11:13 16 августа

Проект «ЗЗ». Корень российского неравенства

Едва ли санкции что-то изменят в политике Путина. Исторически сложилось так, что господа «санкционеры» редко достигали своих целей. Особенно это касалось России, как советской, так и нынешней. Однако для «укрощения» русских олигархов, полагают аналитики, лазейка есть: следует ударить по оффшорным капиталам. К 2015 году богачами-россиянами было накоплено в оффшорах, по некоторым данным, 75% от национального дохода страны, т. е. в 3 раза больше золотовалютных резервов!



Если санкции что-то и меняют, то это происходит редко, пишет Штефан Кауфманн в издании «Frankfurter Rundschau».


Исторически финансовые и экономические эмбарго, вводимые США, Западом, редко приводили к ослаблению неугодных режимов. Одним из нынешних примеров является санкционное противостояние Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Другой известный пример — война санкций против России. Тот же рычаг Вашингтон задействовал против Ирана и Венесуэлы. Однако Кауфманн сомневается в успехе американских политиков на этих финансовых «фронтах».

Уже сто двадцать (!) раз США объявляли санкции с 1945 года. Примеров успеха — всего несколько. Экономист Гэри Хуфбауэр (США) собрал любопытную статистику по этому вопросу, заглянув в историю ещё глубже. Он взял период с 1914 по 2009 гг. и насчитал две сотни случаев применения международных санкций. Всего тринадцать раз санкции заставили политические режимы сменить курс.

Из-за санкций Югославия в 1921 г. отказалась от аннексии частей Албании. После Второй мировой войны был другой случай успеха: США прекратили помощь Нидерландам по плану Маршалла, чем вынудили страну предоставить независимость Индонезии. В начале 1960-х гг. санкции США поспособствовали свержению правительства на Цейлоне, ранее национализировавшему американские нефтяные компании. В 1970-е гг. Южная Корея и Тайвань отказались от своих планов, предусматривающих разработку ядерных вооружений — и тоже из-за введённых против них санкций. И ещё пример: в 1980-е гг. санкции содействовали краху апартеида в ЮАР.

И вот что интересно: запретительные меры били отнюдь не по тем, кому адресованы, а вредили в основном бедным слоям населения. Социолог Джой Гордон пишет, что из-за санкций в Ираке в 1990-е гг. умерло до 880 тысяч детей (за период в 5 лет). Такой же сценарий может повториться сегодня с КНДР: в этой бедной стране 40 процентов населения недоедает, 70 процентов получает продовольственную помощь. Санкции США против КНДР существуют давно, с Корейской войны. И что? Династия Кимов правит по сей день, и ракетная программа не останавливается, а, наоборот, развивается.

С режимом Асада в Сирии санкции тоже не смогли что-либо поделать: запретительные меры действуют с 2004 года, иностранные капиталы семьи Асадов был заморожены, но никакого особого эффекта это не произвело.

А вот и Россия. Её экономике санкции Запада едва ли навредили по-настоящему. В основном по сырьевой России ударило обрушение мировых нефтяных цен. Нынче в России даже наметился рост: согласно прогнозам МВФ, в 2017 году экономика страны подрастёт на 1,4%.

Ограничительные меры, введённые США и ЕС, могли бы ущемить интересы Путина и его окружения, однако никакого влияния на этих людей незаметно: они по-прежнему занимают свои места.

С мнением немецкого автора соглашается американка Шелли Карабелл. Она объясняет в журнале «Forbes», отчего не работают санкции против России.

По мнению обозревательницы, с тех пор, когда на Россию наложили санкции, ни в Москве, ни в глубинке страны почти ничего не изменилось. На российских окраинах люди никогда не получали никаких выгод от высоких цен на нефть, отмечавшихся в годы, предшествовавшие санкциям. И поэтому в их жизни при санкциях ровным счётом ничего не переменилось, считает журналистка. У неё есть экономическое объяснение происходящему.

