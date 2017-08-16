11:14 16 августа

Госдеп прокомментировал информацию о поставках в КНДР украинских двигателей

Вашингтон серьезно отнесся к сообщению о поставках с Украины в Северную Корею ракетных двигателей, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.



Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай действительно был,
сказала Науэрт на брифинге.


Напомним, ранее The New York Times сообщила, что Пхеньян мог через дельцов черного рынка получить двигатели для баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии «Южмаш». При этом газета ссылалась на секретные оценки спецслужб США и исследование, проведенное экспертом аналитического центра IISS Майклом Эллеманом.

Власти Украины и руководство «Южмаша» отрицают причастность к поставке двигателей в КНДР. Там предположили, что «какая-то страна» могла скопировать двигатель и передать его Пхеньяну. А один из бывших сотрудников КБ «Южное» допустил, что северокорейским специалистам попала в руки техническая документация на двигатель.

Агентство отмечает, что в 2016 году концерн «Укроборонпром» увеличил экспорт военной техники и вооружения на 25 % – с 570-ти до 770 млн. долларов.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 30

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  1. Комментарий был удален.
    1. Самаритянин Сегодня, 09:49
      Науэрт добавила, что Вашингтон намерен проверить эти сведения и взять вопрос под контроль.

      Хороший ход, прогиб засчитан! Надо ещё 100 дипломатов выселить и США обвинят Украину в бомбардировке Хиросимы...
      Самаритянин
      1. Zibelew Сегодня, 10:02
        Если движки украинские, пусть с евроСименса пример берут - предложат обратный выкуп.
        Zibelew
        1. Самаритянин Сегодня, 10:09
          Цитата: Zibelew
          Если движки украинские, пусть с евроСименса пример берут - предложат обратный выкуп.

          Америкосы обиделись, как так сделка без их отката прошла!
          Они у России за мильярды покупают, а тут вон они лежат, бери не хочу...
          Самаритянин
          1. inkass_98 Сегодня, 10:41
            Цитата: Самаритянин
            Они у России за мильярды покупают, а тут вон они лежат, бери не хочу...

            Те, что лежат, не подойдут по мощности, потому закупать приходится в России.
            inkass_98
        2. Rus2012 Сегодня, 10:22
          Цитата: Zibelew
          движки украинские

          Из "терок спецов" -
          О том, что СевКорейцы вдохновлялись купленными объедками "кафе Южного", говорили еще в период обсуждений первых пусков "Pukguksong-1" и "2" или появления тех ПГРК на параде, с явными МБР задатками...

          Rus2012
      2. сибиралт Сегодня, 10:37
        По Украине госдеп засомневался. Вводить санкции - себе в ногу выстрелить.
        сибиралт
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:07
      Привет , Дима ! hi А теперь представь себе какую вонь подняли бы матрасы , если бы как-то удалось это привязать к России . Кстати , уверен что госдеповские "аналитеги и експерды" сейчас усиленно именно этим и занимаются .
      bouncyhunter
      1. salat Сегодня, 10:33
        Сегодня Куев уже сказал что это РФ слили документы корейцам))))) и ведь походу тУпикам поверят request
        salat
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          В этом нет ни малейшего сомнения . Любые обвинения в адрес России не требуют никаких доказательств , по принципу "слово сказано" .
          bouncyhunter
  2. Nahatak Сегодня, 09:46
    Кароче ничего толком США не сказали. Только что серьезно отнеслись...
    Nahatak
    1. Самаритянин Сегодня, 09:54
      Цитата: Nahatak
      Кароче ничего толком США не сказали. Только что серьезно отнеслись...

      Они сказали что возьмут на контроль!
      Самаритянин
  3. Alexey-74 Сегодня, 09:47
    Госдеп очень недоволен. И что из этого? Отшлепаете Порошенко по заднице?
    Alexey-74
    1. Самаритянин Сегодня, 10:12
      Цитата: Alexey-74
      Госдеп очень недоволен. И что из этого? Отшлепаете Порошенко по заднице?

      Все ждут, ветер последнее время дует переменчивый...а вдруг Трамп откажется от Украины... представьте на секунду, Украина без траншей и поддержки США... думаю и полгода не протянет...
      Самаритянин
      1. MstislavHrabr Сегодня, 10:50
        Получат США себе базу в Очакове на 100 лет бесплатно и все простят украм... А Порошенко еще и благодарить будет и извиняться...
        MstislavHrabr
  4. Маз Сегодня, 09:48
    Где бы свинья не находилась она грязь если не найдёт , то сама сделает. Так и Киев. Куда ни в ступит - везде в навоз попадает щегольской евротуфлей, и пахнет потом неизгладимо мерзопакостно.
    Маз
    1. Алексей7777777 Сегодня, 09:57
      Не КИЕВ,Мать Городов Русских......
      А вот эти-...
      Алексей7777777
    2. Б.Т.В. Сегодня, 10:29
      Цитата: Маз
      Где бы свинья не находилась она грязь если не найдёт , то сама сделает. Так и Киев. Куда ни в ступит - везде в навоз попадает щегольской евротуфлей, и пахнет потом неизгладимо мерзопакостно.


