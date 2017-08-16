11:13 16 августа

В Китае усовершенствовали Холл-двигатель

Харбинский политехнический университет КНР сообщает о том, в его лабораториях создана силовая установка, которую называют усовершенствованным Холл-двигателем. По сути, речь идёт об усовершенствованной конструкции цилиндрического двигателя, основанного на эффекте Холла. Эффектом Холла в физике называют возникновение так называемого холловского напряжения (поперечная разность потенциалов) при перемещении проводника с упорядоченно движущимися заряженными частицами (током) в магнитном поле.

О разработке представителей китайского университета сообщает и ресурс, отслеживающий новости науки.

В Китае усовершенствовали Холл-двигатель



Двигатели, основанные на эффекте Холла могут доставлять космические аппараты на более дальние расстояния, чем те, которые считаются предельными сейчас. Причём повышается скорость доставки.

В качестве примера приводится возможность менее затратной экспедиции к Марсу на космическом корабле с усовершенствованным Холл-двигателем. В двигателе, как отмечают китайские инженеры и учёные, используются ионы ксенона, которые приобретают ускорение благодаря электрическому полю. Число ионизированных атомов растёт – создаётся плазма. Она и выбрасывается из выхлопных сопел двигателя на гигантской скорости до 100-115 тыс. км/ч.



Из-за образования лавины ионов такие двигатели часто называют ионными.

При этом отмечается, что китайские инженеры добились миниатюризации Холл-двигателей и значительно увеличили их тягу.

По понятным причинам, существенный рост мощности ионных двигателей предъявляет новые требования и к конструкции летательных (космических) аппаратов.

Использованы фотографии: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. himRa Сегодня, 08:19
    Не удивлен! у них больше все студентов и патентов на изобретения и открытия китайцев еще покажут себя в мире ..
    .да и населения у них элементарно больше всех в мире,соответственно процент талантливых должен быть больше
    himRa
    1. vkl.47 Сегодня, 08:23
      Обычная ракета вроде около 46.000км/ч набирает а здесь больше 100.круто
      vkl.47
      1. himRa Сегодня, 08:46
        Цитата: vkl.47
        Обычная ракета вроде около 46.000км/ч набирает а здесь больше 100.круто

        это разные движки,обычная преодолевает земное притяжение а ионный двиг нет но он может работать долго а обычная -нет
        himRa
      2. umah Сегодня, 08:47
        Ну, если западная цивилизация не интересуется космической экспансией, почему бы этим не заняться восточной?
        umah
        1. BlackMokona Сегодня, 09:04
          У западной цивилизации аппараты на таких движках давно летают по солнечной системе.
          Dawn (с англ. — «Рассвет», произносится Дон) — автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная НАСА 27 сентября 2007 года для исследования астероида Веста и карликовой планеты Цереры.
          АМС оборудована тремя ксеноновыми ионными двигателями, разработанными на основе образца, испытанного на зонде Deep Space 1.
          BlackMokona
    2. Muvka Сегодня, 08:44
      И я не удивлен. У них обычные то ракеты плохо летают. Очередные мечты китайцев. А написать можно что угодно. Жаль, что если написать про двигатель в прессе, то он не заработает.
      Muvka
      1. himRa Сегодня, 08:55
        Цитата: Muvka
        И я не удивлен.

        понимаю Ваш сарказм,подозреваю что с ,,нашими,, руководителями скоро только он и будет! останется нам только плюваться ...
        китайцы неумолимо выиграют в долгосрочной перспективе,если конечно у них не замутить ,, майдан,,
        himRa
      2. Смог Сегодня, 08:56
        Ага! Также европейцы думали когда китайцы изобрели порох.
        Смог
        1. Muvka Сегодня, 09:09
          Порох - это не такое технологичное изобретение. Его можно получить неспециально. А вот двигатель вряд ли просто так может получиться.
          Muvka
        2. himRa Сегодня, 09:38
          Цитата: Смог
          Ага! Также европейцы думали когда китайцы изобрели порох.

