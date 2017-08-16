11:14 16 августа

Сирийский спецназ под командованием военных советников РФ окружает ИГИЛ

Отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра продолжают развивать успех после проведенной в тылу обороны ИГИЛ десантной операции в районе Пальмиры провинции Хомс.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд Сегодня, 10:37
    Ну вот не доходит до террористов, что пора сдаваться. Причем массово.
    Венд
    1. Комментарий был удален.
Картина дня