      " На Украине стремительно вымирают свиньи.."( из украинских новостей), а Вы, банду киевскую с ними сравниваете. От хрюшек хоть польза есть, а от " этих"?!
      Б.Т.В.
  5. Дамир Сегодня, 09:55
    Власти Украины и руководство «Южмаша» отрицают причастность к поставке двигателей в КНДР

    они могли элементарно и не знать кому продают... "голь на выдумки...", а северокорейцам уж явно не до жиру... что впрочем не оправдывает бандерштадт...
    Дамир
  6. лысова Сегодня, 10:04
    Что уже сделано, никуда не денешь.Кто кого прошляпил, пускай разбираются. А вот не понял, на фото, ракету верёвкой с узлами придерживают, чтоб раньше времени не сорвалась?
    лысова
    1. BecmepH Сегодня, 10:40
      Цитата: лысова
      Что уже сделано, никуда не денешь.Кто кого прошляпил, пускай разбираются. А вот не понял, на фото, ракету верёвкой с узлами придерживают, чтоб раньше времени не сорвалась?

      Да там и двигатель от Киа Рио, вроде бы, а не от Таврии
      BecmepH
  7. Костадинов Сегодня, 10:09
    При этом газета ссылалась на секретные оценки спецслужб США и исследование, проведенное экспертом аналитического центра IISS Майклом Эллеманом.

    У етого експерта (Елеман) только сплошние ошибки в прогнозах и оценках. МБР КНДР он предвидел после 2020 и сейчас питается оправдат свою ошибку.
    Украинские власти неспособни на такое хорошее и благородное дело. Сделат что то против своих господ из США они подумат не смеют.
    Костадинов
  8. parkello Сегодня, 10:10
    умиляет укротмазка ,шо типа двигатель могли тупо скопировать laughing я валяюсь...это что АКМ штоле идиЁт ? как ты его скопируешь ,там нужна полностью вся технология производства как самих деталей так и металлов под них ...как так от взял да скопировал двигатель ..да еще и от ракеты ...))
    parkello
    1. salat Сегодня, 10:36
      Ну над АКМ тоже голову ломают как скопировать чтобы прям 1 в 1, а тут движок МБР. laughing
      salat
      1. parkello Сегодня, 10:54
        ну дык,а я ап чом ? laughing да еще не в развитой стране,а в Сев. Корее ...они бы еще сказали,что в Зимбабуэ копируют шатлы .
        parkello
        1. salat Сегодня, 11:13
          ААААААААА жара вообще laughing laughing laughing комент зачет)))))))
          salat
  9. Sargaras Сегодня, 10:16
    [quote][/quote]северокорейским специалистам попала в руки техническая документация на двигатель

    Вот так сама собой взяла, да и попала. Телепортировалась наверное.
    Sargaras
  10. Комментарий был удален.
  11. Вождь краснокожих Сегодня, 10:21
    С документацией еще может быть, а ракетные двигатели целиком.... Ну, знаете ли!... Тут турбины "сименс" разглядели, а уж движки, да если еще и не один....
    Вождь краснокожих
  12. Alexey RA Сегодня, 10:46
    После поставок Т-72 в находящуюся под эмбарго ООН страну (инцидент с "Фаиной") - я уже ничему не удивлюсь.
    В тот раз дело, кстати, тоже дошло до Госдепа - но чиновники Украины отпирались даже когда американцы начали тыкать им в нос документами.
    Alexey RA
  13. А1845 Сегодня, 10:50
    о чем базар?
    разве не они продали Су-33 Китаю?
    а Ляонин бы куплен на гаражной распродаже? bully
    опять же - при падении уровня жизни найдутся желающие сотрудничать
    А1845
  14. Фракийский воин Сегодня, 10:55
    Цитата: Alexey-74
    Госдеп очень недоволен. И что из этого? Отшлепаете Порошенко по заднице?

    Не посмеют янки авианосца прислать для бомбежки Куева - "Гетьман Сайгадачний" его разстрелит еще на Босфоре!
    Фракийский воин
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