Новая Зеландия во Второй мировой войне. Итоги и последствия

После боев на Грин-Айлендс американское командование стало настаивать на отправке новозеландских подразделений на родину. Судя по всему, Соединенные Штаты рассчитывали в одиночку сорвать лавры победителя в войне с Японией. Однако и Новая Зеландия, и Австралия поступили весьма умно, добившись права на дальнейшее участие в войне против Японии.Когда 3-я Новозеландская дивизия была расформирована, а ее остатки переброшены в Европу, участвовать в боевых действиях против терпящих поражение японских войск продолжали лишь военно-воздушные и военно-морские силы Новой Зеландии. Королевские ВВС Новой Зеландии активно участвовали в уничтожении японских контингентов на Соломоновых островах, на Бугенвиле. С ноября 1944 г. здесь действовали 4-я и 19-я авиационные эскадрильи, которые в январе 1945 г. были заменены 8-й и 22-й авиационными эскадрильями, а в марте 1945 г. — 9-й и 23-й эскадрильями. Ротация эскадрилий происходила достаточно быстро. В мае — июле 1945 г. здесь находились 1-я и 25-я эскадрильи, в июле-августе 1945 г., до капитуляции Японии, — 4-я и 14-я эскадрильи. Новозеландские летчики демонстрировали высокое боевое мастерство, заслужив уважение своих коллег из других государств.Несмотря на то, что японские войска терпели очевидное поражение, они продолжали ожесточенно сопротивляться, в том числе и ударам с воздуха. Так, 15 января 1945 года погибли 5 новозеландских летчиков, а шестой пилот был сбит и попал в японский плен, где вскоре умер от полученных ранений. Затем новозеландские летчики участвовали в боях за Окинаву, действуя с палуб четырех британских авианосцев. Воздушные бои носили очень ожесточенный характер. Японская авиация активно использовала летчиков-камикадзе, однако и эта крайняя мера не помогала против мастерства пилотов союзной авиации. В боях за Окинаву участвовали также корабли Военно-морских сил Новой Зеландии, включая корвет «Эрбатас» и крейсер «Гамбия». Последний корабль, кстати, стал одной из самых известных единиц Военно-морских сил Новой Зеландии. Он был передан Королевским военно-морским силам Новой Зеландии от метрополии — Великобритании, после чего личный состав экипажа крейсера на 80% был укомплектован новозеландскими матросами и старшинами, хотя подавляющее большинство корабельных офицеров были британцами. Крейсер принимал участие в боевых действиях в Индийском океане, у берегов Малайского архипелага, а затем участвовал в знаменитом Окинавском сражении.Благодаря тому, что ВВС и ВМС Новой Зеландии продолжили участие в боевых действиях против Японии, страна с полным правом вошла в число победителей «империи Восходящего солнца». 30 августа 1945 г. в порту Йокосука высадились новозеландские моряки, которых встречали представители капитулировавшей Японии. 2 сентября 1945 г. крейсер «Гамбия» ВМС Новой Зеландии пришвартовался в порту Токио. От имени Новой Зеландии подпись под актом о капитуляции Японской империи поставил вице-маршал авиации Леонард Иситт. Так завершилась долгая эпопея участия Новой Зеландии в войне против Японии и во Второй мировой войне в целом. Маленькое тихоокеанское государство с полным на то основанием вошло в число победителей «стран Оси», внеся посильный с точки зрения других государств и очень существенный для самой Новой Зеландии вклад в дело победы над фашизмом. Конечно, цифры потерь новозеландских вооруженных сил в сравнении с потерями других союзников выглядят, на первый взгляд, весьма скромно.Однако если вспомнить о том, что и сама численность населения Новой Зеландии в то время была весьма небольшой, то перед нами предстает другая картина. В процентном соотношении погибших к численности населения страны Новая Зеландия превзошла всех союзников по антигитлеровской коалиции. Напомним, что ко времени начала Второй мировой войны в Новой Зеландии проживал 1,7 млн человек. В регулярные вооруженные силы страны были мобилизованы 194 тысячи мужчин и 10 тысяч женщин, т.е. 204 тысячи человек — 12% населения страны. Из них 11625 новозеландцев погибли, т.е. потери новозеландской армии на миллион человек составили 6684 человека. Это больше, чем у Австралии и даже Великобритании. Наиболее серьезные потери, как отмечают историки, понесли новозеландские военно-воздушные силы. Пилоты новозеландской авиации были задействованы в боях в Европе, Африке, на Тихом океане. Новозеландская авиация начала участвовать в войне гораздо раньше, чем другие виды вооруженных сил страны. В частности, новозеландские летчики принимали участие уже в воздушных битвах за Британию против гитлеровских люфтваффе.