          Само по себе изобретение пороха ничего не значило!Долгое время (не знаю точно) лет так 300 пороховые ружья не давали преимуществ перед луками со стрелами (арбалетами)особенно в ближнем бою! сабля,лук,пика были предпочтительнее а вот когда появилась промышленность и возможность создавать надежные стволы,качественные пороха,патроны,и револьвер вот тогда появилось преимущество,а это случилось совсем недавно по историческим меркам wink для справки : с лука за секунду можно сделать два выстрела!
          himRa
    3. Skif83 Сегодня, 09:51
      Не факт!
      Вот негров тоже до хрена в мире, а толку от них много?
      Просто образованием нужно заниматься, а не имитировать, как это делает настоящий Минобр!
      Там, к сожалению, тоже засели "менагеры".
      Это второе внутреннее зло, после "пятой колонны" либерастов.
      От этой гадости нужно избавляться самыми кардинальными методами!
      Skif83
      1. himRa Сегодня, 10:04
        Цитата: Skif83
        Не факт!
        Вот негров тоже до хрена в мире, а толку от них много?

        1-китайцев в разы больше чем негров это факт....
        2-у негров никогда не было империи а у китацев была...факт...
        3-надеюсь вы не фашист..... и не считаете что определенным национальностям не доступно ...
        4- их больше в 10-11 раз чем нас,по логике процент талантливых будет больше...
        если отвечаете то цитируйте а то не понятно кому вы отвечаете автору,комментатору,или собственным мыслям! laughing
        himRa
        1. AUL Сегодня, 10:41
          Не процент, а абсолютная величина...
          AUL
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 08:19
    Любопытно. Чьими разработками пользуются на этот раз?
    Чёрный Полковник
    1. Арон Заави Сегодня, 08:22
      Цитата: Чёрный Полковник
      Любопытно. Чьими разработками пользуются на этот раз?

      Гм. А чьими разработками пользовались китайцы создавая порох, ракеты, бумагу и т/д. Китайцы великий народ с колосальным потенциалом. Лет через 20 они твердо займут позицию,которую сегодня занимают США и в экономике и в политике.
      Арон Заави
      1. сибиралт Сегодня, 08:31
        Ага. Китайцы изобрели порох, а до пушки почему -то не додумались. Парадокс? laughing
        А об ионных двигателях писали еще в середине прошлого века в нашем "Юном технике". hi
        сибиралт
        1. сорок восьмой Сегодня, 08:44
          Жаль, что в "Юном технике" не собрали рабочий прототип.
          Вертолет тоже Да Винчи придумал, только его четыре сотни лет не могли сконструировать.
          Идея не стоит ничего, а вот ее воплощение...
          сорок восьмой
        2. voyaka uh Сегодня, 09:46
          Додумались до ракеты. Похожей на Катюшу. Из бамбука, укрепленной
          обручами по всей длине.
          voyaka uh
      2. Ilya-spb Сегодня, 08:36
        Порох, ракеты и бумага - разработки индусов.

        Китайцы - великие плагиаторы.
        Ilya-spb
        1. Смог Сегодня, 08:59
          Цитата: Ilya-spb
          Порох, ракеты и бумага - разработки индусов.

          А еще они изобрели слонов.
          Смог
      3. seos Сегодня, 08:55
        Это китайцы тебе рассказали, что они порох, бумагу и ракеты придумали? Китайцы любители подтасовывать историю, чем они кстати до сих пор занимаются...
        seos
    2. seregatara1969 Сегодня, 09:00
      разработка холла
      seregatara1969
    3. Кент0001 Сегодня, 10:04
      Естественно американскими
      Кент0001
  3. сорок восьмой Сегодня, 08:23
    Китайцы творят историю!
    сорок восьмой
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Буря в стакане воды. Закрутили в известном движке газовый поток. Уровень разработки - диплом бакалавра МИРЭА. Приём - достаточно тривиальный и часто применяемый.
    Лучшие в мире, и самые мощные плазменные двигатели делают на "Факеле" в Калининграде, разработка МИРЭА. СДП называются.
    Я бы оценил такое - как "рацуху" времён СССР. laughing
    Горный стрелок
    1. капрал Сегодня, 08:30
      Цитата: Горный стрелок
      Лучшие в мире, и самые мощные плазменные двигатели делают на "Факеле" в Калининграде

      Только наши аппараты что то к Юпитеру и поясу астероидов не летают. recourse
      капрал
      1. К0щей Сегодня, 08:41
        Цитата: капрал
        Только наши аппараты что то к Юпитеру и поясу астероидов не летают.