В постсоветской экономике, указывает она, перераспределения благ, по сути, не произошло. Так называемый коммунизм развалился, однако его лидеры, сидевшие в верхах, забрали всё, что могли. Остальным достались крохи — и они поторопились сбыть это с рук, продав товар туда, где наметился рынок сбыта. Уходил на продажу даже уран, не говоря уж об оружии.

В статье Карабелл цитируется материал экономиста Андрея Мовчана, который возглавляет программу «Экономическая политика» в Московском центре Карнеги. В статье «Упадок, а не крах: мрачные перспективы российской экономики» Мовчан напоминает следующее: когда в стране пришёл к власти Путин (2000 год), большая часть ключевых активов принадлежала или государству, или малой группе частных лиц, получивших активы от государства в обмен на политическую лояльность.

В беседе с Мовчаном обозревательница составила для себя интересную картину государственной экономики советской и нынешней России.

По словам Мовчана, к 2008 г. до 70% бюджета РФ состояло из доходов от продажи за рубеж углеводородов, прямо или косвенно. Позднее, к 2013 г., не более 10 процентов ВВП приходилось на независимый частный сектор и производство, не связанное со сферой минеральных ресурсов. В тому году инфляция составила 6,5%, рост ВВП не превышал 1,3 процента, зато реальные заработные платы выросли на 11,4%. Такая разница сложилась из-за «беспечной» социальной политики российского правительства.

В тот период многие капиталисты продали свой бизнес государству и уехали за границу, не забыв прихватить с собою денежки. Государство контролировало в 2013 г. более 70% коммерческих фирм. Показатель выше, чем при Горбачёве: в годы перестройки показатель составлял 60 процентов. Что касается сегодняшних реалий, то в наши дни, вероятно, у частного сектора находится всего процентов 25 ВВП.

Кроме того, государственную экономическую статистику следует принимать осторожно, потому как «больше тридцати процентов её засекречено». Считается, что засекреченные бюджетные статьи содержат расходы на сферу военно-промышленного комплекса и на спецслужбы, но эксперт допускает, что денежные средства используются и для иных нужд, например, для поддержки заграничных «друзей России» или затыкания дыр в компаниях, контролируемых государством. Кроме того, из этих средств могут предположительно совершать личные покупки «чиновники высшего ранга».

Отсюда обозревательница делает вывод: непрозрачность — национальная особенность России, а вовсе не модель, построенная во времена Советов.

Леонид Бершидский в издании «Bloomberg View» рассказал об исследовании Томаса Пикетти, который недавно обратил свой взор на Россию. Тому, кто пережил в России переход от коммунизма к капитализму, гипотеза Пикетти может показаться слабой и не лишённой глубоких недостатков в общей методологии. Вместе с тем политикам Запада стоит принять во внимание некоторые из выводов учёного.

В новой работе Пикетти, его коллеги Филипа Новокме (Парижская школа экономики) и Габриэля Цукмана (Калифорнийский университет в Беркли) показали, что проводники политики в США значительно недооценивают неравенство в России и степень влияния олигархов на это неравенство. Пикетти и коллеги пришли к следующему выводу: уровень жизни в России в 1989-1990 годах составлял около 60-65% от среднеевропейского значения, а к середине 2010 года достиг около 70-75%.

Эти показатели Бершидский высмеивает. Их высмеял бы любой житель Советского Союза периода 1989-1990 гг. Те люди помнят очереди за хлебом и повсеместный дефицит на многие товары народного потребления вплоть до туалетной бумаги. В продуктовых магазинах стояли лишь банки с берёзовым соком. Автор, впервые попав в Грецию в 1992 году, поразился контрасту: греки показались ему намного богаче россиян.

Сам Пикетти признаёт, что данные, с которыми они работали, могут оказаться недостоверными. Кроме того, в советские времена значение имело и неденежное неравенство.

