Сирийский спецназ под командованием военных советников РФ окружает ИГИЛ Сегодня, 10:26 Отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра продолжают развивать успех после проведенной в тылу обороны ИГИЛ десантной операции в районе Пальмиры провинции Хомс. 1 Здесь случайных людей не бывает Советский спецназ: от создания до нашего времени Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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