        тут скорее из-за того, что такие полеты - это чистая наука, а на нее у нас мало денег выделяется. к тому же наши не умеют из полета спутника забабахать сериал в 10-20 серий и крутить потом его по всему миру собирая огромные бабки. до всяких BBC, national geographic нашим очень далеко, как и в разделе "блокбастер" "защитникам" до "мстителей".
        К0щей
        1. капрал Сегодня, 08:46
          Цитата: К0щей
          это чистая наука, а на нее у нас мало денег выделяется. к тому же наши не умеют из полета спутника забабахать сериал в 10-20 серий

          В целом - ваша правда. И это не радует.
          капрал
    2. серафимамурский Сегодня, 10:05
      Это на "Факеле" сделали двигатель к ракете которая не полетела на Марс?
      серафимамурский
  5. andy.v.lee Сегодня, 08:34
    Не удивлюсь, если будет новость, китайцы "открыли Будду"!
    andy.v.lee
    1. сибиралт Сегодня, 10:10
      Если считать достижение Китая в миллиардной дешевой рабочей силе, то ему конкурентов не было. Вся передовая сборка из США перекочевала к ним. Как только китайцы прибавили рост зарплаты, прирост ВВП начал сдуваться, производство подорожало, продажи снизились. Российской элите нужно обесценить рубль, равно как и стоимость рабсилы ниже китайской. Тогда мы пойдем по следам Китая. Другого не придумать при нашей экономической системе. Таков закон рынка.
      сибиралт
      1. himRa Сегодня, 10:23
        Цитата: сибиралт
        Российской элите нужно обесценить рубль, равно как и стоимость рабсилы ниже китайской. Тогда мы пойдем по следам Китая.

        хе,хе опомнились! УЖЕ сделано именно так как вы предлогаете!
        не большое НО.... нас меньше чем китайцев в 10-11 раз а вот этот параметр меняется столетиями!
        himRa
  6. Wedmak Сегодня, 08:44
    китайские инженеры добились миниатюризации Холл-двигателей и значительно увеличили их тягу.

    Они и так были не сильно большими. А тяга возросла насколько? В два раза? Вроде как больше чем 300 мН тяги еще не добились. Это раз. Скорость истечения плазмы и так была не более 50 км/с, это 180 тыс. км/ч. О какой гиганской скорости в 110-115 тыс. км/ч речь? Это два.
    Такое впечатление, что китайцы взяли готовый движок, маленько сдвинули/повернули на нем запчасти, покрасили и выдали за новый, усовершенствованный.
    Гении.
    По понятным причинам, существенный рост мощности ионных двигателей предъявляет новые требования и к конструкции летательных (космических) аппаратов

    Еще один болт в крепления добавят?
    Wedmak
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:55
      Вы правы. Все именно так и есть.
      Горный стрелок
  7. Selin Andrey Сегодня, 08:48
    Масса рабочего тела маловата. Разгоняться будет девайс сутками. И тормозить также.
    Selin Andrey
    1. Wedmak Сегодня, 08:52
      Там не масса маловата, а тяга маловата. Эти движки используют для ориентации спутников в основном. Чтобы лететь к другим планетам, корабль будет разгонятся даже не сутками - неделями и месяцами. Зато а) разгон будет постоянный, движки могут работать годами б) достигнутая скорость будет гораздо больше, чем у современных химических движков.
      Wedmak
      1. ghby Сегодня, 10:59
        Цитата: Wedmak
        Чтобы лететь к другим планетам, корабль будет разгонятся даже не сутками - неделями и месяцами. Зато а) разгон будет постоянный, движки могут работать годами б) достигнутая скорость будет гораздо больше, чем у современных химических движков.