Впрочем, есть у этой несовершенной работы и свои достоинства. Они проявляются там, где статистические данные приобретают иное качество — с 2000-х годов. В те времена был введён 13-процентный подоходный налог, налог с плоской шкалой. Этому радовались российские богачи. О подобном низком налоге могли лишь мечтать политики вроде Рейгана, Тэтчер, Трампа. Та эпоха в России характеризуется прекращением массового уклонения от налогов, а потому государственная статистика в стране уже заслуживает серьёзного к себе отношения.

И вот два момента. Первый: исследователи обнаружили разницу между активным сальдо торгового баланса и чистой стоимостью зарубежных активов: 25% от нацдохода к 2015 г. Частично это огромное расхождение исследователи объяснили крупной прибылью, полученной иностранными инвесторами от скупки за копейки российских активов в середине 1990-х годов. Но вот и второй момент: куда более значительным фактором оказалось бегство капитала из страны. Пикетти считает, что к 2015 г. размеры богатства в оффшорах, скопленного российскими богачами, составило 75% от национального дохода — втрое больше золотовалютных резервов Российской Федерации!

Автор материала не удивлён таким количеством денег россиян за границей. Власти этого и не скрывают. К примеру, советник президента Сергей Глазьев говорит, что оффшорных богатств россиян наберётся на триллион долларов, причём половина этого богатства на родину не вернётся. Между прочим, триллион долларов — это 78 процентов объёма производства за прошлый год.

Картина, нарисованная Пиккетти и его соавторами, показывает страну, разорённую олигархами, которые ныне владеют сказочными богатствами. Что же позволяет сохранять им столь неравное положение? Подобное неравенство представляется «приемлемым» до того времени, пока олигархи «остаются лояльными российскому государству». Так считают учёные.

Отсюда Бершидский переходит к тому самому вопросу эффективности санкций. Правда ли западные санкции бьют в сердце российской системы? И другой животрепещущий вопрос: ни одно западное правительство со введения санкций не предприняло серьёзных попыток выяснить происхождение сотен миллиардов долларов на оффшорных счетах россиян. Действия Запада по отслеживанию источников богатств на благо демократической России, каковая могла бы возникнуть после ухода Путина, коренным образом изменили бы положение дел.

С другой стороны, желает ли Запад тех «неприятных разоблачений», которые могли бы коснуться и бизнеса, и политики?

Последнее, надо полагать, вопрос чисто риторический. Его замалчивание есть точка в «деле санкций», которую поставил сам Запад. Гораздо проще спекулировать на тему Крыма и «вооружённой агрессии» на украинском востоке, нежели собственными действиями показать, кто на Западе содействует отмыванию русских денежек. Лондон уже пытался объявить соответствующую новую финансовую политику в отношении «новых русских», чьи тёмные капиталы поделены между Великобританией и оффшорами, однако инициатива, озвученная на уровне премьер-министра, очень скоро заглохла. Точно так же обстоит дело и в Вашингтоне. Капиталистический мир построен на чистогане, и лицам, читающим нотации на тему свободы, демократии, законности, нравственности и прочего, нечего совать нос в большой бизнес. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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Комментарии 7

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  1. ИмПерц Сегодня, 09:30
    когда в стране пришёл к власти Путин (2000 год), большая часть ключевых активов принадлежала или государству, или малой группе частных лиц, получивших активы от государства в обмен на политическую лояльность.

