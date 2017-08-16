11:14 16 августа

США: Вводим санкции против Ирана за поддержку терроризма

США отреагировали на заявления руководства Ирана по поводу возможного возобновления работ в рамках ядерной программы. Напомним, что в результате многолетних переговоров с участием России в 2015 году удалось, казалось бы, окончательно договориться по свёртыванию ядерной программы Ирана, после чего Запад начал снятие антииранских санкций. Теперь официальный Тегеран, реагируя на заявления Трампа о необходимости возврата санкционных мер, предупреждает, что после введения санкционных мер Иран вернётся к работам по обогащению урана.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что «Иран пытается взять весь мир в заложники». Комментируя заявления Белого дома о готовности ввести антииранские санкции, Хейли объявила, что введение санкций «не связано с иранской ядерной программой». Мол, если мы введём санкции, то вам нельзя возвращаться к ядерной программе, так как санкции с ней не связаны. Типичная американская логика.

США: Вводим санкции против Ирана за поддержку терроризма



Эта логика из той же серии, что и отказ от сотрудничества по ядерной программе КНДР. Напомним, что в своё время США достигли с КНДР договорённостей о том, что Пхеньян свернёт свою программу, а взамен Вашингтон предпримет все меры для обеспечения Северной Кореи электроэнергией и будет осуществлять совместный мониторинг. Через некоторое время США сами нарушили свои обещания, после чего Пхеньян и возобновил свою ракетно-ядерную программу, критикуемую США.

Никки Хейли заявляет, что санкции против Ирана США ввели «за поддержку терроризма». Повод найдут всегда... Причём г-жа Хейли не уточняет, почему же в таком случае санкции не вводятся в отношении Саудовской Аравии, ведь в Конгрессе признали, что именно Саудовская Аравия занималась поддержкой террористов и стояла за атакой 11 сентября.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 27

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  1. Altona Сегодня, 08:59
    Насчет поддержки терроризма, то пусть США наложат санкции на себя и Великобританию. Это они его вырастили и выкормили. И для всего мира это уже не секрет.
    Altona
    1. Алексей7777777 Сегодня, 09:06
      good Неа...Стрелочника надо найти в этом случае... laughing Тут две кандидатуры на сегодня-РФ или Иран...Блин-КНДР забыл!!!!!!!!Точно!!!!Вот он,Зловещий Мордор wink
      И мы,силы зла в глазах "партнёров"...
      Алексей7777777
      1. vkl.47 Сегодня, 09:17
        И не нужен мир. Им нужны поводы и угрозы что бы строить про по всей планете. Что бы взять нас с китаем в кольцо
        vkl.47
      2. Logall Сегодня, 09:18
        Лёша, это и есть ''истина''
        Logall
    2. Маз Сегодня, 09:53
      А ничо , что ксир, воюют с Игил в Сирии не щадя живота своего, в полном смысле этого выражения? Как за собственную землю ? Снова двойные стандарты и израильский след.
      Маз
  2. svp67 Сегодня, 09:03
    Слушая представителей США в ООН, иногда думаешь, что в Америке действительно все ходят на головах...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
      hi Скорее уж - по головам .
      bouncyhunter
  3. капрал Сегодня, 09:05
    Если политические противники не утруждают себя поиском правдоподобных обоснований своих действий, то точно знают, что с мнением оппонентов можно не считаться, ибо оппоненты слабы и их мнение можно игнорировать.
    Говорили же, что одни лишь озабоченности до добра не доведут.
    капрал
    1. To be or not to be Сегодня, 09:11
      ""В.И.Ленин подчеркивал, что в условиях империализма военные или мирные пути решения неизбежно возникающих конфликтов - лишь формы, никак не влияющие на саму суть империализма, как явления: «Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая степень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли; при этом делят они его «по капиталу», «по силе» - иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития; для понимания происходящего надо знать, какие вопросы решаются изменениями силы, а есть ли это - изменения «чисто» экономические или внеэкономические, (например, военные), это вопрос второстепенный, не могущий ничего изменить в основных взглядах на новейшую эпоху капитализма»
      To be or not to be
  4. Борис Томаров_2 Сегодня, 09:05
    Насколько, я в курсе из открытых источников СМИ Иран, например в Сирии выступил против террористов, о какой поддержке может идти речь. А в ответ на санкции США, Иран в своем праве возродить ядерную программу. Чем больше стран с ЯВ, тем меньше амбиций у США по переустройству миропорядка.
    Борис Томаров_2
    1. Walanin Сегодня, 10:46
      Для большей части мира Хезболла это террористическая организация. Хезболла сидит на обеспечении Ирана.
      Walanin
  5. Altona Сегодня, 09:10
    Цитата: Борис Томаров_2
    Иран, например в Сирии выступил против террористов,

