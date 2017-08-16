США: Вводим санкции против Ирана за поддержку терроризма

США отреагировали на заявления руководства Ирана по поводу возможного возобновления работ в рамках ядерной программы. Напомним, что в результате многолетних переговоров с участием России в 2015 году удалось, казалось бы, окончательно договориться по свёртыванию ядерной программы Ирана, после чего Запад начал снятие антииранских санкций. Теперь официальный Тегеран, реагируя на заявления Трампа о необходимости возврата санкционных мер, предупреждает, что после введения санкционных мер Иран вернётся к работам по обогащению урана.Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что «Иран пытается взять весь мир в заложники». Комментируя заявления Белого дома о готовности ввести антииранские санкции, Хейли объявила, что введение санкций «не связано с иранской ядерной программой». Мол, если мы введём санкции, то вам нельзя возвращаться к ядерной программе, так как санкции с ней не связаны. Типичная американская логика.Эта логика из той же серии, что и отказ от сотрудничества по ядерной программе КНДР. Напомним, что в своё время США достигли с КНДР договорённостей о том, что Пхеньян свернёт свою программу, а взамен Вашингтон предпримет все меры для обеспечения Северной Кореи электроэнергией и будет осуществлять совместный мониторинг. Через некоторое время США сами нарушили свои обещания, после чего Пхеньян и возобновил свою ракетно-ядерную программу, критикуемую США.Никки Хейли заявляет, что санкции против Ирана США ввели «за поддержку терроризма». Повод найдут всегда... Причём г-жа Хейли не уточняет, почему же в таком случае санкции не вводятся в отношении Саудовской Аравии, ведь в Конгрессе признали, что именно Саудовская Аравия занималась поддержкой террористов и стояла за атакой 11 сентября.