    А как же залоговые аукционы? Они что, в 2000-х были?
    ИмПерц
  2. Flinky Сегодня, 10:03
    Не нужно ничего делать с офшорным капиталом. Надо просто дождаться, пока ЗЗ растрясёт парочку олигархов. Остальные сами побегут в родные пенаты, особенно если сделать собственный офшор, например - в Крыму :)
    Flinky
  3. den-protector Сегодня, 10:06
    Да хватит уже про эти санкции переливать из пустого в порожнее. Россия (СССР) всегда жила в условиях санкций. Внешний враг всем известен, но еще более коварен и силен враг внутренний. Тут некоторые на ВО ностальгируют по "благостным" временам царской России, ставя её в пример нынешней "новой" Россией. Помните, чем закончила та Россия вся такая благостная, православная и с большими перспективами (если бы не кровавые большевики)? А закончила она социальным взрывом в 1917 году (предыдущий был в 1905 году), причины которого копились столетиями. Монархистам и прочим поклонникам белого движения, реабилитация которого сейчас усиленно навязывается обществу, проще обвинить во всем тоталитарную советскую власть, которая грубо прекратила благостно-эволюционное развитие Российской империи. Про социальный конфликт и глубокие внутренние противоречия в благостной старой России, явившиеся причинами социального взрыва, они вспоминать не хотят. Сейчас назревает аналогичный конфликт в нашем обществе победившего капитализма. Власть это понимает, всеми доступными мерами стравливая напряжение, не меняя сути паразитического строя. Но желание подольше удержаться у власти и нажраться денег пересиливает инстинкт самосохранения. Никто не утверждает, что при СССР абсолютно все было хорошо, честно и была стопроцентная социальная справедливость. Никто не утверждает, что тогда всякого, в т.ч. высокопоставленного, ворья не было. Это монархисты и прочие поклонники белого движения ностальгируют по временам благостной православной России во главе "новомученником" Ники 2-м. Вот тогда, по их мнению, все было замечательно, если бы не кровавые большевики. Просто при кровавом сталинском режиме с ворьем реально боролись, а не имитировали борьбу с коррупцией. Да, были ошибки, сведение личных счетов и неправосудные приговоры. А сейчас разве этого нет в нашем капиталистическом раю? Как известно, все познается в сравнении. Воровали везде и всегда, что при Российской империи, что при СССР, не говоря уже про "новую" буржуинскую Россию. Наверное, пока существует человек, сохранится и тяга человека до чужого добра. Есть даже поговорка такая: хочешь узнать человека, дай ему власть или деньги. Весь вопрос в масштабах воровства и в отношении к этому явлению государства. В СССР неприятие воровства было на уровне государственной морали или идеологии, если хотите, а в Российской империи и тем более в "новой" России воровство вроде бы официально осуждается, но как минимум, негласно допускается. Все СМИ в России на это заточены. В стране культ денег и наживы. А в СССР такого не было. Основная причина развала СССР и была в том, что верхушка КПСС и ВЛКСМ захотела большего, т.е. жизни, как на западе. Вот эти предатели-перевертыши из КПСС и ВЛКСМ, которые нами управляют на различных уровнях с 1991 года, и являются носителями этой преступной идеологии наживы, параллельно впаривая населению о том, что воровать не хорошо. Где их партийные и комсомольские билеты? Наверное смогут достать при случае и переобуться в воздухе. У буржуинов наверное воровать не хорошо, а самим буржуям значит воровать можно, причем в особо крупных размерах. А люди-то всю эту фальшь видят, население уже не очень получается отвлечь громкими политическими акциями и внешней угрозой в целях сплочения вокруг действующей власти бедных и богатых, грабителей и ограбленных. Но еще много людей, имеющих "советскую" память и воспитанных при СССР. Поэтому-то на всех уровнях власти и пытаются вытравить любыми средствами у людей память о реальной социальной справедливости и реально действующих социальных лифтах. Снимают всякие псевдоисторические фильмы, идеализируют время "оттепели", демонизируют В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.П. Берию и пр. Насколько хватит у людей терпения... Кого устраивает стабильность богатства и нищеты? Куда движется страна с такой "стабильностью", к очередной Смуте? У нас сама система буржуйской власти при существующем капиталистическом строе и соответствующих социально-экономических отношениях не справляется с модернизацией страны, а нам по зомбоящику впаривают, что проблемы есть, но они решаемы и решаются при должном единстве всего населения (бедных и богатых, ограбленных и грабителей) вокруг действующей власти. А то, придет НАТО, оппозиционеры в главе с Овальным и прочие враги и тогда будет еще хуже. Будет хуже, если страна не вернется к социализму с учетом ошибок СССР. Давно сказано И.В. Сталиным: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны.» (из доклада Сталина на XIV съезде ВКП(б). Как в воду смотрел. Он строил экономическую политику СССР в целях разумной самодостаточности, а не самоизоляции. Очень сомневаюсь, что большинство населения России поддерживают стабильность "мира рабов и господ" сегодняшней России. Большинство населения выражают поддержку внешнеполитическим мерам, в целом направленным на укрепление позиций России на международной арене. Да и то, во многом такая поддержка формируется зомбоящиком и другими СМИ, общественным сознанием манипулируют, как и везде. Всех ведь нюансов мы не знаем. Наверное наши буржуины поняли, что их западные собратья не примут их в свой элитный неорабовладельческий клуб и при случае отнимут все нажитое непосильным трудом. Вот и надо укреплять обороноспособность. Нам-то конечно другое говорят, создавая образ внешней угрозы для сплочения всего населения, бедных и богатых. Угроза конечно есть, никто не спорит, но не только в этом дело. Дело в особом отношении русского и советского человека к таким категориям, как правда и справедливость, которые на государственном уровне были разрушены, начиная с 1991 года. В капиталистическом обществе "новой" России таким категориям за редкими исключениями места нет. Продолжаем во многом слепо копировать США и Европу, теперь и Китай за образец будем брать со всеми его косяками. Деньгами в России управляют барыги, в т.ч. иноземные, и их ставленники во власти. А Гарант и Айфон, играя разные роли в отечественном театре политического абсурда, являются членами одной либеральной олигархической команды. Пока Россия не повернет на путь социализма с учетом всех ошибок СССР, коренной модернизации и перспектив от барыг ждать нечего. Им нужен квалифицированный потребитель, желательно, не доживающий до пенсионного возраста. Бюджет ПФР ведь не резиновый. При капитализме у России перспектива одна - Смута. Неужели 1917 год барыг ничему не научил? А сказок про доброго царя, который хочет, но не может и про плохих бояр, не надо.
    den-protector
    1. Boris55 Сегодня, 11:01
      Цитата: den-protector
      Пока Россия не повернет на путь социализма