        ... И мы приходим к разработке Ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (ЯЭДУ), которую разрабатывают Росатом и Роскосмос.
        ghby
  8. нахтигалзиф Сегодня, 08:49
    Цитата: andy.v.lee
    Не удивлюсь, если будет новость, китайцы "открыли Будду"!

    ...а вот британские ученые доказали,что...
    нахтигалзиф
  9. DEZINTO Сегодня, 08:54
    Никто никуда не полетит. Никакие новые двигатели не применят! Никаких путешествий в космос! Все будут по старинке на нефти ездить по земле, потом война за ресурсы, воду, нефть, хаос, разруха, деградация......а потом опять палку-копалку изобретут.
    DEZINTO
    1. Wedmak Сегодня, 09:03
      Ну, не все так плохо. Со скрипом и скрежетом начался процесс перехода с бензиновых движков на электрические и гибридные. Даже в России задумались о строительстве инфраструктуры для таки автомобилей. А крупные автоконцерны все больше экспериментируют с гибридными движками.
      Это будет долго, нудно, не без скандалов, но процесс пошел.
      Wedmak
    2. himRa Сегодня, 09:49
      Цитата: DEZINTO
      Никто никуда не полетит. Никакие новые двигатели не применят! Никаких путешествий в космос! Все будут по старинке

      Вот ....вот это мне уже нравится.....
      товарищ точно знает,не ну ...я тоже ясновидящий,так шта привет коллега ! drinks
      Жириновский это Вы? оченььь похоже по стилю но его слова удивительным образом сбываются
      himRa
  10. лысова Сегодня, 09:16
    А температуру материалы выдержат? Да и побочные поля не помешают? 8000
    лысова
  11. ВАЗ2106 Сегодня, 09:24
    ни чиго не понял, но интересно
    ВАЗ2106
  12. eleronn Сегодня, 09:33
    Осталась сущая мелочь - построить этот модуль и на параметрических испытаниях подтвердить заявленные характеристики. А вот с этим у китайцев проблеммы.
    eleronn
  13. серафимамурский Сегодня, 10:09
    Конечно можно сколь угодно ёрничать над китайскими товарищами, но что то мне подсказывает что хоть мы и считаем себя умнее и как бы техника у нас лучше, но до Марса доберутся первыми они. В космической гонке важен результат а не академические умозаключения.
    серафимамурский
  14. Ментат Сегодня, 10:13
    Цитата: himRa
    китайцы неумолимо выиграют в долгосрочной перспективе,если конечно у них не замутить ,, майдан,,

    Какие-то основания есть под вашим странным заявлением? Разверните вашу сенсацию. Какие рассуждения привели вас к этой глубокомысленной сентенции?
    Ментат
    1. himRa Сегодня, 10:35
      Цитата: Ментат
      Какие-то основания есть под вашим странным заявлением? Разверните вашу сенсацию. Какие рассуждения привели вас к этой глубокомысленной сентенции?

      Почитать мои посты никак? аргумент что их в 10-11 раз численно больше,я так понимаю,для вас не аргумент? а численность меняется столетиями!
      или для вас не аргумент что в любых сообществах людей существует определенный процент ,,странных, людей и они при определенных материальных условиях и являются двигателями прогресса?
      какие еще нужны аргументы для ваших ,,сентенций,, wink
      himRa
  15. Ментат Сегодня, 10:17
    Цитата: Арон Заави
    Лет через 20 они твердо займут позицию,которую сегодня занимают США и в экономике и в политике.

    У вас странные представления об экономике и политике.
    Ментат
  16. yehat Сегодня, 10:57
    я так и не понял, в чем же китайцы усовершенствовали двигатель?
    по-моему, просто сделали новую реплику на основе текущих технологий.
    то, что они находят ресурсы заниматься этой проблемой - реально круто,
    но вот усовершенствований никаких я не вижу и это не круто.
    yehat
  17. Ментат Сегодня, 11:03
    Цитата: himRa
    Цитата: Ментат
    Какие-то основания есть под вашим странным заявлением? Разверните вашу сенсацию. Какие рассуждения привели вас к этой глубокомысленной сентенции?

    аргумент что их в 10-11 раз численно больше,я так понимаю,для вас не аргумент?

