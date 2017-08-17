Путин снова едет в Крым… Готовьтесь там, в Севастополе

Говорят, что, если сложить все ноты МИДа Украины, посвященные визитам наших первых лиц в Крым, то получится мелодия юмористического сериала «Страна дураков». Только недавно был очередной протест по поводу «очередного несогласованного с Украиной визита российской делегации во главе с премьер-министром», и вот снова приходится браться за перо.Побывав в «Артеке» в июне, Владимир Владимирович снова едет в Крым. С одной стороны, нарушать территориальную целостность Украины и попирать ее государственный суверенитет, с другой стороны…А действительно, не на пляжи же он собрался?Рисуется понимание того, что Крым является весьма «больным» местом, иначе как еще расценивать не просто визит для камер СМИ, как в июне, а трехдневную поездку, которая продлится до 20 августа.Есть мнение, что в этот раз разговор с некоторыми крымскими деятелями будет весьма серьезен, и после окончания визита мы увидим череду отставок и заявлений «по собственному желанию» и «в связи со здоровьем».Будет весьма непростой разговор, в ходе которого президент попросит доложить губернатора Овсянникова и главу Крыма Сергея Аксенова о выполнении поручений, которые он давал в рамках «артековской» встречи.Учитывая, с каким скрипом идет «перестройка» в Крыму, сколько там сегодня еще нерешенных проблем, на которые местные элиты просто не обращают внимания, погоны и должности полетят однозначно. В море.И навряд ли для бравурного рапорта в стиле «работа идет, все в порядке» будет достаточно срочного увольнения Ольги Емельяненко, бывшего начальника севастопольского департамента здравоохранения, и ухода ПСЖ Андрея Ростенко, бывшего уже мэра Ялты.Уход Ростенко, показавшего себя абсолютно безграмотным градоправителем, Ялта отмечала игристым. Примерно так же, как в Севастополе праздновали уход Меняйло.Но Ростенко и Емельяненко ушли, а проблемы остались. И, видимо, все настолько печально, что потребовалось вмешательство «палочки-выручалочки» в лице Путина.Кстати, в июне почему-то Путин в Севастополь ехать не захотел. Равно как было отказано в «доступе» и новому градоначальнику Овсянникову. Все предложения были переданы дистанционно. И вот теперь гарант едет лично удостовериться, насколько внимательно отнеслись в Севастополе исполнители к его словам.Ждем результатов.