16:18 17 августа

Путин снова едет в Крым… Готовьтесь там, в Севастополе

Говорят, что, если сложить все ноты МИДа Украины, посвященные визитам наших первых лиц в Крым, то получится мелодия юмористического сериала «Страна дураков». Только недавно был очередной протест по поводу «очередного несогласованного с Украиной визита российской делегации во главе с премьер-министром», и вот снова приходится браться за перо.

Путин снова едет в Крым… Готовьтесь там, в Севастополе


Побывав в «Артеке» в июне, Владимир Владимирович снова едет в Крым. С одной стороны, нарушать территориальную целостность Украины и попирать ее государственный суверенитет, с другой стороны…


А действительно, не на пляжи же он собрался?

Рисуется понимание того, что Крым является весьма «больным» местом, иначе как еще расценивать не просто визит для камер СМИ, как в июне, а трехдневную поездку, которая продлится до 20 августа.

Есть мнение, что в этот раз разговор с некоторыми крымскими деятелями будет весьма серьезен, и после окончания визита мы увидим череду отставок и заявлений «по собственному желанию» и «в связи со здоровьем».

Будет весьма непростой разговор, в ходе которого президент попросит доложить губернатора Овсянникова и главу Крыма Сергея Аксенова о выполнении поручений, которые он давал в рамках «артековской» встречи.

Учитывая, с каким скрипом идет «перестройка» в Крыму, сколько там сегодня еще нерешенных проблем, на которые местные элиты просто не обращают внимания, погоны и должности полетят однозначно. В море.

И навряд ли для бравурного рапорта в стиле «работа идет, все в порядке» будет достаточно срочного увольнения Ольги Емельяненко, бывшего начальника севастопольского департамента здравоохранения, и ухода ПСЖ Андрея Ростенко, бывшего уже мэра Ялты.

Уход Ростенко, показавшего себя абсолютно безграмотным градоправителем, Ялта отмечала игристым. Примерно так же, как в Севастополе праздновали уход Меняйло.

Но Ростенко и Емельяненко ушли, а проблемы остались. И, видимо, все настолько печально, что потребовалось вмешательство «палочки-выручалочки» в лице Путина.

Кстати, в июне почему-то Путин в Севастополь ехать не захотел. Равно как было отказано в «доступе» и новому градоначальнику Овсянникову. Все предложения были переданы дистанционно. И вот теперь гарант едет лично удостовериться, насколько внимательно отнеслись в Севастополе исполнители к его словам.

Ждем результатов.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 7

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  1. seti Сегодня, 15:37
    Шляпы то полетят но почему у нас многими не подобающими вопросами должен заниматься президент ? Есть ведь органы и организации которые обязаны заниматься самостоятельно проверками и отслеживанием всего подобного. Где их работа..?
    seti
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:51
      Цитата: seti
      Есть ведь органы и организации которые обязаны заниматься самостоятельно проверками и отслеживанием всего подобного.

      Есть-то они есть, да кто ж им дасть? laughing Опять же - без посредников, напрямую, гораздо проще сделать объективные выводы и принять адекватные решения. Ручное управление - оно такое.yes
      Paranoid50
  2. Старый военрук Сегодня, 15:38
    Во то ж и печально, что гаранту приходится самому наводить порядок. Если это не спектакль перед выборами, то значит нет достаточно надёжной команды, чтобы убедить плохо понимающих чиновников (а это их врождённая болезнь) работать добросовестно. Очень хочу убедиться, что я не прав.
    Старый военрук
  3. Dashout Сегодня, 15:43
    Конечно, просто так Президент не поедет! Надо ждать (я думаю) какого-то важного заявления именно из Крыма! Хорошо бы, а то застоялись..
    Dashout
  4. sheridans Сегодня, 15:56
    Я полагаю,что он уже перестал (наконец) доверять руководителям и в центре и на местах. Пора откручивать некоторые органы у госхапуг.
    sheridans
  5. asher Сегодня, 16:03
    украина России превратилась в заразную территорию с заразными людьми, неудивительно, что Крыму надо долго лечиться, и для начала надо избавиться в управлении и бизнесе от всех абсолютно, кто при украинской оккупации имел отношение к власти и к укродельцам, три года в Крыму никак не могут избавиться от укросетевых магазинов с сибирскими ценами на все
    asher
  6. Sagaidark Сегодня, 16:17
    Пока не будет ужесточен закон в отношении чиновников и суды не начнут их сажать - так и придётся Путину мотаться туда-сюда, поскольку безнаказанность расслабляет. Да плевать они на людей хотели... (
    Жаль, Путин не Сталин - 1937-й год нам бы не помешал...
    Sagaidark
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