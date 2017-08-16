Госдеп прокомментировал информацию о поставках в КНДР украинских двигателей

Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай действительно был,

Вашингтон серьезно отнесся к сообщению о поставках с Украины в Северную Корею ракетных двигателей, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.сказала Науэрт на брифинге.Напомним, ранее The New York Times сообщила, что Пхеньян мог через дельцов черного рынка получить двигатели для баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии «Южмаш». При этом газета ссылалась на секретные оценки спецслужб США и исследование, проведенное экспертом аналитического центра IISS Майклом Эллеманом.Власти Украины и руководство «Южмаша» отрицают причастность к поставке двигателей в КНДР. Там предположили, что «какая-то страна» могла скопировать двигатель и передать его Пхеньяну. А один из бывших сотрудников КБ «Южное» допустил, что северокорейским специалистам попала в руки техническая документация на двигатель.Агентство отмечает, что в 2016 году концерн «Укроборонпром» увеличил экспорт военной техники и вооружения на 25 % – с 570-ти до 770 млн. долларов.