      Вы про какой социализм говорите: Троцкистско-Ленинский, Сталинский, Хрущёвско-Брежневский или Горбачёвско-Ельцинский?

      Цитата: den-protector
      сказок про доброго царя, который хочет, но не может и про плохих бояр, не надо.

      Скажите, а кто главней: бояре, пишущие законы, или царь, который их исполняет?
      Boris55
      1. den-protector Сегодня, 11:13
        Я имел в виду социализм в сталинском варианте, который был свернут Хрущем. Что касается "царя" и "бояр" современной России, то они из одного театра политического абсурда. Наш зомбоящик, как и прочие "независимые" псевдоСМИ навязывают потребителю имитацию политической борьбы и якобы действующей системы сдержек и противовесов. И царь и бояре - это топ-менеджеры коммерсов высокого уровня.
        den-protector
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:42
    А давайте попробуем! Ну, в смысле вернуть Крым, уйти с Донбасса и Сирии. А то слишком много спекуляций в последнее время на тему - если бы этих проблем не было, то санкции все равно ввели. Почему правительство не хочет сыграть по предложенным правилам? Ведь до 2014 года все получалось!
    Вождь краснокожих
  5. Цой Сегодня, 11:08
    Исторически финансовые и экономические эмбарго, вводимые США, Западом, редко приводили к ослаблению неугодных режимов.


    К ослаблению режима не приводили, но замораживали страну экономически. КНДР, Куба и Иран прекрасные примеры. Да в них не было переворотов, но простым людям каково там жить? А про то что санкции не повлияли на экономику РФ... ну как сказать... продукты все растут и растут в цене...
    Цой
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