Далекие тихоокеанские острова дали Британской империи целый ряд летчиков — асов. Среди них, в частности, можно отметить уинг-коммандера Генри Невилла Рэмсботтом — Ишервуда (1905-1950), уроженца Веллингтона, который начал службу в новозеландских территориальных войсках в 1924 году, а в начале 1930-х гг. перебрался в Великобританию, где стал военным летчиком. Отметить именно этого офицера в настоящей статье стоит потому, что он командовал авиационным крылом, обеспечивавшим поставку в Мурманск британских самолетов. Помимо того, что британские летчики доставили в Мурманск самолеты, они участвовали в обучении советских авиаторов. Им довелось и сражаться с немцами — с 12 сентября по 13 октября 1941 г. они совершили 365 боевых вылетов, сопровождая советские бомбардировщики. За это Генри Невилл был удостоен высокой советской награды — ордена Ленина. К сожалению, отважный офицер погиб уже после Второй мировой войны, при испытаниях самолета.Были ли для Новой Зеландии позитивные результаты от победы во Второй мировой войне, за исключением того, что новозеландские войска защитили свою страну от приближавшихся японских войск? Во-первых, Новая Зеландия подтвердила оружием и пролитой кровью свое право на участие в контроле над тихоокеанскими территориями. Реальный статус и возможности британского доминиона серьезно повысились. Тем более, что новозеландские солдаты воевали не только на Тихом океане, но и в Европе, Северной Африке, где проявили себя очень хорошо. По мнению ряда исследователей, европейский и африканский театры военных действий по уровню напряжения и концентрации ресурсов для Новой Зеландии оказались даже более значимыми, чем тихоокеанский театр военных действий. То есть, Новая Зеландия оказалась верным союзником Великобритании, пришедшим на помощь в сложное время и отправившим своих солдат сражаться в Европу и Африку.Вместе с Австралией Новая Зеландия после Второй мировой войны стала рассматриваться в качестве одного из главных гарантов сохранения порядка и стабильности в Океании. По итогам Второй мировой войны Новая Зеландия сохранила управление над островами Кука (переданы Новой Зеландии в 1901 году), островом Науру (совместное управление с Великобританией и Австралией с 1923 г.), островом Ниуэ (под управлением Новой Зеландии с 1901 г.), Западным Самоа (под управлением Новой Зеландии с 1918 г.). Токелау (переданы под управление Новой Зеландии с 1925 г.). Поскольку реальная политическая независимость Новой Зеландии после окончания Второй мировой войны повысилась, возросла и роль страны в океанийской политике. В частности, Новая Зеландия получила более серьезные возможности для управления подопечными территориями, подтвержденные мировым сообществом. Это влияние Новой Зеландии на океанийскую политику сохраняется до сих пор. В частности, в новозеландских колледжах учится огромное количество студентов из островных государств Океании, новозеландские предприниматели инвестируют средства в развитие национальных экономик тихоокеанских государств Полинезии и Меланезии. Фундамент для этого закладывался, в том числе, и после победы союзников во Второй мировой войне.По достоинству был оценен и вклад Новой Зеландии в победу над Японией. В частности, новозеландский контингент был включен в состав оккупационных сил союзников, которые разместились в «империи Восходящего солнца». Поскольку сразу после окончания войны в новозеландских вооруженных силах были произведены очень масштабные сокращения и подразделений, и личного состава — маленькой стране не было нужды в мирное время держать столь многочисленную армию, в Японии оказалась сосредоточенной большая часть оставшихся в строю новозеландских солдат и офицеров. На японской территории была сосредоточена 9-я бригадная группа под командованием бригадира Кейта Стюарта, включающая в свой состав 22-й и 27-й пехотные батальоны, кавалерийский полк, 25-ю артиллерийскую батарею, 5-ю инженерную роту и подразделения обеспечения. Также в Японии дислоцировалась 14-я авиационная эскадрилья. Всего же в Японии оказались 4320 новозеландских солдат и офицеров. На родине остался только 1-й батальон Новозеландского королевского пехотного полка, остальные подразделения вооруженных сил были сокращены.