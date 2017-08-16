В Китае усовершенствовали Холл-двигатель
Харбинский политехнический университет КНР сообщает о том, в его лабораториях создана силовая установка, которую называют усовершенствованным Холл-двигателем. По сути, речь идёт об усовершенствованной конструкции цилиндрического двигателя, основанного на эффекте Холла. Эффектом Холла в физике называют возникновение так называемого холловского напряжения (поперечная разность потенциалов) при перемещении проводника с упорядоченно движущимися заряженными частицами (током) в магнитном поле.
О разработке представителей китайского университета сообщает и ресурс, отслеживающий новости науки.
Двигатели, основанные на эффекте Холла могут доставлять космические аппараты на более дальние расстояния, чем те, которые считаются предельными сейчас. Причём повышается скорость доставки.
В качестве примера приводится возможность менее затратной экспедиции к Марсу на космическом корабле с усовершенствованным Холл-двигателем. В двигателе, как отмечают китайские инженеры и учёные, используются ионы ксенона, которые приобретают ускорение благодаря электрическому полю. Число ионизированных атомов растёт – создаётся плазма. Она и выбрасывается из выхлопных сопел двигателя на гигантской скорости до 100-115 тыс. км/ч.
Из-за образования лавины ионов такие двигатели часто называют ионными.
При этом отмечается, что китайские инженеры добились миниатюризации Холл-двигателей и значительно увеличили их тягу.
По понятным причинам, существенный рост мощности ионных двигателей предъявляет новые требования и к конструкции летательных (космических) аппаратов.
О разработке представителей китайского университета сообщает и ресурс, отслеживающий новости науки.
Двигатели, основанные на эффекте Холла могут доставлять космические аппараты на более дальние расстояния, чем те, которые считаются предельными сейчас. Причём повышается скорость доставки.
В качестве примера приводится возможность менее затратной экспедиции к Марсу на космическом корабле с усовершенствованным Холл-двигателем. В двигателе, как отмечают китайские инженеры и учёные, используются ионы ксенона, которые приобретают ускорение благодаря электрическому полю. Число ионизированных атомов растёт – создаётся плазма. Она и выбрасывается из выхлопных сопел двигателя на гигантской скорости до 100-115 тыс. км/ч.
Из-за образования лавины ионов такие двигатели часто называют ионными.
При этом отмечается, что китайские инженеры добились миниатюризации Холл-двигателей и значительно увеличили их тягу.
По понятным причинам, существенный рост мощности ионных двигателей предъявляет новые требования и к конструкции летательных (космических) аппаратов.
Использованы фотографии: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS
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