что и мы не достоины иметь ЯО fellow
    Siberia 9444
  15. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:30
    Америка сама залезла в свои дебры . Сначала всех запугивает , потом санкции вводит . У них от своего превосходства крыша едет . Уже не знают кого еще наказать , все вокруг виноваты только не они . Бог шельму видит , он ее и накажет . Они себя ведут в мире как беспредельщики , для них может плохо кончиться , если они сами не остановятся . Сами наживают себе врагов , а их становиться больше . Где им выгодно , они там ЯО размещаю , чтобы боялись другие , только не они . Мы в ООН голосовали чтобы Иран не разрабатывали это оружие , как в Сирии с химическим оружием. Что мы от этого получили , одни только санкции , да еще нас приравняли к террористам . Наверно хватить играть на Американские ворота. Они Украине строят военную базу , и все против нас . Мы еще с этими безумцами , должны смериться что они творят.
    Александр Абдрахманов
  16. Старый26 Сегодня, 10:01
    Цитата: Altona
    Опачки. А почему Индии, Пакистану, Израилю можно, а Ирану нельзя? Почему неядерным союзникам США в Европе можно раздавать тактические ядерные боеприпасы в любом формате?

    Вот только передергшивать не надо, чтобы показаться наиболее патриотичным. Никто и никогда не раздавал свои ядерные боеприпасы своим союзникам. Ни США, ни СССР. Да, ядерные боеприпасы хранились на территории стран-союзников. Как сейчас у американцев, так и в свое время у СССР. Но военнослужащие этих стран доступ к этим хранилищам не имели, как и к кодам. Ни венгры, ни чехи, ни поляки, ни восточные немцы. Как сейчас доступа к боеприпасам и кодам не имеет ни Германия, ни Италия, ни Турция. так что не надо выдумывать
    А нам так приятно будет иметь рядом очередную ядерную державу? Причем очередную мусульманскую, не светскую мусульманскую, а фундаменталистскую? Нам это очень нужно, учитывая аппетиты южного соседа?
    И давайте уже быть до конца объективными. Если вы возмущены, что Ирану не дают иметь ядерное оружие, что обязательно надо чтобы оно у него было для защиты своего суверенитета от внешнего агрессора, то как тогда относится к Грузии, которая тоже захочет иметь ядерное оружия для защиты от агрессора - России? Давайте уж тогда все на равных. Прибалтам оно тоже пригодится для защиты от "агрессора с востока". Почему нет? Ведь Ирану оно нужно, мы возмущены, что ему не дают возможности иметь его, так чем Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Польша хуже? Даже Украина? Давайте всем раздадим по бомбе и настанет всеобщее благоденствие?
    Старый26
  17. babali Сегодня, 10:11
    Молодцом г. Ники Хейли. Так их. И в хвост и в гриву. Спуску не давать.
    babali
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