Во-вторых, то колоссальное напряжение, с которым Новая Зеландия работала в годы войны, поставляя всевозможные ресурсы и продукты для британских нужд, позитивно сказалось на развитии новозеландской экономики. Шоковое воздействие войны для новозеландской экономики сыграло стимулирующую роль. Тем более, что во время войны экономика также носила мобилизационный характер, на выполнение различных работ население мобилизовывалось в принудительном порядке, и это использование мобилизованных человеческих ресурсов также положительно отразилось на стране. Благодаря участию в войне, Новая Зеландия серьезно окрепла, причем даже не столько в военном, сколько в экономическом и политическом отношениях. Из далекого доминиона Британской империи она превратилась практически в самостоятельное развитое государство, способное проводить политику в собственных интересах.В-третьих, участие Новой Зеландии во Второй мировой войне позитивно отразилось на укреплении межнациональных отношений в государстве. Как известно, в Новой Зеландии, как и в соседней Австралии, сохранилось коренное население. В Новой Зеландии это маори, относящиеся к полинезийским народам. История взаимоотношений маори и белых поселенцев полна драматических страниц, прежде всего связанных с вооруженным противостоянием во время колонизации островов. Решение создать из маори отдельный 28-й батальон в составе 2-й Новозеландской дивизии было очень правильным, поскольку совместное участие в войне превратило вчерашних оппонентов в братьев по оружию. Маори осознавали, что Новая Зеландия — и их родина, которую нужно защищать с оружием в руках, а белые — что маори это их сограждане, тоже способные проявлять мужество и смелость в войне за общие интересы и, по сути, ничем от них не отличающиеся. Более того, присутствие маори в рядах новозеландских вооруженных сил серьезно изменило сложившиеся в новозеландской армии порядки. В частности, были заимствованы традиционные маорийские воинские ритуалы, которые стали использоваться в новозеландской армии для повышения боевого духа солдат. Танец хака сегодня танцуют все военнослужащие новозеландских вооруженных сил, вне зависимости от национальной принадлежности, он стал одним из главных символов и Новой Зеландии, и новозеландской армии.Здесь надо отметить, что маори зарекомендовали себя во время войны просто прекрасно. Их мужество стало примером для других новозеландских солдат и офицеров. Так, маори лидировали по количеству полученных боевых наград среди остальных военнослужащих армии, авиации и флота. Стоит отметить, что новозеландское командование относилось к службе маори в вооруженных силах не просто снисходительно, а очень позитивно. В частности, маори получили возможность спокойного продвижения на офицерские должности, присвоения офицерских званий. В новозеландских вооруженных силах появились маори — офицеры, которые служили на общих основаниях и им могли подчиняться и белые военнослужащие. В частности, несколько маорийских офицеров дослужились даже до должностей командиров батальонов. Кроме маори в составе новозеландских вооруженных сил служили и представители других народов Полинезии, например — фиджийцы и тонганцы. То есть, участие во Второй мировой войне способствовало межнациональной интеграции не только народов Новой Зеландии, но и народов Океании в целом. Впоследствии это также сыграло серьезную роль в дальнейшем культурном, политическом и экономическом развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.После окончания Второй мировой войны Новая Зеландия почувствовала себя одним из боеспособных государств «западного» мира. Вторая половина ХХ века была отмечена активным участием страны в азиатско-тихоокеанской политике, в том числе и в вооруженных конфликтах, которые в 1950-е — 1970-е гг. развернулись в различных частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Усложнившаяся военно-политическая обстановка в Юго-Восточной и Восточной Азии потребовала от Новой Зеландии, сразу после войны сократившей численность своих вооруженных сил до минимального предела, приступить к возрождению своей боевой мощи.Новозеландские подразделения принимали участие в боевых действиях во время войны британских войск в Малайе — против повстанцев Коммунистической партии Малайи в 1949-1964 гг. Боевые действия в Малайе, в силу их специфики, стали прекрасной школой для новозеландских спецподразделений. Солдаты и моряки Новой Зеландии принимали участие в Корейской войне на стороне США, затем — во Вьетнамской войне, в которой также отличились новозеландские подразделения коммандос. Таким образом, Вторая мировая война стала отправной точкой для дальнейшего применения новозеландских вооруженных сил в региональных военно-политических конфликтах.