    Нет, естественно. На развитие науки влияет не только количество талантливых людей (которые могут выращивать рис), но и научная школа, менталитет, уровень образованности населения в целом, социальные факторы.
    Поинтересуйтесь уровнем урбанизации Китая. Для повышения этого показателя власти Китая в 1975 году провели реформу, согласно которой городом стали считаться посёлки с населением выше 3000 человек. Это откровенная манипуляция цифрами. Подавляющая часть китайцев по факту живёт в сельской местности и к науке никогда не будет иметь отношения при текущих реалиях.

    или для вас не аргумент что в любых сообществах людей существует определенный процент ,,странных, людей и они при определенных материальных условиях и являются двигателями прогресса?
    какие еще нужны аргументы для ваших ,,сентенций,, wink

    Какие ещё? У вас далеко простирающиеся мысли :) Для этого «процента населения» должна существовать принципиальная возможность самореализации. Поинтересуйтесь политикой внутренней миграции Китая. Прописанные в сельской местности по сути не имеют полноценного доступа к системе высшего образования и медицинского обслуживания в городах.
    Ваше даже не теоретизирование, а предположение разбивается сегодня о китайские реалии.
    Ментат
  18. Bert Сегодня, 11:07
    Что значит здоровое общество. И горючее на дне океана открыли и космос освоили собственные гражданские самолеты и поезда за 500 км час по всей стране и многомного чего еще. А ведь в 1980 год феодальная страна телеги быки да еще наша техника начала 50 годов. Совсем не за счет распродажи природных ресурсов. Что значит умный человек пришел к власти. Я про Дэна да и кстати компартия до сих пор во главе. А чего добились мы за 27 лет?
    Как то давно читал один забугорный исследовательский фонд анализировал свои прогнозы по развитию стран мира. Прогноз не совпал. Стали разбираться в причинах и пришли к выводу не важно образован народ или нет не важно наличие природных ресурсов самое главное кто стоит у власти.Если дураки стране прозябать если воры то же самое. Если умные страна будет процветать. Китай очень яркий тому пример. Китайцы кстати и 1000 лет назад были трудолюбивыми правда толку от того никакого не было. В говне возились. Дэн пришел грамоте обучались ипоперли. Конечно и развитые страны помогли им. ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСВО ДЕЛАЕТ СТРАНУ МОГУЧЕЙ ИНЕПОБЕДИМОЙ. А ЕЕ ГРАЖДАН БОГАТЫМИ. Я видел Китай 80 деревня деревней прошлый век. А ведь вначале мы тоже дернулись по китайскому сценарию но грозный оклик Ельцина быстро оборвал визит вКитай Черномырдина. Ну как то так. Это прежде я на китайцев смотрел как на отсталых.И дело не в количестве народонаселение. Китайцы могут себе позволить брошенные вновь отстроенные города. А вот построили а жить не захотели. При всем вся инфраструктура светофоры и прочь работает даже дворники улицы убрают. Как говорил Высоцкий "Откуда деньги Зин"? Так что все их успехи благодаря тем кто стоит во главе и только им. Но вот эти успехи и настораживают. Речи пошли о возрождении великой нации. К чему пришла Германия с такими пожеланиями мы помним. Хотя тогда мы готовились воевать на чужой территории или просто шапками закидать реальность была ужасной. Миллионы жизней наших людей сожрала хорошо подготовленная военная машина Германии. А мы бездарно пятились до самой Москвы. А ведь перед войной настроения да мы порвем немца как Тузик грелку. То биш нынешние. Так собственные соображения. Что бы развивать науку нужны благоприятные условия. В Китае они есть и воплощаются в реальные дела технического прогресса. И это далеко не предел.
    Bert
  19. Керенский Сегодня, 11:08
    Цитата: himRa
    аргумент что их в 10-11 раз численно больше,я так понимаю,для вас не аргумент?

    Это они говорят о своей численности. В Сети была хорошая статья (не упомню источник) про то, что их совсем не не столько. Там приводились логичные аргументы. Например, если выкинуть из площади Китая места, непригодные для проживания, то на оставшийся площади существенно возрастает плотность населения....
    Керенский
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