    ---------------------------
    Вы правы. И кстати, почему США в одностороннем порядке вводят санкции? Они уже одни на белом свете? Почему не через ООН, не через международное обсуждение? А просто собираются 98 американских конгрессменов плюс штопанный Маккейн и получите санкции, пожалуйста. Страны, которые находятся в десятках тысяч миль от маккейновской Аризоны.
    Altona
  6. Гардамир Сегодня, 09:23
    Россия однажды уже поддержала санкции против Ирана. Будем ждать когда теперь.
    Гардамир
    1. Dashout Сегодня, 10:28
      Тем более, что это подлое дело развивается - недавно мы под похвалу сша поддержали санкции против КНДР stop
      Dashout
    2. Tusv Сегодня, 10:59
      Цитата: Гардамир
      Россия однажды уже поддержала санкции против Ирана. Будем ждать когда теперь.

      Если персы выйдут из ядерной сделки, то разу. Россия и Иран поссорятся Сша довольно потирают руки. Цель дстигнута
      Tusv
  7. NordUral Сегодня, 09:24
    Пора бы уже и нам перенять эту милую англосаксонскую привычку - вводить по поводу или без него, сасанкций против тех, кто неугоден верхушке Запада. А уж за поддержку мирового терроризма - сам Бог велит это сделать.
    NordUral
  8. Антон Болдаков Сегодня, 09:27
    Судя по всему - США потихоньку теряют контроль над ситуацией. Такое впечатление, что Трамп сознательно раскачивает США, чтобы в итоге всю вину за провалы и политические "ахтунги" впоследствии с чистой совестью переложить на Конгресс.
    Антон Болдаков
    1. Dashout Сегодня, 10:29
      А вы его не переоцениваете? Помните как окружение обсуждало заумные шахматные ходы "гроссмейстера" Остапа Бендера?
      Dashout
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:37
    Неужели Трамп такой умный и дальновидный? У них же выборы в Конгресс и Сенат скоро. А этот Конгресс, как ошалелый, рушит все вокруг. Так и "прокатят" ведь... А Трамп - в стороне. Он же ничего, ему "руки выкрутили"!
    Горный стрелок
  10. Altona Сегодня, 09:48
    Цитата: Антон Болдаков
    Такое впечатление, что Трамп сознательно раскачивает США

    -----------------------------
    США раскачивает Сорос и команда глобалистов в лице Демократической партии США. И им видимо уже настолько пофигу, что поджигают уже собственную избушку.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 09:50
    Цитата: Горный стрелок
    Неужели Трамп такой умный и дальновидный?

    ------------------------------
    А зачем ему умничать и дальновидеть? Конгресс и Сенат вполне успешно отобрали у него почти все полномочия, оставив только право подписи. Так что Трамп-это сейчас просто ходячая шариковая ручка для подписи документов.
    Altona
  12. лысова Сегодня, 09:55
    А завтра он очередную причину удумает. Побеспокоился бы лучше о внутренних делах, самоуверенности через край.
    лысова
  13. Костадинов Сегодня, 10:14
    Вот к чему привел договор с США. Сейчас лучший повод для Ирана закупит ядерное оружие у КНДР и лицензию на его производства. Платит они будут нефтью.
    Костадинов
  14. Berkut24 Сегодня, 10:23
    США: Вводим санкции против Ирана за поддержку терроризма

    Ой, чья бы мычала....
    Berkut24
  15. rotor Сегодня, 10:25
    Саудовская Аравия и Израиль это столпы американской гегемонии на Ближнем Востоке, а вот Иран перестал быть таковым, за что и наказывается.
    rotor
  16. seregatara1969 Сегодня, 10:37
    очередной повод наложить санкции на кого то
    seregatara1969
  17. igorserg Сегодня, 10:46
    "если мы введём санкции, то вам нельзя возвращаться к ядерной программе" - это называется правила игры... обычно правда они оговариваются заранее и принимаются обеими сторонами... например в шашках - берем/не берем зафук.
    igorserg
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